24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|9
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|04:50
|06:28
|13:29
|17:08
|20:21
|21:46
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- خريبكة تسجل أعلى التساقطات المطرية بالمملكة
- الغنوشي يقترح وساطة تونسية لرأب الصدع بين المغرب والجزائر
- تنظيم "القاعدة" يهدد شركات غربية في أفريقيا
- وهبي وفشل الحكومة
- خطيب سلا ومواضيع الساعة
الغنوشي يقترح وساطة تونسية لرأب الصدع بين المغرب والجزائر (5.00)
ناشطون مغاربة ينظمون مسيرة القدس بالرباط في "ذكرى النكبة" (5.00)
"تعويضات الكوزينة" تدفع المهداوي إلى وصف بنكيران بـ"المجرم" (5.00)
حملات "المقاطعة" تعيد مواجهات البرلمان بين المعارضة والحكومة (5.00)
- الداودي يحذر من عواقب "المقاطعة" .. مغادرة "سنطرال" وندرة الحليب - (440)
- الحكومة المغربية تدخل تعديلات جديدة على صناعة وتجارة "البيرة" - (92)
- خطيب ''المقاطعة": أنا مظلوم .. هذا زمن فقهاء "الوضوء والتيمم" - (91)
- مجموعة بنصالح تربط خفض أسعار "سيدي علي" بمراجعة الضربية - (87)
- قرار ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران "يزلزل" العالم - (62)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
شركة الهندسة السياحية تستقبل وفدا صينيا
تستقبل الشركة العامة للهندسة السياحة (SMIT)، من 8 إلى 15 ماي الجاري، وفدا سياحيا صينيا من المستثمرين السياحيين من هونغ كونغ وبيكين.
وسيلتقي الوفد المذكور، المكون من مسؤولين متخصصين في ميدان التطوير السياحي على المستوى الدولي، عددا من الفاعلين المحليين في الميدان إضافة إلى المسؤولين من مختلف جهات المملكة.
كما سيعمل الوفد، وفق بلاغ صادر عن الهيئة المستضيفة، على الترويج للمغرب كوجهة مناسبة وصالحة للاستثمار السياحي.
حري بالذكر أن الزيارة الملكية للصين في 11 و12 نونبر 2016 كانت قد فتحت آفاقا جديدة للتعاون بين البلدين، وللمرور إلى السرعة القصوى على أكثر من صعيد، خصوصا بعد القرار الملكي بإلغاء التأشيرة في وجه المواطنين الصينيين؛ وهو ما مكن المغرب من جذب 108.000 سائح صيني خلال 2017 بنسبة ارتفاع بلغت 240% مقارنة مع سنة 2016.