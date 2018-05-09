شركة الهندسة السياحية تستقبل وفدا صينيا

هسبريس من الرباط

تستقبل الشركة العامة للهندسة السياحة (SMIT)، من 8 إلى 15 ماي الجاري، وفدا سياحيا صينيا من المستثمرين السياحيين من هونغ كونغ وبيكين.

وسيلتقي الوفد المذكور، المكون من مسؤولين متخصصين في ميدان التطوير السياحي على المستوى الدولي، عددا من الفاعلين المحليين في الميدان إضافة إلى المسؤولين من مختلف جهات المملكة.

كما سيعمل الوفد، وفق بلاغ صادر عن الهيئة المستضيفة، على الترويج للمغرب كوجهة مناسبة وصالحة للاستثمار السياحي.

حري بالذكر أن الزيارة الملكية للصين في 11 و12 نونبر 2016 كانت قد فتحت آفاقا جديدة للتعاون بين البلدين، وللمرور إلى السرعة القصوى على أكثر من صعيد، خصوصا بعد القرار الملكي بإلغاء التأشيرة في وجه المواطنين الصينيين؛ وهو ما مكن المغرب من جذب 108.000 سائح صيني خلال 2017 بنسبة ارتفاع بلغت 240% مقارنة مع سنة 2016.