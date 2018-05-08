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كُتّاب وآراء
المغرب يستعيد "شحنة الفوسفاط" المحتجزة بجنوب إفريقيا
غادرت الباخرة "شيري بلوسوم" المياه الإقليمية الجنوب إفريقية، وتمت إعادة شحنتها إلى مالكها الشرعي، مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط.
وتمَّ توقيف السفينة المذكورة، التي تحمل علم جزيرة مارشال، مُحمّلة بشحنة الفوسفاط المغربي، في ميناء "بورت إليزابيث" بجنوب إفريقيا في ماي 2017، بعد أن قضت إحدى محاكم جنوب إفريقيا بضرورة بقائها في الميناء حتى يتم الحسم في القضية، نظرا لكون الشحنة قادمة من الأقاليم الجنوبية، إثر شكوى رفعتها جبهة البوليساريو الانفصالية أمام قاض جنوب إفريقي تطعن في شرعية امتلاك المغرب لهذه الشحنة.
وقررت محكمة جنوب إفريقية بيع شحنة الفوسفاط، التي تبلغ حمولتها 55 ألف طن، منها 45 ألف طن من الفوسفاط عالي الجودة، في مزاد علني، ما اعتبره الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية "قرصنة سياسية".
وأشارت مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط في بلاغ، اليوم الثلاثاء، إلى أن "المزاد آل إلى الفشل"، مجددة إدانتها للحجز بوصفه "انتهاكا خطيرا للمبادئ الأساسية للقانون وتهديدا لحرية التجارة العالمية".
مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط استنكرت أيضا ما وصفته بـ"العمليات التي من شأنها الإضرار بالساكنة المحلية التي تعتبر المستفيد الأول من نشاط المجموعة بالمنطقة"، مجددة "التزامها اللامشروط إزاء هذه الساكنة".
بدوره أوضح مدير الشؤون القانونية بالمجموعة لـ"فرانس برس" أن "الشحنة عادت إلى مالكيها الشرعيين مقابل دولار رمزي بعدما لم يعترف أي زبون محتمل بشرعية المزاد، أو بشرعية الصفة التي منحها القضاء الجنوب إفريقي للبوليساريو".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (13)
الى الله المشتكى
تمتعو بأموالنا و الله لن نسامحكم
متى كان للمغاربة دخل من مداخيل الفوسفاط؟ الا يعتبر هذا الضحك على الذقون. الشركة تبكي و تتسول باسم الشعب.
أعرف أناس تم سلبهم أرضهم بها الفوسفاط، بثمن 15000درهم للهكتار.
* قضاء نظام الأبرتايد غير مستقل ومسيس في هذه الحادثة
* لا أحد في هذا العالم أراد المشاركة في هذه التفاهة التي تقودها ج إفريقيا و الجزائر.
* من كل هذا بقي الجزائريون مجرد طبالة و غياطة