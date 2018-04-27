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الرئيسية | مال وأعمال | أخنوش يتوج المنتجات المجالية الأكثر جودة بمعرض الفلاحة الدولي

أخنوش يتوج المنتجات المجالية الأكثر جودة بمعرض الفلاحة الدولي

أخنوش يتوج المنتجات المجالية الأكثر جودة بمعرض الفلاحة الدولي
هسبريس – نورالدين إكجان (صور: سهيل الرميدي)
الجمعة 27 أبريل 2018 - 13:20

أشرف عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري، مساء الخميس، بالملتقى الدولي للفلاحة بمكناس، على تتويج التعاونيات والمجموعات المنتجة للمنتجات المجالية، في إطار المباراة الوطنية للمنتجات المجالية التي عُقِدَتْ في مارس الماضي، وأَشْرَفَتْ عليها وكالة التنمية الفلاحية، بتعاون مع مختلف مصالح وزارة الفلاحة.

المباراة الوطنية شاركت فيها أزيد من 250 مجموعة منتجة للمنتجات المجالية، تبارت بأزيد من 650 منتوجا مجاليا، لتحصل 93 تعاونية على الجوائز، ضمنها 38 تعاونية حازت على الميدالية الذهبية، و23 تعاونية على الميدالية الفضية، و32 تعاونية على الميدالية النحاسية.

ووَزَعَ وزير الفلاحة ست جوائز "تميز" على مجموعة من التعاونيات التي تُنْتِجُ مواد أملو، وزيت الأركان، وزيت الزيتون، والعسل، والكسكس، إذ حصلت تعاونية "مناحل آيت باعمران" على الجائزة الأولى في صنف العسل، وفي صنف زيت الأركان حصلت تعاونية "أومرت" من جهة سوس ماسة على المرتبة الأولى، وفي منتوج زيت الزيتون تمكنت تعاونية "أوليف أنفست" من حصد الميدالية الذهبية.

وفي السياق ذاته توجت تعاونية "تيماتتيمولالت"، من جهة بني ملال خنيفرة، بالجائزة الأولى في صنف زيوت المائدة؛ فيما حصلت تعاونية "تودرت" من جهة سوس ماسة على الميدالية الذهبية في منتوج أملو، فضلا عن تتويج تعاونية "زيرارة للعصر الأصيل"، القادمة من جهة الرباط سلا القنيطرة، بالجائزة الأولى في صنف المنتوجات المشتقة من الحبوب.

وأوضح المهدي الريفي، المدير العام لوكالة التنمية الفلاحية، التابعة لوزارة الفلاحة والصيد البحري، أن المسابقة هَّمَتْ جميع أنواع المنتوجات المجالية، من عسل وزيوت غذائية، ومشتقات الحبوب، ومشتقات الخضروات، والمنتوجات ذات الأصل الحيواني.

وأضاف الريفي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن الهدف من تنظيم المباراة وحفل التتويج هو التعريف بجودة المنتوج المغربي، وتحفيز المجموعات والتعاونيات المنتجة على بذل المزيد من الجهود من أجل تطوير المنتوجات وتثمينها، وتحسين جودتها أكثر فأكثر على مستوى التقديم والتغليف وغيرهما.

وأورد الريفي أن كل هذه المجهودات تتم عبر شراكة بين وكالة التنمية الفلاحية ومصالح وزارة الفلاحة والصيد البحري، من مديريات تنمية سلاسل الإنتاج، والمديريات الجهوية، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، وزاد: "هذا من شأنه أن يعطي دافعا أكبر لكي نشتغل في هذا القطاع، لأنه مهم وواعد".

وختم المتحدث ذاته تصريحه بأن "المغرب بالإضافة إلى توفره على غنى تضاريسي وطبيعي، يملك ثروة على مستوى المنتوجات المجالية المتنوعة"، مضيفا: "القطاع يلعب دورا كبيرا جدا في تحسين ظروف عيش سكان العالم القروي، وخاصة المرأة القروية وفئة الشباب، بعد أن تمكنت الوكالة من توسيع شبكة اشتغالنا بتوفرها على علاقات مع 2500 تعاونية على الصعيد الوطني".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - meme الجمعة 27 أبريل 2018 - 13:34
كل الذين مستهم المقاطعة خرجوا يرقصون رقصه الذئاب هيهي و يتكلمون شمالا و جنوبا اوا دابا الشعب هو الذي سيتحكم في الاسعار و زيدون نشريو اللي بغينا و نقاطعوا اللي بغينا و عاش ملكنا و وطننا باسم الله
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43
2 - مواطن الجمعة 27 أبريل 2018 - 13:44
المغاربة يعرفون الصالح من الطالح
الدعاية وتلميع الصورة اعلاميا والذباب الالكروني وووو لم يعد ينفع على الاقل مع المغاربة ....
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35
3 - سخط على المافيات المغرب الجمعة 27 أبريل 2018 - 13:53
تحياتي من دولة الخيرات دولة الكويت ... احترماتي لكل مقاطع ف بلد المغرب... حتى أنا مقاطع منهنا عبر توعية العائلة ف المغرب... تحياتي
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24
4 - مقاطعون حتى نخاع الجمعة 27 أبريل 2018 - 14:04
سنستمر في لمقاطعة مادامت الاسعار غير منطقية وهامش الربح كبير جدا لشركات الطماعة وجشعة.
بسبب غلائكم أصبحنا نحلم بالزبدة ولحليب ومنتجات الغدائية الأخرى.
مقاطعون إلى ان يرث الله البسيطة ومن عليها.
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10
5 - weld derb seltan الجمعة 27 أبريل 2018 - 14:08
عيش يا كنيش و ماتحضيش
شكرا هسبرس أُحِبُّكِ
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-2
6 - مواطن بالخارج الجمعة 27 أبريل 2018 - 14:11
اخنوش هو احد مظاهر زواج السلطة بالمال٫ السيد وزير في الدولة و كيرجع مئات ملايين الدولارات من الارباح في دولة نسبة الفقر بها تتجاوز   50% و مرة مرة يصرج انه يعمل من اجل تحسين حياة المغاربة و بلابلا ديال اغراس ٫ اسيدي نزل غير الاسعار ديال البترول و كلشي غادي يرخاص معاه ٫ اخواني المغاربة الله يكون فعونكم متستسلموش و خليكوم مقاطعين.
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6
7 - Hamido الجمعة 27 أبريل 2018 - 14:21
هدا الأسبوع كان غريبا بكل المقاييس.لم يتوقع أحد أن يتفق بعض المغاربة من داخل العالم الافتراضي على مقاطعة الشركات الاحتكارية.واكاد أجزم حتى المقاطعون لم يتوقعوا هدا النجاح.وهده المرحلة سيكون لها ما بعدها.فالتوقيت الدي اختاره الفيسبوكون كان مهما لأنه ابتدأ قبل رمضان وخلال المعرض الفلاحي. وفي غياب جمعية حماية المستهلك والأحزاب والنقابات اختآر المغاربة أن يتضمنوا فيما بينهم لمواجهة الغلاء.وبدل فتح نقاش جاد ومفيد للجميع ارتاى بعض المسؤولين التعالي والتحدي وهدا ما سيزيد من عناد المستهلك.اكيد ستزداد المقاطعة.
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4
8 - معلق متملق الجمعة 27 أبريل 2018 - 14:23
السيد بن كيران اكتشف نظرية التماسيح و العفاريت. ...و السيد العثماني طبقها على أرض الواقع و جعلهم في حكومته. .. عفا الله عما سللللللللللللللللف
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9 - فلاح تقليدي الجمعة 27 أبريل 2018 - 14:29
خلاصة الدورة المعروف ان دكالة كانت دائما في الريادة على المستوى الفلاحي كانت تزود المغرب عموما بالمنتوجات الفلاحية لكن هناك تخلي واضح اليوم لدكالة عن هده الريادة . حتى اننا نصاب بحرقة وتدخل الداتية في ملاحظة تراجع القطاع الفلاحي بدكالة . صراحة انتفضت عليهم بالجهة وهي المسؤول الاول عن هدا التراجع . فالغرب مثلا تبارك الله الخيرات وتنوع المنتوج وحتى المناطق الجنوبية متلث المغرب احسن تمثيل في المنتوجات المجالية خصوصا العسل ومنتوجات الكسكس والاركان وغيرها ...انعكست ايجابا على مدخول الاسر الصحراوية .( نحمل المسؤولية للجهة. كمسؤلين عن التوزيع النطاقي للمنتجات الفلاحية بالمغرب ).فيما يخص اللحوم الحمراء غياب تام كدلك لمنطقة دكالة
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