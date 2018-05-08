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الرئيسية | مال وأعمال | المغرب يستعيد "شحنة الفوسفاط" المحتجزة بجنوب إفريقيا

المغرب يستعيد "شحنة الفوسفاط" المحتجزة بجنوب إفريقيا

المغرب يستعيد "شحنة الفوسفاط" المحتجزة بجنوب إفريقيا
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 08 ماي 2018 - 12:25

غادرت الباخرة "شيري بلوسوم" المياه الإقليمية الجنوب إفريقية، وتمت إعادة شحنتها إلى مالكها الشرعي، مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط.

وتمَّ توقيف السفينة المذكورة، التي تحمل علم جزيرة مارشال، مُحمّلة بشحنة الفوسفاط المغربي، في ميناء "بورت إليزابيث" بجنوب إفريقيا في ماي 2017، بعد أن قضت إحدى محاكم جنوب إفريقيا بضرورة بقائها في الميناء حتى يتم الحسم في القضية، نظرا لكون الشحنة قادمة من الأقاليم الجنوبية، إثر شكوى رفعتها جبهة البوليساريو الانفصالية أمام قاض جنوب إفريقي تطعن في شرعية امتلاك المغرب لهذه الشحنة.

وقررت محكمة جنوب إفريقية بيع شحنة الفوسفاط، التي تبلغ حمولتها 55 ألف طن، منها 45 ألف طن من الفوسفاط عالي الجودة، في مزاد علني، ما اعتبره الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية "قرصنة سياسية".

وأشارت مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط في بلاغ، اليوم الثلاثاء، إلى أن "المزاد آل إلى الفشل"، مجددة إدانتها للحجز بوصفه "انتهاكا خطيرا للمبادئ الأساسية للقانون وتهديدا لحرية التجارة العالمية".

مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط استنكرت أيضا ما وصفته بـ"العمليات التي من شأنها الإضرار بالساكنة المحلية التي تعتبر المستفيد الأول من نشاط المجموعة بالمنطقة"، مجددة "التزامها اللامشروط إزاء هذه الساكنة".

بدوره أوضح مدير الشؤون القانونية بالمجموعة لـ"فرانس برس" أن "الشحنة عادت إلى مالكيها الشرعيين مقابل دولار رمزي بعدما لم يعترف أي زبون محتمل بشرعية المزاد، أو بشرعية الصفة التي منحها القضاء الجنوب إفريقي للبوليساريو".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (13)

1 - تمغربيت الثلاثاء 08 ماي 2018 - 12:36
تم إعادة الشحنة الفوسفات بدولار رمزي.. وكم ياترى تدفع البوليساريو كل مرة ترفع فيها دعوة قضائية ضدنا؟؟ اي صفة ستكون بهؤلاء المرتزقة.. فقط جنوب أفريقيا لديها عداء مع المغرب وتعطي قيمة لهؤلاء لأنهم يحاربون المغرب..
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20
2 - رشيد الثلاثاء 08 ماي 2018 - 12:36
سوى رجعات سوى بقات .. اش مستافد المواطن بحالي ؟ الملايير ضايرة "بيناتهم" ف الأرض و الجو و البحر و حنا مقاتلين بيناتنا و شي يقتل شي و شي ينصب على شي على دريهمات...
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30
3 - الصحراء المغربية الثلاثاء 08 ماي 2018 - 12:41
السلام عليكم.كيبان لي لازم نتيقوا في بلادنا اعطينا الامور اكثر من حجمها ماخلينا ماقلنا ولكن دابة خليونا نقولوا ليهم تباركلها عليكم ولكن خاصكم دايما تكون فايقين عيينا من هذه المشاكل
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8
4 - محمد الثلاثاء 08 ماي 2018 - 12:43
الفسفاط نقرأه فقط فالجرائد و لا نستفيد منه شيء
الى الله المشتكى
تمتعو بأموالنا و الله لن نسامحكم
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5 - Houkouk الثلاثاء 08 ماي 2018 - 12:44
"العمليات التي من شأنها الإضرار بالساكنة المحلية التي تعتبر المستفيد الأول من نشاط المجموعة بالمنطقة"
متى كان للمغاربة دخل من مداخيل الفوسفاط؟ الا يعتبر هذا الضحك على الذقون. الشركة تبكي و تتسول باسم الشعب.
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6 - الهاشمي الثلاثاء 08 ماي 2018 - 12:44
لي فهم شي حاجة يشرح المغاربة الله يرحم الوالدين "مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط استنكرت أيضا ما وصفته بـ"العمليات التي من شأنها الإضرار بالساكنة المحلية التي تعتبر المستفيد الأول من نشاط المجموعة بالمنطقة"، مجددة "التزامها اللامشروط إزاء هذه الساكنة"
أعرف أناس تم سلبهم أرضهم بها الفوسفاط، بثمن 15000درهم للهكتار.
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7 - المهدي الثلاثاء 08 ماي 2018 - 12:44
اعادة الشحنة لمجرد جبر الخواطر بعد تغيير جنوب افريقيا لموقفها من ترشح المغرب لاحتضان المونديال ..
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8 - مغربي الثلاثاء 08 ماي 2018 - 12:44
انها صفعة قوية الى مليشيات البوليساريوو لاتباعها و الداعميها من اعداء السريين و العلنيين للوحدة الترابية للوطن على راسهم الجزاءر و جنوب افريقيا مربط فرس وبيت قصيد خصوصا وانها اثارت الكثير من الجدل و قلاقل و ارهاصات و الحبر و التصريحات حول القضية الصحراء المغربية بل هناك من جعل من حكم جاءر مكسب في مسلك تحقيق الوهم.
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9 - chouaib mouhaabat الثلاثاء 08 ماي 2018 - 12:45
الأمر بالنسبة للشعب المغربي سيان سواء عادت الشحنة إلى مالكها أو بقيت هناك في جنوب إفريقيا فنحن لن نستفيد من هذه الشحنة كيفما كان الحال فالمستفيدين هنا هم أصحاب الحكومة والوزراء والبرلمانيين هؤلاء هم من يهيمنون على مثل هذه الأشياء كالفوسفاط والذهب....وقس على ذلك.... فكان الله في عوننا ولك الله أيضا يا وطني الغالي.... أنشري يا عزبزتي هيسبريس من فضلك....
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10 - harrachi الثلاثاء 08 ماي 2018 - 12:46
hamdoullah, le Maroc cherche tj respecter les droits internationaux.
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11 - simo الثلاثاء 08 ماي 2018 - 12:46
خبر سار لم يكن في حسبان اشد المتفائلين........
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12 - Karima الثلاثاء 08 ماي 2018 - 12:48
خلاصة هذه الواقعة ما يلي :
* قضاء نظام الأبرتايد غير مستقل ومسيس في هذه الحادثة
* لا أحد في هذا العالم أراد المشاركة في هذه التفاهة التي تقودها ج إفريقيا و الجزائر.
* من كل هذا بقي الجزائريون مجرد طبالة و غياطة
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13 - hassan الثلاثاء 08 ماي 2018 - 12:49
بعدما لم يعترف أي زبون محتمل بشرعية المزاد، أو بشرعية الصفة التي منحها القضاء الجنوب إفريقي للبوليساريو
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