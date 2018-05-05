المراكشي يعرض برنامجه على مقاولي جهة مراكش

إبراهيم مغراوي من مراكش

قدم حكيم المراكشي، المرشح لرئاسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، بمعية نائبته أسية بنحيدة، اليوم السبت، الخطوط العريضة لمشروع برنامج عمله أمام ممثلين عن المقاولات الأعضاء في الاتحاد بجهة مراكش آسفي.

وفي هذا السياق، قال منافس صلاح الدين مزوار على رئاسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب إن اللقاء كان مناسبة للاطلاع على الانشغالات الخاصة بالفاعلين الاقتصاديين بالجهة، في أفق إدراج برنامجه الانتخابي، الذي ينتظر أن يقدم يوم 14 ماي، استعدادا للجمع العام الانتخابي لرئاسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، الذي سينظم يوم 22 ماي.

وأوضح المراكشي أن برنامج عمله، إلى جانب بنحيدة، "يقوم على عدة محاور، منها العمل من أجل النمو والتنافسية، من خلال الدفاع عن سياسة ضريبية ملائمة للواقع الاقتصادي، لأن مجموعة من القوانين تنتمي إلى القرن الماضي ولم تعد تسع حركية المقاولة اليوم".

تحسين القوة البشرية عبر تكوينها لتنتج وتستفيد أكثر، وخفض كلفة اليد العاملة، والرفع من وتيرة التشغيل، خاصة في صفوف النساء، مقتضيات أخرى ستشكل خريطة طريق البرنامج الانتخابي للمراكشي وبنحيدة، إلى جانب العمل من أجل تنمية الفاعلين الاقتصاديين، من خلال الاستناد على قوة المجموعات الاقتصادية الكبرى، وتحويل الصفقات العمومية إلى رافعة لتنمية المقاولات الصغرى والمتوسطة وإعطائها نفسا جديدا، وتحسين مناخ الأعمال وتحديثه.

وأوضح حكيم المراكشي أن بجهات المغرب إمكانيات كثيرة وكبيرة تحتاج إلى من يستثمرها، خاصة في مجال المعلوميات والفلاحة والصناعة الغذائية، مشيرا إلى أن السوق الإفريقية تفرض تفكيرا جديدا جوهره تقديم الشركات الكبرى يد المساعدة إلى المقاولات الصغرى، وتوفير المعلومات لها لفرض وجودها في هذا المجال الاقتصادي بالقارة السمراء.

يذكر أن رئاسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب يتنافس عليها حكيم المراكشي وصلاح الدين مزوار، وكلاهما نظم لقاء تواصليا مع المقاولين بجهة مراكش آسفي.