"فيكتوريا" .. مشروع ببيئة جيدة لحياة أفضل

هسبريس من الدار البيضاء

"الحياة صعبة في مدينة الدار البيضاء"، هذا ما يعبر عنه عدد كبير من سكان العاصمة الاقتصادية. ويبرز هذا الوصف بسبب التلوث وغياب الفضاءات الخضراء والازدحام في حركية المرور التي تُسبب ضوضاء يصعب معها العيش في طمأنينة.

"الحياة صعبة في مدينة الدار البيضاء" أشبه بصرخة تصف أجواء العيش في هذه المدينة، قادها عدد من المؤثرين الفيسبوكيين، من بينهم صفحة "التبركيك" وصفحة "كل شي مع جيجي" وأنس بوكطاية وصوفيا شرف، الذين نشروا فيديوهات تحكي معاناتهم مع الضوضاء والتلوث وازدحام المرور بطريقة لا تخلو من سخرية.

وقد بلغ تفاعل البيضاويين مع هذه العبارة / الصرخة مستوى عالياً؛ فالفيديو الذي بثته صفحة "التبركيك" بلغ عدد مشاهداته 274 ألف مرة، وشاركه حوالي 3000 شخص على الفيسبوك، فضلا عن آلاف التعليقات.

ولا يعكس هذا التفاعل تذمراً من مدينة يعيش فيها الملايين من المغاربة بقدر ما يترجم التعلق والتشبث بها والسعي إلى حياة أفضل ببيئة نظيفة ومرافق سكنية مستجيبة لمتطلبات العصر كما يريدها كل مغربي ومغربية.

ومن الآن فصاعداً، لن يكون لهؤلاء المؤثرين الفيسبوكيين داع إلى التذمر من جديد؛ فمع مشروع مدينة "فيكتوريا"، سيكون الحصول على بيئة جيدة للعيش ممكناً.

مشروع مدينة "فيكتوريا" يتعلق بقطب حضري متميز ببوسكورة، دشّنه الملك محمد السادس، وتسهر على تطويره مجموعة Garan من أجل توفير مكان هادئ وهواء نقي يمزج بتوازن بين السكن والخدمات العامة والأنشطة الاقتصادية.

ويهدف مشروع مدينة "فيكتوريا" إلى خلق دينامية لفائدة التجارة، وأيضاً لتلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية للساكنة، حيث يوفر المشروع إمكانات مهمة لتطوير العديد من المهن بما في ذلك قطاعات الصحة والتوزيع والتعليم وأيضاً البناء.

ومن أجل ضمان بيئة عيش مُمتعة وجيدة وآمنة لفائدة الساكنة المستقبلية للمدينة، وضعت مجموعة Garan عدداً من خدمات القرب التي تتطور مع تقدم إنجاز المشروع.

وتتوفر المدينة على مدرسة ابتدائية تعمل منذ شتنبر 2017، إضافة إلى مدرسة ثانية وثانوية ستكونان جاهزتين بداية السنة الدراسية في شهر شتنبر المقبل، إضافة إلى ثانوية هي في طور البناء حالياً.

ويضم مشروع مدينة "فيكتوريا" مركزاً صحياً وآخر سيتم دمجه إليه عند انتهاء أشغاله الحالية، إلى جانب مسجد متوفر منذ شهر رمضان من العام الماضي، والثاني سيتم الانتهاء منه ليشتغل بحلول منتصف شهر ماي، ناهيك عن مركز شرطة مسلم إلى السلطات المختصة، وخدمة أمنية دورية تم إطلاقها منذ يناير 2017.

ويمتد المشروع على مساحة 250 هكتاراً، وسيضم مستقبلاً 150 ألف نسمة، ويعمل فيه حالياً 10 آلاف عامل سينهون أشغال بناء 15 ألف نهاية 2018 وبداية سنة 2019.

وقد عملت مجموعة Garan في ماي 2017 على إطلاق تسويق مشروع فيكتوريا فوريست، مع بقع أرضية R+5 ابتداءً من 450 مترا مربعا مخصصة للمنعشين العقاريين الراغبين في تطوير عروض سكنية خاصة بهم.

وفي أوائل سنة 2018، ومع نجاح أول مشروع سكني لشقق فاخرة كادرينيا، أطلقت Garan عرضها الثاني تحت اسم Dahlia من تصميم المهندس المعماري سعيد لحلو، من خلال عمارة تضم ما يقارب 200 شقة مكونة من غرفتين أو 3 غرف نوم مع صالة، بخدمات ذات جودة عالية.

وقد قامت Garan بتسليم الشطرين الأول والثاني من المنطقة، بمجموع 160 هكتارا حسب الجداول المخطط لها، بالإضافة إلى ذلك، فإن الشطر الثالث والأخير الذي يمثل 90 هكتاراً فهو متقدم من حيث أشغاله، بما فيها 20 هكتاراً مخصصة لبقع أرضية للفيلات وقد تم تسلم أشغالها، على أن يتم تسليم ما تبقى خلال منتصف السنة الجارية.

وبخصوص آفاق 2018-2019، من المنتظر أن يطلق عرض جديد من الفيلات المبنية بتشطيبات فاخرة وأسعار جذابة ومغرية. كما ستشهد الأشهر المقبلة إطلاق العديد من المشاريع السكنية الفاخرةR+5 و R+6 التي سيطورها مهندسون معماريون معروفون، منهم عبدو لحلو ونهاد بربرفتش وكمال المنجرة وفيصل سنتيسي وجلال العميري، كما أن العرض السكني للمحج الرئيسي المخصص للراجلين في قيد التطوير.

ومن المرتقب أن يتم تجهيز مشروع "فيكتوريا"، في أفق 2020، بأكثر من 30 من المرافق الضرورية؛ بما في ذلك أربع مدارس ابتدائية ومؤسستان إعداديتان ومؤسسة ثانوية وثلاثة مراكز للرياضات الاجتماعية وللشباب وثلاثة مراكز صحية وأربعة مراكز للشرطة وخمسة مساجد ومصلحة للشرطة ومركزان للشباب ومركز للنساء.