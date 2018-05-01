عمليات التنقيب عن البترول في الرباط تخيب آمال شركة إيطالية

هسبريس - نور الدين إكجان

يتواصل فشل مختلف الشركات العالمية المتخصصة في التنقيب عن البترول في إيجاد أي حقل للذهب الأسود بالمغرب، بعد أن أُضِيفَ رقم شركة "إيني" الإيطالية إلى العشرات من الشركات، إثر عدم عثورها على أية إشارة بترولية في منطقة الرباط، التي باشرت فيها عملية التنقيب منذ مارس الماضي.

وحسب موقع "أوفشورينغ توداي"، المتخصص في التنقيب عن الطاقات، فإن الشركة الإيطالية حفرت إلى عمق 3180 مترا؛ غير أن أحجارا كربونية تعود إلى العصر الجوراسي حالت دون الحصول على جديد إيجابي، يفيد بوجود بترول في المنطقة المحفورة.

وأشار المصدر ذاته إلى احتمال وجود معطيات تفيد وجود بترول في نقاط أخرى مجاورة للبئر الذي فشلت الشركة الإيطالية في إيجاد النفط بها، حيث سَتُباَشَرُ تحاليل جديدة من أجل فهم النتائج المحصل عليها، والانطلاق من جديد قصد التنقيب في آبار مجاورة.

وفي السياق ذاته، قال لاري بوتوملي، المدير التنفيذي لشركة Chariot Oil & Gas التي تجمعها شراكة مع شركة "إيني" الإيطالية، "إن نتائج التنقيب في منطقة الرباط مخيبة للآمال، بعد أن صادفت عمليات التنقيب صخورا جوراسية، مع أختام عُلْوِيةٍ سَمِيْكَةٍ"، مضيفا أن "الشركة ستتنقل صوب مدينتي القنيطرة والمحمدية، التي يحتمل أن تحتوي على حقول نفطية بنسبة 75 في المائة"، على حد تعبيره.

الخبير الاقتصادي مهدي فقير أوضح أن "المغرب لا يمكن أن يجتذب هذا العدد الكبير من شركات التنقيب إلا إن كانت هناك إشارات ودلائل موضوعية تقود إلى الجزم بوجود مخزون نفطي في كامل التراب المغربي".

وأشار فقير، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إلى أن "الشركات التي تنقب تستثمر أموالا كبيرة، ولن تضخ رصيدها سوى في الأسواق والأراضي الواعدة، التي ستعود عليها بالنفع، باعتبارها تشترط الاستفادة من عائدات النفط بنسب متفاوتة".

وسجل المتحدث ذاته أنه "إذا ما تأكد وجود نفط بمنطقتي المحمدية والقنيطرة، فَسَيَسْتَفِيدُ المغرب بشكل كبير؛ لأنه سيساعد في إعادة التوازن التجاري للبلاد، في أفق تحقيق اكتفاء ذاتي"، داعيا إلى "التعامل مع الشركات المُنَقِبَةِ بشكل عيني عوض الحصول على مقابل نقدي نظير البترول، إذ سيكون من الأفضل حصول المغرب على نفط جاهز وبشكل مجاني، يستخدم في تغطية احتياجات السوق الداخلية".

وأورد فقير أن "المغرب عليه أن يَشْرَعَ في إصلاحات هيكلية وبنيوية في حالة ما تأكد الخبر مستقبلا، عبر ضَخّ الأموال المُحَصَلَةِ من البترول، في منظومة التقاعد وتمكين مختلف المواطنين الضمان الاجتماعي"، مستشهدا بـ"التجربة النرويجية الرائدة، التي اعتمدت صندوقا سياديا يعزز السلم الاجتماعي، بعد أن استفادت من عائدات البترول".