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كُتّاب وآراء
المقاطعة تدفع المغرب إلى التخلص من ملايين اللترات من الحليب
بدأت تظهر أولى التبعات السلبية لمقاطعة المغاربة منتوج الحليب، بعدما شرعت المصالح المختصة في البحث عن سبل للتخلص من ملايين اللترات من حليب الأبقار، التي يتم تجميعها من الضيعات الفلاحية والدواوير.
وكشفت معطيات مؤكدة، حصلت عليها هسبريس، أن وزارة الداخلية دخلت على الخط في محاولة للتدقيق في الموضوع، ورصد الخسائر التي قد يتكبدها الفلاحون جراء استمرار المقاطعة الجزئية لمنتوج الحليب.
وسارع مسؤولو وزارة الداخلية إلى عقد اجتماعات مع مسؤولين بالشركة المتضررة ومهنيي إنتاج الحليب من أجل تدارس الوضعية الحالية للسوق.
وجاءت هذه الخطوة مباشرة بعد تراجع حجم مبيعات الحليب المبستر للشركة المتضررة، في الوقت الذي لجأت الشركات المنافسة إلى رفع إنتاجها في محاولة منها لسد الخصاص الذي خلفته المقاطعة الجزئية للحليب.
وتوقعت مصادر مسؤولة تسجيل بعض الخصاص في سوق الحليب بالمغرب خلال الأسابيع القليلة القادمة، بسبب عدم قدرة الشركات العاملة في مجال معالجة وتعبئة الحليب المبستر على سد حاجيات المستهلكين المغاربة، التي تتضاعف خلال شهر رمضان.
يشار إلى أن إنتاج الحليب في المغرب سجل، خلال الفترة 2007-2015، ارتفاعا بأزيد من 38 في المائة، وحققت حصته المصنعة ارتفاعا بـ45 في المائة، مما أتاح رفع استهلاك الحليب والمواد المشتقة منه من 54 إلى 72 لترا لكل نسمة في السنة.
ويؤمن الحليب في المغرب نحو 460 ألف منصب شغل دائم على طول سلسلة القيم، ويدر رقم معاملات بحوالي 13 مليار درهم، منها حوالي 50 في المائة يتم ضخها في الوسط القروي.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (138)
حملة المقاطعة تدفع سنتترال للتخلص من الحليب
إكتفوا بأن لا تشتروا حليب سنترال.
خليه يريب .....العائلة أصبحت تشري الحليب مباشرة من الفلاح و ب 5 دراهم
و فيه رابعة ديال الزبدة البلدية ..هههههه
فمزيدا من التضامن والنضال وفقكم الله لما فيه خير المغاربة أجمعين.
(وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله) صدق الله العظيم
هل ستكون الأولية لجيوب الفقراء أم لحسابات شركة سنطرال دانون الفرنسية-المغربية؟
مجرد تساؤلات....
مقاطعة مدمرة وقاطعة لارزاق الفقراء على الخصوص.
#خليه_اريب
والله لم يستطيعوا إيقاف إرادة الشعب ، والله المخزن الان لو كان باستطاعته حجب موقع فايسبوك في المغرب لفعل ذلك لكن لا يستطيع ،
لدي رسالة أعتقد أن الجميع سيتفق معي وهي : الشعب يريد لتر الحليب ب 3 دراهم وسيدي علي ب 2 درهم والمازوت ب 7 درهم ،
اعباد الله أنا في فرنسا لتر من الحليب 7 درهم ولتر من الماء ب 4 درهم !!
واش زعما لمغرب زعما حسن من فرنسا ف الدخل الفردي !! اودي الله ياخذ الحق ، والشعب مستمر في المقاطعة إلى أجل غير مسمى ، لا نريد اعتذار بل نريد تخفيض الاسعار ، المرجو النشر وشكرا
لو كان كيهموم امر ديال فلاحة تنهاد الدرجة كانت الوزارة تداخل من اول و دير قانون تحديد اسعار و مريضنا معندوا باس
ادا الشركات رأس مالية راسهوم قاصح . حنا راسنا قاصح كتار
و اذا مداروش حل دابا فأقرب وقت توحد مغادي يشري سنطرال وخا يولي بدرهم ن لتر . كرامتنا فوق كل اعتبار ببساطة
هما ردنا مداويخ و خونة و براهش
دبا نويرهم تبرهش ك داير
مزيان مستمرون في المقاطعة
نشريو حليب العبار او بيخير
كفى من الضحك على القرون
استفيقوا من الدوووخة التي تصفونا بها
انتم المدوخون
اذن الاحرى بنا ان نقاطع ثم نقاطع الى الابد
هدفنا مقاطعة بشاعة الاقطاعيين و تلقينهم درس في الأخلاق لن ينسى بسهولة .
فهي حرب مواجهة مباشرة ولن يتبع الشعب حرب العصابات .
هاته سوى البداية فقد قرر الشعب على أن يتخذ سبيل الفايس بدل زيف النقابات و الأحزاب.
أما رسالتي لعمي فلاح هو أنه يقوم ببيع منتوج ديالو
داخل المدن
لقد وجدنا الحل لرمضان حليب طبيعي ممتاز به زبدة وقشدة وكل المكونات الصحية
زائد هناك شركات عديدة لازال الفلاح يورد لها الحليب جودة وجبال وكولينور وحليب مراكش و وشركة القنيطرة وشركة الشركي وأخرون بفضل المقاطعة زاد أنتاجهم ومبيعاتهم
نحن مقاطعون سونطرال دانون لوحدها وليس كل الشركات
اشكك واستغرب من كون 50 في المائة من 13 مليار درهم يتم ضخها في العالم القروي....فلو كان هذا حقيقيا لما عاش العالم القروي الحالة المزرية التي يعيشها. اما فائض الحليب فالاجدر بكم ان ترسلوه الى اليمن والصومال او الى الهورينكا الذين هجروا من ديارهم واحتسبوه زكاة تحسب لكم عند ربكم . اما نحن لم نعد نطيق طعم هذا الحليب .....
او خليوه اريب او فرقوه حدا المساجد
يبدو انها تفضل رمي الحليب و تفقير الفلاح على ان تخفض ثمنه.
السؤال الآن من الخائن؟
لماذا هذ ا التصرف الاناني الا يعد يبديرا وسوء تدبير؟ فكان على الشركة المتتضررة ان تبيع مخزونها من الحليب الى الشركات الاخرى ولو بالسعر الذي اشترته من الفلاح الصغير.وهكذا تعما على رابح رابح
نص لتر ب 2.5 دراهم مع الحفاظ على الجودة و الوزن المتعارف عليه...و مريضنا ما عندو باس. ...
نتوم باغينها كاملة و غادين تخليوها كاملة...
الغش طريقو كحلة ...و بالمناسبة بغيت نشير للوزن الي كتنقصوه ماشي غير نتوما ...أغلب الشركات كتنقص في الميزان بعد بسم الله الرحمان الرحيم'' و أقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان''
راكم غادين فطريق خطير الغش في جميع النواحي
الله يهديكم على راسكم...اخرتها قبر و كفن و ظلام ..دير باش تضوي
اي منتوج ارتفع سعره يجب مقاطعته.
أعتقد أن ما هو أساسي ادا تركته لن تستطيع تن أعيش بدونه .والحليب مادة حيوية وهو غداء كامل اي فيه جميع العناصر الغداءية ....
أما حليب المعلب لا يحتوي الا على اربع عناصر بمعنى ماخلاو فيه غير لي نساو الما وزغريت. ولهادا نستطيع ان نعيش بدونه
بصح. انا مقاطع. اقسم بالله حتى ندير فيديو في سوبر مارشي هنا فهاد لبلاد على الاثمنة 1 لتر حليب 3 دراهم . الزيت 6 دراهم .العفووو
اتمنى الا يضعف احد، نريدها خرابا على الشركة التي ترفض ان تقلص الاثمان لتلائم الدخل الفردي للمواطن المغربي..
رمضان على الابواب و يجب علينا جميعا ان لا نضطر لشراء الحليب الى ان يصبح الثمن ب 2dh50
Qlq un peut m expliquer pourquoi l’etat intervient!!!
C’est la faute de l’etat qui libere pas le marche et imposser une competition libre pour baisser les prix, car toutes ses entreprises definissent le prix entre eux?? Peut etre!!!
Jai lu que les gens proposent de la boycotter jusqu au iflass pour donner une lesson aux autres??
Explisuez moi car j ai rien compris et je savais pas qu il y a un boycot !!!
زيدوا في مقاطعتكم صدق من قال المغاربة واخا يأكلون الخبز واتاي يعيشوا
مادامت الداخلية قد دخلت على الخط، فقد يتعلق الأمر بإيجاد صيغة توافقية بين شركات الحليب، تمكن الشركة المقاطعة من تعليب الحليب تحت اسم الشركات الأخرى من أجل الالتواء على المقاطعة و إفشالها.
مستمرون إن شاء الله ولمنتوجاتكم الرديئة مقاطعون.
٢ : المغاربة ما قاطعوش المنتوج الوطني مازالين كيشربو الحليب المغربي ليما كيشربوهش شي وحدين إنما قاطعوا شركة بعينها.
ما تخليوش الأنور تخرج على سكتها لان الضرر غادي يحس بيه الضعيف لي واكل الخبز مع الأغنياء . الرسالة وصلت او باراكا من التبرهيش لان المغرب غارق في مشاكله مع وحدته الترابية او ما تزيدوش الخل على بوكبار.
خللهههه اريب
و يبدو على أن المسؤولين عاجزون على إيجاد الحلول و بالسرعة التي يتطور فيها الفكر المجتمعي المغربي ..
ومهما يكن من وراء هذه المقاطعة فقد وجدت صدى قوي لدى المواطنين .. و ما كان يكون لها وقعا كبيرا لولا وجود الأرضية الخصبة في معاناة المواطنين و تذمرهم و استيائهم من الاوضاع السياسية و الاقتصادية و المشاكل التي يتخبطون فيها. فهذه مقاطعة سلمية لا يشوبها العنف ولا النزول و الاحتجاجات في الشارع و لا إضرابات تستوجب التدخلات الأمنية و الصراعات و هذا أظن أن ما وجب على المسؤولين أن يستوعبوه.. ام انهم ينتظرون تدخل ملكنا الحبيب حفظه الله و نصره ليجد لهم الحلول كالعادة.
فما دفعني لكتابة هذه السطور الا لاني مواطن احب وطني و اخاف عليه.
أما الذين يشترون الحليب من عند الباعة العشوائيين الذين يجلبونه (العروبية) فاعلموا أن الفلاح ليس أبله ولا "نية" فهو أيضا يريد ان يغتنم الفرصة للاغتناء فورا بزيادة لترين من الماء في كل خمس لترات حليب وأنا اعرف الكثير ممن يفعلون هذا لأن (كساب اليوم ليس هو كساب النية ألأمس) عندما يشتريه يضيف له هو أيضا الماء لكي ينفخ في عدد الليترات التي يبيعونها لكم
كما ان شركة سنطرال (وهذا ما لا يعرف اليعض) أصبحت في ملكية شركة (دانون) السويسرية العالمية العملاقة مند 4 سنوات التي تحقق كرقم المعاملات أزيد من 45 مليار دولار سنويا بينما سنطرال لا تحقق سوى 32 مليون دولار كرقم معاملات سنويا
وشركة سنطرال حجمها حجم ذرة في مجرة مجموعة دانون العملاقة
بمعنى بأن مجموعة دانون بامكانها ان تستغني حتى على 10 شركات من حجم سنطرال دون ان تتأثر
والي غادا يأكل العصا هو نتوما حينما تسحب الكميات التي تنتجها سنطرال من السوق ويستفرد بكم منافسيها
وكذا مئات العمال الذين سيجدون انفسهم في بطالة وهم يعيلون مئات العائلات
المهم عندما تشتريه تقوم بإزالة الزبادي لإنتاج منتجات أخرى كالأجبان والزبدة وغيرها (ربح آخر للشركة) فيبقى الماء تضاف إليه الغبرة البيضاء ومواد أخرى ويعبأ في علبات تباع ب 3.50 د للعادي و 5 د للمبستر ( لنصف لتر فقط)...!!! لدى يفضل الفلاح ترك الحليب للعجول وهذا أفضل له!
في دول أخرى حيث الدخل الفردي جد مرتفع يباع الحليب دو الجودة العالية بأقل بكثير من ثمنه في المغرب!!!!
أظن أن نسبة %50 من الدخل الثي ذكرتم أنها تذهب للعالم القروي غير دقيقة!
مزيدا من الاصرار والمقاطعة هي سلاحنا
والله لقد صفعناهم المرجو الاستمرار
#خليوه إريب#
il ne faut plus achete le lait de la societe francaise avec la familles des richs du maroc,car il vous donne la poudre de lait qui n est pas bien pour votre sante
encourage l achat de lait chez les mahlabas du quartier,au moins vous connaisse le vendeur et il va te respecte
ne pas payer l embalage le transport qui coute plus
et de plus les grand societe prend les bon chose de lait comme beur fromage ect et vous vendre juste l eau et la poudre
encourage le marchant local.car les grand vendeur on une mentalite de monopole vente de force et t oblige a paye le prix grand
ولكن اهم شيء على كل المغاربة ان يتذكروه هو ان هذه الشركة لم تقدر المغاربة حق قدرهم واختارت التصعيد لهذا ادعوا الكل ان يقاطع هذه الشركة الى الافلاس وبشكل دائم تماما وانتهى الكلام
نتمنى ان تشمل المقاطعة قناة دوزيم عفوا ...
يما.شريكات.افلست.ومن.بعد.الفلاح.ستدخل.معه.شركات.اخرى.
لتشتري.منه.المنتوج.وبتمن.يناسبه.وسنترال.اندثرت.والى.البد.
سوف.تغير.كل.مسؤليها.وحتى.العلامة.التجارية.وهادا.يتطلبها.
الشيء.الكتير.وسينطبق.عليها.المثل.المغربي.اليهودي.اصلا.
فلوس.البان.عباهم.زعطوط.فين.عمرو.ربح.شيواحد.تيبع.الحلب.
الحليب.لايباع.يهدا.وهدا.هو.الغلط.الكبير.
كحساسية الكازيين ....
البعض يقاطع دون أن يعلم معنى المقاولة الوطنية ومعنى الاستثمار لخلق مناصب الشغل وأداء الضراب للدولة وخلق الثورة
لعل الاستحمار السياسي فعل فعلته في بعض الناس الى جانب الذين يصبون الزيت في النار لينهار هذا الوطن وتعرفون من هم الذين يتربصون بالبلاد ولهم أجندة معروفة يحلمون لتحقيقها ولو على قوت الضعفاء من هذا البلد