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هل ستفلح الحكومة في محاربة غلاء الأسعار خلال شهر رمضان؟

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الرئيسية | مال وأعمال | هل تضرب موجة حملات المقاطعة منتجات استهلاكية جديدة؟

هل تضرب موجة حملات المقاطعة منتجات استهلاكية جديدة؟

هل تضرب موجة حملات المقاطعة منتجات استهلاكية جديدة؟
هسبريس – نورالدين إكجان
الاثنين 07 ماي 2018 - 14:00

بعد حملة مقاطعة ثلاثة منتجات استهلاكية، قادتها رسائل قوية على مواقع التواصل الاجتماعي، لازال العديد من المتتبعين ينتظرون انتقال المبادرة إلى منتجات استهلاكية أخرى؛ بينما تراهن الشركات المستهدفة على اقتراب شهر رمضان الذي يتزايد فيه إقبال المغاربة بشكل ملحوظ على الاستهلاك من أجل تجاوز ضغط الحملة.

العديد من المعلقين على مواقع التواصل الاجتماعي يشددون على ضرورة استمرار الحملة، مع فتح الباب أمام نقلها إلى منتجات غذائية واستهلاكية أخرى، للضغط على شركات أخرى لخفض الأثمان، وجعل المنتجات في متناول الجميع، خصوصا الشرائح الفقيرة من المواطنين.

بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أكد أن "للمستهلك المغربي الحق الكامل في اختيار المنتج الذي يريده دون ضغط، طبقا لما هو وارد في القانون 31.08"، مشيرا إلى أن المقاطعة الرائجة حاليا هي "تعبير حر عن حالة عدم الرضا السائدة في أوساط المجتمع المغربي".

وأضاف الخراطي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "المشكل أعمق من إقدام الشركات على تخفيض الأثمان بسبب الحملات الحالية"، وزاد: "في ظل صمت الحكومة، وغياب مجلس المنافسة، والمجلس الوطني للاستهلاك، المكلفين بمراقبة الأسعار، سنرى زيادات مستقبلا حتى في حال رضخت الشركات لمطالب المقاطعين في الوقت الراهن".

وأشار الخراطي إلى أن "الحكومة تتحمل المسؤولية عن التذمر الحاصل لدى المستهلكين، لأن الزيادة التي تُقِرُهَا الفيدرالية البيمهنية لمنتجي الحليب، في الحليب ومشتقاته، لا تَتِمُ إلا بموافقتها، وهو الأمر الذي ترحب به وتزكيه الشركات بوضعها لثمن واحد للمنتج، بسبب اتفاقها المسبق، في ضرب تام لحرية الأسعار".

وقال الخراطي إن "قطاع المحروقات كذلك تشوبه مشاكل كبيرة"، مستغربا اختلاف ثمن البنزين بين الأقاليم الجنوبية للمملكة والمناطق الأخرى، ومعتبرا الزيادة التي يشهدها غير مفهومة، ومنتقدا "الصمت الحكومي حيال الأمر".

وفي السياق ذاته أثنى المتحدث على "حملة المقاطعة رغم مصدرها المجهول"، مسجلا أنها "تحذير لمختلف الشركات التي كانت تضع المستهلك في خانة غير مهمة، وتعتبر ألا قدرة له على خلق طرق تشكي وتذمر"، ومشددا على أن "الشركات مهما بلغت قوتها المالية إلا أنها تبقى تحت رحمة المستهلك".

وطالب الخراطي عموم المقاطعين بـ"مقاطعة الحكومة هي الأخرى، لأنها المسؤولة عن الغلاء الحاصل حاليا، بسبب عدم تفعيل وسائلها الكفيلة بالقضاء على كل ما من شأنه الإضرار بجيب المواطنين، وكذلك خداعها للمواطن البسيط في ما يتعلق بجودة العديد من المواد الغذائية، وعلى رأسها الخبز الذي أَجْبَرَتْ الخبازين على النقص من حجمه وإضعاف جودته، كي لا يرتفع ثمنه، في خطوة أضرت بصحة المستهلكين"، على حد تعبيره.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (27)

1 - مافاهم والو الاثنين 07 ماي 2018 - 14:22
الكل غافل عن ما تقوم شركات الغاز الا مولات البغرير اللتي اكتشفت الغش في كمية الغاز في القنينة بعدما اصبح نفس انتاجها يكلف اكثر من قنينة واحدة كما في السابق
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2 - كوثر بيرو الاثنين 07 ماي 2018 - 14:23
لن يستطيعو الانتقال الى المواد الاخرى لان البيجيديون لن يستفيدو من مقاطعتها بعكس هذه المواد المقاطعة حاليا لها بعد سياسوي وسيستفيدون من مقاطعتها
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-7
3 - اجاع الاثنين 07 ماي 2018 - 14:25
المقاطعة كان و لازال الغرض منها إرسال رسالة مفادها ان المجتمع المغربي قد نضج وزمن التحكم الاقتصادي قد ولى بسلاحنا الجديد الفتاك الا هو المقاطعة ،اما مطالبة هسبريس بمقاطعة الحكومة فذالك شأنكم نحن لا نفهم في ماهو سياسي ولا دخل لنا فيكم . ترجوا ألا تستحمرون المغاربة بخلط الاوراق وتصفية الحسابات بالوكالة عبر تجييش الشعب.
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7
4 - العدلوني رشيد الاثنين 07 ماي 2018 - 14:25
ان شاء الله سنتقشف لأقصى درجة الدور قادم على الخضر والفواكه والاسماك، واستهذاف السماسرية فأسواق الخضر والفواكه والاسماك والعديد من المواد الاساسية
حملة خليه يخماج وخليه يخناز قادمة من اجل تنظيف الاقتصاد والتجارة من الفساد، نريد مغربا نظيفا وسنناضل من اجل المقدسات الوطنية

لقد فهمنا الرسالة الملكية بحمد الله ونحن على السمع والطاعة لولي امرنا نصره الله وايده بروح منه
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3
5 - NOUREDDINE الاثنين 07 ماي 2018 - 14:25
Bonjour pour montrer la puissance du boycotte il faut que les marocains prennent exemple sur la societé LECLERC des super marché en france qui est rentré en confli avec la plus grande et plus puissante societé
de vente des boisson au monde COCACOLA pour
deminuer son prix et deviner qui a gagné le LECLERC
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6 - سميرة الاثنين 07 ماي 2018 - 14:25
البيجيديون فرحون الآن بهذه المقاطعة التي تزعموها للضرب في شخص معين وفي إقتصاد الوطن وليس همهم الغلاء والمواطن
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7 - عادل الاثنين 07 ماي 2018 - 14:25
المغرب تحكمه مافيات في كل القطاعات تخون الشعب و تصفه بالمداوييخ والقطيع حال تعبيره عن رفضه للاستغلال والاحتكار،... أنا مقاطع إذن أنا موجود...
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8 - نوايل نيوز الاثنين 07 ماي 2018 - 14:27
في اول مرة في تاريخ المغرب قاكع الشعب بعض المواد هدا إنتصار كبير
الأن يجب مقاطغة مشاهدة كل برامج التي تهم الحكومة وكدالك مقاطعة جميع المود المرتفعة الأتملن
كما سنقاطع الإنتخابات القادمة
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9 - abybakk الاثنين 07 ماي 2018 - 14:27
Pour moi, oui, il faut boycotter tous les produits qui sont chers ou de mauvaise qualité
le peuple doit pendre les choses en main, car le gouvernement et les partis politiques sont comme des marionnettes
je rajouterai aussi qu'il faut boycotter toute la presse écrite (ne pas acheter les journaux) qui n'est pas du coté du peuple
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10 - hamza hamza الاثنين 07 ماي 2018 - 14:27
مع الاسف هؤلاء البيجيديون لن يبتعدو حتى يخربوا هذا الوطن بأفعالهم الشنعاء لانهم هم الذين تسسبو في هذه المقاطعة لاغراض سياسية
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11 - Adil الاثنين 07 ماي 2018 - 14:28
اذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر
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12 - brahim barhom الاثنين 07 ماي 2018 - 14:29
البيجيديون يدعمون هذه المقاطعة ليس حبا في الشعب والمواطن بل لاغراض سياسية ولو كان يهمهم الشعب ما رفعو الدعم عن المحروقات والمواد الاستهلاكية الأساسية
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13 - مواطن2 الاثنين 07 ماي 2018 - 14:29
اذا كان المسؤولون عن تدبير الشان العام لايهتمون بمصالح المواطنين الاقتصادية والاجتماعية....فالمواطنون اصبحوا قادرين على تبليغ انشغالاتهم عن طريق وسائل اللاتصال والتواصل الحديثة....حتى الاحتجاجات والاعتصامات قد تختفي لتجنب المواجهات مع السلطات العمومية.وقد تعوض برسائل نصية وباسلوب حضاري....وعلى المسؤولين من جهتهم ان يولوها كامل العناية والاهتمام ومعالجة الامور في صمت دون اللجوء الى الاساليب التي استعملت بالاخص في الحسيمة....وبذلك سيربح الجميع معارك مكلفة اقتصاديا واجتماعيا.فكم حاجة قضيناها بتركها.
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14 - الهاشمي الاثنين 07 ماي 2018 - 14:29
التعليم والصحة والخدمات في الحضيض والمدوخ الكبير وحكومة الويل لا يتوانون في الرفع من الضرائب على المغاربة، كيف يمكننا مقاطعة هذه الحكومة بل والإطاحة بها طالما أنها تحتقر المواطن المغربي ولا تدافع عن مصالحه، بطرق سلمية وحضارية دون إحتكاك مع زرواطة المخزن.
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15 - طارق حتى لأولاد علي الاثنين 07 ماي 2018 - 14:30
في الحقيقة إن مثل هذه الحملات من المقاطعة يجب أن تشمل منتجات فلاحية قابلة للتلف . حتى تلحق الضرر بأكبر عدد من سماسرة الجملة في أسواق الخضر والفواكه.
كلنا نعلم كيف يستطيع سمسار أن يشتري البطاطس مثلا ب 0.50 درهم للكيلوغرام إلى أن يصل ثمنها إلى 5 دراهم أو أكثر .
لذلك يجب القضاء على هذه السلسلة الغذائية الموجودة بين المنتج الأول والمستهلك الأخير ودفعها لأن تنصاع لهذا الأخير ..
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16 - Younes-Painter الاثنين 07 ماي 2018 - 14:30
المغاربة على موعد مع التاريخ للتغيير السلمي للاوضاع المعيشية و رفع درجة الوعي دون عنف او مواجهة او توتر.المسالة لا تتعلق بشرب الماء المعدني او الحليب او الاكل بل بقياس درجة وعي الشعب و قدرته على فرض كلمته على المسؤولين. يحب ان تبرهن شراءح الشعب ان لا صوت يعلو فوق صوتها و ان الشركات الجشعة هي من تحتاجنا و ليس العكس. و في نفس الوقت يجب ان لا تبقى المقاطعة حبيسة البطن (المواد الغذاءية) بل ان تشمل دينصورات العقار و شركات السيارات و العديد من المنتجات اللتي تباع لنا باضعاف مضاعفة عن مثيلاتها في السوق الدولية
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17 - Amine الاثنين 07 ماي 2018 - 14:30
دابا خليونا غير فهاد 3 منتجات.. ملي ينقصو الثمن ندوزو لحاجة اخرى.. المهم هو الانتصار الاول #مقاطعون
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18 - Free Man الاثنين 07 ماي 2018 - 14:31
غريب امر الاقتصاد المغربي الاستثنائي.
اسبوعين من المقاطعة و الحليب موجود عند الشركات الاخرى.
يعني انه ان العرض كبير اكثر من الطلب. و ما درسناه في القانون الرأسمالي انه في حالة العرض اكثر من الطلب فالثمن ينقص. عكس الاقتصاد المغربي الفاسد الثمن يرتفع.
هذا يعني ان الفائض من الحليب كان يتم افساده و التخلص منه عوض تخفيض الثمن.
و لو فكروا بمنطق رأسمالي اخر مع وجود الانتاج فتخفيض الثمن كان سيفيدهم اكثر حيث سيبيعون كميات اكثر بكثير و الفلاح سيبيع اكثر بكثير و الضرائب ستكون اعلى و يستفيد الجميع.
ولكن ما يبدو فالحكومة تتعمد ان يكون الشعب فقيرا منشغلا فقط بقوت يومه.
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19 - مغربي حقيقي الاثنين 07 ماي 2018 - 14:31
المغاربة أصبحو أذكياء ولن ينقادو لمثل هذه الدعوة والتي هدفها بالطبع إضعاف المقاطعة.
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20 - aziz agadir الاثنين 07 ماي 2018 - 14:31
المقاطعة هي سلاح الجبناء مثلها مثل المسلم الذي لايصلي ولايصوم ولايزكي ويالدعون المقاطعة ولو تكبد الخسائر الخاسر اﻻكبر هو الشعب المقاطعة الحقيقية هي مقاطعة اﻹنتخابات ولكم واسع النظر
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21 - بنت الشعب الاثنين 07 ماي 2018 - 14:31
ماخصنا حليب حنا تنشربو غير اتاي وحتى الماء الحمد لله منين عقلت على راسي وانا نشرب من الروبيني .. حنا مقاطعين حتى يديرو شي حل وياريت يزيدو يقاطعو باقي المنتوجات اللي زايدة فيه .. حنا اولاد الشعب نضامنو مع بعضنا البعض حيث ماكاين اللي يحن فينا من غير الله سبحانه.
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22 - khalid الاثنين 07 ماي 2018 - 14:31
لماذا يزداد ثمن السمك و بعض المواد الغداءية في رمضان ؟
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23 - زهير الاثنين 07 ماي 2018 - 14:32
ان استلزم الامر ذالك فلن اتردد في مقاطعة كل ما اتفق الشعب على مقاطعته كوني واحد منهم . اما في هذه الاثناء فالحملة مركزة على ثلاث منتجات فقط و ثمار الحملة سنجنيها آجلا ام عاجلا وان افلست تلك الشركات المعنية .
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24 - سام الاثنين 07 ماي 2018 - 14:32
كما تمسكنا بالتدين و فرطنا في الدين جاءت حالة المقاطعة فقاطعنا منتجاتنا الوطنية و تسامحنا مع المنتجات المستوردة و المهربة التي تنخر في صمت باقتصادنا الوطني أليس في الأمر مأرب أخرى سياسوية لا صلة لها بالدفاع عن القدرة الشرائية للمواطنين سواء المقاطعين أو المستمرين لأن حق المواطنة حق جميع المغاربة سواء هؤلاء أو اولاءك ؟
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25 - neuchatelois الاثنين 07 ماي 2018 - 14:33
Bonjour
TENEZ BON et surtout dans le mois sacré de ramadan et pourquoi pas de former une partie politique de peuple qui défend les pauvres .
Merci
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26 - mehdi الاثنين 07 ماي 2018 - 14:33
جمعيات حقوق المستهلك صورية على الارض لا نراها !! ما يهم هو مزيد من التضامن مع المقاطعين و نوروهم بالافكار حتى يضرب في الصميم كل من يحتقر المواطن المغربي الحر !! التعالي و الغطرسة والاستغلال طال أمده في هذه اتبلاد السعيدة !!!
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27 - ساخط الاثنين 07 ماي 2018 - 14:33
انا لكان جات عليا والله حتى نقاطع المغرب اوماليه.ما بقى فيه مايفرح.اقسم بالله لما ارى الحالة لاش وصلنا والله ابكي في داخلي.فساد رشوة منكر خداع وووو جميع الخباؤث ولات موجودة.والسبب في نظري سببان اثنان:الجشع وغياب الوازع الديني.
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