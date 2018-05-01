منطقة دبي للسيارات "داز" تحتضن 440 شركة

هسبريس من الرباط

قال سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، إن توسيع البنية التحتية لقطاع السيارات المستعملة "هو قرار إستراتيجي يستجيب لرؤية القيادة لتنمية القطاعات الرافدة للاقتصاد الوطني وفي الوقت ذاته يلبي الطلب المتزايد لعملائنا".

وكانت "موانئ دبي العالمية" قد قامت بالاستثمار في منشأة جديدة في مجمّع الصناعات الوطنية، القريب من ميناء جبل علي من خلال تشييد منشأة متعددة الطوابق لتخزين السيارات، في ظلّ زيادة نسبة الأشغال في منطقة دبي للسيارات "داز".

وأضاف بن سليم: "سنتمكّن، بفضل هذه المساحة الإضافية في مجمع الصناعات القريب من ميناء جبل علي، من تعزيز الخدمات اللوجستية لسوق السيارات المستعملة في دبي. ونؤمن بأن "داز" باتت تتمتّع بمكانة تجعلها سوقا شاملة لقطاع السيارات في المنطقة بفضل النجاح الذي حققته على مدى 18 عاما. ونواصل في "موانئ دبي العالمية" الاستثمار في أحدث ما توصّلت إليه التكنولوجيا وأنظمة إدارة المعلومات، بالإضافة إلى الاستثمار في رأس المال البشري اللازم لتشغيل هذه البنى التحتية الحيوية".

وتمتد منطقة دبي للسيارات "داز"، وفق خبر صحافي صادر عن الجهة المعنية، على مساحة تقارب مليون متر مربع وتُمثّل مفهوما فريدا يُركّز على الأسواق الناشئة في المنطقة في ظلّ الطلب المرتفع على السيارات المستعملة فيها، حيث تقوم بتصدير السيارات المستعملة إلى الأسواق الآسيوية والإفريقية.

وعلى مدى 18 عاما، يضيف المصدر ذاته، "وسعت "داز" من نطاق عملياتها وباتت تحظى بـ35 شريكاً إستراتيجياً في مناطق جغرافية عديدة مثل أفغانستان وأستراليا وباكستان وجزر المحيط الهادئ".

وتتمتّع "داز"، حاليّا، بشهرة كبيرة بين الجهات الفاعلة في سوق المركبات حيث وصل عدد الشركات المسجلة إلى 440 شركة، كما تُوظّف هذه الشركات أكثر من 2600 شخص.

ووفق المصدر ذاته، فإن المنشأة المكونة من خمسة طوابق في مجمّع الصناعات الوطنية توجد على مساحة تبلغ 82,000 متر مربع، "ويمكن أن تستوعب ما يصل إلى 12,000 سيارة في وقت واحد، وسيتم تزويدها بجميع الخدمات الأساسية اللازمة لقطاع السيارات في مكان واحد، بما في ذلك 4,300 متر مربع من المساحات المخصصة للمكاتب لإنهاء المعاملات و1,300 متر مربع من المساحات المخصصة لورش الصيانة والتعديل وتخصيص المركبات لتلائم المواصفات المطلوبة من العملاء".