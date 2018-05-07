24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|7
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|04:52
|06:30
|13:29
|17:08
|20:20
|21:44
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- جزائريون يدعون إلى طرد مسؤول إيراني متورط في تسليح البوليساريو
- بوتين يؤدي اليمين رئيسا لروسيا لست سنوات أخرى
- المغرب ينضم رسميا إلى برلمان عموم إفريقيا
- هل تضرب موجة حملات المقاطعة منتجات استهلاكية جديدة؟
- قضية الصحراء والحل الممكن
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
قوة الدولار الأمريكي تحد من الإقبال على الذهب
بددت أسعار الذهب مكاسبها المبكرة لتنخفض، اليوم الاثنين، مع تداول الدولار قرب أعلى مستوى فى أربعة أشهر، بما يحد من الإقبال على المعدن الأصفر.
ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1311.91 دولار للأوقية (الأونصة). وفي وقت سابق من الجلسة لامس الذهب 1318.85 دولار وهو أعلى مستوى منذ 30 أبريل الماضي..
كانت أسعار المعدن الأصفر لامست في وقت سابق أعلى مستوياتها في أسبوع، مستفيدة من تراجع طفيف للدولار مع تقييم المستثمرين لتأثير بيانات التوظيف الأمريكية المتباينة.
وتماسك الدولار ليجري تداوله قرب ذورته في 2018 في أواخر التعاملات الآسيوية، إذ لم يكن للبيانات تأثير يذكر في تقويض وجهة النظر التي تفترض قوة الاقتصاد الأمريكي.
وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 16.43 دولار للأوقية.
وارتفع البلاتين 0.4 بالمئة إلى 909.74 دولار للأوقية بعد أن سجل أعلى مستوى له منذ 25 أبريل عند 918.70 دولار.
وزاد البلاديوم نحو واحد بالمئة إلى 976 دولارا للأوقية، بعد أن سجل في وقت سابق 978 دولارا وهو الأعلى منذ 27 أبريل.