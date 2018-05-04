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الرئيسية | مال وأعمال | البيضاء تحتضن التحدي الفرنسي - المغربي

البيضاء تحتضن التحدي الفرنسي - المغربي

البيضاء تحتضن التحدي الفرنسي - المغربي
هسبريس من الرباط
الجمعة 04 ماي 2018 - 13:15

تنظم كل من السفارة الفرنسية والمعهد الفرنسي للمغرب، وشبكة الخريجين المغاربة من مؤسسات التعليم العالي الفرنسية France Alumni Maroc، فعاليات الدورة الثانية من مسابقة التحدي الفرنسي- المغربي لروح المبادرة في مجال المقاولة، وذلك يومي 4 و5 ماي المقبل بـ emlyon business school campus Casablanca.

وتهدف هذه التظاهرة، وفق بلاغ صادر عن المنظمين، "إلى تعزيز التفاعلات في المجال الاقتصادي ومؤسسات التعليم العالي ومجال البحث العلمي، مع ترسيخ الروابط بين فرنسا والمغرب".

وستستضيف مدرسة emlyon business school 60 طالبا ينتمون إلى مدارس الهندسة والتجارة والهندسة المعمارية والعلوم السياسية بالمغرب وفرنسا، إضافة إلى طلبة الدكتوراه من برنامج CIFRE.

وأضاف البلاغ ذاته أنه سيتم توزيع الطلبة المشاركين على 12 فريقا "سيشتغلون من أجل إنشاء مشروع مقاولاتي حول المحاور الأربعة التالية: الذكاء الاصطناعي من أجل إدارة الأعمال، الخدمات الجديدة الموجهة للأفراد، التنمية الاجتماعية والحواضر المستدامة، وزاد: "سيتعين على المشاركين تقديم مشاريع تستجيب لتحديات المغرب والقارة الإفريقية".

وسيعرف "النهائي الكبير" يوم 5 ماي، وفق المصدر ذاته، "حضور كل من وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، بصفته عضوا في لجنة التحكيم، والبطل المغربي العالمي في رياضة ألعاب القوى ورئيس جمعية بني سناسين وسفير ملف ترشيح المغرب لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2026، هشام الكروج، بصفته ضيف الشرف" .

وسيحصل المتسابقون، في نهاية التحدي، يضيف البلاغ عينُه، على العديد من الجوائز التي يمنحها رعاة هذا الحدث.

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