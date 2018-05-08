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الرئيسية | مال وأعمال | الداودي يحذر من عواقب "المقاطعة" .. مغادرة "سنطرال" وندرة الحليب

الداودي يحذر من عواقب "المقاطعة" .. مغادرة "سنطرال" وندرة الحليب

الداودي يحذر من عواقب "المقاطعة" .. مغادرة "سنطرال" وندرة الحليب
هسبريس - محمد بلقاسم
الثلاثاء 08 ماي 2018 - 20:30

فيما يشبه التحذير من عواقب المقاطعة التي طالت العديد من المنتوجات في المغرب وفي مقدمتها الحليب، لوّح لحسن الداودي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة، إلى إمكانية مغادرة شركة "سنطرال" للمغرب.

وقال الداودي، ضمن جوابه عن سؤال شفوي حول ضرورة توفير السلع التموينية بكافة الأسواق الوطنية في شهر رمضان الفضيل لهذه السنة قدمه المستشارون أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، "إن الإشكال المطروح والذي علي قوله للمغاربة هو التخوف من ندرة الحليب"، مرجعا ذلك "ليس بسبب أثر المقاطعة، ولكن لأن المستثمر يخاف من إغلاق الشركة المعنية (سنطرال) حتى لا أقول اسمها".

وحذّر الداودي من عواقب الإغلاق؛ لأن هذه الشركة تسهم في إنتاج 50 في المائة من الإنتاج الوطني من الحليب، موضحا أنها تشغل 6 آلاف إطار و120 ألف فلاح أي ما يعادل نصف مليون عائلة.

وشدد المسؤول الحكومي على أن "الهدف هو أن تظل الشركة مستثمرة في المغرب؛ لأن هؤلاء أجانب، ويمكنهم الانسحاب في أي وقت"، مضيفا "رأس المال الأجنبي يمكن يدير الساروت تحته ويمشي فحالو في أي وقت؛ لأن المغرب لا يمثل إلا القليل من ضمن استثماراته بالخارج".

من جهة ثانية، قال وزير الشؤون العامة والحكامة إن "وفرة المواد في رمضان لا تطرح مشكلا؛ لكن الأثمنة تبقى مفتوحة، فإذا كان الثمن مرتفعا في الخارج سيكون مرتفعا بالداخل"، موردا أن "الخضر والمنتوجات المغربية ستكون متوفرة كذلك خلال الشهر الكريم".

وفي هذا الصدد، أكد المتحدث نفسه أن "الحكومة صوت عليها الشعب وتتحمل مسؤولية اختياراتها"، مؤكدا أن "السلطة التنفيذية تحمل هموم الشعب وتسعى إلى جلب الاستثمار الخارجي ولا تريد تخويف المستثمرين؛ لأن رأسمال الخارجي يمكنه أن ينسحب في أي وقت ويترك وراءه البطالة".

وكان الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية قد استغرب من كون الحكومة "تعترف بوجود مشكل في الحليب بسبب المقاطعة"، مستنكرا "كون الحكومة تعتبر أن المواد الأخرى لن تضمن أثمنتها، وهذا يدفع إلى المضاربة والرفع من الأثمنة".

ونبه الفريق المعارض إلى ضرورة ضمان مردودية الفلاح التي تأثرت بسبب المقاطعة وكذلك في حال تقليل الشركة من الإنتاج، متسائلا "كيف سيكون مصير هذه الفئات الكبيرة من فلاحين وأسرهم؟".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (286)

1 - تازي حر الثلاثاء 08 ماي 2018 - 20:37
بقاو فيك 6000 خدام و مبقاش فيك 40 مليون المداويخ¿¿¿ .. .
مقاطعووون الى ان يرث الله ما عليها
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2 - مغربي الثلاثاء 08 ماي 2018 - 20:38
الما وشطبي حتي لقع لبحر ''''''''''''''''''
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706
3 - omar us الثلاثاء 08 ماي 2018 - 20:38
لوّح لحسن الداودي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة، إلى إمكانية مغادرة شركة "سنطرال" للمغرب.بالحليب و الشطابة حتى لقاع البحر. و ما بنساوش يديو معاهم سيدهم علي و افريقيا. لقد تجاوزنا الطلب في التخفيض. نحن الان مقاطعون الى الأبد حتى نتخلص من مصاصين الدماء
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4 - رشيد الثلاثاء 08 ماي 2018 - 20:39
وحنا مالنا كافينا اتاي وفيه الفائدة
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585
5 - م ن الثلاثاء 08 ماي 2018 - 20:39
وغير تمشي اداجبرت احسن كاين لي تعوضها وزرائ الفلوس
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385
6 - hosin الثلاثاء 08 ماي 2018 - 20:39
الماء والشطابة ممستفدين منها والو اصلا
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422
7 - هدهد سليمان الثلاثاء 08 ماي 2018 - 20:39
يا حليلي الحكومة ديالنا تاتفكر فينا...!!!!
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505
8 - مقاطعون الثلاثاء 08 ماي 2018 - 20:39
غير امشيو الماء والشطابة حتى لقاع الباب الله اخلف على الخبز واتاي باش كبرنا الحمد لله
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414
9 - offf الثلاثاء 08 ماي 2018 - 20:40
هدرو معهم انقص في الثمن
تدافعو على المستثمر و تنسى المواطن
لابد من ثمن معقول في متناول الفقير يا سيد الوزير الغني
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397
10 - msimo الثلاثاء 08 ماي 2018 - 20:40
تاخد الحليب من الفلاح و تربح الضعف حتى هو استتمار؟ غير يمشيو
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402
11 - أحمد الثلاثاء 08 ماي 2018 - 20:40
الإنتاج الوطني متوفر و الحمد لله, إذا رحلت سنطرال ستخلق تعاونيات وطنية تشغل أكثر مما كانت تشغله سنطرال
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392
12 - محب لفريق الجيش الملكي الثلاثاء 08 ماي 2018 - 20:40
الحل سهل اخفضو الضرائب على الشركة لتخفض هي الأخرى الثمن على الشعب.. لا يحتاج لا دراسة ولا شيئ الأكر سهل
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191
13 - الأستاذ خالد الثلاثاء 08 ماي 2018 - 20:40
نريد أن تغادر بدون رجعة وليست سنطرال فحسب بل جميع الشركات التي تسحق غالبية الشعب المغربي.
والمقاطعة ستستمر إلى أن تنخفض الأسعار
وبارك الله في الشعب المغربي الواعي الذي يقاطع بسلمية .
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345
14 - khalid الثلاثاء 08 ماي 2018 - 20:40
الماء و الشطابة حتى لقاع البحر غير نزيدو عليكم ونمصو ليكم الدم ولمبقيناش لاعبين.... و زوينة هادي
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252
15 - aboyosra الثلاثاء 08 ماي 2018 - 20:40
فلتغادر هذه الشركة ان كان استمرارها على حساب قدرتنا الشرائية
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231
16 - أحمد الثلاثاء 08 ماي 2018 - 20:40
نتوما سبب البلا كامل كون غير مشيتو بحالكم وخليتو الكفاءات اسبرو البلاد حيت الافكار ديالكم عقيمة
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236
17 - هادشي اللي بغينا الثلاثاء 08 ماي 2018 - 20:40
فلتغادر سنطرال إن أرادت و لتتأسس شركة مغربية توفر حليب ذو جودة و بثمن مناسب و تملأ الفراغ ( هذا إن وجد أصلا).
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203
18 - fikry الثلاثاء 08 ماي 2018 - 20:41
الماء والشطابة حتى قعر اللبحر شعارنا مقاطعون
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161
19 - fador الثلاثاء 08 ماي 2018 - 20:41
واش سنطرال هي لي كاينا فلتدهب الى مزبلة التاريخ و مرحبا بالمستثمرين الجدد عطا الله ناس باغا غير فين دير فلوسها كلام ضعيف لا يرتقي بالمسؤول السياسي
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211
20 - ولد الشعب الثلاثاء 08 ماي 2018 - 20:41
لن يتم تخويفنا لنتراجع عن المقاطعة وان ارادت سنطرال ان ترحل فالباب اوسع من كتفيها
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193
21 - khalid الثلاثاء 08 ماي 2018 - 20:41
الماء و الشطابة حتى لقاع البحر، مرحبا برياح بمستثمرين جدد يحملون الخير لابناء هذا الوطن ويحسون بمعاناته
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138
22 - مهدي الثلاثاء 08 ماي 2018 - 20:41
في كلمتين
خليه اريب اسي الداودي
شكون لي جابك الي هده الوزارة الاجابة نحن الشعب
لهذا حسن لك دفع علي حقوقنا ول قدم استقالتك و برك في دارك
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177
23 - itran azal الثلاثاء 08 ماي 2018 - 20:41
شركة سنطرال التي تريد ان تقدم للمغاربة دروسا في المواطنة، تعلنها صراحة : إما الربح وإما الرحيل!! هذه هي عقلية الرأسمالي، لا يهمه لا الوطن ولا المواطن، ديدنه هو الربح، وإلاهه اليورو والدولار...نحن لا علاقة لنا بهذه الشركات...لكن لنا علاقة بالحكومة وباقي المسؤولين، هم من تعين عليهم إيجاد حلول للأوضاع المزرية التي نعيشها...أما الشركة تبقى او ترحل..فذاك خيارها.
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165
24 - مقاطع الثلاثاء 08 ماي 2018 - 20:41
الحكومة هادي شهر و هي ساكتة فاش هدرات لم تعطي أي إهتمام للمواطن
بل تهدده بطريقة غير مباشرة
الأحسن لو بقيت بكماء خرساء
أصمتي و تركي الشعب يتكلم بطريقته
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163
25 - حسني الثلاثاء 08 ماي 2018 - 20:42
أتاي أتاي أتاي أتاي أتاي أتااااااااااااااااي
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166
26 - boycot الثلاثاء 08 ماي 2018 - 20:42
تكلم عن الحليب وأغفل ماء البئر الذي كنا نشتريه على أنه ماء معدني،لماذا تطرقت للحليب وحده? أنا أقاطع أكثر من شركة وأشتري الأغذية الطبيعية فقط،الله مع الفقراء والحكومة مع الشركات.
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140
27 - خالد الثلاثاء 08 ماي 2018 - 20:42
يتكلم كأنه يمثلنا تاغير سكتنا مافيدك والو كلشي باين واضح
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131
28 - فلاح الثلاثاء 08 ماي 2018 - 20:42
علا بالسلامة اسي الوزيز هاد الشركة ملي غتمشي فحالها غتشارجي تالبكّر ديال لحليب ديه معاها.والله يعطينا وجاهكم كتعطيو عالبراني فحال مولاي عقوب اما ولاد الشعب ليهم الله.(مقاطعون)رمضان اتاي بالزعتر
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131
29 - طنجاوي الثلاثاء 08 ماي 2018 - 20:42
عوض ان تهددنا بهذا الكلام، قم بواجبك كشخص صوت عليه الشعب لخدمته، عليكم تخفيض الاسعار في سائر المنتوجات.مصيركم بين أيديكم.نحن مقاطعون
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117
30 - channa الثلاثاء 08 ماي 2018 - 20:42
أقول للسيد الوزير الا بغات سنطرال تمشي الله يعاونها الشطابا حتى الى قاع البحر الا لقات حسن من العسل غير تلحسو مقااااااااااااطعون
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105
31 - يونس الثلاثاء 08 ماي 2018 - 20:42
لو فضلت هذه الشركات المغاردة على أن تنزيل وتخفيض الأسعار (فالما والكراطة لقاع لبحر)
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96
32 - عزيز الثلاثاء 08 ماي 2018 - 20:42
فليذهبوا وقتما شاؤوا لأن المقاطعة مستمرة ولسنا بحاجة للحليب حتى ولو انخفظت نسبته ل 90%
#مقاطعون
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90
33 - يوسف خضير الثلاثاء 08 ماي 2018 - 20:43
وهل هذه الشركة استثمرت من اجل سواد عيوننا فهي تجني أرباحا... كفى من الدونية والانبطاحية عندما قرات المقال اصابني الغيض من دولة تنتظر الأجنبي كي يشربها الحليب الذي تنتجه ابقارنا... خبز و اتاي كااااافينا
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102
34 - bonjour الثلاثاء 08 ماي 2018 - 20:43
الما اوالشطابة حتى لقاع البحر اعطيونا التيساع هوما اوشركتهم تقززنا من منتوجاتهم حتى وان خفضوا الثمن لانها كلها مغشوشة.من يمارس السياسة يجب ان يترك التجارة والصناعة والا لماذا يمنع على الموظف مزاولة اكثر من عمل؟
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73
35 - يوسف الثلاثاء 08 ماي 2018 - 20:43
والله لن نتأسف ان افلست سنطرال و سيدك على ، وافريقيا، لأنكم بسياستكم التي تتبنون والتي لا تعترف بالمواطن البسيط، سياستكم افقرتنا عن قصد، وأفلست التعليم مع العلم ان اصلاحه على يأخذ ساعة من الوقت، اما الصحة فهي في خبر كان، اما عماد الدولة اي القضاء فهو غير موجود بل اصبح خطر على المغاربة، بحيث يبرأ الفاسد ويسجن من بلغ ،اما من احتج فالسجن له ولأهله،
اسمع يا وزير سنستمر في المقاطعة ولا غير المقاطعة
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81
36 - rachid الثلاثاء 08 ماي 2018 - 20:43
اخر همكم هو الفلاح او بصفة عامة المواطن البسيط المغلوب على امره الزيادات في كل شيء لاتطبييب ولاتعليم لي هم اساس نمو وتطور الأمم. ادا التهديد لاينفع لامشات تمشي تجي غيرها. المراعي تجي تفتح مشاريعها عليك بشرب حليب وتعلم الفارق الكبير بين الشركة المعنية الشركات التي تحترم معايير الجودة بمعنى الكلمة. لاامجد شركة لكن الحقيقة تتكلم عن نفسها.وشكرا.
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62
37 - Anouar الثلاثاء 08 ماي 2018 - 20:44
والو . مقاطعون . نشربو اتاي. كفاية امتصاص دم الشعب.
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65
38 - Mohamed oujda الثلاثاء 08 ماي 2018 - 20:44
الما والشطبا حتى لقاع لبحر. لا نريد سماسر بين الشعب و الفلاحون .المحلبة والحمدو لله
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63
39 - nano الثلاثاء 08 ماي 2018 - 20:44
انا و الله لا شربناه علاش السي اداوظي ما تحشمو و تراعو لظروف شعب قهرو لغلا و لكرا و لما و ضو ب كلشي خلاص ب 2400 درهم و غتمشي لهلا يشرب شي حليب
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62
40 - علاش؟!؟! الثلاثاء 08 ماي 2018 - 20:44
علاش الحليب و الماء والزيت غالي في المغرب إذا ما قارناه بالجارة الشمالية ..علاش هذ الضلم!؟
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63
41 - assifnwourgh الثلاثاء 08 ماي 2018 - 20:44
مسكينة سنتوحشها.. الماء و الشطابة حتى القاع البحر اﻷسود..
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60
42 - اتقوا الله الثلاثاء 08 ماي 2018 - 20:44
لا للمقاطعة لا لقطع الارزاق لا للي الذراع لا للانتقام من شركات بسبب شخص معين لا للدخوا في متاهات لايعلمها اثرها وعواقبها سوى الله سبحانه وتعالى لنتحد ونشتر المواد موضوع المقاطعة
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-153
43 - abdo الثلاثاء 08 ماي 2018 - 20:45
واش هاد تخويف ولا اصلاح الى مشاو بحالهم الاجانب غادي وفرو لينا اليد العامله حينت كاي تخلصو باضعاف اضعاف الرواتب الشهريه مقارنه مع العامل المغربي
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43
44 - mounir الثلاثاء 08 ماي 2018 - 20:45
وندرة الما وزغاريت وارد... كان لحليب قليل كيتسالا معا 10 ديال صباح وكان رخيص ملي ولا موجود ولا غالي ...
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38
45 - جبهتك صحيحة الثلاثاء 08 ماي 2018 - 20:45
خايف على المستثمر اﻻجنبي و ما خايفش على جيوب الشعب الي تنهبات من طرفهم هدي سنين
ﻻ جودة في المنتوج ﻻ ثمن زين اسيدي ما بغيناش سنطرال ما غتغصبوناش على منتوجاتها صحة
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48
46 - م ع الثلاثاء 08 ماي 2018 - 20:45
ليس فقط الحليب بل حتى اللحم سيصبح نادر و يرتفع ثمنه إلى أكثر من 150 درهم بسبب تخلي الفلاحون عن تربية الأبقار. بعدها سيتسائل المداويخ لمادا اللحم في المغرب ثمنه 150 درهم و في الخارج أقل. و يتمنون إستراد الجيفة.
من فتح الباب للإخوان هو من يتحمل المسؤولية.
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-126
47 - abybakk الثلاثاء 08 ماي 2018 - 20:45
Si Danone se retire, c'est une bonne chose Mr le ministre, c'est l’occasion d'ouvrir le marché marocain à la concurrence nationale ou internationale, d'autres emplois seront crées, ce qui importe pour le peuple c'est le prix et la qualité alors arrête de pleurer sur Danone
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36
48 - مقاطع_من_مراكش الثلاثاء 08 ماي 2018 - 20:45
تغادر أو تبقى نحن نريد تخفيظ الأسعار لكي تلائم القدرة الشرائية خاصة في شهر رمضار الذي سوف يرتفع فيه إقتناء لهذه المنتوجات
#مقاطع_حتى_تتحقق_مطالبنا
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43
49 - مقاطع الثلاثاء 08 ماي 2018 - 20:45
شحال عطاوك اسي الداودي ؟ تصوت لكم وتطعنوننا من الخلف!
الحل بسيط، نشتري مباشرة من الفلاح بثمن أكبر من الذي تدفعه المتوحشة سنترال. وهكذا نكون طبقنا مقاربة رابح رابح، الفلاح رابح والمواطن رابح.
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56
50 - بابلو اسكوبار الثلاثاء 08 ماي 2018 - 20:45
السي الوزير الى بغا الاجنبي امشي فحالو عادي تشريها الدولة او شي مستتمر اخر اولا شي مغربي ملعق وتبقى الشركة خدامة والناس خدامين وتنقص في الاسعار للشعب ديالها ومريضنا ماعندو باس ولكن نتوما بغيتو تخوفونا بالناس اللي خدامة والشركة غادي تسد وبلابلابلا الخاوية مقاطعون السي الوزير حتى انا مقدرتش نقول سميتك
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43
51 - من حنوب افريقيا الثلاثاء 08 ماي 2018 - 20:46
شفت شي لقطات في الفيديو سيد بقا ليه غير يهز العصا و يضربا
الى مشات سنطرال عطا الله الشركات التركية و الاسبانية يخدمو بنص الثمن
+
عاقل على راسي ملي كنت في المغرب الحليب كنشربو غير ملي كنكون مريض و في رمضان

مبروك عراشركم ... و مسامحة حيت جنوب افريقيا غادة تصوت لميريكان ملقيت جهد الله غالب
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42
52 - حكيم الثلاثاء 08 ماي 2018 - 20:46
هل الشركة سنطرال تأتى بالحليب من الخارج حليب من أبقار الفلاحين المغاربة فلتغادر سنشترى الحليب من الفلاحين مباشرة ولتدهب هده الشركة إلى الجحيم
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39
53 - راي حر الثلاثاء 08 ماي 2018 - 20:46
هذا دليل على اننا منقدروش نصنعو شي حاجة ديالنا ميلي كاين بحال هاد الوزير
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45
54 - وفاء الثلاثاء 08 ماي 2018 - 20:47
وا سي الداودي فخبارك راحنا تفطمنا شحال هادي وندرة الحليب مغديش تأثر فينا وحتى الطفل المغربي الشعبي ماماتش من الخبز مرفوس فاتاي
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39
55 - khaald الثلاثاء 08 ماي 2018 - 20:47
بل تتنصب على 120 ألف فلاح أو ما يزيد و مستغلة آلاف الأيدي العاملة. ولكن تايقول المثل (لي كلاتو المعزة في جبل تحطو في الوطى) تانحلف يمين الله مقاطع أفريقيا أكثر من سنة ونصف والآن سيدهم علي و سنطرال. وإنشاء الله نقاطعوهم ونزيدو للإمام نقاطعو الإحتكار و لي سبو وشتمو الشعب بالمداويخ و القطيع. نقاطعوهم دنيا واخرة
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42
56 - نزهة الثلاثاء 08 ماي 2018 - 20:47
هههههه ضحكني علاش الى مشات شركة سنطرال غدي تدي معاها حتى الناس اللي كينتجو الحليب الخام "الفلاح" ؟
شي حد اجاوبني الله اعطيكوم الستر
انا في نظري الى مشات سنطرال يلاه غدي ابقاو المغاربة إشربو حليب مفيد جدا جدا جدا.
راه الوزير خاف على راسو مسكين ميلقاش الحليب في رمضان ،اما حنا مولفين أتاي ماشي مشكل وولادنا الصغار نديرو ليهم بشكيطو في اتاي مع الصوبة ديال الخضرة كيفما كبرنا حنا
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
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46
57 - Marouan الثلاثاء 08 ماي 2018 - 20:47
اللي بغا يمشي الما و الشطابة هاد الشركة كاتوفر 50% من الحليب لأنها محتكرة السوق و هي اللي متحكمة فيه، لا بغات تمشي تمشي و نفتحو المجال للتعاونيات المغربية و حتا الخارجية بحال ''المراعي'' اللي كانت باغا دخل السوق المغربي بأثمنة تنافسية و تمنعات و السباب هو شركة سنطرال.
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43
58 - Gala الثلاثاء 08 ماي 2018 - 20:47
تبيع لنا الحليب بنفس الثمن الذي تبيع به في فرنسا ومريضنا ما عندو باس
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47
59 - بوجيدي الثلاثاء 08 ماي 2018 - 20:47
أشمن ساروت ولا قفل؟ الاستثمارات الأجنبية استنزاف للعملة الوطنية ونوع من الاستعمار والاستغلال والاستحمار؟الاستثمار الخقيقي يقوم على مقاربة مبدعة ومواطنة غير متغولة ومتوحشة وماصة للدماء؟شركات الحليب مالها كاتصنعوا راه التسمسير والتمسمير أسلوبها سواء في التدبير المفوض في النظافة أو التطهير أو...ولا تقوم على مقاربة جبانة تفر عند سماع مجرد عطسة ؟ أرباح تتجاوز 500 في المائة بزاااف.
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22
60 - الصنهاجي الثلاثاء 08 ماي 2018 - 20:47
كلام معقول و منطقي الشعب المدوخ و القطيع و الجيعان هو الي صوت يستهل دلك ماكدبتيش اسي الداودي.و بالنسبة للندرة الحليب كلام موزون و فيه نبرة موسيقية توحي الينا بان المداويخ حققوا المبتغى من المقاطعة هو خروج الامبيريالية الاستهلاكية من المغرب المهم الحليب موجود في رمضان على جنبات الطرق في البوادي احنا ف كازا راه في السوالم النواصر بوسكوة ياك غير رمضان نمشي نجيبو و ندوز غير الوقت من صلاة العصر حتى المغرب ما عندي اشكال.
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18
61 - المختار الثلاثاء 08 ماي 2018 - 20:47
السؤال الدي يطرح نفسه هو : واش المغرب مفيهش شركات لي دير انتاج وطني و تخدم ولاد البلاد ! و فنفس الوقت تطرح منتوجاتها باثمنة لا تأثر على جيوب المواطنين ! ياك كولشي كاين فالبلاد ! الفلاحة الحليب اليد العاملة الأطر ...!
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17
62 - صرخةالنملةفي اذن حمار الثلاثاء 08 ماي 2018 - 20:47
الضحك على الدقون هذا هو الحل يا حكومة المداوييخ فل تذهب الشركات الى الجحيم الشعب أولى وأهم . و على الحكومة تطبيق الدستور الوطني الذي ينص على توفير العيش الكريم للمواطن و تحسين وضعيته و سهر على أمنه داخل وخارج الوطن هذا ما يجب فعل وليس العكس الاحتكار في الاسواق و الظلم في المحاكم و الرشوى في المصالح وووووالخ لاحول ولا قوة الا بالله . الله الوطن الملك
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12
63 - hkiko الثلاثاء 08 ماي 2018 - 20:48
أنتم يا أشباه الوزراء لا تمثلون الا انفسكم يا محكومين عديمي الضماإر خدلتمونا نحن معشر الخونة والمداويخ تبا لكم اما بالنسبة لتك الشركة فالما والشطابة حتى لقاع البحر وشكرا هسبرس
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18
64 - chouaib mouhaabat الثلاثاء 08 ماي 2018 - 20:48
واش كايسحاب ليك غادي تخلعنا ولا والما والشطابة تا لقاع الباب حنا مستاعدين ناخدو الحليب ب 5 دراهم ليترو عند الفلاح اوماناخدوهش عند شركة سنطرال واش كاتسحاب حنا ناعسين على ودانا علاه هذاك بعدا حليب ديال البقر راه غير الما والغبرة راه كولشي عاق بكم اوزايدون كاتهظر على العمال ديال الشركة وراه عطا الله المنافسين اوملي غاتكتار عليهم الخدمة أي الطلب فراه غايزبدو الخدامة أما بالنسبة للفلاح فراه المشكل تحل يعني كيما قلت حنا مستاعدين ناخدو من عندو الحليب اوراه بداو الناس كايمشيوا عند الفلاح اوكايشريوا من عندو الحليب... وقول نتوما صحاب الحكومة ليخايفين هلى روسكم كنتوا كاتستافدوا من الضرائب والحليب بالمجان دبا مغايشيط ليكم وااااالو ودوووور البنو قريبا في رمضان مقاطعة السمك تاهوا واسير شوف فين تقرا زابورك دبا...
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15
65 - سفينة تغرق الثلاثاء 08 ماي 2018 - 20:48
لن نستسلم و ولن نتراجع عن قراىنا الى ان يحقق الهدف ولا يهمنا كلتم الشمايت.....
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12
66 - haytam الثلاثاء 08 ماي 2018 - 20:48
قل لسنطرال الفرنسية لماذا لا يبيعون الحليبب في فرنسا بننفس ثمن المغرب؟ وحتى إن باعوه بنفس الثمن فهل عمال المغرب يتقاضون 1500 اورو في الشهر ياسي الوزير؟ عوض أن تقوم بمراجعة أثمنة تلك المواد تهدد المغاربة بأن المستثمرين الأجانب سيهربون٠ الما والشطابة لمصاصي الدماء لو كانت شركات ألمانية لكانت أثمنة مناسبة لكن الله ياخذ الحق في لي دخل علينا أولاد نابوليون ما بقا غير يعطيونا الجنسية٠
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15
67 - ali الثلاثاء 08 ماي 2018 - 20:48
خلعتينا .ندرة الحليب واردة .على اساس اننا كنا نشرب الحليب .الماء و الزغاربد .الغريب يحاور 35 مليون مغربي ويهددهم .بدل ان يحاور الشركات المقاطعة التي يمتلكها بضعة اشخاص . وزراء هذا البلد يدافعون عن مصالح اشخاص على حساب الشعب .للهم ان هذا منكر
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17
68 - مقاطع الثلاثاء 08 ماي 2018 - 20:48
شركة رابحة رابحة رابحة ومستحل توقف
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1
69 - chouaib mouhaabat الثلاثاء 08 ماي 2018 - 20:48
واش كايسحاب ليك غادي تخلعنا ولا والما والشطابة تا لقاع الباب حنا مستاعدين ناخدو الحليب ب 5 دراهم ليترو عند الفلاح اوماناخدوهش عند شركة سنطرال واش كاتسحاب حنا ناعسين على ودانا علاه هذاك بعدا حليب ديال البقر راه غير الما والغبرة راه كولشي عاق بكم اوزايدون كاتهظر على العمال ديال الشركة وراه عطا الله المنافسين اوملي غاتكتار عليهم الخدمة أي الطلب فراه غايزبدو الخدامة أما بالنسبة للفلاح فراه المشكل تحل يعني كيما قلت حنا مستاعدين ناخدو من عندو الحليب اوراه بداو الناس كايمشيوا عند الفلاح اوكايشريوا من عندو الحليب... وقول نتوما صحاب الحكومة ليخايفين هلى روسكم كنتوا كاتستافدوا من الضرائب والحليب بالمجان دبا مغايشيط ليكم وااااالو ودوووور البنو قريبا في رمضان مقاطعة السمك تاهوا واسير شوف فين تقرا زابورك دبا...
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8
70 - السلام الثلاثاء 08 ماي 2018 - 20:49
الحليب ياتي من الفلاح وليس من الشركة بلا ماتزيد تدواخنا احنا عارفين العدالة والتنمية حتى هي فرحانة بالمقاطعة ولكن زاوية نظر الشعب ليسة هي زاوية نظركم نحن نقاطع حيت تقهرنا اما انتم فرحانين حيت خصمكم السياسي غادي اخسر سياسيا.انتم من اوصلنا الى هذا الحال ياتجار الدين
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13
71 - بحراوي الثلاثاء 08 ماي 2018 - 20:49
كل هذه الحجج و البراهين التي ساقها السيد الوزير لا تبرر هامش الربح الخيالي الذي تحققه هذه الشركات على ظهر المواطن المهلوك مقابل سائل مائع تسميه حليبا بعد ان نزعت منه كل الاشياء الجميلة في الحليب و دفعت مقابله ثمنا زهيدا للفلاح المغربي...
اخواني المغاربة حليب العبار موجود في كل مكان و بثمن يناسب الفلاح و المستهلك معا..
شعارنا: ماعندنا ما نديرو بيه.. خليه يريب.
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13
72 - اسمر الثلاثاء 08 ماي 2018 - 20:49
قل لسنطرال ان 30 مليون مغربي اجداهم لم يكونوا يسمعون بسنطرال ومع ذالك عاشوا وربوا جيل بأكمله. سنطرال مجرد حليب وليس اكسجين. بكل صراحة نحن مع مغادرة اي شركة تغتني عن طريق مص جيوب المغاربة.
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19
73 - [email protected] الثلاثاء 08 ماي 2018 - 20:49
تمشي تبقى لا يهمنا الامر في شيء المهم هي الاسعار تنخفض لتلائم القدرة الشرائية المطحونة بفضل سياستكم الكريمة.
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8
74 - متتبع الثلاثاء 08 ماي 2018 - 20:49
اما مغادرة سنطرال و اما ندرة الحليب و اما نقص الثمن.
انا كنت نصف مقاطع و لكن مع هذه التصريحات المستفزة اصبحت مقاطع.
واذا زادت ايضا هذه التصريحات الاستفزازية ساقاطهم مدى الحياة.
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6
75 - azddine الثلاثاء 08 ماي 2018 - 20:49
اسي داودي وتا غير تمشي فحالها ومصاب تتبعها تاحكومتكم الي جوعات هد الشعب وزادت فالبيطالة راه لحليب ماشي ضروري نشربوه احنا الفقراء كانشربو اتاي والخبز ولحليب ودانون مكنكلوهش لحقاش غالي علينا وبفلوسو كنشريو حجات اخرى احنا مقاطعون ومزال فين نقاطعو كولشي السي داودي نشري يا هسبريس
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11
76 - احمد الثلاثاء 08 ماي 2018 - 20:49
واش انتوما صوت عليكم الشعب المغربي ولا الشعب الاجنبي؟
لو كنتم حكومة ذات مصداقية فعلوا مجلس المنافسة و تكون منافسة حقيقية ماشي اتفاق من تحت الطابلة و رغم ذلك تدافعون عنهم.
ديرو ليهم تعويض على الخسائر و تعويض على الازعاج لي تسبب ليهم فيه شعب المداويخ و القطيع
لك الله يا وطني
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7
77 - صلاح الثلاثاء 08 ماي 2018 - 20:49
ماعندنا ما ندير و بالحليب أصلا سلينا.
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7
78 - متتبع الثلاثاء 08 ماي 2018 - 20:50
تجار الدين لا علاقة لكم بالسياسة خصوصا الداودي...ابحث عن كلام جديد فأنا ابن الجبل ونجحت في الانتخابات وووو ... والله العظيم لو ترشحت كمحايد في دائرة انتخابية في الجماعات الترابية لن تحصل على عضو جماعي راك عاداوي
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1
79 - وفاء الثلاثاء 08 ماي 2018 - 20:50
وا سي الداودي فخبارك راحنا تفطمنا شحال هادي وندرة الحليب مغديش تأثر فينا وحتى طفل مغربي شعبي ما مات من الخبز مرفوس فاتاي
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3
80 - ولد البلاد الثلاثاء 08 ماي 2018 - 20:50
ها الماء طاب. وبدأ الاستعمار في التجلي.
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2
81 - ولد حميدو الثلاثاء 08 ماي 2018 - 20:50
لا يمكن لشركة الحليب بأن تبيع بالخسارة و لكن على المغرب ان يعمل مثل الدول الأوربية التي تدعم كل ما يخص الأطفال مثل الحليب و مشتقاته و كذلك تدعم أدوية الصغار و حتى أدوية الأمراض المزمنة اما الخبز فغير مدعوم فكوميرة ب 1يورو
فعلا الفلاح عندنا يبيع الحليب بثمن مناسب و لكن لا تنسوا فالشركة عندها مصاريف اليد العاملة و التعليم و التوزيع
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-11
82 - amine الثلاثاء 08 ماي 2018 - 20:50
السير التكمش وسكت فمك قبل متجيبها في راسك المدوخ
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7
83 - احمد الثلاثاء 08 ماي 2018 - 20:50
الله يعطينا وجهك الماء والشطابة باركا متكدبو وتمشي راه خليو ناس تبع حليبها وراهم رابحين ومشفتيش نتا شحال هاد سنطرال وغيرها تايحلبو فجيوب الغاربة ولا لا... ولا شبعتو توما والشعب يسكت.....
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5
84 - daka الثلاثاء 08 ماي 2018 - 20:50
سيدي الوزير كما قلت بان الحليب ديالنا والفلاح ديالنا والبقر ديالنا والأجنبي علاش كياكل في الغلة.
رَآه ضرني راسي
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9
85 - فريكس الثلاثاء 08 ماي 2018 - 20:50
الماء والشطابة حتى لقاع البحر في بداية حملة المقاطعة كانت شركة وطنية وسميتمونا خونة. والآن أصبحت شركة أجنبية. الله يعطينا وجاهكم
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5
86 - السايسي سلاوي من المقاطعون الثلاثاء 08 ماي 2018 - 20:51
ليمعجبو الحال باب وسع من كثافو بغت تمشي شركة سنطرال الله يعونها بغت تنقص في ثمن مرحبا بها بنسبة العواقب مكنخافوش منو الحك موجود نيذو 2.5كيلو180ذرهم يذوز رمضان مبراع
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5
87 - عبد الحكيم الثلاثاء 08 ماي 2018 - 20:51
إذا لم يكن المستثمر الأجنبي يحترم المواطن ،ويريد أن يمتص دمه فليرحل غير مأسوف عليه .أما الفلاح فله طرق عديدة للتسويق.
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6
88 - ر-ا زاوية الشيخ الثلاثاء 08 ماي 2018 - 20:51
هههههه عجباً لأمرهم التخويف ولا شيء غير التخويف......علاه هاد الشركة بالسلامة تزيد كيفما بغاة وكتخافوا تمشي و المواطن المقهور يرضخ ليهوم ولا غادي تمشي....أسيدي الماء (ماشي سيدي علي) والشطابة تال قاع البحر حكومة الذل والهوان
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3
89 - حاميدو الثلاثاء 08 ماي 2018 - 20:51
لم يشهد المغرب هذا الكم الهائل من التوترات الاجتماعية في عهد أي حكومة سابقة الا في عهد حكومة الاخوان....جاو و جابو النحس معاهوم.
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7
90 - Kasbah Amazigh Tours الثلاثاء 08 ماي 2018 - 20:51
كل ما يريد الشعب المغربي هو إنخفاض الأسعار في جميع المواد الأولية-حليب زيت بيض طحين عدس حمص لوبية.....
لأن الأسعار في جميع محلات المواد الغذائية أصبحت بدون حسيب ولا رقيب. ونلاحظ الزيادة في الأثمنة خلال هذا الشهر الكريم.
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7
91 - حاميدو الثلاثاء 08 ماي 2018 - 20:51
لم يشهد المغرب هذا الكم الهائل من التوترات الاجتماعية في عهد أي حكومة سابقة الا في عهد حكومة الاخوان....جاو و جابو النحس معاهوم.
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4
92 - Adam الثلاثاء 08 ماي 2018 - 20:51
الى حدود اليوم من المقاطعة الخير موجود . فلترحل ان كانت هنا من اجل الاحسان. الشركات المغربية قادرة على كل شيء . و لو تركوا جودة تعمل دون عراقيل سوف توءمن الحليب دون الخوف من ان ترحل لانها مغربية 100%.
السيد قل خيرا او اسكت.
مقاطعون
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5
93 - aji tafhem الثلاثاء 08 ماي 2018 - 20:52
nous n irons pas voter .pour punir ces ministres qui nous prennent pour mdaouikh. et ne vous en faites pas pour le lait. si Danone part d autres sociétés espagnoles sont pretes .l économie du marché c ca etre compétitif ou dégagé tous les economistes le savent meme vous
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5
94 - السوسي الثلاثاء 08 ماي 2018 - 20:52
على زين داك الحليب كلهم كيف كيف .هل تعلم العامة ليست في حاجة الحليب هناك دراسات أكدتها .وزايدون جودة سحرتكم تى هي دائرة نفس الثمن فحل الى تتبعوا ب 2dh.كلهم بحال بحال الجميع.متفقين?
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3
95 - كريمة الثلاثاء 08 ماي 2018 - 20:52
فل تغادر لانشاء مكانها شركة وشريكات صغرى حتى تعم الفاءيدة وينتفع المواطن والمستثمرين على حد سوى اما الاحتكار للسوق هدا غير مقبول وغير صحي للمواطن وللاقتصاد فل تغادر
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5
96 - rachid الثلاثاء 08 ماي 2018 - 20:52
زوينة هادي غير خليونا انديرو فيكم ما بغينا و لا غادين نخرجو من البلاد
اسيدي الما و شطابة حتى القاع البحر اش غادي يوقع لا مشربناش الحليب غادي نموتو!!!!!!!!!!!!!!!!!
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5
97 - Ismail الثلاثاء 08 ماي 2018 - 20:53
6000+120000=500000
اصاحبي كتبقاو غير طالقينها بلا فران
الى بغات تمشي الله اعاونها ابينو لينا نتوما حداكتكم او تشريها الدولة، على الاقل ابقاو الارباح فبلادنا
ويلا كونتو رجالا شريو حتى لاسامير...
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8
98 - عزيز الثلاثاء 08 ماي 2018 - 20:53
لا داعي لتسبيق العصا على الغنم.فليرحل كل مستثمر ينهب جيوب المداويخ. ألا تستحيون.
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3
99 - doudouh الثلاثاء 08 ماي 2018 - 20:53
elle nest pas interesse par le chantage هل هناك في هذا البلد احد يؤمن بالحوار او تحسبون الموطن دابة تركبونها متى شاؤون الانعام ذللها الله للانسان ليس المغاربة
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4
100 - مقاطع الثلاثاء 08 ماي 2018 - 20:53
اسيدي خليهم يمشو كاين البديل وتاني الفلاح الصغير مشي هو ليخاسر الفلاحة الكبار هما لخاسرين الحل بسيط ينقصو التمن وترجع الأمور لحالها
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4
101 - hamid الثلاثاء 08 ماي 2018 - 20:53
Si cette societe' ne pense qu'a ses profits , qu'elle parte de suite il y a pleins de concurents Allemands qui voudraient prendre sa place.Et les emploies resteront a' leurs places.
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102 - يوسف الثلاثاء 08 ماي 2018 - 20:53
تمشي سنطرال و تجي المراعي و الكلمة الاولى تبقى للمستهلك فهمتيني و لا لا.
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8
103 - بوهارو الثلاثاء 08 ماي 2018 - 20:54
راه بسببكم هربو ملايين المغاربة الجشع الطمع الشفرة وصلتنا هاد الحالة نذكركم تحرير صندوق المقاصة تعويم الدرهم المهم راه وصلت لعظم مقاطعون حتى تخفيض الاثمنة او الافلاس اما الشعب فهو مفلس منذ زمن انتهى الكلام .
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8
104 - hamid الثلاثاء 08 ماي 2018 - 20:54
أولا هذا اعتراف بقوة المقاطعة وانتصار الشعب. ثانيا شركة سنطرال لا تعطينا صدقات بجلبها للحليب من الخارج، فهي تحلب أبقارنا وتحلب فلاحينا وفي الأخير تحلب المواطن المغربي. فإذا كان منطق المستثمر هو تحطيم القدرة الشرائية للمواطن بعيدا عن منطق رابح رابح المتداول في عالم البيزنيس فلترحل وتبخث لها عن دولة شعبها مدوخ بمعنى الكلمة. فالحكومة هنا بينت لنا أنها جد ضعيفة لحماية المواطن ليس فقط من جشع المستثمرين المغاربة وإنما إستباحت حرمة الشعب للاجانب.
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12
105 - mosi. الثلاثاء 08 ماي 2018 - 20:54
بالسلامة باي باي...
لا مريد حليب ثمنه اكثر من ثمن المازوط و نصفه ماء الروبيني..
شركة احتكارية استغلالية...تستغل الفلاحين و تجلب جيوب المواطنين...
كانت السبب الرئيس لإفلاس شركة سايس للحليب بعد ان منعت عليها تسويق اليوغورت ب 1.5 درهم و 1/4 لتر الحليب ب 1 درهم....
كنا نقول لسنطرال خليه ايريب....الآن نقول لها ديكاج سنطرال...
هناك المئات من ولاد البلاد مستعدين لإنشاء تعاونيات و شركات للحليب...
نتوما الحكومة اللا شعبية هنيونا غي من صداعكوم...
للمعلومة فقط..هناك اشخاص مشبوهين و مدفوعين من اجل تشويه حملة المقاطعة من خلال ممارسة العنف و البلطجة بإسمها..والشعب بريئ من هؤلاء المجرمون و لا علاقة لشعب المقاطعة بهم...
نحن مقاطعون بدون عنف ولا مظاهرات ولا غوات...
فلووووسي نشري بيهوم مابغيت...اش هاد الدخول صحا في جيوب المواطنين...
لا أريد شراء منتجات تلك الشركات وسدينا...
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106 - marouane الثلاثاء 08 ماي 2018 - 20:54
لو كون جات عليا أنا غير يمشيو فحالهم لا هما لا شركات اللي مستعمرين السوق. الحليب أش داير لينا الله يخلف على أتاي ولا بغيت الحليب هاهو موجوب عند التجار الصغار اللهمة فيهم
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107 - HASSAN الثلاثاء 08 ماي 2018 - 20:54
bye bye centrale et daoudi aussi
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4
108 - عابر سبيل الثلاثاء 08 ماي 2018 - 20:54
أأأسي الداودي غير فهمنا وما تعطينا والو:راحنا ما بغينا لا الحليب ينقص ولا الشركة تمشي بحالها وإنما فقط وفقط ما يكونش فيها الجشع وتربح بزّاف معانا واش هاد الشي صعيب عليك باش تفهمو؟
إمّا تديرالشركة الشي بغات وتجزر فينا كيف ما بغات واحنا نسكتو ونقبلو بالوضع أو الشركة تمشي بحالها والحليب ينقص؟ ما لكم كيف تحكمون؟
إذا مشات الشركة غادي يبقاو الشركات آخرين والفلاحا اللي خدّامين مع هاد الشركة غادي يبقاو يخدمو مع الشركات آخرين والحليب اللي كانت تنتجو هاد الشركة واللي يمكن ينقص غادي يبقاو ينتجوه الشركات آخرين إيوا فاين المشكلة؟
إذا كان حاليا الشركات آخرين ما عندهمش الإمكانيات باش يسايرو ارتفاع الطلب حين تمشي الشركة اللي كاتهضر عليها غادي يتشجعو باش ياخذو قروض ويزيدو الآلات باش"يباستوريزيو"الحليب الكافي لأنهم ماغاديش يخافو من إثقال كاهل الشركات ديالهم بالقروض لأن الإنتاج غادي يتباع والبيع مضمون 100في100
دابا غير قول لينا فاين المشكلة اللي ضرّاتك؟
المقاطعة مستمرة وهي شعار كل الشعب:إما أن نكون أو لا نكون,
إذا اعترفتو بينا كاينين خاصكم تسمعو لينا وإذا ما اعترفتوش بينا سنستمرإلى حين إجباركم على ذلك
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2
109 - مغربي قح الثلاثاء 08 ماي 2018 - 20:54
انا كفلاح اتضامن مع المقاطعة والى سدات صنطرال تجي شركة أخرى. راه الحليب هادا بحال البيترول يتباع يتباع...تنتخلصو 6أشهر ب 4 دراهم و6 ب3.5 دراهم وبزاف باش تبيعوه بأكثر من 6 دراهم مراعاة لمصاريف العمال و النقل التسويق الخ..
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0
110 - صحراوي لمتوني الثلاثاء 08 ماي 2018 - 20:55
الی الاستاذ الداودي استاذي الجليل الذي تغير لونه وطيفه واصبح للمناصب والكراسي عابدا.

ان شاءت شركۃ سنطرال ان ترحل خارج المغرب فلن تجد لها دولۃ فوضيۃ لتمارس الشطط الاقتصادي الذي تمارسه علی المغاربۃ مند عقود خلت...
الحليب في المغرب لا جودۃ له بالمقارنۃ مع الخارج...والثمن جد مرتفع بالمقارنۃ مع اي دولۃ في العالم سوغء كانت غنيۃ او فقيرۃ...وسنطرال لن تترك بزولۃ الحليب المغربي وفوايدها النقديۃ لترحل او تترك هذه التجارۃ المربحۃ...وحتی ان رحلت فغيرها ينتظر الفرصۃ للاستثمار في قطاع الحليب لمردوديته المضمونۃ...
الا اني اظنك تستبق الاحداث قبل ان تغير سنطرال اسم الشركۃ وتبيع الحليب بثمن ارخص...
لقد تعلمنا علی يدك استاذ الداودي ان الثمن يحدده العرض والطلب...لكن سنطرال احتكرت ازيد من ثلثي السوق الوطنيۃ وحلبت جيوب المواطنين...مثلها في ذلك مثل شركات المياه والزيوت والاتصالات...وغيرها...
وكم اود ان تتم مقاطعۃ عيد الاضحی لهذه السنۃ لكي يستطيع المواطن تنزيل ثمن اللحم الی 40 درهما...
كفاكم ضحكا علی الذقون.

والسلام.
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4
111 - الصراحة على عين ميكا الثلاثاء 08 ماي 2018 - 20:55
اغلاق معامل سنطرال وتشريد العمال ومثال ذلك لاسامير ليس ببعيد.
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112 - عبد المجيد الثلاثاء 08 ماي 2018 - 20:56
أيتها الحكومة الخائنة لشعبها ، لكي لا تغادر الشركات المغرب تتركوها تهلك كاهل المواطن
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113 - محمد الثلاثاء 08 ماي 2018 - 20:56
انا لا اعرف اصلا صاحب مبادرة المقاطعة ولا من عرابها !! وهل اصلا الفقير فالمغرب يعنيه الماء المعدني والحليب والمحروقات ؟ ولماذا فقط هده الشركات ذون منافسيها؟ السؤال المطروح هل المقاطعين عَلى استعداد للتنازل عن جزء من اجرتهم الشهرية لصالح فقراء هد الشعب من عمال هده الشركات لسمح الله تم تشريدهم تمشيا مع قيم التضامن وروح الشعبوية المتأصلة فيهم ؟
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114 - متتبع الثلاثاء 08 ماي 2018 - 20:56
يجب القبض على من يروجون للمقاطعة. اقسم بالله هم اعداء هدا الوطن. النتيجة الان هروب المستتمرين الاجانب من المغرب و زيادة البطالة. حسبنا الله و نعمة الوكيل من اشعل المقاطعة
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-9
115 - حسن الثلاثاء 08 ماي 2018 - 20:56
ان كان على الانصراف فمن ساعتها ماذا تنتظر حليب نصفه ماء الى لقات خير من المغرب الله يعاونها لن يقبل حليبها بالطريقه التي تقدمه للمغاربه ونحن سنشتري الحليب من الفلاح هل دوله اخرى تقبل ان تؤدي اجور العمال بنفس الثمن الذي تدفعه للمغاربه وكل من تنقب تطرده لتذهب الى الجحيم هناك شركات اجنبيه بمجرد خروج هذه الشركه ستعوضها اخرى في اقل من 24ساعه افتحوا المجال لشركات اخرى وسوف ترون كم من واحده سوف تستمر في قطاع الحليب هذن شركه محتكره للسوق عافاك السي الوزير قل لها ترحل
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116 - سعيد من الريف الثلاثاء 08 ماي 2018 - 20:56
قسما بالله أنني لم أرى وزيرا أكثر غباءً من الداودي، التجارة هي محتومة بمنطق الربح والخسارة وإذا كان فعلا الداودي يهمه الفلاحون و وفرة الحليب بالمغرب فليساعد الفلاحين على إنشاء تعاونيات خاصة بهم جهوية مثلا وكل فلاح يستفيد مباشرة بدلا من بيعهم للتر الحليب بدرهمين ونصف لشركة سنترال التي تبيع لنا الحليب ب 7 دراهم للتر من الماء المنكه بالحليب، كما بإمكان الحكومة ان تقلص من ضرائب سنترال من أجل هبوط الثمن، هذا إذا كانت الشركة تدفع الضرائب، فلا يعقل أن يكون لتر الحليب في أمريكا وأوروبا أغلى من ثمنه في المغرب مع العلم أن تكلفة الإنتاج في أمريكا أكبر منها في المغرب نضرا لأجور اليد العاملة، يجب أن تكون الحكومة في صف الشعب بدلا من رؤيتنا كبقرة حلوب وسوق استهلاكية مربحة من طرف الشركات الأجنبية.
أنشري يا هسبريس.
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117 - ابو شيماء الثلاثاء 08 ماي 2018 - 20:56
يتباكى على مغادرة الشركة و هي اصلا لاتغطي الا الفتات للمزارعين ، والحليب أغلى بكثير من فرنسا ، فلتذهب ، و ليس بالحليب وحده يعيش المغاربة ، عشنا سنوات قبل ظهور مادة الحليب في الاسواق ، عشنا بالخبز و الشاي و لم يقع اَي شيء .
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118 - آمولا حاجة! الثلاثاء 08 ماي 2018 - 20:56
لا حاجة لنا بشركة تبيع لنا حليب غبرة مع الماء ب 3.50د... لا جودة مناسبة لا ثمن مناسب. #مقاطعون
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119 - youness UK الثلاثاء 08 ماي 2018 - 20:56
سيرو إلى لقيتو اعلامن اتضحكو الشعب عاق افاق ليكوم
اشريت الوليدة بقرة اهنيتها من الصضاع اديالكم
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120 - manal الثلاثاء 08 ماي 2018 - 20:56
ما على الشركة المعنية، إلا خفض ثمن بيع الحليب و سيحل المشكل. علاش هاد البلبلة و التهديد. هنالك شركات أخرى تنتج الحليب و يمكنها سد العجز في حالة مغادرة سنطرال البلاد. بل بالعكس لن يبقى الاحتكار.
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121 - abdou sos الثلاثاء 08 ماي 2018 - 20:56
ايمشيو الماء و الشطابة الا كانو غايديرو فينا مابغاو و يمصو جيوبنا
راه الشركات موجودين الحمد لله ها جودة ها مراكش القنيطرة الشاوية ......
اولا حنا غانشريو من عند الفلاح مباشرة
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122 - الميزيرية الثلاثاء 08 ماي 2018 - 20:56
تمشي هديك الشركة وسير معاهم حتى انت راه عندك الجنسية ولكن حنا بخير وعلى خير مولفين الخبز واتاي ما بغين حليب شربوه انتم وشربو معكم هداك المحروق حتى هو...
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123 - مغربي الثلاثاء 08 ماي 2018 - 20:57
مادام تمن الحليب في المغرب مرتفع مقارنة مع الدول الأوروبية، فالمقاطعة مستمرة حتى يتم تصحيح هدا الخطأ المقصود
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124 - locodelaciudad الثلاثاء 08 ماي 2018 - 20:57
"الحكومة صوت عليها الشعب وتتحمل مسؤولية اختياراتها"
Le parti pour qui le peuple a voté n'a pas respecté ses engagements de lutter contre la corruption, d'améliorer le pouvoir d'achats des marocains et surtout des classes moyennes et populaires! Vous n'avez rien respecté ! Donc surtout ne dites pas que nous avons votés pour la libération des prix sans contrôle ni intervention de l'état !
Arrêtez de mentir et de détourner la vérité. Le boycott continu et je vous rappelle Monsieur, que le thé est la première boisson au Maroc, on ne mourra pas de fain
Merci pour la publication
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125 - مغربي و شعبي الثلاثاء 08 ماي 2018 - 20:57
لماذا لا تدافع على المواطن المهلوك من ارتفاع اﻷسعار و تدافع عن شركة فرنسية ؟ هل تدافع عنها لأنك تحمل نفس الجنسية ؟ أم تدافع عنها لأنك تشفق لحال العمال و الفلاحين كما تدعي؟
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126 - الوافي الثلاثاء 08 ماي 2018 - 20:57
حبذا لو ان السيد الداودي حذر الشركات من التلاعب بالأثمان والنظر الى القوة الشرائية للمواطن في تحديدها، كيف يعقل ان أثمان المواد الغذائية في المغرب أكبر من نظيرتها في إسبانيا؟؟ لا يعقل هذا اذا ما نظرنا الى معدل المدخول لمواطني البلدين والى تكلفة الانتاج في البلدين وان العامل الاسباني يتقاضى اجرة تكبر اجرة العامل المغربي على الاقل باربع مرات!! حبذا لو ان السيد الوزير نظر الى كل هذه النقط عوض محاولته اليائسة من تخويف المواطن، *مستمرون في المقاطعة*.
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127 - نور الحق الثلاثاء 08 ماي 2018 - 20:57
هذه المقاطعة غير قانونية ، لماذا هذه الشركات بالذات ، أظن آنه يجب التحقيق في اول من كان وراء هذه المقاطعة ويجب معاقبته بشدة ، اذ كيف يعقل الدعوة لاستهلاك جودة ومقاطعة سونترال : هذا ليس قانونيا البثة بل اكثر من ذلك قد تكون الشركات المنافسة هي التي أرشت ومولت هاته الحملة علي الفايس واليوتوب : لو كانت هذه الحملة جدية ونقية ما كانت ليتستهذف شركات دون اخرى يجب على الدولة ان تعوض الشركات المتضررة لان كان على الدولة ان تقف في وجه هذا العبث والمنافسة غير الشريفة بين الشركات :هاته الشركات لم تكن وحدها وراء ارتفاع الأسعار فكل الشركات هي الاخرى معنيه بارتفاع الأسعار
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128 - محمد الثلاثاء 08 ماي 2018 - 20:57
كل من يستفيد من هذه الشركة سيقول نفس الكلام
ويبدو أن السيد الوزير يصله حليب هذه الشركة ومشتقاته بالمجان.
والمداويخ يقولون لهذا الوزير وامثاله#المقاطعة المقاطعة.....
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129 - Amazighi الثلاثاء 08 ماي 2018 - 20:57
بجب بيع الحليب سنطرال للاطفال فقط .حتى تمر الازمة و حل المشكل .
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130 - مقاطع جميع المنتوجات الملكية الثلاثاء 08 ماي 2018 - 20:57
الدولة تريد تفقير الشعب بأي طريقة كانت لأنها تنتقم منا وتفعل المستحيل وتبحث عن جميع الحلول لكي تبقى الشركات الثلاثة واقفة على أرجلها وفي نفس الوقت لا يخفضون الثمن وتبقى الأسعار مرتفعة من أجل إستمرار الفساد والإستبداد في دولة قرعة فانطة
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131 - chouaib mouhaabat الثلاثاء 08 ماي 2018 - 20:57
واش كايسحاب ليك غادي تخلعنا ولا والما والشطابة تا لقاع الباب حنا مستاعدين ناخدو الحليب ب 5 دراهم ليترو عند الفلاح اوماناخدوهش عند شركة سنطرال واش كاتسحاب حنا ناعسين على ودانا علاه هذاك بعدا حليب ديال البقر راه غير الما والغبرة راه كولشي عاق بكم اوزايدون كاتهظر على العمال ديال الشركة وراه عطا الله المنافسين اوملي غاتكتار عليهم الخدمة أي الطلب فراه غايزبدو الخدامة أما بالنسبة للفلاح فراه المشكل تحل يعني كيما قلت حنا مستاعدين ناخدو من عندو الحليب اوراه بداو الناس كايمشيوا عند الفلاح اوكايشريوا من عندو الحليب... وقول نتوما صحاب الحكومة ليخايفين هلى روسكم كنتوا كاتستافدوا من الضرائب والحليب بالمجان دبا مغايشيط ليكم وااااالو ودوووور البنو قريبا في رمضان مقاطعة السمك تاهوا واسير شوف فين تقرا زابورك دبا...
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132 - مغربي في الغربة الثلاثاء 08 ماي 2018 - 20:57
اما نبيع لكم بالثمن الذي نريده و اما نرحل، عقلية امبريالية راسمالية، اتمنى ان تستمر المقاطعة حتى ترحل هذه الشركة بدون رجعة، الله ما تيسد باب حتى تيفتح بيبان.
انا شخصيا يمكنني ان اقاطع الحليب للابد و ثقافة المقاطعة تعودت عليها هنا في المانيا قبل سنة كان ثمن الزبدة 0.99 اورو\250g بين عشية و ضحاها اصبحت ب 2,29 فلم اعد اشتريها و اضن انني لم اكن الوحيد و بعد عدة اشهر انخفض ثمنها ل 1,59 و في بعض الاحيان ل 1,29
كلما زادوا في ثمن منتوج ما اقاطعه الحمد لله البديل موجود
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133 - Seddam الثلاثاء 08 ماي 2018 - 20:58
سبحان الله الوزير يحذر من المقاطعة و لا يدق ناقوس خطر الغلاء،لك الله أيها الشعب المغرب لقد تكالبت عليك الحكومة و الجمعيات و الشركات الجشعة،السي الداودي سنطرال إلى بغات تغادر المغرب و لن تفعل الباب أوسع من كتافها و لا تهددنا بشبح ندرة الحليب لأن هذا دوركم و دور الحكومة و هي المسؤولة عن توفيره بأي طريقة.
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134 - مدوخ الثلاثاء 08 ماي 2018 - 20:58
كيف يفسر لنا سي الداودي الذهاب للإستثمار في دول إفريقية وترك جيوش من العاطلين في المغرب بدون عمل؟!! بل وفتح الحدود لآلاف الافارقة لدخول البلاد والإنضمام الى جحافل العاطلين والمتسولين.
لماذا لا تستثمر رؤوس الاموال في المغرب حتى نكون في غنى عن هذه الشركة التي تدافعون عنها حتى الموت؟
لقد نجحت المقاطعة وحججكم واهية يا تجار الدين.
استمروا في المقاطعة يا مغاربة لقد ابنتم عن وطنيتكم ووعيكم، وقهرتم فراعنة الإحتكار.
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135 - simo الثلاثاء 08 ماي 2018 - 20:58
يا نشفرك وانت كاتشوف اولا نمشي بحالي غير سيري الله اتبعك البلا
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136 - addou الثلاثاء 08 ماي 2018 - 20:59
الما وشطابا حتى قاع لبحارونتا معاهم
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137 - خرافة الجوع وصناعة النذرة الثلاثاء 08 ماي 2018 - 20:59
السيد الداودي، لا يخفى عليك أن حليب البقر لا يتوفر على أية قيمة عذائية ويمكن الاستغناء عنه نهائيا دون أن تتضرر أجسامنا لأن هذا الحليب أصلا يصلح لرضاعة العجول وليس أصلا في التغذية لأن أجسام البشر لا تمتص الكلسيوم الموجود في حليب البقر . كما لا يخفى عليك أن الشركات المستغلة والمستفيدة من هذا الحليب قد بالغت في الإشهار والدعاية له باللجوء إلى الكذب وجني الأرباح الطائلة من وراءه كما أنها تحارب الأطباء والباحثين الذين توصلوا إلى أن استهلاك الحليب من أسوأ أخطاء التغذية التي تعودنا عليها.
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138 - master الثلاثاء 08 ماي 2018 - 20:59
على اساس انها كانت تقدم للمغارلة الحليب،غير الما و الزغاريت اجي اسي داودي لاروبا اشوف لحليب د بصح وو اشوف الثمن شحال داير.
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139 - مغربي الثلاثاء 08 ماي 2018 - 20:59
سي داودي يقول ان ارتفاع المنتوج خارج المغرب له علاقة في ارتفاعه بالداخل وهذا كذب صريح لأن ثمن الحليب خارج المغرب هو أقل بكثير من داخله، وان كانت شركة سنطرال لا تريد تخفيض الثمن فمع السلامة العيب حين اذ أن تضيق الدولة الخناق على الشركات الجديدة التي تريد الاستثمار
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140 - مغترب الثلاثاء 08 ماي 2018 - 21:00
وزير لا محل له من الإعراب .
شوهة فقط .
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141 - aadraoui Alberta الثلاثاء 08 ماي 2018 - 21:01
من مدينة واشنطن . هادا مايسمى التهديد . هادا الشخص يهددنا يجب ان يستقيل و يغادر منصبه. عوض ان تجدوا حلا فهو يهددنا
قاطعوا اللحم و الدجاج و كل شيء سنصوم 24/24 و لاكن كرامتنا فوق كل سيء اين انت يا صاحب الجلالة نصرك الله . أنت الدي بيدك الحل الشعب جائع
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142 - abohicham الثلاثاء 08 ماي 2018 - 21:01
عوض ان تستجيب لمطالب الشعب تحذرنا من مغادرة سنطرال .
أسي داودي تمشي سنطرال أتجي شركة أخرى ماشي مشكل .المهم هو الإستجابة لمطالب الفقراء .
هل الحليب هو الأكسجين؟
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143 - راي حر الثلاثاء 08 ماي 2018 - 21:01
نتوما سبب البلا كامل كون غير مشيتو بحالكم وخليتو الكفاءات اسبرو البلاد حيت الافكار ديالكم عقيمة هذا دليل على اننا منقدروش نصنعو شي حاجة ديالنا ميلي كاين بحال هاد الوزير تكلم عن الحليب وأغفل ماء البئر الذي كنا نشتريه على أنه ماء معدني الإنتاج الوطني متوفر و الحمد لله, إذا رحلت سنطرال ستخلق تعاونيات وطنية تشغل أكثر مما كانت تشغله سنطرال شفت شي لقطات في الفيديو سيد بقا ليه غير يهز العصا و يضربا
الى مشات سنطرال عطا الله الشركات التركية و الاسبانية يخدمو بنص الثمن
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144 - بنادم مغربي الثلاثاء 08 ماي 2018 - 21:01
عجيب امرك يا وزير. انت تهددنا بصفاقة. استح يا رجل. فلترحل سانترتل ووليرحل من هب هبها وسار سيرها. الا والألف تب لناهبي ثرواتنا ومن دافع عنهم وحالتهم وانتفع منهم على حساب الشعب والوطن.والان افتضح امركم. قلبكم مع الناهبين والفاسدين وليس مع الشعب. لن نستسلم لوعيدكم وتهديداتكم. سياستكم هي المسؤولة وانتم من يتحمل حصيلتها المشينة والكارثية. الشعب يريد رحيلكم جميعا
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145 - عبدالله الثلاثاء 08 ماي 2018 - 21:01
سي داودي نسا ميقول سيدي علي حتى هو ممكن يغادر لبلاد
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146 - مقاطعون الثلاثاء 08 ماي 2018 - 21:01
يا السي الداودي سنطرال ليس لها بقر تحلبها انما تحلب الفلاح الضعيف تستغله اشر استغلال بشرائها الحليب الطبيعي بابخس الاثمان و تستخرج منه اللبن والزبدة و الرايب و ما بقي من الماء والزغاريت يصيح حليب مغشوش يقدم للمواطن اغلى من اوربا سنقاطع كل هده المنتوجات حتى افلاسها الاحزاب خونة لم يدافعوا على المواطن ولم يمثلوه ابدا الشعب سيفلس المفسدين سنقاطع كل ما ينتجه المفسدون نعم لشراء الحليب من الفلاح مباشرة ليستفيد اكثر و ينمي مشروعه اما انتم حتى عمالكم في سنطرال يشتغلون بارخص الرواتب و معاملة العبيد لا ثم لا سنقاطعكم حتى الافلاس هدا هدفنا
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147 - عبد اللطيف الثلاثاء 08 ماي 2018 - 21:02
انا الان متاكد تماماً ان المقاطعة المباركة التي قام بها الشعب ناجحة عاش الشعب و لا تراجع حتى تحقيق المطالَب وهي تخفيض ثمن الحليب و البنزين و الماء عاش الشعب حر ابيا
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148 - شوف تشوف الثلاثاء 08 ماي 2018 - 21:02
هي من مخلفات الإستعمار ومكاينش غير سنطرال فهاد لبلاد لكي تحتكر منتوح الحليب بأكمله وتحلب جيوب المواطنين وتبيع لينا الماء وزغاريت ويلا بغات تمشي لهلا يردها ومغاديش نموتوا بالجوع كاين اابديل فالمقاطعة والحمد الله أحنا ناشي فاليمن ولا فسوريا او العراق بلا تخلعنا أسيهم الداودي .
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149 - حلالة 59 الثلاثاء 08 ماي 2018 - 21:02
الما و الشطابة حتى................
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150 - قاهر المداويخ الثلاثاء 08 ماي 2018 - 21:02
اهاكدا تفكرون تبا لكم و لما تقولون امتالكم عديمو الرزانة و الحكمة هم من يحملون الاسلحة اليوم في ليبيا و سوريا حطموا دولهم و شردوا عائلتتهم لانهم فكروا على شاكلتكم
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151 - الحليب الثلاثاء 08 ماي 2018 - 21:03
السيد الوزير نعلم جميعا ان سونطرال تابعة لدانون و هي شركة عالمية اصلها فرنسي.
احتج عليها الفرنسيون بغلاء المواد المعقمة و الحليب المصفى و الزبدة شارك في ذالك الاف الفلاحة و اصحاب الحليب الاروبي لان ثمن الشراء من الفلاح كان ان ذاك 2 فرنك و و اليبع لاجمهور باسواق لوكلير ب 7 دراهيم فنخفض الثمن و دخلت الشركة لابرصة و اصبحت اقوى شركة في العالم لانها تخصصت في البيع ب ربح مرتين و نصف. اما مغادرت المغرب فلا خوف منه اانها حتى و لو اخفضت ثمن الحليب و المندا و الماء فلا حرج لها ما يغني العالم او اكثر من المال و يقال ان لها شركاء مغربة و هذا خطاء
الله عليك يا مغربي سيرتفع الثمن عن قريب ان شاء الله لان المقاطعة لا تضر بالمستثمر مالم يكن هناك اغلاف و ان شاء الله و بيعت الشركة فالمغربة سيشترونها بملاير و ارجاعها الى البرصة العالمية و ستحقق ارباح اخري يا سي الدودي.
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152 - karimaaa الثلاثاء 08 ماي 2018 - 21:03
وانااااري.... انت درتي اسي الداودي بحال داك السمسار اللي جبناه باش يبيع لينا واحد المحل وجبتي لينا شاري باغي يشري برخص التراب ووليتي معاه هو تدافع عن مصالحه هو وتتقول لينا: شوفو وعنداكم ما تبيعوش ليه، راه ايلا ما بعتوش ليه بداك الثمن البخس راه غايمشي وماباقي غادي تلقاو بحالو. انتبه راه احنا اللي تندفعو لك عمولتك عفوا راتبك ماشي المستثمر الاجنبي... واش انت معانا ومع الاجنبي. وااااااامعتصمااااااه والله تا هاد المقاطعة واخة تكون فارغة عالاقل بينت لينا معادن الناس.
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153 - علال الثلاثاء 08 ماي 2018 - 21:03
بالنسبة لسنطرال وصيوها تطفئ الضو و تسد الباب موراها . اما قضية الحكومة صوت عليها الشعب حشمت نكول شي حاجة الي بسبابها هسبريس تحدف التعليق
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154 - مواطن الثلاثاء 08 ماي 2018 - 21:03
هل السيد الداودي يحاول تخويف المواطن من ندرة الحليب بعد مغادرة المستثمر الأجنبي. ام السيد الداودي يحاول ثني المغاربة عن المقاطعة والقبول بما يفرضه علينا الأجنبي في بلدنا. اللهم ان هذا منكر.
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155 - احمد الثلاثاء 08 ماي 2018 - 21:03
ماغاديش نموتو الى ماشربناش لحليب
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156 - mohamed الثلاثاء 08 ماي 2018 - 21:03
الوزير الذي لا يدافع عن الشعب فليغيرالمهنة. يعطينا التيقار وكمشة ديال التيساع.
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157 - الوطني الحر الثلاثاء 08 ماي 2018 - 21:03
الحليب فالعروبية مجووود ولاو يجيبوه حتى المدينة
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158 - موحى الثلاثاء 08 ماي 2018 - 21:03
سبحان الله ولماذا لم تحذر الشركة من رفع الأسعار تماشياً مع القدرة الشرائية لملايين المغاربة؛تهمك الشركة بعد أيام من مقاطعتها ولم تحرك ساكناً حول معاناة المغاربة سنوات من الإحتكار وقلة الجودة (سنوات من الماء والغبرة)؛أسد على الشعب ونعامة أمام اللوبي الفاسد،انكشفتم كما انكشف كبيركم ابن زيدان :الشعارات والكذب واستغلال الدين!!!!
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159 - لاراش الثلاثاء 08 ماي 2018 - 21:04
لا يبيعوننا سوى الماء والزغاريت بأضعاف الثمن،يبخسون الفلاح البسيط ويمتصون دم الشعب المغلوب ثم يأتي هذا المتنطع من يسمي نفسه وزيرا للحكامة ليهددنا بجفاف الحليب في حال إستمرار مقاطعة منتوج هؤلاء الاقطاعيين. سبحانك يا س ن ط ر ....ال
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160 - hamza الثلاثاء 08 ماي 2018 - 21:04
عوض ان تدافع عن المواطن تدافع عن الشركة الحكومة الفاشلة ان عن نفسي لم اصوت ولن اصوت ما حييت وساترك المغرب وساهاجر رحثا عن العدالة الحقيقية والعيش الكريم
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161 - BARAKAT الثلاثاء 08 ماي 2018 - 21:05
يقول المثل (الى كان لي تيهضر حمق لي كيتصنت خاصو يكون بعقلو). الاستثمارات التي لا تخدم المواطن البسيط والفقير وتكون مواطنة ومسؤولة وجودها من عدمها وعلى الحكومة ان تعيد النظر في كيفية ادارة الأزمات لأن هده المقاطعة أظهرت وبشكل كبير عشوائية التدبير والتسيير. شكرا هسبريس
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162 - abghazi الثلاثاء 08 ماي 2018 - 21:05
أهي الوسيلة الوحيدة التي وجدها الوزير لتخويف الناس وإقناعهم بالتوقف عن المقاطعة ؟ إذا أخدت الشركة هذا القرار هل ستبقى الحكومة تتفرج كما حصل مع شركة لاسامير ؟ أليس من واجبها اتخاذ التدابير اللازمة لإصلاح تداعيات مثل هذه القرارات كما يتم في جميع الدول المتقدمة ؟ سيدي الوزير، كفاكم استهتارا بعقول الناس وقوموا بواجبهم فيما يخص الإرتفاع المهول الذي تعرفه أثمنة كل المنتوجات وليس فقط الحليب.
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163 - Izm الثلاثاء 08 ماي 2018 - 21:05
غير تمشي وتبعها حتى نتا ومتنساش سد معاك الباب
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3
164 - samir الثلاثاء 08 ماي 2018 - 21:05
أنت وزير لتدافع عن مصالح الشعب لا لتلعب دور النكافة لبعض المستثمرين ، الغلاء ضرب أطنابه في ربوع البلد ، والمقاطعة رسالة بأن السيل بلغ الزبى ، والأحرى السيد الوزير أن تخاف على الشعب وصالحه وليس على المستثمر لأنه كاد بشغلو ، كلامك يدل على أن العديد من الوزارات تثقل الميزانية فقط ومهامها هو الخطاب الشفوي فقط ووزارتك على رأسها
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-1
165 - zar الثلاثاء 08 ماي 2018 - 21:06
مابقاتش سنطرال 100في 100 مغربية ولات اجنبية
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3
166 - allal الثلاثاء 08 ماي 2018 - 21:06
واش دابا هاد آلمخلوق أستاذ جامعي ؟؟؟؟ تبا لعلم لآينفع ، قمت آلبؤس أن تعاشر هؤلآء آلقوم. متى كان أحرار آلعبيد حتى يحرروا آلآخرين.
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167 - مغربي الثلاثاء 08 ماي 2018 - 21:06
تخفيض الثمن هو الحال قوة الكلام لا تنفع
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168 - kat الثلاثاء 08 ماي 2018 - 21:06
لقد إنتخبناكم لأننا وثقنا بكم لكنكم مثلكم مثل الأحزاب الأخرى التي نهبت أموال الشعب المغربي والأكثر من هذا أنتم تجار الدين، الدين عندكم مجرد وسيلة للوصول إلى أهدافكم الشخصية ووراء ذلك القناع تختفي حقيقتكم وتسمون حزبكم حزب إسلامي
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169 - سعيد الثلاثاء 08 ماي 2018 - 21:06
مابقيناش باغين سنترال، بغينا حليب البقر، ويلا سالا الحليب كاين نيدو.
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170 - FOUZIA RD الثلاثاء 08 ماي 2018 - 21:07
مغادرة شركة سنطرال المغرب سيكون فال خير على المغرب حيت ستحل محلها عشرة شركات أخرى وبالتالي مناصب شغل هامة يتمكن العديد من الشباب لولوج سوق الشعب. ومن المستبعد أن ترحب أي دولة بشركة سنطرال على أراضيها لأنها لن تفي بتعهداتها تجاه مواطنيها .ومن جهة أخرى سيستفيد الجميع من رحيل سنطرال والفلاح سيدفع الحليب لشركات الجديدة بتمن معقول والمواطن سوف يستهلك الحليب ومشتقاته بجودة عالية.مصممون على المقاطعة والحل الوحيد أمام شركة سنطرال هو احترام المواطن وعدم ضرب قدرته الشرائية وتقديم مواد استهلاكية كان جودة عالية.
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171 - حنان الثلاثاء 08 ماي 2018 - 21:07
أنرضي شركة سنطرال ونغضب الشعب??السيد الداودي,
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9
172 - lotfi الثلاثاء 08 ماي 2018 - 21:08
حتى وإن غادرت المغرب لن تجد شعبا مدوخا يشتري الحليب 7 دراهم للتر دون جودة والله حتى وإن طردت لن ترحل ونحن قطيع مقاطعون وبارك من الاستعطاف
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173 - ابو علي الثلاثاء 08 ماي 2018 - 21:08
أنا والله مكراهت تمشي معاهم تساندهم احشومة عليك تخليوهم بوحدهم.
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5
174 - كولونيا الثلاثاء 08 ماي 2018 - 21:08
وحذّر الداودي من عواقب الإغلاق؛ لأن هذه الشركة تسهم في إنتاج 50 في المائة من الإنتاج الوطني من الحليب
متتحشمش ها سي داودي 50 % ديال الانتاج شاداه شركه وحده هو اجنبيه.من يتحمل المسووليه هو سياستكم تفقيريه و حزب اغراس لبغين يبيعو المغريب للشركات الاججججججججنبيه احسن شيى تقوم به صنطرال هو الخروج من المغرب عندها ستعطا فرصه للشركات المغربيه للتوسع رجوع خطوه للوراء لتقدم عشر خطوات الى الامام مع عدم نسيان يمكن شراء الحليب من الفلاح حليب العبار وزبده بلديه وريب البلدي سيعود المغاربه الى الاصل هو الامراض هاتقل. وسينخفض طلب على الادويه ويتراجع الاكتضاض في المستشفيات وستقل عدد الوفيات مما سيؤدي الى القضاا على مشكل نقص اماكن للدفن ووو مايهمني في هاده المقاطعه هو افلاس شركه اغراس أغراس دنوب عباد الله تخرج فيه .
بغيت هير نعرف شركه صنطرال ارباحه تتاخده بالعملة صعبه هادشي علاش المغرب لور لور واعبدالله تالحليب خاسن شركه فرنسيه. زبل حاشكم شركه فرنسيه تطهير ساىل شركه فرنسيه والله تاشوهتونا حادكين هير بحلان الفم فاشلين من راس راس حادكين في حاج وحده حلان الفم هو الكدوب هو نفاق كلكم بحال بحال.
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175 - الحبيب الثلاثاء 08 ماي 2018 - 21:09
السلام عليكم
الاستاذ الداودي لاتستحي من الله مثقال حبة خردل
السنطرال الماء والشطابة حتى لقاع المحيط
ثانيا الحمص والعدس ب ثلاتين درهم رَآه هادشي منكر وانت اكبر الكذابين
الحمص والعدس ثمنه الْيَوْمَ في السوق العالمي 10 دراهم
علاش تكذب علينا
عقنا بكم المعلم
الاحتكار والرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المُضافة هي التي تحرق جيوب المغاربة
كيف يعقل لبلد ك فرنسا ان تكون tva 5,5/100
وفِي المغرب 20/100
أنتم لايهمكم الشعب لانه أصلا تأكلون الكافيار والسلمون والكامباس وووو
اما نحن فالشاي والخبز والزيت العود
كفاكم من الضحك علينا
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8
176 - Mehdi الثلاثاء 08 ماي 2018 - 21:10
ياك بعدا مغديش يدويو لينا البقيرات؟ غير يمشيوا
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177 - moulayessaid الثلاثاء 08 ماي 2018 - 21:10
مسكين اشحال احنين هاد الوزير ابقاو فيك غير النصارا لا يمشيو اسيدي مشيا ابلا رجعة أومكراهناش اتباعهوم حتا أنتا نيت
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178 - محمد الثلاثاء 08 ماي 2018 - 21:11
يا عجبا يستغلون الدين ليفتكوا و يطحنوا المواطنين بلا حشمة و بدون شفقة .منتهى النفاق الديني و السياسي،متى سيآتي الفرج يا ربي؟
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-2
179 - جلال الثلاثاء 08 ماي 2018 - 21:11
إذا انسحبت كاينة الشركات منافسة تحل مكانها سدت المدام السوق حليب في المغرب حرة خلي الشركات الأخرى تدخل السوق المغربي تنافس على الأسعار خدامة يخدموا في الشركات الأخرى يزيد الطلب عليها فلاحون يبيعون الشركات الأخرى حتى واحد ما غادي يخسر لا العمال لا الفلاحين ولا المستهلك المفترس الفرنسي هو لي غادي يخسر يدي حليب وعصيري ريبي جميلة بلاده فرنسا يبيعها في باريس مارسيليا ليون غادي تسد الحكومة المصنع في 24 ساعة حليب لا يملك مواصفات الجودة تخيلوا الشركة دانون تبيع منتوجاتها في فرنسا أقل من المغرب رغم أن الدخول الفرنسي أكثر من المغربي 10 مرات الشركة لا تحترم الشعب المغربي ولا تستجيب مطالبه تصف الشعب بالخونة غير تمشي بحالها حليب سنترال غير صالح الاستهلاك كا دكتور فايد مكانش حليب سنترال كاين الشركات الأخرى حليب العبار قلبوها اتاي الشعب المغربي الخبز واتاي ماشي حليب المقاطعة مستمرة في رمضان بعد رمضان 2 50 أو خليه يريب
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0
180 - عمار الثلاثاء 08 ماي 2018 - 21:11
لمادا لا تحدرون من خطر استغلال المواطنين ومن رفع الاسعار ام انكم نصبتم من اجل خدمة اسيادكم والكدب علينا.نحن نقاطع هده السلاع ونقاطع حكومتكم
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181 - عبدالرحمان الثلاثاء 08 ماي 2018 - 21:11
هاز الهم للشركة و ماهازش الهم للمواطن. دابا هادا آش نسميوه.
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182 - حميدة الثلاثاء 08 ماي 2018 - 21:11
اوا كولشي تفرش كولشي والا سياسة الشعب راه عايق انا مكنقطاعش حتا شي منتوج
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183 - ام سارة الثلاثاء 08 ماي 2018 - 21:11
طريق السلامة للجميع و يا ريت لو أخذتك هذه الشركة كمحام لها اودي السي الداودي اداوي
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184 - Direct الثلاثاء 08 ماي 2018 - 21:12
Tout ministre ou gouvernement qui se respecte démissionne en face d’une crise ou d’un dossier qui ne peut pas résoudre et ne sort pas dicter quoi faire à 30 millions de marocains. Ça c’est la règle mais qu’est ce qu’on peut attendre d’un ministre qui a gaspillé des millions de dirhams autant que ministre de l’éducation et qu’on retrouve à la tête d’un autre ministère comme guise de récompense
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185 - neuchatelois الثلاثاء 08 ماي 2018 - 21:12
Bonsoir
Qu’ils partent sans retour inchalah.
Nous sommes prêt à investir pour acheter cette usine par tous le peuple marocain qui veut investir et après ça sera le tour des autres .
Merci
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186 - مغربي حر الثلاثاء 08 ماي 2018 - 21:12
لااله الا الله ما هذه الكراهية من الشعب والى الشعب
سنترال تشغل 1مليون عائلة مغربية ....
وا عباد الله هذا ظلم
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187 - ونتى ما ناويش؟ الثلاثاء 08 ماي 2018 - 21:13
دابا على هاد الحساب سنطرال هي البقر ديال المغرب...ايﻻ مشات ما غنشربوش الحليب. الله ينعل الكداب اللي ما يحشم.
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188 - amilou الثلاثاء 08 ماي 2018 - 21:13
هاالعار متمشيوش غي مصونا دمنا معليش
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189 - LKAOUI RASSOU الثلاثاء 08 ماي 2018 - 21:13
الحليب موجوووووووووووووووووووووووود
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190 - مقاطع الثلاثاء 08 ماي 2018 - 21:13
بقات فيك سنطرال واش من ندرة ديال الحليب تاتكلم عليها .ياك ابقار البلاد والفلاح باقين في البلاد كفاكم استحمار للمداويخ.
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191 - youssef الثلاثاء 08 ماي 2018 - 21:13
من فضلك سعاده لوزير لا تنسى ان تذهب معهم
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192 - simo الثلاثاء 08 ماي 2018 - 21:14
اشرح لنا اسي الوزير علاش هاد الحليب غالي في المغرب و رخيص في اوروبا مثلا و حتى في الموطن الاصلي للشركة. يمكن كيتهلاو في الفلاح المغربي كثر من الاوروبي؟؟!!!. و راه كيمصو الدم للفلاح و المواطن آسي الوزير. الى مشات هاديك الشركة يجيو عشرة و تكون منافسة شريفة. ماشي بحال دابا وحدة متحكمة في الاثمان و الاخرين تابعينها.
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193 - عاطف المتوكل الثلاثاء 08 ماي 2018 - 21:14
وهز حويجك حتئ نتا معهم وخوي لبلاد راكم قهرتونا
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194 - مغاربي الثلاثاء 08 ماي 2018 - 21:14
انها فرصة لا تعوض لخلق تعاونيات لاهل البلد وخلق فرص للشغل اذا فعلا تريدون مصلحة هذا الشعب الذي يتحلى بصبر ايوب لكي يحافظ على تماسك هذا الوطن انها المناسبة لكي تظهرون لنا فعلا انكم تحبون هذا الوطن
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195 - العبدي الثلاثاء 08 ماي 2018 - 21:14
على الحكومة المنتخبة ان تشجع الشركات الصغرى على المنافسة بدل اﻻحتكار مثﻻ صونترال تسيطر على 60% من السوق شركة الماء تسيطر لوحدها على 3 ماركات وﻻ وجود للمنافسة مثل دول الخارج .حاليا منتجو التفاح ادخلوه الى الثﻻجة حتى رمضان وكدلك السمك وعلينا ان نتاهب لمقاطعتهم في رمضان ولن نترك لهم الفرصة للاحتكار ورفع الثمن .
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196 - Hamid الثلاثاء 08 ماي 2018 - 21:15
.انا سي الداودي كنشرب غير اثاي والماء روبيني يضركو زلافتهوم
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197 - عبد السلام 5 الثلاثاء 08 ماي 2018 - 21:15
الحكومة التي صوت عليها الشعب لتدافع عن مصالح لا على مصالح الرأسمال الغير مواطن
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198 - كرندايزر انطلق الثلاثاء 08 ماي 2018 - 21:15
الخوت راه صنطرال ليتيير فيها اسهم ديال SNI
قراو تاريخ الاقتصاد المغربي. راه هاد الوزراء و هاد اللوبي خاصهم امشيو بحالهم اما صنطرال راها داكا الوتد
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199 - aniss الثلاثاء 08 ماي 2018 - 21:15
الشركة الا بغات تمشي الله يعوان والمستهلك (المدوخين) غادي يبقو فهاد لبلاد. دجي شركة أخرى تهبط التمن ديال لحليب عبك الى ماشرينا منها
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200 - aynif الثلاثاء 08 ماي 2018 - 21:15
Monsieur le ministre, franchement vous n'avez rien trouvé d'autres à dire en parlant du prix du lait à l'étranger et au Maroc ! comment osez vous comparer l'incomparable ?
En France le SMIC est de 1498€ brut (soit 16706 dhs) alors qu'au Marco il est de 2571 dhs !!!! et vous avez le culot de dire que si le prix du lait augmente à l'étranger , il est normal qu'il augmente au Maroc !
7aram 3alik
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201 - محمد ايوب الثلاثاء 08 ماي 2018 - 21:16
حكومة النهب
يقول الداودي ان الحكومة صوت عليها الشعب...وهو يتماشى نسبة المشاركة كما يتماشى دور المخزن...ثم ان اغلب المصوتين ندموا على ما قاموا به ويريدون تصحيح الوضع عبر المقاطعة...لاعب سنطرال الى الجحيم ومعها باقي مصاصي دماء الفقراء وكذلك حكومة المخزن...نستطيع العيش بدون سنطرال وبدون سيدي علي وبدون افريقيا...لن تخوفنا ياداودي ياكذاب ويامنافق...لقد تم فضحكم...انتم مجرد مجموعة متهافتة على المناصب والامتيازات...لا تهمكم معاناة الشعب المقهور...قمتم باستغلال الحراك فتبواتم الكراسي ولا تريدون تركها وتعضون عليها بالنواجذ...مثلكم مثل من سبقوكم ومن سياتي بعدكم..
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202 - رمضان الثلاثاء 08 ماي 2018 - 21:16
يا سيدي مالك خايف على الشركة .هذا الكلام وجهه للشركة تنقص الثمن لكي لا يغادرها الزبناء. او ان رؤيتكم فشي شكل!!!
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203 - عبده/. الرباط الثلاثاء 08 ماي 2018 - 21:16
اولا لست ادري ما مهمة هذه الوزارة من غير الكلام الذي لا يسمن و لا يغني من جوع.... ثانيا ان الذي ينتج الحليب هم الأبقار و الفلاحون مستعدون لبيع الحليب الى شركات اخرى .... اما المستثمر الذي تتحدث عنه فان سمعة شركته قد نزلت الى الدرك الأسفل و لن يقبل بها اي بلد اجنبي وإذا أراد مغادرة المغرب ... الما و الشطابة حتى لقاع البير لانه فعلا لا يبيعنا الا ماء بلون ابيض... المغاربة لا يخافون و لا يخشون. التهديد ... لقد كبرنا بالشاي و النعناع و نحن مستعدون للعودة اليه ... و لكن الحليب سيظل موجودا بحول الله رغم أنف تلك الشركة او من يدافع عنها...
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204 - مواطن بسيط الثلاثاء 08 ماي 2018 - 21:16
غير يمشيو هدا الشي ديالهم راه ما بقاش استثمار راه اصبح استغلال
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205 - Abou majd الثلاثاء 08 ماي 2018 - 21:17
هذا تهديد وايحاء مبطن من الوزير بقول للشركات نقصو الحليب في رمضان والشعب غادي يتزير ويشري الحليب وهذا امر غير مقبول من الوزير كان علييه ان يقول ان الحكومة ستتخذ كافة الاجراءات لمواجهة كافة الاحتمالات الممكنة وتوفير مادة الحليب خلال شهر رمضان
ام فيما يتعلق بالاستثمارات الاجنبية فالشعب المغربي ليس للبيع على من يريد الاستثمار في البلد ان ياخذ بعين الاعتبار الحالة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وإلا سيتحول الى استغلال واستعمار واستعباد وليس استثمار القضية ما فيها لا اكس لا زيد ياستاذنا الوزير لا يهم المستثمر اذا كان الطلب متوفرا والمواد الاوليية وفيرة واليد العاملة طاطا برطل والتقنية بسيطة للغاية فرصة ذهبية للراسمال المتحرك عبر العالم
الاف الراسماليين يتقضون على الهمزة انا لا اعتقد ان سنطرال اغبياء لا يعرفون وضعهم وسوف يغدرون
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206 - مصطفى الثلاثاء 08 ماي 2018 - 21:17
الحكومة إنحازت إلى جانب شركة سنطرال ولم تراعي الشعب المقهور ،وهاد الشركة إلى بغات تمشي غير تمشي .عطا الله الشركات ليستتمرو بالمغرب وبيعو الحليب بسعر مناسب. والفلاحة مغاديش يضيعوو
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207 - هشام الثلاثاء 08 ماي 2018 - 21:17
سوءال للسيد الوزير
هل شركة سنترال دانون الفرنسية هي التي تنتج الحليب أم الفلاح المغربي؟... ومغادرة الشركة سيتيح الفرصة للمقاولات المغربية وتجعل المغرب يعتمد على داثه
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208 - رشيد الثلاثاء 08 ماي 2018 - 21:17
اذا كان السيد الوزير يستبلدنا .فليعلم اننا لسنا كما يظن. واذا كان يجهل قانون الشركات المستتمرة ليراجع مستشاره القانوني. لاننا لسنا عبيدا عند احد.ولله الحمد نحن احرار.العمال لهم تعويضات.اما الفلاحين فليتعاقدوا مع شركات اخرى.وسانترال باي باي ونحن مقاطعون.
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209 - شهيد تازة الثلاثاء 08 ماي 2018 - 21:18
بقاو فيك آسي الوزير ولا تهاو فيك ديها فراسك وخلي الشعب يقول كلمة مقاطعون حتي تمشي فحلاتها
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210 - lotfi الثلاثاء 08 ماي 2018 - 21:18
نحن شعب المداويخ والقطيع الخاءين نطلب من حكومة وبرلمان سنطرال المغادرة فورا ودون تردد السلطة للشعب
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211 - youssef الثلاثاء 08 ماي 2018 - 21:18
يقول هناك ما يقارب مليون عائله ستكون متضرره من هذه المقاطعه سؤال كم عدد المقاطعون الم يتجاوز 15 المليون شخص
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212 - مغربي ونفتخر الثلاثاء 08 ماي 2018 - 21:19
ليكون في علم شركة سنترال بائن منتوجها من مادة الحليب ماهو إلى مأ ملون بلون الحليب وما هو بحليب بعدما يتم أستخلاص جميع المواد الضرورية من زبد و جبن وقشدة إلى غير دلك كما يوجد فرق شاسع بين هدا المنتوج من الحليب و نضيره من الحليب المتواجد في الأسواق الاسبانيا ولايمكن مقارنتهما في الجودة وفوق هدا ماهو قول السيد الوزير في ثمن اللحوم الحمرأ عند الجزارين في اسبانيا ثمن اللحم لا يتجاوز ثمنه 40 درهم للكيلو والهبرة 25 درهم أما السمك فهو أرخص من السمك في الأسواق عندنا
ومن الأحسن لهده الشركة المغادرة
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213 - mohssine الثلاثاء 08 ماي 2018 - 21:19
خايف على المستثمر اﻻجنبي علاش الى مشات شركة سنطرال غدي تدي معاها حتى الناس اللي كينتجو الحليب الخام "الفلاح" ؟ ش على جيوب الشعب
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214 - رأي سديد! الثلاثاء 08 ماي 2018 - 21:19
حكومة لم اصوت عليها يا الداودي! لأن قائدهم السابق ارانا الويل بشعبويته: ها صندوق الأرامل ها صندوق الطلبة ها القرارات الانفرادية في الحكومة الحالية وتهديدك برعونة في البرلمان للشعب بإلغاء صندوق المقاصة وتحرير الأسعار رغم أننا دولة فقيرة ولا يهمك شيء لأن أجرك السمين من ضرائب الشعب الذي تحتقرونه، والحليب لا نريده لغلاء ثمنه، والمحروقات نستعملها باقتصاد لأنها غالية الثمن ونتركها لسياراتكم وسيارات المسؤولين مجانا، ونصيحتي انزلوا لأرض الواقع، بحوار اجتماعي للسلم الاجتماعي مع مراجعة الأثمان من حليب وزيت زيتون وقمح وكرموس وبيض بلدي... لأنه غلاء مفتعل ولا يخضع لقانون العرض والطلب بصفة طبيعية مما يدفع المواطن إلى المقاطعة لإرجاع الأثمان لطبيعتها بعيدا عن المضاربات والاحتكار.
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215 - مهاجر الثلاثاء 08 ماي 2018 - 21:20
الرفع من أجور الأجراء المغاربة وتخفيض أثمان جميع المواد والتوزيع العادل لخيرات المغرب أصبح أمر لا مناص منه....الشعب المغربي أدرك أنه لا بد من العيش الكريم فما الفرق بين المغربي والإسباني الذي لا يبعد عنا ببضع كيلومترات....لا يعقل أجير موظف وغيره يتقاضى أقل من 3000 درهم لا يعقل.
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216 - رشيد الثلاثاء 08 ماي 2018 - 21:21
الحكومة المحكومة امشات فيها بدات في الاندحار وداعا سنطرال نعم للمقاطعة ونحن مع صوت الشعب الذي خانه هذا الحزب الظالم وزراؤه
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217 - hossin الثلاثاء 08 ماي 2018 - 21:21
إمتا نوليو نعزلو المرشحين بالالتزامات على المشاريع وتخفيض البطالة ،تخفيض الضرائب بحال أمريكا
ماشي ب4000 ولا بالشرابل والولائم والدقة المراكشية
إمتا نوليو نحاسبو المسؤولين على الفترة الانتخابية لي دوز
ماكينش المحاسبة يعني اخطف وعاود اخطف
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218 - النشاط الثلاثاء 08 ماي 2018 - 21:21
شوف الداودي الى كنتي باقي كتنشوى حيث صوت عليكم الشعب خاصك تعرف عمر داود ما يعاود, و مصالح الشعب غادي ندافعو عليها راسنا غير بالويفي, باراكا علينا غير الشريف
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219 - MOHAYID الثلاثاء 08 ماي 2018 - 21:21
الذي ينبغي قوله أنه لايمكن القبول بالزيادات المتتالية في الاسعار وفي المقابل نجد تجميد الأجور.صحيح ان الزيادات موجودة في كل الدول ولكن تواكبها زيادات في الاجور. أما ان تجمد الاجور وترتفع الأسعار فهذا يساوي انهيار القدرة الشرائية
انها عملية رياضية واضحة
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220 - Ahmed الثلاثاء 08 ماي 2018 - 21:21
أتمنى وأتمنى ان تغادر سنترال وكل اللذين ينتمون الى عائلة سنترال. والدودي الوزير أتمنى لك تقاعد مريح المسكين.
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221 - محمد ادراري من دوار ادغيغ الثلاثاء 08 ماي 2018 - 21:22
شكرا جزيلا لكم يا هسبريس على جميع الأخبار التي نستفيد منها كل يوم .....
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222 - مقاطع الثلاثاء 08 ماي 2018 - 21:22
الماء والشطابة حتى قاع البحر والنهر والمرجة
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223 - Fellah الثلاثاء 08 ماي 2018 - 21:23
الماء والشطبة جاءت من كل جيهة لهاذ انا اقول كما قال القذافي في عهده "طزعلى فرنسا وسنطرال "
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224 - بوغابي الثلاثاء 08 ماي 2018 - 21:23
الباب يدوز جمل ، السي الداودي عوض ان يقلقك مغادرة علامة تجارية يجب ان تكون لديك حلول بديلة ،الأمن الغدائي لدولة لا يجب ان يتوقف على شركة ، ومن العيب ان يقول وزير هذا الكلام
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225 - khald الثلاثاء 08 ماي 2018 - 21:23
لا للمقاطعة لانها تضر مصلحة البلاد وللطبقة العاملة بالمغرب. ومن له الشجاعة يقاطع جميع المواد المستوردة.
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226 - سونطروا الثلاثاء 08 ماي 2018 - 21:23
بايباي سونطرال فلتذهب إلى الجحيم اومتنساش دوز عل بعض الشركات و بعض الوزراء تديهوم حتى هما.
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227 - Karim الثلاثاء 08 ماي 2018 - 21:24
في الاول قلتو الفلاحةهما المتضررين الان سنطرال راكم دختوا .واش المغاربة لا يستطيعون حتى خلق شركة حليب .قلتم لنا في ما قبل بان المغرب اصبح رائد في صناعة الطائرات.الان الحليب حايرين فيه .
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228 - نحن المداويخ الثلاثاء 08 ماي 2018 - 21:24
واش أنت امدوخ أحنا مابقيناش باغييين لحليب راه مضر بالصحة هاد الهدرة قالها ليكم الدكتور محمد الفايد أو بغيتو الدوخوه هادك الشركة إلى باغت اتغادر مرحبا يلاه توصل مين جات أحنا ماعدنا مشكل فلحليب كي كان كي ماكان اتاي أحسن منو ابقا فسباغة حتى هو. .الشركة لي كايقول بغا اتغادر ماتقدرش اتغادر حينت ولفات فلوس المغاربة وخا الدور العالم كامل متلقاش ابحال هاد لبلاد. الشعب يريد اسقاط الحليب وكل من سولت له نفسه في التفكير في الزيادة. إلى بغا مول الشركة ديال لحليب يبقا فالمغرب خاسو ايبيعو 2 دراهم ويلا ماعجبوش الحال أرض الله واسعة.
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229 - فلاح الثلاثاء 08 ماي 2018 - 21:24
بقاو فيكم الفلاحة مالكم مافكرتو فيهم من قبل ملي كنتو كاتاخذوه من عندهم ب 52 ريال
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230 - lahcen الثلاثاء 08 ماي 2018 - 21:24
بقاو فيك العمال الا سدات سنطرال؟؟؟؟ ونهار منعتو لميكا راه سدو بزاف ديال المقاولات وتشردوا الالاف العمال والاسر بدعوى انكم تريدون الحفاظ على البيئة....الله العن اللي مايحشم
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231 - منصور الثلاثاء 08 ماي 2018 - 21:25
هزتي الهم الشركة والشعب مسكين خلص وزير أخر الزمن
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232 - حلال المشاكل الثلاثاء 08 ماي 2018 - 21:25
الما والشطابة.
تقول هاذ سنطرال كتصنع النووي.
ياك غير الحليب المبستر يمكن اي تعاونية وطنية تصنعو أرخص واحسن من سنطرال- دانون ماماك فرنسا .
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233 - مواطن الثلاثاء 08 ماي 2018 - 21:26
الله يجعل البركة في هذاك اللي تيدوز في الحي تيگول الحليييييييييييييييب حليب !... ((و سونطرال بلاش ما خصناش)).
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234 - صافية الثلاثاء 08 ماي 2018 - 21:27
هذا من بين الاذكياء على اليقين له اسهم بهذه الشركة يحسب الف حساب للاقلية ونسي بان الاغلبية تذفع اثمان وبسعر خيالي ،لماذا لا شراء الحليب من اسبانيا وبثمن جذ مناسب للكل ،ونتخلا عن سنطرال بالكل .
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235 - Cherif الثلاثاء 08 ماي 2018 - 21:27
السلام عليكم يا احرار يا شرفاء
خرج وزير الحكومة بتغريدة :احدركم سوف ترحل شركة سنطرال الى دولة اخرى
بالعكس احرار المغرب لقنوها درسا لن تنساه
انا شخصيا انني كبرت بالخبز والشاي والحمد لله لدي مبادىء وقيم واخلاق بدون شرب الحليب و ماء سيدي علي
والسلام عليكم
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236 - عبد الرحيم الثلاثاء 08 ماي 2018 - 21:27
الماء والشطابة حتى الى قعر البحر، لكن لا تنسى ان تأخذ معها الباطرونا وحكومة انقص ساعة زيد ساعة.
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237 - العباسي رضا الثلاثاء 08 ماي 2018 - 21:27
هدا را تهديد مغلف بغلاف التخدير.
حنا را مغاربة را مكنتهدوش وكبرنا غير بالخبز و اتاي .
وهاد المقاطعة عرات الوجه الحقيقي ديال المغرب في العالم كامل
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238 - ؟؟؟!!! الثلاثاء 08 ماي 2018 - 21:27
سبحان الله . " بعضهم أولياء بعض "
السي الداودي في المعارضة وجه ، وفي الحكومة وجه !
بوجهك صحيح تهدد 40 مليون مواطن لصالح سنطرال .
زعما إلى جمعت سنترال باكاجها وضربتها تاﻻفا ، المواطن المغربي غادي يموت بالجوع ! أو ما يقدرش يصوم !
هاد النصيحة ما كيسمعوهاش المداويخ ، بل كيستمرو بالمقاطعة .ﻷنهم في الحقيقة ماشي مداويخ وماشي خونة . الخونة راك أنت عارفهم آسي الوزير !
اتق الله واحشم. شوهتو " العدالة والتنمية " الحزب لي كان محترم وموقر وكسب ثقة الشعب .
ولكن مع الأسف دخلو الدياب وسط الغنم ...
والنتيجة معروفة ومنطقية...
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239 - مصطفى كاراطيكا الثلاثاء 08 ماي 2018 - 21:27
ما مشكلة هذا الوزير وش 7 الف خدم و 40 الف فلاح حسن من 35 مليون مغربي تيتشكو من الغلاء الفاحش
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240 - Mohamed amrani الثلاثاء 08 ماي 2018 - 21:27
إنا لله وإنا إليه راجعون كل نفس ذائقة الموت وإنشاء سيكون مصير كل مصاصي أموال هذا الوطن
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241 - amed الثلاثاء 08 ماي 2018 - 21:28
مليون صوت السي الداودي. فقط تمثلون مليون مغربي واغلبهم لاحول ولا قوة الا بالله
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242 - chouaib mouhaabat الثلاثاء 08 ماي 2018 - 21:28
ولماذا تطرقت إلى شركة سنطرال شركة دانون الفرنسية وبينت لنا العواقب ول تتطرق إلى ماء سيدك علي ماء الآبار أليس هو ينتمي إلى شركة مغربية....؟؟؟ والحكومة شهر اوهيا ساكتة أوملي جات تهظر ماقالت والو والله تاظحكتيني أسيهم الداودي بحال إلى حنا كبرنا بالحليب وراه كيما كبرنا بأتاي والخبز وهنريس فأتاي غانكبرو بهم أولادهم واسير قدم الإستقالة ديالك أوكلس ليك فدارك حسن ليك راه غير معدي على داك المنصب ديال الوزارة أقسم بالله
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243 - زعطوط الثلاثاء 08 ماي 2018 - 21:28
السلام عليكم الى مشات سنطرال غادي تجي وحدة اخرى اسبانيا قريبة ها الجودة ها الرخى ولا ماشي هاكا
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244 - جبهةشعبيةضدالغلاءوالفساد الثلاثاء 08 ماي 2018 - 21:29
‏ ‏‎لقد وصلت القدرة الشرائية لعموم‎ ‎‏ الكادحين و المقهورين من الشعب المغربي للحضيض بفعل الغلاء الفاحش للأسعار و إنعدام دخل الأسر الفقيرة و ضعف الأجور و جشع المضاربين و سماسرة المواد الاستهلاكية و الأساسية و كل الفاسدين و ناهبي المال العام و قوت الشعب، و هاته النتائج هي بسبب سياسات التفقير و التجويع و التراجع اللاشعبية لحكومتي الباجدة المتعاقبتين مما دفع عموم الشعب المقهور و أطيافه ألمكتوين بلهيب الأسعار الصاروخية إلى خيار المقاطعة لبعض البضائع في إنتظار أن تتوسع و تشمل أخرى. ‎
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245 - ali الثلاثاء 08 ماي 2018 - 21:29
فلتدهب الشركة بشرط ماتديش معها الا بقار.نحن سنعيش كما عاش أجدادنا.مارابحن ماخاسرن.
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246 - سارة الثلاثاء 08 ماي 2018 - 21:30
لي ما فيه نفع دفع الما او الشطابة انت وياهم
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247 - rachida الثلاثاء 08 ماي 2018 - 21:30
الشعب المغربي لا ياتي بالتهديد واذا سانطرال ارادت الذهاب فسنزفها بالدقة المراكشية حتى تغبر وتمشي بالماء والشطابة ومقاطعون حتى تفهموا ان الضرب فينا وصل للعظم .
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248 - متتبع الثلاثاء 08 ماي 2018 - 21:31
نحن في غنى عن المستثمر إلاجنبي الذي لا يحترم خصوصيات المغاربة و قدرتهم الشرائية.الشركات العابرة للقارات همها الوحيد هو جمع الأرباح ثم تحويلها إلى الوطن الأصلي مما يستنزف مخزون الدولة من العملة الصعبة.
الشركات الوطنية قادرة على رفع إنتاجها لسد الخصاص من هذه المادة ، كما يمكن أن تخلق شركات وطنية أخرى للعمل في هذا المجال، شريطة أن تمنح لها الدولة تحفيزات ضريبية تساعد على اقتراح اثمنة معقولة.
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249 - عامل الثلاثاء 08 ماي 2018 - 21:32
وا ......الخواف........راه الشعب الي كيخلصك
ماشي الشركة .
سير تعلم تكلم عداك جي تكلم مع الشعب المغربي الجديد الحر.....
واش انت خايف على مصالحك او مصالح جماعتك كتسحاب الشعب خايف بحالك....كانبو.
لقد تم فضحكم و بان عيبكم انتم مجرد خونة تبيعون الشعب من اجل المال الحرام.....
الحكومة لا تمثلنا .#
مقاطعون لحزب العثماني ومن معه.
عاش الشعب المغربي الحر
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250 - تلميذة مغربية الثلاثاء 08 ماي 2018 - 21:32
خاص حتى الدولة تنقص من الضريبة حيت أي واحد فينا كيبغي الربح فالتجارة أما سنطرال راها هازا عاءلات من الوسط القروي يعني بالمقاطعة غادي نضرو عاءلات بزاف خاصنا نقاطعو الحكومة لي تزيد فالضراءب كثر من الربح باغا دير الفيلات نفكرو بالمنطق وأصلا الدولة خاصها تنهض بالصحة لي كارثية بحالا تكول عايشين في السودان وحتى التعليم وقطاعات أخرى أما سنطرال رابحا بلا بينا
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251 - ابويحيى الثلاثاء 08 ماي 2018 - 21:32
نشكوكم لله
شوه الله وجوهكم
اين شعاراتكم
واش عارفين الا مشات انتخابات جاية اخرى
لاسامحكم الله..... ولن نسامحكم امام الله
بيننا وبينكم يوم القيامة
لا تنسوا بان الله سيحاسبكم بنا وبغيرنا
لقد اسند الله لكم خلافته في هذا فنعم الخلفاء انتم
يارب نشكوا اليك ظلم اخواننا
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252 - البيروني الثلاثاء 08 ماي 2018 - 21:32
ليس مسايرة للوزير في طرحه،وإنما هي دعوة للتأمل والتفكير بِرصانة: ما تبعات فقدان الثقةفي الإستثمار في المغرب مستقبلا ؟ فالقضية يا سادة أكبر من شركة واحدة وأكبر من 500 ألف عائلة - وإنْ كان من حقها العيش الكريم- صحيح نسجل غلاء في المعيشة ولكن أين هو الحديث عن ضعف القدرة الشرائية وما أسبابها أو ما هي السياسات التي أدّت إليها؟ وصحيح أن المغاربة لديهم قدرة على التحمل ولكن ليس في استسلام،ولكنهم لن يدمروا وطنهم بتدمير جزء من اقتصاد وطنهم المهيكل!
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253 - عدي الصحراوي الثلاثاء 08 ماي 2018 - 21:33
مقاطعون الى الامام يامغاربة على بش كبرونا وليدينا غير بالحب والحنان .وعايشين بخير .يجب أن نقاطع ايضا شركة الكهربائية .......لحمدولله كبرنا بالا ضو نرجعو كيما ربونا اجدد ديالنا ......ناس كتعاني والميزنية دالمغرب تصرف فقط في العاصمة و الدار البيضاء
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254 - حسن.ق الثلاثاء 08 ماي 2018 - 21:33
ألن تذهبوا أنتم إلى حال سبيلكم يا عباد اللومة .... ما عندك وجه تهدد الشعب الذي انتخبك ...إما أن تسرقونا أنتم و شركات أصحابكم او ترحلوا ..... فحبدا لو رحلتم جميعا و تركتمونا نصوم .. فنحن فقراء ألفنا الجوع خصوصا عندما سلمنا تسيير أمورنا إلى غير أهلها.. لم نعد ننتظر إلا قيام الساعة .....
فاللهم ألطف بنا. ..
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255 - من الشعب الثلاثاء 08 ماي 2018 - 21:33
الباب يفوت جمل، اتركوا شركات اسبانية لها الرغبة في اغراق السوق المغربي بحليب ذو جودة عالية و ثمن في المتناول
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256 - Rachid الثلاثاء 08 ماي 2018 - 21:34
C'est totalement de l'égoïsme de ne pas être sensible aux 120000 petits agriculteurs déjà pauvre, cela démontre l’inculture économique et démocratique de ces gens qui demandent de boycotter le lait.
L’économie se construit sur le très long terme, c'est-à-dire 30 à 40 ans.
Ce qui peut être réalisé à court terme c’est la vraie démocratie
Donc ces personnes doivent revendiquer la vraie démocratie, quand à l’économie il faut être patient.
La preuve la Tunisie est une vrai démocratie, mais il y’a toujours le chômage, les difficultés économiques, la cherté de la vie etc.
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257 - حلاسة الثلاثاء 08 ماي 2018 - 21:34
هزلت بمعنى الكلمة وتم فضحكم بشمولية تحت تسجيل كلمتكم البرلمانية وسجل ياتاريخ قلت ان سنطرال تعمل تحت اشراف عقد شركة خارجية يعني مستثمر الذي شل بل سرق ولا زال يسرق جيب المواطن المغربي الا وهو مستعمر منذ زمن بعيد شركة فرنسية Danone اليس هناك اصحاب رؤوس اموال بالمغرب يمكنهم ان يستقطبو شركة سنطرال تحت خصوصيتهم هل الماركة ام الجودة المنتوج وثمنه هو من يلزمه ان يوزع داخل التراب الوطني الم يتبادر في ادهانكم الايوجد بالمغرب شرفاء وطنين اغنياء يمكنهم ان يقدموا منتوجات من الحليب والياغورت احسن وافضل بكثير من Danone لماذا نسعى دائما لتخوين المواطن ونرهبه وننعته بشتى الاوصاف ماهذا السلوك لماذا المواطن المغربي لايطرح سؤوال عن من هي الشركات التي لها جدور عميقة مع الاستعمار الخارجي ... كيف سيتم توسيع الجهوية بدون استثمار داخلي جهوي الايمكن فتح عدة تعاونيات تستثمر حليب الفلاح في انتاج منتوج جديد بماركة جديدة هل الماركة هي تاج الدولة ام المنتوج وجودته هو من يلزمه ان يكون فكروا قليلا
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258 - jradi wa aftakhir الثلاثاء 08 ماي 2018 - 21:34
يا اسي لوزير جابك نيف على الاجانب اسمحتي فلمواطن ايوة باز ليك نحن لا تربطن صلة بالشركة تمشي الله يغبرلها شقف احنا الصلة بالوطن و الشعار ديال بلادنا هو الله الوطن الملك كنضن الشعار ديالنا فيه جميع المعاني لي كتهم اي مواطن مغربي او فيناهما الاباطرة لي نهبو ثروات البلاد مالهم ميستثمروش فبلادهم اولا كول وهرب الله ينصرنا على الشفارة
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259 - brahim الثلاثاء 08 ماي 2018 - 21:34
c est tres grave de la part d un ministre il doit demissioner
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260 - شفيق الثلاثاء 08 ماي 2018 - 21:34
المغاربة أحرار ليسو مداويخ...نحن مقاطعون ابى من ابى و كره من كره...الحمد لله على وعي المغاربة واتحادهم
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261 - يوسف الثلاثاء 08 ماي 2018 - 21:35
سنطرال لا تصنع الحليب. الحليب يمنح من البقر. إن ذهبت سنطرال سنشتريه من أصحاب البقر
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262 - المداويخ الثلاثاء 08 ماي 2018 - 21:36
اغلب الظت ان السيد الوزير ره مدوخ،
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263 - الشلح الثلاثاء 08 ماي 2018 - 21:36
مابقاتش وطنية و اصبحت اجنبية، با السي هل هذا تهديد منك او من "المغضوب عليهم"؟ اشتروا الحليب او نسد الشركة، والله لن يقدروا لانهم يعرفون ان مستثمرين اخرين ومغاربة سينقضواا عليها
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264 - said الثلاثاء 08 ماي 2018 - 21:37
go away, we don't love you society Danone
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265 - Me again الثلاثاء 08 ماي 2018 - 21:37
لا حول و لا قوة الا بالله!
يتكلمون و يتحدثون و يناقشون توفير السلع و عن الاكل و الخضر و الفواكه و الحليب و المءون في شهر رمضان اي في شهر الصيام خوفا ان يجوعوا!!!
ما هذا التهكم و الغباء؟!!! يناقشون و يفكرون في توفير السلع لا يناقش في البرلمان سوى في رمضان شهر الصيام!
فعلا، رمضان اصبح شهر الولائم و الزرادي و الشهيوات و فن الطبخ، لان الليل فيه يصبح نهارا و النهار ليلا. ياكلون ليلا و ينامون نهارا! يصلون و يقولون انهم مسحورون، يقراءون القران على الأقل في أوقات الصلاة و يشتكون بأنهم مسحورون و يحتاجون الى الرقية من الراقي، حيث قراءتهم بأنفسهم و إيمانهم غير مقبول. و الراقي يرتقي و ينتعش بالجهل كما يصبح الساحر و العشاب أغنياء بفضل الاغبياء!
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266 - KHALID EL HAMMOUMY الثلاثاء 08 ماي 2018 - 21:38
غير ايمشيو كاين لي باغي اخدم الا الى مخلاوش ناس لي بحالكم اخدم ...الله يخد فيكم الحق مققققققققققققققققققققاطعة حتى الرحيل
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267 - Chaiba net الثلاثاء 08 ماي 2018 - 21:38
مت مات من العفاريت خفف عن الملائكة. اذا غابت سونطرال فهناك الفلاح الذي يبرمج الان على خلق تعاونيات صغيرة و دكاكين بيع الحليب الطري و مشتقاته نحن و الحمد لله في استغناء على شركات الحليب و شركات الماء و غيرهم من بعض المواد ذون الاشارة الى استغناءنا غن الوزاء و البرلمانيين و المرشدين الذين يشربون حليب أوربا الذين تتوفر نواياهم على حماية مصالحهم و التدخل فيما لا يعنيهم. لكل مرض علاج و لكل مشكل حل. و اضيف بان سنطرال لم تختر المغادرة بل نحن من عمل على طردها و سيتم قريبا طرد البشر.
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268 - العبقري الثلاثاء 08 ماي 2018 - 21:39
إما العدالة و إما المغادرة !
أتريدون أن نرضخ للمال ؟ كلا
يا إما أن يرضخون للعدالة يا إما المغادرة فليس هناك داع للتحدي و التفكير فيما سيحدث بالمستقبل.
البطالة أساسها الفساد الأخلاقي و البعد عن الدين و الجهل و ليس بسبب مغادرة الشركات. الا تؤمنون بقوله تعالى : لا يغيـر الله ما بقـوم حتى يغيـروا ما بأنفسـهم.
يا أسفاه على الذين لا يصدقون أن الله سينعم على قوم متشبت بدينه !
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269 - الحسن الوزاني الثلاثاء 08 ماي 2018 - 21:40
ستعلن الشركة افلاسها، ثم تأتينا بحلة جديدة ويبقى الثمن كمى هو، عنداكو يسحبلكم راه دبصح مداويخ.
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270 - بالما والشطابة الثلاثاء 08 ماي 2018 - 21:40
واش هاد سنطرال غتدي معاها البقر ملي تكون غادة
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271 - جام مغربي الثلاثاء 08 ماي 2018 - 21:41
مقاطعون الحليب و التمر و اللحوم
كلها اغلى من تستحق
وباي باي فرنسا ووزراءها
كفى استعمارا
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272 - حشومة الثلاثاء 08 ماي 2018 - 21:41
هذا نوع من السياسة القديمة نحن نريد الجديد النزاهة وإحساس الوزير بما يحسه الشعب ،انتهت أساليبهم الاستعمار خرج من البلاد فكيف يعقل تهدد الشعب باغلاق الشركة ،حرام هذا ليس بمستوى وزير
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273 - Ancien habitant de Tamezgha الثلاثاء 08 ماي 2018 - 21:42
Ce monsieur est un grand hypocrite. Il ne cherche que son profit et celui du patronat. Tout ce qu'il dit n'est pas dans l'intérêt des marocains. Con doit se méfier de ce qu'il dit.
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274 - عبد السلام الثلاثاء 08 ماي 2018 - 21:43
سيدهم لوزير
لو تكرمت وتفضلت يمكنك الرحيل قبلهم انت وكل هذه الحكومة الفاسدة وجميع ما يسمى بالأحزاب السياسية فقد افلستم البلاد اقتصاديا وسياسيا و اخلاقيا نتوسل اليكم ان ترحلوا يكفي ما قدمتموه لنا من فقر و معانات انكم تقتلوننا كل يوم ...............رجاء ارحلو
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275 - عبد الفتاح كندا الثلاثاء 08 ماي 2018 - 21:43
عندي إقتراح للمواطنين :
إقتراحي هو التكتل في شكل مجموعات أسرية(ألف أسرة مثلا) وخلق تعاونيات للتزود بالحليب, وككذلك تبادل الخبرات بين المجموعات في هذا المجال. هذا الحل يتطلب جهد في فهم الصناعة التحويلية للحليب وكذالك بعض الآلات. البداية صعبة وتتطلب جهد ولكن في آخر المطاف ستحصل الأسر على الحليب بنصف ثمنه الحالي.
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276 - ahmed الثلاثاء 08 ماي 2018 - 21:44
نريد ان تغادر الحكومه بدون رجوع الا المزبله
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277 - مصطفى الثلاثاء 08 ماي 2018 - 21:44
وراع المغاربى الأحرار كبرو غير بالرفيسة العمية وكترثو علينا الزواق فالمنتوجات وما فيها حتى شي فائدة زايدة علينا غير فالمصروف الله يعز يامات ليغور وهيرنيس إلا مامرضتيش والله لا دقتيهم
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278 - مقاطع الثلاثاء 08 ماي 2018 - 21:44
فلتذهب انت و حكومتك و سانطرال إلى الجحيم. أشباه الوزراء لا يجيدون إلا تخويف الشعب و تخوينه عوض الإنصات إليه و إيجاد الحلول. تبا لكم و لمن صوت عليكم يا رباعة المجاويع.
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279 - Aicha الثلاثاء 08 ماي 2018 - 21:45
أنا ظد المقاطعة.شركة الحليب مغربية وليست اجنبية.
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280 - nadia khnaba الثلاثاء 08 ماي 2018 - 21:45
للأسف المواطن المغربي فاق غير سير لعب لهيه، أصلا سمعت اتاي فيه الكالسيوم اوا قول حتى هادي مكيناش
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281 - المهدي الثلاثاء 08 ماي 2018 - 21:45
نحن نطالب بخفض ثمن الحليب والسلام 7 الدراهم للتر الواحد راه ماشي في المستطاع ديال الشعب المغربي لي مقهور بسبب الغلاء المعيشي الغني يزداد غنى والفقير ليه الله اتقوا الله يا عباد الله.
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282 - هاشمي الثلاثاء 08 ماي 2018 - 21:45
آه يا الصينية فين اللي جمعوا عليك أهل النية آه يا الصينية .
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283 - وجدي الثلاثاء 08 ماي 2018 - 21:47
انا بغيت باش ترحل حتى انت معها والزبانية ديال الحكومة المشؤومة التي ستكون هي السبب في تخريب الاقتصاد الوطني برمته وليعلم السيد الوزير ان الانتخابات المقبلة ان كتب لكم ان تبقوا الى 2021 ستتفاجئون اكثر لان الشعب جرب كل اطياف الاحزاب واخرهم حزبكم المشؤوم الذي تسبب في كوارث تفوق كواث الطبيعة انذاك سنقطر عليكم الشمع كما قطرتم علينا الحليب والبنزين لان الشعب المغربي قرر ان يأخذ مصيره بيده ولا يختاج اليكم
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284 - ahmed montreal الثلاثاء 08 ماي 2018 - 21:47
S ils veulent partir, qu ils le fassent Danone n est pas numéro 1 mondial , et La concurrence dans ce domaine est très féroce, toutes les compagnies cherchent des parts des marchés
Monsieur le ministre ayez l horizon plus large
Si vous pensez que danone va sacrer son camp, soyez prévoyant et préparer la relève
Numéro 1 mondial en produits laitiers s appelle Lactalis
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285 - hassi الثلاثاء 08 ماي 2018 - 21:47
le producteur principale sont les aguricoles marocains la disponibilite par tous
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286 - بنعاشر الثلاثاء 08 ماي 2018 - 21:48
اتقوا الله في المغاربة الفقراء ودوي الدخل المحدود الهزيل فالحليب نموذج من العديد من نعم الله التي تناورون بها لتطبيق سياسة التجويع لتبقى هذه الطبقة تصارع الحياة من أجل القوت فقط لاغير
تولى الله مكركم في حق العباد الضعفاء
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