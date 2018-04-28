H&M تفتتح أول متاجرها النموذجية في المغرب

هسبريس من الدار البيضاء

أعلنت شركة H&M، السبت، افتتاح أول متاجرها النموذجية بالمغرب، وسط المربع الذهبي في منطقة المعاريف بالدار البيضاء.

وأوردت الشركة، في بيان صحافي تم توزيعه على هامش حفل افتتاح مركزها الجديد، أنها رغم تواجدها بقوة بالمغرب من خلال ثلاثة مراكز بيع، إلا أن متجرها الرابع الذي سيفتح أبوابه بالدار البيضاء هو أول متجر نموذجي لها بالمملكة.

وأضاف البيان: "لقد أصبح بإمكان الزبائن الاستفادة من عرض واسع ومتنوع من الأزياء التي تناسب أذواق الجميع، وذلك في فضاء جديد ورائع".

ويبرز المتجر جديد عالم الموضة لدى H&M، الخاصة بالنساء والرجال والأطفال والشباب، فضلا عن الإكسسوارات المتعلقة بالجمال والرفاهية. ولأول مرة، تقترح العلامة قائمة واسعة من الأزياء المنزلية.

ويضم رواق المنزل "Home" أزياء منزلية تحمل علامة H&M مع منتجات تتناسب وكل غرفة، تتجدد في كل موسم. ومن خلال H&M المنزل، تقترح نفس الاختيارات بنفس الجودة وبنفس الثمن، مثلما هو الشأن بالنسبة لأزياء الموضة.

وتم تثبيت شاشة رقمية تبث بشكل منتظم جميع الأحداث التي تنظمها H&M؛ فضلا عن الحملات الخاصة لكي يكون الزبناء على علم بكل جديد.

يشار إلى أنه تم تأسيس علامة H&M بالسويد سنة 1947، وهي تمتلك اليوم 4700 محل تجاري عبر العالم، وبـ69 سوقا؛ وتتجلى مهمتها الأساسية في تمكين زبنائها من الاستفادة من أزياء تضاهي آخر صيحات الموضة، وذات جودة بأفضل الأثمان، وذلك بشكل مستدام.