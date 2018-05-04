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الرئيسية | مال وأعمال | المقاطعة تدفع المغرب إلى التخلص من ملايين اللترات من الحليب

المقاطعة تدفع المغرب إلى التخلص من ملايين اللترات من الحليب

المقاطعة تدفع المغرب إلى التخلص من ملايين اللترات من الحليب
هسبريس – محمد لديب
الجمعة 04 ماي 2018 - 22:30

بدأت تظهر أولى التبعات السلبية لمقاطعة المغاربة منتوج الحليب، بعدما شرعت المصالح المختصة في البحث عن سبل للتخلص من ملايين اللترات من حليب الأبقار، التي يتم تجميعها من الضيعات الفلاحية والدواوير.

وكشفت معطيات مؤكدة، حصلت عليها هسبريس، أن وزارة الداخلية دخلت على الخط في محاولة للتدقيق في الموضوع، ورصد الخسائر التي قد يتكبدها الفلاحون جراء استمرار المقاطعة الجزئية لمنتوج الحليب.

وسارع مسؤولو وزارة الداخلية إلى عقد اجتماعات مع مسؤولين بالشركة المتضررة ومهنيي إنتاج الحليب من أجل تدارس الوضعية الحالية للسوق.

وجاءت هذه الخطوة مباشرة بعد تراجع حجم مبيعات الحليب المبستر للشركة المتضررة، في الوقت الذي لجأت الشركات المنافسة إلى رفع إنتاجها في محاولة منها لسد الخصاص الذي خلفته المقاطعة الجزئية للحليب.

وتوقعت مصادر مسؤولة تسجيل بعض الخصاص في سوق الحليب بالمغرب خلال الأسابيع القليلة القادمة، بسبب عدم قدرة الشركات العاملة في مجال معالجة وتعبئة الحليب المبستر على سد حاجيات المستهلكين المغاربة، التي تتضاعف خلال شهر رمضان.

يشار إلى أن إنتاج الحليب في المغرب سجل، خلال الفترة 2007-2015، ارتفاعا بأزيد من 38 في المائة، وحققت حصته المصنعة ارتفاعا بـ45 في المائة، مما أتاح رفع استهلاك الحليب والمواد المشتقة منه من 54 إلى 72 لترا لكل نسمة في السنة.

ويؤمن الحليب في المغرب نحو 460 ألف منصب شغل دائم على طول سلسلة القيم، ويدر رقم معاملات بحوالي 13 مليار درهم، منها حوالي 50 في المائة يتم ضخها في الوسط القروي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (138)

1 - جبور الجمعة 04 ماي 2018 - 22:35
لقد هرمنا من اجل هاته اللحظة التاريخية
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614
2 - مغربي الجمعة 04 ماي 2018 - 22:35
اوووه قلبي الصغير لا يتحمل. #خليه يريب
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570
3 - hosin الجمعة 04 ماي 2018 - 22:36
لمادا تصرون على اشراك الدولة في الامر اليست شركة خاصة
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681
4 - نقاطع الجمعة 04 ماي 2018 - 22:36
مقاطعون حتى تفلس هذه الشركة التي تدافعون عنها
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690
5 - red الجمعة 04 ماي 2018 - 22:37
اصلا العصير بالليمون و لا غير بالماء كجي احسن، ا سيدي #خليه_اريب
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575
6 - خليه اريب الجمعة 04 ماي 2018 - 22:37
خليه اريب.مقاطعون،مقاطعوووو وون
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496
7 - تاوي حر الجمعة 04 ماي 2018 - 22:37
لتصحيح العنوان فقط
حملة المقاطعة تدفع سنتترال للتخلص من الحليب
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570
8 - ber nour الجمعة 04 ماي 2018 - 22:37
الحمد الله المقاطعة بدأت تعطي ثمارها شكران كل من ساهم في مقاطعة هده المنتوجات الحمد الله
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494
9 - lazaret الجمعة 04 ماي 2018 - 22:38
ما هذا يا أيها الإخوة ؟ هذا لا يحبه الله، الله لا يحب ان ترمى هذه النعم بهذه الطريقة.
إكتفوا بأن لا تشتروا حليب سنترال.
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126
10 - tanjaoui الجمعة 04 ماي 2018 - 22:38
الحمد لله الان اتفق المغاربة ان يتفقون بشرى سارة والى الامام
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381
11 - مقاطع الجمعة 04 ماي 2018 - 22:38
هدا دليل اعلى أن الشركة ليست وطنية لكنتم وطنيين لفرقو هدا الحليب على الفقراء مجانا
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465
12 - مقاطعة الجمعة 04 ماي 2018 - 22:38
نتمنى من الجهات المختصة التدخل لخفض ثمن الحليب لأننا في كل الاحوال سنقاطع.رب ضارة نافعة
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358
13 - ولد البلاد الجمعة 04 ماي 2018 - 22:39
مقاطعون مقاطعون
خليه يريب .....العائلة أصبحت تشري الحليب مباشرة من الفلاح و ب 5 دراهم
و فيه رابعة ديال الزبدة البلدية ..هههههه
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395
14 - Fassi الجمعة 04 ماي 2018 - 22:39
نعم لمقاطعة منتجات حليب سنترال ومحطات إفريقيا وماء سيدي علي حتى تخفيض أثمان منتجاتها.
فمزيدا من التضامن والنضال وفقكم الله لما فيه خير المغاربة أجمعين.
(وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله) صدق الله العظيم
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297
15 - amine الجمعة 04 ماي 2018 - 22:39
الشركة وحدها تملك وضع حد لهذه المقاطعة و من الساعة الأولى من صباح الغد، يكفي أن تخرج إلى المغاربة بحل واقعي و جريء و تخضع لطلب الشارع مع العمل على رفع الجودة. إن لم تكن قادرة على تلبية هذه المطالب فلا مكان لهذه الشركة في السوق و يستحسن أن تختفي للأبد. أما الشعب فهو في كامل وضعه القانوني ولن يخضع للضغوطات. انشري يا هسبريس
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237
16 - مقاطع الجمعة 04 ماي 2018 - 22:39
خفض الثمن الى 5دراهم للتر هو الحل للخروج من الازمة ورد الاعتبار للمغاربة
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254
17 - نعمان الجمعة 04 ماي 2018 - 22:39
هاد الإحصائيات د السويد 13مليار على العالم القروي ههههه. على من كيجيبو هاد الإحصائيات.
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152
18 - مغربي الجمعة 04 ماي 2018 - 22:40
التخلص من ملايين اللترات من الحليب بدل تخفيض الأسعار.هذا هو التعنت بعينيه.
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246
19 - رشيد الجمعة 04 ماي 2018 - 22:40
و هل يا ترى ستتدخل الوزارة لصالح المواطن أم لصالح الشركة المتضررة ؟
هل ستكون الأولية لجيوب الفقراء أم لحسابات شركة سنطرال دانون الفرنسية-المغربية؟
مجرد تساؤلات....
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194
20 - simo الجمعة 04 ماي 2018 - 22:41
أزمة حليب في طريقها إلينا عوض الجزائر....
مقاطعة مدمرة وقاطعة لارزاق الفقراء على الخصوص.
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-359
21 - abouhiba الجمعة 04 ماي 2018 - 22:41
كل هذه الاموال،والسعر ضل مرتفعا منذ سنين،تابعوا المقاطعة،حتى إشعار اخر،كروش الحرام مابغاوش يشبعو.
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190
22 - yaw yaw الجمعة 04 ماي 2018 - 22:41
خليه يريب .... بغيناه 2dh.50 عاد نتصالحو ..... و الجودة ديل الحليب تزيان ...
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183
23 - رشيد من فرنسا الجمعة 04 ماي 2018 - 22:41
#مقاطعون
#خليه_اريب
والله لم يستطيعوا إيقاف إرادة الشعب ، والله المخزن الان لو كان باستطاعته حجب موقع فايسبوك في المغرب لفعل ذلك لكن لا يستطيع ،
لدي رسالة أعتقد أن الجميع سيتفق معي وهي : الشعب يريد لتر الحليب ب 3 دراهم وسيدي علي ب 2 درهم والمازوت ب 7 درهم ،
اعباد الله أنا في فرنسا لتر من الحليب 7 درهم ولتر من الماء ب 4 درهم !!
واش زعما لمغرب زعما حسن من فرنسا ف الدخل الفردي !! اودي الله ياخذ الحق ، والشعب مستمر في المقاطعة إلى أجل غير مسمى ، لا نريد اعتذار بل نريد تخفيض الاسعار ، المرجو النشر وشكرا
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159
24 - مدوخ الجمعة 04 ماي 2018 - 22:41
السلطات تتباحت لمساعدة الشركة المتضررة ضدا في المواطن المسكين.ومع ذلك مقاطعووووووووووووووووووووون يلااااااه
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170
25 - Aziz Meknes الجمعة 04 ماي 2018 - 22:41
والله وخا يقتلو البقر كامل ومغديش ينقص الريال حيت عارفين الى نقصو فالحليب غدي رجعوليهم لزيت حيت هاد البلاد كولشي شعلا فيه العافية المهم نجحات المقاطعة الحمد لله لعتارفو بالخسارة
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149
26 - امين الجمعة 04 ماي 2018 - 22:43
ماشي خطأ ديالنا . خطأ ديالهم لغلاو . حل ساهل . يستجبوا نالمطالب ديال شعب و صافي .
لو كان كيهموم امر ديال فلاحة تنهاد الدرجة كانت الوزارة تداخل من اول و دير قانون تحديد اسعار و مريضنا معندوا باس
ادا الشركات رأس مالية راسهوم قاصح . حنا راسنا قاصح كتار
و اذا مداروش حل دابا فأقرب وقت توحد مغادي يشري سنطرال وخا يولي بدرهم ن لتر . كرامتنا فوق كل اعتبار ببساطة
هما ردنا مداويخ و خونة و براهش
دبا نويرهم تبرهش ك داير
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95
27 - فين جبتي هاد شي الجمعة 04 ماي 2018 - 22:43
هههه يؤمن الحليب في المغرب نحو 460 ألف منصب شغل دائم على طول سلسلة القيم، ويدر رقم معاملات بحوالي 13 مليار درهم، منها حوالي % 50 يتم ضخها في الوسط القروي. داكشي علاش العالم القروي اصبح جنة ، ساركزم
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106
28 - زهير الجمعة 04 ماي 2018 - 22:43
الحل سهل : تخفيض ثمن الحليب و بالتالي سيرتفع الاستهلاك .. معادلة سهلة لا تحتاج لكل هذه الاسطر.
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101
29 - observateur الجمعة 04 ماي 2018 - 22:43
. في منطق السوق المقاطعة تجاوزت عتبة "الضرر" الذي يستدعي بحث الرأسمال و عندما يفعل ذلك فهو يفكر نيابة عن السلطة الحامية و الحاضنة ، وليس إنطلاقا من ردود فعل المقاولة البراگماتية . في الجدل حول مدى تسييس المقاطعة ، " كان هو السلطة ،فعلت ذلك عندما قدمت لها عدوا نموذجا : بوسعيد ،و إنتقت لها خصوما مثاليين في الصحافة والسياسية ، والآن تعطل السياسية قدرة الاقتصاد على تدبير منعرجات السوق ،لانها تنظر للمستهلك و تتذكر الناخب ، تنظر الى الزبون و تتذكر المواطن !يفكر المواطن في الأسعار وفي رمضان المقبل ، لكن السياسي . سياسية ،لانهم يعرفون بالتجربة فضل السياسية على وجودهم الاقتصادي ،وهو فضل سابق و لاحق على أي فضل آخر و لو كان السوق نفسه. في كلاسيكيات الاقتصاد السياسي المغربي ،تمة درس قديم : الدولة لدينا لم تصنعها الطبقات ، الدولة لدينا هي من صنع بورجوازيتها ،فعلت ذلك منذ فجر المغربة ،وصولا الى مابعد الخوصصة ،بما يليق من ريع و زبونية و رخص و صفقات و رعاية و دعم و إعفاءات .الحكاية معقدة قليلا ،لكن المداويخ كيفهوها طايرة ،أحسن بكثير طبعا من أصحاب لاكومنيكاسيون و داك الشي!
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37
30 - تطواني الجمعة 04 ماي 2018 - 22:44
إذا كان المتكلم أحمق يجب على السامع أن يكون بعقله،عوض هرقه وإفساده كان لزاما عليهم تخفيض ثمنه ،سياسة من لا عقل له،على الأقل استفيدوا من أسيادكم في أوروبا.
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65
31 - najib الجمعة 04 ماي 2018 - 22:44
الخاسر الأول هو الفلاح يجب محاربة غلاء المحروقات فهي السبب في ارتفاع أثمنة جميع المنتوجات
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36
32 - محمد نبيل الجمعة 04 ماي 2018 - 22:44
ماشاء الله بديتو تعترفو
مزيان مستمرون في المقاطعة
نشريو حليب العبار او بيخير
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68
33 - ريبوه جبنوه زبدوه الجمعة 04 ماي 2018 - 22:44
في سالف الزمان وعلى مر القرون والاف السنين عاشت البشرية بدون شركات الريع والاستعباد.
كفى من الضحك على القرون
استفيقوا من الدوووخة التي تصفونا بها
انتم المدوخون
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62
34 - مغربي محلوب الجمعة 04 ماي 2018 - 22:44
خليه يريب ونشربوا اتاي وربي كريم
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66
35 - meme الجمعة 04 ماي 2018 - 22:44
زد علئ هذه الخسارة ان الناس تعرفوا علئ جودة حليب اخر و التفوا حوله و لهذا ستخسر الشركة حتئ زبنائها الاوفيائ كرها في تصرف اصحاب الشركه و بعض مسييريها الذين تكلموا بدون ادب ضد الزبنائ خساره
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50
36 - فلاح الجمعة 04 ماي 2018 - 22:45
تعنت الشركة لن يزيدها إلا تازما واكبر المتضررين هم أصحاب الضيعات الكبرى وهم حوالي 10في المئة من زبناء الشركة
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44
37 - مواطن مغربي الجمعة 04 ماي 2018 - 22:45
الخسائر التي قد يتكبدها الفلاحون جراء استمرار المقاطعة الجزئية لمنتوج الحليب تصحيح الخسائر التي قد يتكبدها سنطرال فالفلاحون يبعون الحليب الطري للشعب ، مبيعات الحليب المبستر للشركة تصحيح مبيعات الحليب الطري للفلاح اللدي كبرنا به وكبرت به أمة كبيرة،ويؤمن الحليب في المغرب نحو 460 ألف منصب شغل دائم على طول سلسلة القيم تصحيح وتحلب شركة سنطرال جيوب 40 مليون مغربي
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43
38 - mre الجمعة 04 ماي 2018 - 22:45
شيء جميل ان نرى ان المجتمع يستطيع ان يفرض نفسه ضد المستبدين شركات كانوا او غيرها. في نضري، يجب استعمال نفس الاسلوب ضد الشركات المتورطة والمتواطئة مع الاحتلال في الاراضي الفلسطينية كما تفعل منضمة BDS على المستوى العالمي.
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36
39 - فارس الاحلام الجمعة 04 ماي 2018 - 22:46
كتشاورو مع الشركة بش تشوفو منين تعوضو ليها الخسائر بطبيعة الحال من جيب المواطن بأي طريقة شي ضريبة شي لعيبة فشكل هدشي فاش بارعين اما تجيو فصف المواطن لا فهو فريستكم و عدوكم الاول
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53
40 - الريف الشامخ الجمعة 04 ماي 2018 - 22:46
العز للشعب المغربي العظيم، أول مرة في حياتي أحسست أن المغاربة وقفوا في صف واحد ضد التسلط والهيمنة، إرادة الشعب لا يمكن لأحد هزمها إلا الله تبارك وتعالى. هذا درس لهم لن ينسوهوا أبدا وإذا إقتضت الضرورة هناك دروس أخرى تنتظرهم. تحية للمغاربة من طنجة الى الكويرة.
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79
41 - حسين الجمعة 04 ماي 2018 - 22:47
المقاطعة مستمرة ، نحن لم نقاطع الحليب قاطعنا فقط شركة سنطرال
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34
42 - مقاطع الجمعة 04 ماي 2018 - 22:48
لماذا لا تكتفي تلك الشركة المصنعة للحليب بالتأدب و ترك عنتريتها و تخفيض الثمن الى مستوى معقول و الى الفلاحين فل ينزلوا الى المدن وسيبيعون منتوجهم بثمن افضل من ما تعرضه تلك الشركة عليهم و الحكومة يجب ان تتعقل و تفعل مجلس المنافسة و تعاقب تلك الشركات المحتكرة للاقتصاد لتبرهن عن ماتبقى من مصداقية لديها الحاصول أدبكم الشعب ولقنكم درسا في المواطنة لن تنسوه تحية لثورة المداويخ ..#مقاطع
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26
43 - لا حول ولا قوة الا بالله الجمعة 04 ماي 2018 - 22:48
لما كل هذا التعنت
اذن الاحرى بنا ان نقاطع ثم نقاطع الى الابد
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26
44 - فوزي الجمعة 04 ماي 2018 - 22:49
أتاي و لا الحليب .
هدفنا مقاطعة بشاعة الاقطاعيين و تلقينهم درس في الأخلاق لن ينسى بسهولة .
فهي حرب مواجهة مباشرة ولن يتبع الشعب حرب العصابات .
هاته سوى البداية فقد قرر الشعب على أن يتخذ سبيل الفايس بدل زيف النقابات و الأحزاب.
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27
45 - baba الجمعة 04 ماي 2018 - 22:49
لما لايقدموه لعجولهم أليسوا أولى بذلك
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18
46 - moghrib الجمعة 04 ماي 2018 - 22:50
الحمد لله و الشكر لله. هذه رسالة للخونة و الشلاهبية من وزراء و رجال اعمال الذين دمروا القدرة الشرائية للمواطن البسيط. خاب ظني فيك أيتها الحكومة الملتحية
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25
47 - سلام الجمعة 04 ماي 2018 - 22:50
يتبين من خلال هذا التقرير أن المتضرر الوحيد هو عمي الفلاح.لا وثم ألف لا المتضرر هم أصحاب الشركة اللي كيخدو لحليب ب2 دراهم وكيبعوه لمواطن 7 درهم
أما رسالتي لعمي فلاح هو أنه يقوم ببيع منتوج ديالو
داخل المدن
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30
48 - Mouatene الجمعة 04 ماي 2018 - 22:50
شعارنا هو الخبز واتي حتى النصر
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24
49 - المقاطعة مستمرة الجمعة 04 ماي 2018 - 22:50
أدهبي ياهسبريس وتجولي في الأسواق المغربية ستجدين كل الفلاحين الصغار يبيعون الحليب بخمس دراهم لتر وعاجبو الحال والكل يشتري منه على الرحب والسعة أنا عن نفسي لم أعد أشتري حليب الشركات في أي سوق للخضر كانشد النوبة عند مول الحليب حيت عليه أقبال لدرجة أنني أذهب باكرا لكي لا أجده قد أنتهى يأتي بسطافيط كلها براميل من الحليب ليدهب بها بعد ساعات فارغة باع كل الحليب وهناك خصاص يزيد في كل يوم الكمية وتباع كلها

لقد وجدنا الحل لرمضان حليب طبيعي ممتاز به زبدة وقشدة وكل المكونات الصحية

زائد هناك شركات عديدة لازال الفلاح يورد لها الحليب جودة وجبال وكولينور وحليب مراكش و وشركة القنيطرة وشركة الشركي وأخرون بفضل المقاطعة زاد أنتاجهم ومبيعاتهم

نحن مقاطعون سونطرال دانون لوحدها وليس كل الشركات
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23
50 - مصطفى الجمعة 04 ماي 2018 - 22:50
و لماذا لا ينصتون لصوت الشعب بتخفيض الثمن ام هو العناد فقط ؟خليه يريب كبرنا غير بالخبز و اتاي ليس لدينا مشكلة في المقاطعة لنواصل.
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18
51 - Khouribga الجمعة 04 ماي 2018 - 22:51
ارسلت بريد الكتروني الى مركز الحليب واعطيته اقتراحا للحل ارجو ان يعمل به ...
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3
52 - Zineb الجمعة 04 ماي 2018 - 22:51
نحن مجرد مداويخ شعب تقهر من الغلاء و البطالة و المحسوبية.
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16
53 - مول الحكمة الجمعة 04 ماي 2018 - 22:51
الفقرة الاخيرة من المقال...
اشكك واستغرب من كون 50 في المائة من 13 مليار درهم يتم ضخها في العالم القروي....فلو كان هذا حقيقيا لما عاش العالم القروي الحالة المزرية التي يعيشها. اما فائض الحليب فالاجدر بكم ان ترسلوه الى اليمن والصومال او الى الهورينكا الذين هجروا من ديارهم واحتسبوه زكاة تحسب لكم عند ربكم . اما نحن لم نعد نطيق طعم هذا الحليب .....
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18
54 - عدنان الجمعة 04 ماي 2018 - 22:52
فليجدو حلول كما شاؤو لكن ليس على حساب جيوب المواطنين الفقراء .
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13
55 - مقاطع الجمعة 04 ماي 2018 - 22:53
مقاطعون.. واخا ظلوا تقراو علينا فالزابور ديالكم
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21
56 - مقاطع الجمعة 04 ماي 2018 - 22:54
بشراء الحليب مباشرة من الفلاح سنقلص من مرض هشاشة العضام
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22
57 - مقاطعون من تازة الجمعة 04 ماي 2018 - 22:54
دولة فاسدة نضام فاسد لماذا لم تتدخل وزارة الفلاحة من قبل .....
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18
58 - سعيد السوسي الجمعة 04 ماي 2018 - 22:54
كم يكون جميل ان يفرق الحليب مع قفة رمضان .
او خليوه اريب او فرقوه حدا المساجد
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14
59 - نورالدين الجمعة 04 ماي 2018 - 22:54
تلك الشريك ليست هي الوحيد في سوق والفلاح لن يخسر عط الله فين يدي حليبو
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16
60 - مقاطع الجمعة 04 ماي 2018 - 22:55
كم كنت أنتظر هذه اللحظة
#خليه_يريب
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15
61 - Amine RNI الجمعة 04 ماي 2018 - 22:55
استغرب لماذا هذه الشركة بدل ان تقوم بالتخلص من الحليب لماذا لا تخفض ثمنه
يبدو انها تفضل رمي الحليب و تفقير الفلاح على ان تخفض ثمنه.
السؤال الآن من الخائن؟
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16
62 - عبد الرحيم الجمعة 04 ماي 2018 - 22:55
البرازيل من دول النامية و لتر حليب ب 3 دراهم..المغرب لتر ب 140 .. نصو ما و الباقي غبرا
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14
63 - rachida الجمعة 04 ماي 2018 - 22:55
وعلاش ما وزعتوه على الفقراء ؟ العقوبة على هاذ الشي هي الاستمرار في المقاطعة . وخليه يريب .
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15
64 - الدكالي الجمعة 04 ماي 2018 - 22:56
علاش منديروش هاد لحليب لبن ونخزنوه فريجيديرات حتا لكأس العالم لي غادي ينضمها المغرب 2026. ياك حنا بلد اسلامي ومنبيعوش لبيرا لتوريست؟ نبيعو ليهم لبن.
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9
65 - المتفائل الجمعة 04 ماي 2018 - 22:56
ولو اني لا افهم في الا قتصاد الا انه لدي راي
لماذا هذ ا التصرف الاناني الا يعد يبديرا وسوء تدبير؟ فكان على الشركة المتتضررة ان تبيع مخزونها من الحليب الى الشركات الاخرى ولو بالسعر الذي اشترته من الفلاح الصغير.وهكذا تعما على رابح رابح
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4
66 - معتوهة الجمعة 04 ماي 2018 - 22:57
و علاش هاد قصوحية الرأس كاملة...
نص لتر ب 2.5 دراهم مع الحفاظ على الجودة و الوزن المتعارف عليه...و مريضنا ما عندو باس. ...
نتوم باغينها كاملة و غادين تخليوها كاملة...
الغش طريقو كحلة ...و بالمناسبة بغيت نشير للوزن الي كتنقصوه ماشي غير نتوما ...أغلب الشركات كتنقص في الميزان بعد بسم الله الرحمان الرحيم'' و أقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان''
راكم غادين فطريق خطير الغش في جميع النواحي
الله يهديكم على راسكم...اخرتها قبر و كفن و ظلام ..دير باش تضوي
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13
67 - Amine الجمعة 04 ماي 2018 - 22:58
هده نعمة الله...خسارة كان الأجدر بكم أن تتصدقوا بها على اخوانكم الجزائريين كعربون محبة بين الشعبين ".لا تدري لعل الله يجعل بعد دلك امرا"..
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6
68 - لا للغلاء الجمعة 04 ماي 2018 - 22:58
رسالة قوية من الشعب المغربي للشركات الاخرى كي تتجنب تصعيد الاثمنة .
اي منتوج ارتفع سعره يجب مقاطعته.
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12
69 - الضحك على الدقون الجمعة 04 ماي 2018 - 22:58
رسالة مبطنة بتهديد ضياع 50%من العالم القروي.مع الاشارة الى تخفيط بتدخل من وزارة الداخلية
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8
70 - شوفي شالة الجمعة 04 ماي 2018 - 22:59
هل تتدخل وزارة الداخلية لاجبار المواطن على شراء المواد التي قاطعها الفقير الضعيف
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9
71 - MarocN الجمعة 04 ماي 2018 - 23:00
و أخييييراا الاعتراف بالخسائر و بدأ عقد الاجتماعات
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9
72 - عامل في مجموعة (اونا) الجمعة 04 ماي 2018 - 23:00
والله العضيم وانا على دلك من الشاهدين ان سنطرال وشركة لوسيور عملة واحدة ونهج واحد طرد العمال دون حق والزبونية في المحاكم والان وصلت دعوات المضلومين شكرا لك يارب
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15
73 - computer science الجمعة 04 ماي 2018 - 23:00
القادم أسوأ.. وجدو روسكم يا شركات أفقرت الشعب .. #مقاطعون_القادم_أسوأ
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9
74 - Youness الجمعة 04 ماي 2018 - 23:00
ما الفرق بين الكماليات والاساسيات ؟
أعتقد أن ما هو أساسي ادا تركته لن تستطيع تن أعيش بدونه .والحليب مادة حيوية وهو غداء كامل اي فيه جميع العناصر الغداءية ....
أما حليب المعلب لا يحتوي الا على اربع عناصر بمعنى ماخلاو فيه غير لي نساو الما وزغريت. ولهادا نستطيع ان نعيش بدونه
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8
75 - مهاجر مدوخ الجمعة 04 ماي 2018 - 23:01
ها هما بداو يدوخنا تشتيت الانتباه كل نهار نسمعو خبار. الحكومة اجتماع عاجللللل وطارء لحقاش سي اخنوش و سيدة سيدي روبيني ........فهم الفاهم . وجرادة مالحة مسكينة و الحسيمة و ووو والو . لا اجتماع طارء لا... ودوختنا حشوما عليكم مابغتوش تفيقو من دوخا ديال
بصح. انا مقاطع. اقسم بالله حتى ندير فيديو في سوبر مارشي هنا فهاد لبلاد على الاثمنة 1 لتر حليب 3 دراهم . الزيت 6 دراهم .العفووو
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10
76 - مولاي علي بن عمو بن الشريف الجمعة 04 ماي 2018 - 23:02
الفلاح هو الذي عانى منذ زمان طويل من السياسات العبثية للانتهازيين المستغلين له بشكل واضح و ملموس و الشعب المغربي العظيم بمقاطعته لمنتوجات هؤلاء المتحكمين الانتهازيين ستتحسن وضعية الفلاح و سيعود اليه الاعتبار إن شاء الله ... هذه المقاطعة الميمونة هي التي ستجعل الفلاح المغربي مستقبلا يعيش في كرامة .
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12
77 - mch الجمعة 04 ماي 2018 - 23:02
#مقاطعون
#خليه_اريب
تحياتي لشعب المغربي
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13
78 - شاعر شالة الجمعة 04 ماي 2018 - 23:03
وما تتدخل الوزارة لشراء المواد المقاطعة من لدن المواطن البىءيس
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7
79 - الفيلسوف الجمعة 04 ماي 2018 - 23:03
رسالة لكل المغاربة، المزيد من المثابرة، المزيد من الصبر..
اتمنى الا يضعف احد، نريدها خرابا على الشركة التي ترفض ان تقلص الاثمان لتلائم الدخل الفردي للمواطن المغربي..
رمضان على الابواب و يجب علينا جميعا ان لا نضطر لشراء الحليب الى ان يصبح الثمن ب 2dh50
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11
80 - عبد الحق الجمعة 04 ماي 2018 - 23:03
الثمن الحقيقي هو 2dh50 .خليه اريب
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10
81 - bensaid الجمعة 04 ماي 2018 - 23:03
لإيجاد حل. التمس من الشركة المعنية إضافة درهم واحد الفلاح بائع الحليب و تخفيض درهم للمستهلك في اللتر .ادا أرادت الشركة أن تكون مواطنة.و سيسجل لها التاريخ دلك.
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2
82 - Lamia tazi الجمعة 04 ماي 2018 - 23:04
Bonjour
Qlq un peut m expliquer pourquoi l’etat intervient!!!

C’est la faute de l’etat qui libere pas le marche et imposser une competition libre pour baisser les prix, car toutes ses entreprises definissent le prix entre eux?? Peut etre!!!

Jai lu que les gens proposent de la boycotter jusqu au iflass pour donner une lesson aux autres??

Explisuez moi car j ai rien compris et je savais pas qu il y a un boycot !!!
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0
83 - mahboub الجمعة 04 ماي 2018 - 23:05
شكراً لمقاطعتكم واتمنى المقاطعة للسمك
زيدوا في مقاطعتكم صدق من قال المغاربة واخا يأكلون الخبز واتاي يعيشوا
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10
84 - intidam الجمعة 04 ماي 2018 - 23:05
والله مايدخل لدارنا وكل انواع الحليب بصفة عامة ماعدا حليب العبار المقاطعة مستمرة وستستمر الى الابد على كل انواع الحليب
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12
85 - rodeo الجمعة 04 ماي 2018 - 23:06
المقاطعة مستمرة الى ان تغلق الشركة الغول ابوابها و كذلك لا ننسى شركة المحروقات التي صاحبها لا يرحم ضعف المغاربة
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14
86 - hicham الجمعة 04 ماي 2018 - 23:07
ما لاتفهمه الدولة ان جيل ابانئنا ليس هو هاد الجيل على شركات ان تخفض من الاثمنة كيف يعقل ان اغلبية التي تشتغل بدون احتساب العاطلين تحصل على راتب 200 يورو فشهر وتشتري سلع اغلا من امريكا واوروبا
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11
87 - SOUSI HOR الجمعة 04 ماي 2018 - 23:08
إنشاء الله مقاطعون ولو طارت معزة حتى يتم تخفيض ثمن الحليب إلى 2,50 لنصف لتر .شكراً هسبرس انشري
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8
88 - ابوخالد التادلي الجمعة 04 ماي 2018 - 23:09
انتبهوا،إنتبهوا!!!!!
مادامت الداخلية قد دخلت على الخط، فقد يتعلق الأمر بإيجاد صيغة توافقية بين شركات الحليب، تمكن الشركة المقاطعة من تعليب الحليب تحت اسم الشركات الأخرى من أجل الالتواء على المقاطعة و إفشالها.
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9
89 - أخوكم في الله الجمعة 04 ماي 2018 - 23:09
هذه بوادر نجاح حملة المقاطعة.
مستمرون إن شاء الله ولمنتوجاتكم الرديئة مقاطعون.
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9
90 - محمد الجمعة 04 ماي 2018 - 23:09
لم يتم إلى حد الساعة أي خصارة للفلاحين لأننا أصبحنا نأخذ الحليب الجيد عند باب الدار والفلاح في ازهى أيامه لأننا تؤدي 5 دراهم للتر
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8
91 - مستهلك الجمعة 04 ماي 2018 - 23:10
١ : سانطرال ماشي هي المغرب.
٢ : المغاربة ما قاطعوش المنتوج الوطني مازالين كيشربو الحليب المغربي ليما كيشربوهش شي وحدين إنما قاطعوا شركة بعينها.
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8
92 - لاراش الجمعة 04 ماي 2018 - 23:10
لا تحاولوا أن تلعبوا على عواطف المغاربة بهذه الإحصائيات كأن المربي أو الفلاح المغربي هو المتضرر. ثمن الحليب الذي يدفع للفلاح لا يساوي حتى قيمة المجهود الذي يبدله من أجل حلب تلك اللترات.
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9
93 - عبدالله الجمعة 04 ماي 2018 - 23:11
خدمو عقلكم شوية ، راكم تخربون داركم بيدكم ، أغنياء المغرب ما محتاجينكومش والى جمعو حوايجهوم او زادو إنكم انتم المتضررين . هادشي راه بدا نا يبسال او غادي تعطيو للعدو في يدخل حتى هو معكم في التواصل الاجتماعي او غادي يبقى يسيركوم كيف بغا ختى تخلى داركم او ديك الساعة جيبو الغالي ديال البوليزاريو يسير اموركم.
ما تخليوش الأنور تخرج على سكتها لان الضرر غادي يحس بيه الضعيف لي واكل الخبز مع الأغنياء . الرسالة وصلت او باراكا من التبرهيش لان المغرب غارق في مشاكله مع وحدته الترابية او ما تزيدوش الخل على بوكبار.
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-19
94 - athlétisme الجمعة 04 ماي 2018 - 23:11
خليه ايريب بلاما تخلعوا فينا راكم حامضين
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7
95 - sanae الجمعة 04 ماي 2018 - 23:11
علآش لي ميفرقوهش على المستشفيات للمرضى و الأطفال يستافدو منو أما حنا الشعب لمداويخ مشاريونش و وو خلييييه يريييييب
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9
96 - ابن الشعب الجمعة 04 ماي 2018 - 23:12
المقاطعة سلاح فتاك يأتي بالتمار في كل القطاعات .
خللهههه اريب
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8
97 - يوسف الجمعة 04 ماي 2018 - 23:12
اللي واعرة هي الشركات اﻷخرى ديال الحليب غتنقص من اﻹنتاج غيولي الطلب أكتر من العرض في رمضان وستدخل سنطرال على الخط لتوفير حليبها باﻷسواق اوممكن يرتافع الثمن ....
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-3
98 - أبوجنات الجمعة 04 ماي 2018 - 23:13
التبعات السلبية.......جراء استمرار المقاطعة الجزئية لمنتوج الحليب......التبعات إيجابية والمقاطعة ماشي جزئية.....وكفى من الضحك على الذقون..بدون حليب لن نموت وبدون كرامة لانريد أن نعيش
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11
99 - فؤاد الجمعة 04 ماي 2018 - 23:13
عاش الشعب حرا عزيزا...عاش المغاربة متحدين ضد الطمع ضد الاهانة ضد الحكرة.
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9
100 - مهاجر الجمعة 04 ماي 2018 - 23:14
نعم تحية للمغاربة من طنجة إلى الكويرة والله بهذا التضامن نستطيع معا رد القطار المنحرف إلى السكة وكما تلاحظون فإنهم بدؤوا في البحث عن حلول.الداخلية كأنها هي من تضغط في خفض الأسعار هكذا اتفقت الشراكة مع الداخلية
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10
101 - Hamido الجمعة 04 ماي 2018 - 23:15
لم نقاطع فقط شركة دانون سنطرال بل أفريقيا غاز وأولماس سيدي علي.انشري ياهسبرس.
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10
102 - مول الحانوت الجمعة 04 ماي 2018 - 23:17
الحمد لله ان رسالة المداويخ والخونة اتت مفعولها ,ونتمنى ان يستوعب مسؤولينا الدرس ,وقبل ان يفكروا في اهانة واحتقار الشعب المغربي عليهم ان يفكروا مليار مرة في كل كلمة وجملة يتفوهوا بها,رمضان كريم للشعب المغربي خاصة والشعوب العربية والاسلامية عامة,وجميع الموائد خالية من الحليب ادخله الله عليكم بالصحة والعافية والاستمرارية ومداومة المقاطة.
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4
103 - المقاطع الجمعة 04 ماي 2018 - 23:17
مقاطعون مقاطعون حتى يخفضوا الاثمان لا تهمنا خسائرهم
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1
104 - ضد الضد الجمعة 04 ماي 2018 - 23:18
ما دام مقاطعة سنترال فقط فلم يتم تخفيظه لأن الشركات الأخرى أصبحت تروج الكثير و تعوض الخصاص و لكن بنفس الثمن. اذن المقاطعة معناه تفقير شركة و إغناء شركة أخرى. حسب رأيي وجب مقاطعة الكل حتى يتم التخفيظ و لا يتم شراءه سوى للضرورة مثل مستحقاة الرضع و الشركة التي تخفظ أكثر يتم اقتناء حليبها. كذلك في قضية الماء. مادام الماء المزود صالح للشرب فعليه مقاطعة شركات الماء بكاملها حتى يستجيبون للشعب.
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6
105 - Zirlo الجمعة 04 ماي 2018 - 23:18
المشكل يبيعوننا الحليب بالغرام و هو ساءل. لان 500 غرام من الحليب ليست نصف لتر بل اقل.
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3
106 - محماد الليط مول المحلبة الجمعة 04 ماي 2018 - 23:18
وقعت خسائر من جراء مقاطعة الحليب .. وجب تدخل المسؤولين العموميون كل من موقعه مع مسؤولي الشركة لإيجاد مخرج سريع وحلول لهذا المشكل.. المواطن يطالب بتخفيض ثمن بيع الحليب .. مقارنة مع ثمن ثمن شراءه من الفلاح .. عملية بسيطة لمقاربة ثمن الشراء والبيع .. من طرف مختصين في المالية والمحاسبة .. يعينون لهذه الغاية.. ويفرض ثمن بيع الحليب على أسس دقيقة بتحديد المصاريف وربح مناسب .. وهي معادلة يجب أن تكون دفيقة تقنية ومحايدة ترمي إلى تحديد ثمن بيع الحليب ..وصدقوني أن السعر سينخفص مقارنة مع السعر الحالي ويقبله المواطن .. كما يجب أن تنخرط في هذه العملية كل الفعاليات وبدون مركب نقص لتجنيب الخساءر للشركات المنتجة للحليب والفلاحين الكسابة والشعب المغربي الذي سيقبل على شراء الحليب ومشتقاته .. كما يجب ترك العناد والتردد جانبا لمصلحة الجميع .. وبالتوفيق ان شاء الله...
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4
107 - الشرف قبل الخبز الجمعة 04 ماي 2018 - 23:19
اظن ان الناس كانوا ينتظرون أن يتدخل المسؤولون بطرق سليمة و سلمية و ذكية من أجل إيجاد حلول مناسبة و سريعة لتفادي التصعيد لكن مع الاسف خرج البعض يتحدى و البعض يخون الناس و البعض يستهزؤ بهم ..
و يبدو على أن المسؤولين عاجزون على إيجاد الحلول و بالسرعة التي يتطور فيها الفكر المجتمعي المغربي ..
ومهما يكن من وراء هذه المقاطعة فقد وجدت صدى قوي لدى المواطنين .. و ما كان يكون لها وقعا كبيرا لولا وجود الأرضية الخصبة في معاناة المواطنين و تذمرهم و استيائهم من الاوضاع السياسية و الاقتصادية و المشاكل التي يتخبطون فيها. فهذه مقاطعة سلمية لا يشوبها العنف ولا النزول و الاحتجاجات في الشارع و لا إضرابات تستوجب التدخلات الأمنية و الصراعات و هذا أظن أن ما وجب على المسؤولين أن يستوعبوه.. ام انهم ينتظرون تدخل ملكنا الحبيب حفظه الله و نصره ليجد لهم الحلول كالعادة.
فما دفعني لكتابة هذه السطور الا لاني مواطن احب وطني و اخاف عليه.
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1
108 - الحـــــ عبد الله ــــاج الجمعة 04 ماي 2018 - 23:19
هذا الفعل المشين سيقودكم في المستقبل للقيام بطوابير طويلة أمام الدكاكين للحصول على نصف لتر حليب وهذا أكيد ومؤكد
أما الذين يشترون الحليب من عند الباعة العشوائيين الذين يجلبونه (العروبية) فاعلموا أن الفلاح ليس أبله ولا "نية" فهو أيضا يريد ان يغتنم الفرصة للاغتناء فورا بزيادة لترين من الماء في كل خمس لترات حليب وأنا اعرف الكثير ممن يفعلون هذا لأن (كساب اليوم ليس هو كساب النية ألأمس) عندما يشتريه يضيف له هو أيضا الماء لكي ينفخ في عدد الليترات التي يبيعونها لكم

كما ان شركة سنطرال (وهذا ما لا يعرف اليعض) أصبحت في ملكية شركة (دانون) السويسرية العالمية العملاقة مند 4 سنوات التي تحقق كرقم المعاملات أزيد من 45 مليار دولار سنويا بينما سنطرال لا تحقق سوى 32 مليون دولار كرقم معاملات سنويا
وشركة سنطرال حجمها حجم ذرة في مجرة مجموعة دانون العملاقة
بمعنى بأن مجموعة دانون بامكانها ان تستغني حتى على 10 شركات من حجم سنطرال دون ان تتأثر
والي غادا يأكل العصا هو نتوما حينما تسحب الكميات التي تنتجها سنطرال من السوق ويستفرد بكم منافسيها
وكذا مئات العمال الذين سيجدون انفسهم في بطالة وهم يعيلون مئات العائلات
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-8
109 - اكس يون الجمعة 04 ماي 2018 - 23:19
الحمد لله لمغاربة بداو كيتفقوا وا عباد الله راه الدرويش في هاد البلاد تقهار انا كنشوف غير من الملامح ديال المواطن العادي كايبان فيه مقهور حشومة المواطنين ماطلبوش شي حاجة سوى نقصوا في الاثمنة راه من حقهم اقاطعوا
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3
110 - The Voice of Doukkala الجمعة 04 ماي 2018 - 23:20
ما لا يعرفه الجميع هو أن الفلاح الصغير يكد و يتعرق و أحيانا يجوع ليوفر الكلأ لأبقارة (في كثير من الأحيان واحدة فقط)، مع العلم أن أثمنة العلف جد مرتفعة و لا تتماشى ودخل الفلاح المسكين! هذا الأخير ينتج ما تيسر من الحليب ويتوجه به لأقرب تعاونية(تابعة للشركة المعلومة) تصوروا بكم تشتري منه الحليب، ب 2.5 فقط للتر!!!! وهذا الثمن لم يتبدل منذ الثمانينيات رغم أن الشركة رفعت من ثمن الحليب في أكثر من مناسبة في السوق! تصوروا معي هامش الربح!!!
المهم عندما تشتريه تقوم بإزالة الزبادي لإنتاج منتجات أخرى كالأجبان والزبدة وغيرها (ربح آخر للشركة) فيبقى الماء تضاف إليه الغبرة البيضاء ومواد أخرى ويعبأ في علبات تباع ب 3.50 د للعادي و 5 د للمبستر ( لنصف لتر فقط)...!!! لدى يفضل الفلاح ترك الحليب للعجول وهذا أفضل له!
في دول أخرى حيث الدخل الفردي جد مرتفع يباع الحليب دو الجودة العالية بأقل بكثير من ثمنه في المغرب!!!!
أظن أن نسبة %50 من الدخل الثي ذكرتم أنها تذهب للعالم القروي غير دقيقة!
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5
111 - عبدالكريم بوشيخي الجمعة 04 ماي 2018 - 23:20
شخصيا و هنا اتحدث عن نقسي حتى لا اثير من يخالفني الراي فلا احد يستطيع ان يسوقني كالقطيع بمجرد عريضة في الفيسبوك لا اعرف مصدرها او دوافعها الخفية تدعو الى مقاطعة منتوج ما لقد طلبت من احد اولادي ان يتوجه عند التاجر الذي اتعامل معه لجلب 2 لتر حليب من النوع الذي دائما افضله فطلب مني بعفوية و براءة ان لا اشتريه فاجبته بدكتاتورية انني اريد ذالك النوع و بعد عودته استفسرته عن السبب الذي جعله لا يقبل عليه و هو الذي فتح عينيه عليه و نمى به حتى اصبح شابا قال لي ببراءة لقد قرات عريضة في الفيسبوك تحذر المواطنين من شرائه ربما يتعلق الامر بعدم جودته و لكن بعد ان شرحت له تلك الاسباب من وجهة نظري الشخصية اقتنع و سالته هل بهذه السهولة تستطيع عريضة فيسبوكية مشبوهة ان تؤثر فيك و لقنته درسا استوعبه جيدا كي يصنع لنفسه شخصية قوية لا تتاثر باهواء الاخرين و تجعله فريسة سهلة للذين هم ايضا ضحية لوبيات او غير ذالك.
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-4
112 - Observateur الجمعة 04 ماي 2018 - 23:20
Se plaindre du coût de la vie est une chose, détruire un secteur économique et des régions entières en est une autre. Ce n'est pas un jeu , l’état doit sévir de manière exemplaire contre les colporteurs, sinon il se retrouvera dans un an avec une épidémie de tuberculose, puis agir de manière pédagogique pour expliquer les prix du lait
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-2
113 - Houssain الجمعة 04 ماي 2018 - 23:20
الدولة غائبة تماما فيما يخص مصالح المواطنين الضعفاء والطبقة الوسطى التي تتآكل يوما بعد يوم حيث نشهد نوع من "السيبة". الشركات هي التي تتحكم في السياسات العمومبة. وبقي المواطن المسكين بدون اي حماية. لكن بقي له اخبار واحد الاوهو المقاطعة.
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6
114 - البوهالي الجمعة 04 ماي 2018 - 23:20
مقاطعون وسنستمر في المقاطعة لتعلموا أننا لسنا مداوييخ ولسنا خونة
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4
115 - الاستاذ سمير الحياني الجمعة 04 ماي 2018 - 23:21
برافو للشعب
مزيدا من الاصرار والمقاطعة هي سلاحنا
والله لقد صفعناهم المرجو الاستمرار
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4
116 - صحفي الجمعة 04 ماي 2018 - 23:21
مقاطعون مقاطعون مقاطعون ...................... بالثلاث
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117 - رشيد من أكدز الجمعة 04 ماي 2018 - 23:23
يا سلام، ايوا ديرو الحل، نقصو من الثمن باش المنافسين ينققو حتى هما ، ولا عرفتو أشديرو
#خليوه إريب#
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118 - 000 الجمعة 04 ماي 2018 - 23:25
من الاحسن تكون حتى فالمزوط ولصاصن وحتى السكر و الشاي والزيت المهيم فكلشي
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119 - adil الجمعة 04 ماي 2018 - 23:29
بنادم راه غالط راه الدولة مانعة الشركات باش ينقصو الثمن باش ميضررش قطاع الصيد البحري وقطاعات اخرى هاد شي لي خاص بنادم يفهم
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120 - alfa الجمعة 04 ماي 2018 - 23:29
pour les mdoukines citoyen du maroc
il ne faut plus achete le lait de la societe francaise avec la familles des richs du maroc,car il vous donne la poudre de lait qui n est pas bien pour votre sante
encourage l achat de lait chez les mahlabas du quartier,au moins vous connaisse le vendeur et il va te respecte
ne pas payer l embalage le transport qui coute plus
et de plus les grand societe prend les bon chose de lait comme beur fromage ect et vous vendre juste l eau et la poudre
encourage le marchant local.car les grand vendeur on une mentalite de monopole vente de force et t oblige a paye le prix grand
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121 - amilou الجمعة 04 ماي 2018 - 23:29
لماذا لاتريدون تقبل فكرة ان المغاربة تغيرو وصبرهم نفذ.الان هم يقولون اما نقص الثمن او دفع هذه الشركات للافلاس.
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122 - AFG MED الجمعة 04 ماي 2018 - 23:30
هناك تلميح مهم وهو ان السوق سيعرف خصاص في الحليب وهذا قد يدفع الشركة المنافسة الى رفع ثم الحليب
ولكن اهم شيء على كل المغاربة ان يتذكروه هو ان هذه الشركة لم تقدر المغاربة حق قدرهم واختارت التصعيد لهذا ادعوا الكل ان يقاطع هذه الشركة الى الافلاس وبشكل دائم تماما وانتهى الكلام
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123 - يقال وفلاح الجمعة 04 ماي 2018 - 23:30
5 لتر حليب ثمنها عند الفلاح 12.50 درهم.توضع باش ترتيب تعطي 300 غرام زبدة ب 35 درهم تبقى ليك 5 لتر لبن بدون ماء حرية تفكروا واستخلصوا الدرس.
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124 - تحليل افتراضي الجمعة 04 ماي 2018 - 23:30
يبدو أن مسؤلين الشركة متصارعين بينهم الشيئ الذي آخر الحل
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125 - سرحان الجمعة 04 ماي 2018 - 23:32
نتائج المقاطعة بدأت تظهر وبعض المنابر الإعلامية لا تحرك ساكننا
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126 - حمزة الجمعة 04 ماي 2018 - 23:32
المشكل الكبير هو يضحون بملايين اللترات من الحليب و لا يضحون ولو بالقليل من الارباح . الحل الوحيد لفك الازمة هو تخفيض تمن الحليب و الحقيقة هي كلا الاطراف لن تتنازل
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127 - المغاربةوالغانديةالجديدة!!! الجمعة 04 ماي 2018 - 23:33
المقاطعة الاقتصادية كانت أسلوب المهاتما غاندي في مقاومته الاستعمار البريطاني و تحرير بلده شبه الجزيرة الهندية أو بالاحرى القارة الهندية من ربقة الكولونيالية و عبر مقاطعة المنتجات الانجليزية و شركاتها تم طرد المستعمرين و إجبارهم على مغادرة الهند، و هو الطريق الذي يجب نهجه لطرد الفاسدين من تدبير الشأن العام و مقاطعة شركاتهم و إمتيازاتهم. ‏‎ ‎
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128 - younes الجمعة 04 ماي 2018 - 23:34
و ما دخل الداخلية في امر الحليب؟
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129 - عبد السلام الجمعة 04 ماي 2018 - 23:35
يشترون الحليب من الفلاح باقل من درهمين للتر ويبيعونه ب 10 دراهم ؟! ويقولون ان 50 في الماءة تدهب للعالم القروي اللهم ان هذا منكر .حسبنا الله ونعم الوكيل
نتمنى ان تشمل المقاطعة قناة دوزيم عفوا ...
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130 - علي الجمعة 04 ماي 2018 - 23:37
مقاطعون ولا نستسلم مهما كان الأمر إلا في حالة من الأحوال التخفيض من المنتوج ولا يشرفوني أن أقول ( سنطرال ) نعم للمقاطعة تحياتي ليمن صوتة ب ( جيم )
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131 - الصحراوي الجمعة 04 ماي 2018 - 23:39
تماشيا مع رواتب الشعب الحليب تمنه 3 دراهم للتر والغازوال 4 دراهم البنزين 6 دراهم الماء 1.5 درهم الماء في الصنبور 1 درهم للطن الشطر الاول 12 طن والتاني 24 الكهرباء 0.50 للكيلو وات والشطر الاول 250 والتاني 400 اي ودب خفض جميع المواد الى اقل من نصف تمنها او اعطونا صالير اوروبا ويبقى هدا التمن.باركا من تفقير الفقير واغناء الاغنياء وكل يؤدي تمن المساكن التي يسكنونها والمحروقات ليس هناك على حساب الشعب كفا من استغلال اموال الشعب لان اصلا رواتبهم خيالية
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132 - المواطنة الجمعة 04 ماي 2018 - 23:41
سنبقى.مقاطع.ولو.يولي.الحلب.بجوج.فرانك.
يما.شريكات.افلست.ومن.بعد.الفلاح.ستدخل.معه.شركات.اخرى.
لتشتري.منه.المنتوج.وبتمن.يناسبه.وسنترال.اندثرت.والى.البد.
سوف.تغير.كل.مسؤليها.وحتى.العلامة.التجارية.وهادا.يتطلبها.
الشيء.الكتير.وسينطبق.عليها.المثل.المغربي.اليهودي.اصلا.
فلوس.البان.عباهم.زعطوط.فين.عمرو.ربح.شيواحد.تيبع.الحلب.
الحليب.لايباع.يهدا.وهدا.هو.الغلط.الكبير.
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133 - لطفي الجمعة 04 ماي 2018 - 23:41
مجرد تساؤل : هل المغرب اختزل في شركة سانترال؟
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134 - متتبع الجمعة 04 ماي 2018 - 23:41
وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَّا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ الحليب لتسكب اعلامن نحسبوه الكل يعلم بان البوادي مكينش ليتفكرهم في شي حاجة الحبوب والاعلاف متلاتش توصل لتعونيات لوسقط رجل في بئروتمسك بالثاني والثاني تعلق بالثالث وسقط الكل فمن عليه دية الاخرهذا الذي تريدون
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135 - Wather الجمعة 04 ماي 2018 - 23:42
الحل المناسب لجيوب أغلبية الشعب المغربي هو خفظ لجميع شركات المنجة للحليب و مشتقاته هو 5dh للتر الواحد من الحليب و 5 dh للكازوال و 7 dh البنزين و 2dh إلى 2.50 dh المياه المعبأة و إلا سنضل مقاتعون
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136 - جام مغربي الجمعة 04 ماي 2018 - 23:42
كما ارتفعت نسبة الامراض المرتبطة بالحليب و الابقار
كحساسية الكازيين ....
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137 - Al7a9ed الجمعة 04 ماي 2018 - 23:46
وزارة الداخلية دخلت على الخط wach dakhalha
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138 - عبد الله الجمعة 04 ماي 2018 - 23:47
البعض يقطع الغصن الذي يقف عليه ويضن أنه يحسن صنعا
البعض يقاطع دون أن يعلم معنى المقاولة الوطنية ومعنى الاستثمار لخلق مناصب الشغل وأداء الضراب للدولة وخلق الثورة
لعل الاستحمار السياسي فعل فعلته في بعض الناس الى جانب الذين يصبون الزيت في النار لينهار هذا الوطن وتعرفون من هم الذين يتربصون بالبلاد ولهم أجندة معروفة يحلمون لتحقيقها ولو على قوت الضعفاء من هذا البلد
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