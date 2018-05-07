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الرئيسية | مال وأعمال | قوة الدولار الأمريكي تحد من الإقبال على الذهب

قوة الدولار الأمريكي تحد من الإقبال على الذهب

قوة الدولار الأمريكي تحد من الإقبال على الذهب
هسبريس - رويترز
الاثنين 07 ماي 2018 - 16:40

بددت أسعار الذهب مكاسبها المبكرة لتنخفض، اليوم الاثنين، مع تداول الدولار قرب أعلى مستوى فى أربعة أشهر، بما يحد من الإقبال على المعدن الأصفر.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1311.91 دولار للأوقية (الأونصة). وفي وقت سابق من الجلسة لامس الذهب 1318.85 دولار وهو أعلى مستوى منذ 30 أبريل الماضي..

كانت أسعار المعدن الأصفر لامست في وقت سابق أعلى مستوياتها في أسبوع، مستفيدة من تراجع طفيف للدولار مع تقييم المستثمرين لتأثير بيانات التوظيف الأمريكية المتباينة.

وتماسك الدولار ليجري تداوله قرب ذورته في 2018 في أواخر التعاملات الآسيوية، إذ لم يكن للبيانات تأثير يذكر في تقويض وجهة النظر التي تفترض قوة الاقتصاد الأمريكي.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 16.43 دولار للأوقية.

وارتفع البلاتين 0.4 بالمئة إلى 909.74 دولار للأوقية بعد أن سجل أعلى مستوى له منذ 25 أبريل عند 918.70 دولار.

وزاد البلاديوم نحو واحد بالمئة إلى 976 دولارا للأوقية، بعد أن سجل في وقت سابق 978 دولارا وهو الأعلى منذ 27 أبريل.

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