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كُتّاب وآراء
أخطاء تقنية تربك منصة أداء ضريبة الدخل
أعلنت المديرية العامة للضرائب، الجمعة، أن أخطاء تقنية طرأت على المنصة الرقمية للفاعل المكلف بتصاريح وأداءات الضريبة على الدخل، التي يؤديها المقاولون الذاتيون على رقم المعاملات الحالة برسم الفصل الأول من 2018؛ مؤكدة أنه لن يتم تطبيق غرامات على التأخير.
وأوضحت المديرية العامة للضرائب في بلاغ، أنه "أخذا بعين الاعتبار لهذه الظروف التي منعت المعنيين من إتمام التصاريح الضريبية في الآجال القانونية، فإنه لن يتم تطبيق الذعائر والغرامات والزيادات على التأخير".
وأضاف المصدر ذاته، أنه تبعا لذلك فإن المقاولين الذاتيين لن يكونوا ملزمين بأداء سوى المبلغ الرئيسي للضريبة المستحقة.