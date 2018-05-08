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كُتّاب وآراء
الداودي يحذر من عواقب "المقاطعة" .. مغادرة "سنطرال" وندرة الحليب
فيما يشبه التحذير من عواقب المقاطعة التي طالت العديد من المنتوجات في المغرب وفي مقدمتها الحليب، لوّح لحسن الداودي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة، إلى إمكانية مغادرة شركة "سنطرال" للمغرب.
وقال الداودي، ضمن جوابه عن سؤال شفوي حول ضرورة توفير السلع التموينية بكافة الأسواق الوطنية في شهر رمضان الفضيل لهذه السنة قدمه المستشارون أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، "إن الإشكال المطروح والذي علي قوله للمغاربة هو التخوف من ندرة الحليب"، مرجعا ذلك "ليس بسبب أثر المقاطعة، ولكن لأن المستثمر يخاف من إغلاق الشركة المعنية (سنطرال) حتى لا أقول اسمها".
وحذّر الداودي من عواقب الإغلاق؛ لأن هذه الشركة تسهم في إنتاج 50 في المائة من الإنتاج الوطني من الحليب، موضحا أنها تشغل 6 آلاف إطار و120 ألف فلاح أي ما يعادل نصف مليون عائلة.
وشدد المسؤول الحكومي على أن "الهدف هو أن تظل الشركة مستثمرة في المغرب؛ لأن هؤلاء أجانب، ويمكنهم الانسحاب في أي وقت"، مضيفا "رأس المال الأجنبي يمكن يدير الساروت تحته ويمشي فحالو في أي وقت؛ لأن المغرب لا يمثل إلا القليل من ضمن استثماراته بالخارج".
من جهة ثانية، قال وزير الشؤون العامة والحكامة إن "وفرة المواد في رمضان لا تطرح مشكلا؛ لكن الأثمنة تبقى مفتوحة، فإذا كان الثمن مرتفعا في الخارج سيكون مرتفعا بالداخل"، موردا أن "الخضر والمنتوجات المغربية ستكون متوفرة كذلك خلال الشهر الكريم".
وفي هذا الصدد، أكد المتحدث نفسه أن "الحكومة صوت عليها الشعب وتتحمل مسؤولية اختياراتها"، مؤكدا أن "السلطة التنفيذية تحمل هموم الشعب وتسعى إلى جلب الاستثمار الخارجي ولا تريد تخويف المستثمرين؛ لأن رأسمال الخارجي يمكنه أن ينسحب في أي وقت ويترك وراءه البطالة".
وكان الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية قد استغرب من كون الحكومة "تعترف بوجود مشكل في الحليب بسبب المقاطعة"، مستنكرا "كون الحكومة تعتبر أن المواد الأخرى لن تضمن أثمنتها، وهذا يدفع إلى المضاربة والرفع من الأثمنة".
ونبه الفريق المعارض إلى ضرورة ضمان مردودية الفلاح التي تأثرت بسبب المقاطعة وكذلك في حال تقليل الشركة من الإنتاج، متسائلا "كيف سيكون مصير هذه الفئات الكبيرة من فلاحين وأسرهم؟".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (286)
مقاطعووون الى ان يرث الله ما عليها
تدافعو على المستثمر و تنسى المواطن
لابد من ثمن معقول في متناول الفقير يا سيد الوزير الغني
والمقاطعة ستستمر إلى أن تنخفض الأسعار
وبارك الله في الشعب المغربي الواعي الذي يقاطع بسلمية .
خليه اريب اسي الداودي
شكون لي جابك الي هده الوزارة الاجابة نحن الشعب
لهذا حسن لك دفع علي حقوقنا ول قدم استقالتك و برك في دارك
بل تهدده بطريقة غير مباشرة
الأحسن لو بقيت بكماء خرساء
أصمتي و تركي الشعب يتكلم بطريقته
#مقاطعون
اسمع يا وزير سنستمر في المقاطعة ولا غير المقاطعة
ﻻ جودة في المنتوج ﻻ ثمن زين اسيدي ما بغيناش سنطرال ما غتغصبوناش على منتوجاتها صحة
من فتح الباب للإخوان هو من يتحمل المسؤولية.
#مقاطع_حتى_تتحقق_مطالبنا
الحل بسيط، نشتري مباشرة من الفلاح بثمن أكبر من الذي تدفعه المتوحشة سنترال. وهكذا نكون طبقنا مقاربة رابح رابح، الفلاح رابح والمواطن رابح.
الى مشات سنطرال عطا الله الشركات التركية و الاسبانية يخدمو بنص الثمن
+
عاقل على راسي ملي كنت في المغرب الحليب كنشربو غير ملي كنكون مريض و في رمضان
مبروك عراشركم ... و مسامحة حيت جنوب افريقيا غادة تصوت لميريكان ملقيت جهد الله غالب
شي حد اجاوبني الله اعطيكوم الستر
انا في نظري الى مشات سنطرال يلاه غدي ابقاو المغاربة إشربو حليب مفيد جدا جدا جدا.
راه الوزير خاف على راسو مسكين ميلقاش الحليب في رمضان ،اما حنا مولفين أتاي ماشي مشكل وولادنا الصغار نديرو ليهم بشكيطو في اتاي مع الصوبة ديال الخضرة كيفما كبرنا حنا
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
اخواني المغاربة حليب العبار موجود في كل مكان و بثمن يناسب الفلاح و المستهلك معا..
شعارنا: ماعندنا ما نديرو بيه.. خليه يريب.
انا كنت نصف مقاطع و لكن مع هذه التصريحات المستفزة اصبحت مقاطع.
واذا زادت ايضا هذه التصريحات الاستفزازية ساقاطهم مدى الحياة.
لو كنتم حكومة ذات مصداقية فعلوا مجلس المنافسة و تكون منافسة حقيقية ماشي اتفاق من تحت الطابلة و رغم ذلك تدافعون عنهم.
ديرو ليهم تعويض على الخسائر و تعويض على الازعاج لي تسبب ليهم فيه شعب المداويخ و القطيع
لك الله يا وطني
فعلا الفلاح عندنا يبيع الحليب بثمن مناسب و لكن لا تنسوا فالشركة عندها مصاريف اليد العاملة و التعليم و التوزيع
رَآه ضرني راسي
لأن الأسعار في جميع محلات المواد الغذائية أصبحت بدون حسيب ولا رقيب. ونلاحظ الزيادة في الأثمنة خلال هذا الشهر الكريم.
السيد قل خيرا او اسكت.
مقاطعون
اسيدي الما و شطابة حتى القاع البحر اش غادي يوقع لا مشربناش الحليب غادي نموتو!!!!!!!!!!!!!!!!!
اصاحبي كتبقاو غير طالقينها بلا فران
الى بغات تمشي الله اعاونها ابينو لينا نتوما حداكتكم او تشريها الدولة، على الاقل ابقاو الارباح فبلادنا
ويلا كونتو رجالا شريو حتى لاسامير...
لا مريد حليب ثمنه اكثر من ثمن المازوط و نصفه ماء الروبيني..
شركة احتكارية استغلالية...تستغل الفلاحين و تجلب جيوب المواطنين...
كانت السبب الرئيس لإفلاس شركة سايس للحليب بعد ان منعت عليها تسويق اليوغورت ب 1.5 درهم و 1/4 لتر الحليب ب 1 درهم....
كنا نقول لسنطرال خليه ايريب....الآن نقول لها ديكاج سنطرال...
هناك المئات من ولاد البلاد مستعدين لإنشاء تعاونيات و شركات للحليب...
نتوما الحكومة اللا شعبية هنيونا غي من صداعكوم...
للمعلومة فقط..هناك اشخاص مشبوهين و مدفوعين من اجل تشويه حملة المقاطعة من خلال ممارسة العنف و البلطجة بإسمها..والشعب بريئ من هؤلاء المجرمون و لا علاقة لشعب المقاطعة بهم...
نحن مقاطعون بدون عنف ولا مظاهرات ولا غوات...
فلووووسي نشري بيهوم مابغيت...اش هاد الدخول صحا في جيوب المواطنين...
لا أريد شراء منتجات تلك الشركات وسدينا...
إمّا تديرالشركة الشي بغات وتجزر فينا كيف ما بغات واحنا نسكتو ونقبلو بالوضع أو الشركة تمشي بحالها والحليب ينقص؟ ما لكم كيف تحكمون؟
إذا مشات الشركة غادي يبقاو الشركات آخرين والفلاحا اللي خدّامين مع هاد الشركة غادي يبقاو يخدمو مع الشركات آخرين والحليب اللي كانت تنتجو هاد الشركة واللي يمكن ينقص غادي يبقاو ينتجوه الشركات آخرين إيوا فاين المشكلة؟
إذا كان حاليا الشركات آخرين ما عندهمش الإمكانيات باش يسايرو ارتفاع الطلب حين تمشي الشركة اللي كاتهضر عليها غادي يتشجعو باش ياخذو قروض ويزيدو الآلات باش"يباستوريزيو"الحليب الكافي لأنهم ماغاديش يخافو من إثقال كاهل الشركات ديالهم بالقروض لأن الإنتاج غادي يتباع والبيع مضمون 100في100
دابا غير قول لينا فاين المشكلة اللي ضرّاتك؟
المقاطعة مستمرة وهي شعار كل الشعب:إما أن نكون أو لا نكون,
إذا اعترفتو بينا كاينين خاصكم تسمعو لينا وإذا ما اعترفتوش بينا سنستمرإلى حين إجباركم على ذلك
ان شاءت شركۃ سنطرال ان ترحل خارج المغرب فلن تجد لها دولۃ فوضيۃ لتمارس الشطط الاقتصادي الذي تمارسه علی المغاربۃ مند عقود خلت...
الحليب في المغرب لا جودۃ له بالمقارنۃ مع الخارج...والثمن جد مرتفع بالمقارنۃ مع اي دولۃ في العالم سوغء كانت غنيۃ او فقيرۃ...وسنطرال لن تترك بزولۃ الحليب المغربي وفوايدها النقديۃ لترحل او تترك هذه التجارۃ المربحۃ...وحتی ان رحلت فغيرها ينتظر الفرصۃ للاستثمار في قطاع الحليب لمردوديته المضمونۃ...
الا اني اظنك تستبق الاحداث قبل ان تغير سنطرال اسم الشركۃ وتبيع الحليب بثمن ارخص...
لقد تعلمنا علی يدك استاذ الداودي ان الثمن يحدده العرض والطلب...لكن سنطرال احتكرت ازيد من ثلثي السوق الوطنيۃ وحلبت جيوب المواطنين...مثلها في ذلك مثل شركات المياه والزيوت والاتصالات...وغيرها...
وكم اود ان تتم مقاطعۃ عيد الاضحی لهذه السنۃ لكي يستطيع المواطن تنزيل ثمن اللحم الی 40 درهما...
كفاكم ضحكا علی الذقون.
والسلام.
أنشري يا هسبريس.
اشريت الوليدة بقرة اهنيتها من الصضاع اديالكم
راه الشركات موجودين الحمد لله ها جودة ها مراكش القنيطرة الشاوية ......
اولا حنا غانشريو من عند الفلاح مباشرة
Le parti pour qui le peuple a voté n'a pas respecté ses engagements de lutter contre la corruption, d'améliorer le pouvoir d'achats des marocains et surtout des classes moyennes et populaires! Vous n'avez rien respecté ! Donc surtout ne dites pas que nous avons votés pour la libération des prix sans contrôle ni intervention de l'état !
Arrêtez de mentir et de détourner la vérité. Le boycott continu et je vous rappelle Monsieur, que le thé est la première boisson au Maroc, on ne mourra pas de fain
Merci pour la publication
ويبدو أن السيد الوزير يصله حليب هذه الشركة ومشتقاته بالمجان.
والمداويخ يقولون لهذا الوزير وامثاله#المقاطعة المقاطعة.....
انا شخصيا يمكنني ان اقاطع الحليب للابد و ثقافة المقاطعة تعودت عليها هنا في المانيا قبل سنة كان ثمن الزبدة 0.99 اورو\250g بين عشية و ضحاها اصبحت ب 2,29 فلم اعد اشتريها و اضن انني لم اكن الوحيد و بعد عدة اشهر انخفض ثمنها ل 1,59 و في بعض الاحيان ل 1,29
كلما زادوا في ثمن منتوج ما اقاطعه الحمد لله البديل موجود
لماذا لا تستثمر رؤوس الاموال في المغرب حتى نكون في غنى عن هذه الشركة التي تدافعون عنها حتى الموت؟
لقد نجحت المقاطعة وحججكم واهية يا تجار الدين.
استمروا في المقاطعة يا مغاربة لقد ابنتم عن وطنيتكم ووعيكم، وقهرتم فراعنة الإحتكار.
قاطعوا اللحم و الدجاج و كل شيء سنصوم 24/24 و لاكن كرامتنا فوق كل سيء اين انت يا صاحب الجلالة نصرك الله . أنت الدي بيدك الحل الشعب جائع
أسي داودي تمشي سنطرال أتجي شركة أخرى ماشي مشكل .المهم هو الإستجابة لمطالب الفقراء .
هل الحليب هو الأكسجين؟
الى مشات سنطرال عطا الله الشركات التركية و الاسبانية يخدمو بنص الثمن
احتج عليها الفرنسيون بغلاء المواد المعقمة و الحليب المصفى و الزبدة شارك في ذالك الاف الفلاحة و اصحاب الحليب الاروبي لان ثمن الشراء من الفلاح كان ان ذاك 2 فرنك و و اليبع لاجمهور باسواق لوكلير ب 7 دراهيم فنخفض الثمن و دخلت الشركة لابرصة و اصبحت اقوى شركة في العالم لانها تخصصت في البيع ب ربح مرتين و نصف. اما مغادرت المغرب فلا خوف منه اانها حتى و لو اخفضت ثمن الحليب و المندا و الماء فلا حرج لها ما يغني العالم او اكثر من المال و يقال ان لها شركاء مغربة و هذا خطاء
الله عليك يا مغربي سيرتفع الثمن عن قريب ان شاء الله لان المقاطعة لا تضر بالمستثمر مالم يكن هناك اغلاف و ان شاء الله و بيعت الشركة فالمغربة سيشترونها بملاير و ارجاعها الى البرصة العالمية و ستحقق ارباح اخري يا سي الدودي.
متتحشمش ها سي داودي 50 % ديال الانتاج شاداه شركه وحده هو اجنبيه.من يتحمل المسووليه هو سياستكم تفقيريه و حزب اغراس لبغين يبيعو المغريب للشركات الاججججججججنبيه احسن شيى تقوم به صنطرال هو الخروج من المغرب عندها ستعطا فرصه للشركات المغربيه للتوسع رجوع خطوه للوراء لتقدم عشر خطوات الى الامام مع عدم نسيان يمكن شراء الحليب من الفلاح حليب العبار وزبده بلديه وريب البلدي سيعود المغاربه الى الاصل هو الامراض هاتقل. وسينخفض طلب على الادويه ويتراجع الاكتضاض في المستشفيات وستقل عدد الوفيات مما سيؤدي الى القضاا على مشكل نقص اماكن للدفن ووو مايهمني في هاده المقاطعه هو افلاس شركه اغراس أغراس دنوب عباد الله تخرج فيه .
بغيت هير نعرف شركه صنطرال ارباحه تتاخده بالعملة صعبه هادشي علاش المغرب لور لور واعبدالله تالحليب خاسن شركه فرنسيه. زبل حاشكم شركه فرنسيه تطهير ساىل شركه فرنسيه والله تاشوهتونا حادكين هير بحلان الفم فاشلين من راس راس حادكين في حاج وحده حلان الفم هو الكدوب هو نفاق كلكم بحال بحال.
الاستاذ الداودي لاتستحي من الله مثقال حبة خردل
السنطرال الماء والشطابة حتى لقاع المحيط
ثانيا الحمص والعدس ب ثلاتين درهم رَآه هادشي منكر وانت اكبر الكذابين
الحمص والعدس ثمنه الْيَوْمَ في السوق العالمي 10 دراهم
علاش تكذب علينا
عقنا بكم المعلم
الاحتكار والرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المُضافة هي التي تحرق جيوب المغاربة
كيف يعقل لبلد ك فرنسا ان تكون tva 5,5/100
وفِي المغرب 20/100
أنتم لايهمكم الشعب لانه أصلا تأكلون الكافيار والسلمون والكامباس وووو
اما نحن فالشاي والخبز والزيت العود
كفاكم من الضحك علينا
Qu’ils partent sans retour inchalah.
Nous sommes prêt à investir pour acheter cette usine par tous le peuple marocain qui veut investir et après ça sera le tour des autres .
Merci
سنترال تشغل 1مليون عائلة مغربية ....
وا عباد الله هذا ظلم
قراو تاريخ الاقتصاد المغربي. راه هاد الوزراء و هاد اللوبي خاصهم امشيو بحالهم اما صنطرال راها داكا الوتد
En France le SMIC est de 1498€ brut (soit 16706 dhs) alors qu'au Marco il est de 2571 dhs !!!! et vous avez le culot de dire que si le prix du lait augmente à l'étranger , il est normal qu'il augmente au Maroc !
7aram 3alik
يقول الداودي ان الحكومة صوت عليها الشعب...وهو يتماشى نسبة المشاركة كما يتماشى دور المخزن...ثم ان اغلب المصوتين ندموا على ما قاموا به ويريدون تصحيح الوضع عبر المقاطعة...لاعب سنطرال الى الجحيم ومعها باقي مصاصي دماء الفقراء وكذلك حكومة المخزن...نستطيع العيش بدون سنطرال وبدون سيدي علي وبدون افريقيا...لن تخوفنا ياداودي ياكذاب ويامنافق...لقد تم فضحكم...انتم مجرد مجموعة متهافتة على المناصب والامتيازات...لا تهمكم معاناة الشعب المقهور...قمتم باستغلال الحراك فتبواتم الكراسي ولا تريدون تركها وتعضون عليها بالنواجذ...مثلكم مثل من سبقوكم ومن سياتي بعدكم..
ام فيما يتعلق بالاستثمارات الاجنبية فالشعب المغربي ليس للبيع على من يريد الاستثمار في البلد ان ياخذ بعين الاعتبار الحالة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وإلا سيتحول الى استغلال واستعمار واستعباد وليس استثمار القضية ما فيها لا اكس لا زيد ياستاذنا الوزير لا يهم المستثمر اذا كان الطلب متوفرا والمواد الاوليية وفيرة واليد العاملة طاطا برطل والتقنية بسيطة للغاية فرصة ذهبية للراسمال المتحرك عبر العالم
الاف الراسماليين يتقضون على الهمزة انا لا اعتقد ان سنطرال اغبياء لا يعرفون وضعهم وسوف يغدرون
هل شركة سنترال دانون الفرنسية هي التي تنتج الحليب أم الفلاح المغربي؟... ومغادرة الشركة سيتيح الفرصة للمقاولات المغربية وتجعل المغرب يعتمد على داثه
ومن الأحسن لهده الشركة المغادرة
ماشي ب4000 ولا بالشرابل والولائم والدقة المراكشية
إمتا نوليو نحاسبو المسؤولين على الفترة الانتخابية لي دوز
ماكينش المحاسبة يعني اخطف وعاود اخطف
انها عملية رياضية واضحة
تقول هاذ سنطرال كتصنع النووي.
ياك غير الحليب المبستر يمكن اي تعاونية وطنية تصنعو أرخص واحسن من سنطرال- دانون ماماك فرنسا .
خرج وزير الحكومة بتغريدة :احدركم سوف ترحل شركة سنطرال الى دولة اخرى
بالعكس احرار المغرب لقنوها درسا لن تنساه
انا شخصيا انني كبرت بالخبز والشاي والحمد لله لدي مبادىء وقيم واخلاق بدون شرب الحليب و ماء سيدي علي
والسلام عليكم
حنا را مغاربة را مكنتهدوش وكبرنا غير بالخبز و اتاي .
وهاد المقاطعة عرات الوجه الحقيقي ديال المغرب في العالم كامل
السي الداودي في المعارضة وجه ، وفي الحكومة وجه !
بوجهك صحيح تهدد 40 مليون مواطن لصالح سنطرال .
زعما إلى جمعت سنترال باكاجها وضربتها تاﻻفا ، المواطن المغربي غادي يموت بالجوع ! أو ما يقدرش يصوم !
هاد النصيحة ما كيسمعوهاش المداويخ ، بل كيستمرو بالمقاطعة .ﻷنهم في الحقيقة ماشي مداويخ وماشي خونة . الخونة راك أنت عارفهم آسي الوزير !
اتق الله واحشم. شوهتو " العدالة والتنمية " الحزب لي كان محترم وموقر وكسب ثقة الشعب .
ولكن مع الأسف دخلو الدياب وسط الغنم ...
والنتيجة معروفة ومنطقية...
الشركات الوطنية قادرة على رفع إنتاجها لسد الخصاص من هذه المادة ، كما يمكن أن تخلق شركات وطنية أخرى للعمل في هذا المجال، شريطة أن تمنح لها الدولة تحفيزات ضريبية تساعد على اقتراح اثمنة معقولة.
ماشي الشركة .
سير تعلم تكلم عداك جي تكلم مع الشعب المغربي الجديد الحر.....
واش انت خايف على مصالحك او مصالح جماعتك كتسحاب الشعب خايف بحالك....كانبو.
لقد تم فضحكم و بان عيبكم انتم مجرد خونة تبيعون الشعب من اجل المال الحرام.....
الحكومة لا تمثلنا .#
مقاطعون لحزب العثماني ومن معه.
عاش الشعب المغربي الحر
شوه الله وجوهكم
اين شعاراتكم
واش عارفين الا مشات انتخابات جاية اخرى
لاسامحكم الله..... ولن نسامحكم امام الله
بيننا وبينكم يوم القيامة
لا تنسوا بان الله سيحاسبكم بنا وبغيرنا
لقد اسند الله لكم خلافته في هذا فنعم الخلفاء انتم
يارب نشكوا اليك ظلم اخواننا
فاللهم ألطف بنا. ..
L’économie se construit sur le très long terme, c'est-à-dire 30 à 40 ans.
Ce qui peut être réalisé à court terme c’est la vraie démocratie
Donc ces personnes doivent revendiquer la vraie démocratie, quand à l’économie il faut être patient.
La preuve la Tunisie est une vrai démocratie, mais il y’a toujours le chômage, les difficultés économiques, la cherté de la vie etc.
يتكلمون و يتحدثون و يناقشون توفير السلع و عن الاكل و الخضر و الفواكه و الحليب و المءون في شهر رمضان اي في شهر الصيام خوفا ان يجوعوا!!!
ما هذا التهكم و الغباء؟!!! يناقشون و يفكرون في توفير السلع لا يناقش في البرلمان سوى في رمضان شهر الصيام!
فعلا، رمضان اصبح شهر الولائم و الزرادي و الشهيوات و فن الطبخ، لان الليل فيه يصبح نهارا و النهار ليلا. ياكلون ليلا و ينامون نهارا! يصلون و يقولون انهم مسحورون، يقراءون القران على الأقل في أوقات الصلاة و يشتكون بأنهم مسحورون و يحتاجون الى الرقية من الراقي، حيث قراءتهم بأنفسهم و إيمانهم غير مقبول. و الراقي يرتقي و ينتعش بالجهل كما يصبح الساحر و العشاب أغنياء بفضل الاغبياء!
أتريدون أن نرضخ للمال ؟ كلا
يا إما أن يرضخون للعدالة يا إما المغادرة فليس هناك داع للتحدي و التفكير فيما سيحدث بالمستقبل.
البطالة أساسها الفساد الأخلاقي و البعد عن الدين و الجهل و ليس بسبب مغادرة الشركات. الا تؤمنون بقوله تعالى : لا يغيـر الله ما بقـوم حتى يغيـروا ما بأنفسـهم.
يا أسفاه على الذين لا يصدقون أن الله سينعم على قوم متشبت بدينه !
كلها اغلى من تستحق
وباي باي فرنسا ووزراءها
كفى استعمارا
لو تكرمت وتفضلت يمكنك الرحيل قبلهم انت وكل هذه الحكومة الفاسدة وجميع ما يسمى بالأحزاب السياسية فقد افلستم البلاد اقتصاديا وسياسيا و اخلاقيا نتوسل اليكم ان ترحلوا يكفي ما قدمتموه لنا من فقر و معانات انكم تقتلوننا كل يوم ...............رجاء ارحلو
إقتراحي هو التكتل في شكل مجموعات أسرية(ألف أسرة مثلا) وخلق تعاونيات للتزود بالحليب, وككذلك تبادل الخبرات بين المجموعات في هذا المجال. هذا الحل يتطلب جهد في فهم الصناعة التحويلية للحليب وكذالك بعض الآلات. البداية صعبة وتتطلب جهد ولكن في آخر المطاف ستحصل الأسر على الحليب بنصف ثمنه الحالي.
Monsieur le ministre ayez l horizon plus large
Si vous pensez que danone va sacrer son camp, soyez prévoyant et préparer la relève
Numéro 1 mondial en produits laitiers s appelle Lactalis
تولى الله مكركم في حق العباد الضعفاء