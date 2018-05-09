أرباح مجموعة "طيران الإمارات" تفوق مليار دولار

هسبريس من الرباط

أعلنت مجموعة طيران الإمارات اليوم الأربعاء عن مواصلتها تحقيق أرباح وتوسيع عملياتها للسنة الثلاثين على التوالي.

وأظهر التقرير السنوي 2017/2018 أن أرباح المجموعة في السنة المالية المنتهية في 31 مارس الماضي بلغت 4.1 مليار درهم (1.1 مليار دولار)، بنمو نسبته 67% عن السنة السابقة.

وبلغت عائدات المجموعة 102.4 مليار درهم (27.9 مليار دولار) بنمو 8% عن نتائج العام الماضي. وزادت الأرصدة النقدية بنسبة 33% إلى 25.4 مليار درهم (6.9 مليار دولار) مدعومة بإصدار السندات في مارس الماضي، والنمو القوي للمبيعات قبيل عطلة الربيع.

وأعلنت مجموعة الإمارات عن تقديم ملياري درهم (545 مليون دولار)، حصة المالكين من الأرباح، إلى مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية.

وقال الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة المجموعة: "رغم تحسن الأوضاع خلال السنة المالية 2017/2018، إلا أنها لا تزال صعبة، فقد شهدنا استمرار حالات عدم الاستقرار السياسي، وتذبذب أسعار الصرف وانخفاض قيمة العملات الأفريقية، وارتفاع أسعار البترول الذي زاد التكلفة التشغيلية، والضغوط المتزايدة على هامش الأسعار نتيجةً المنافسة الحادة. أما من الجانب الإيجابي، فقد استفدنا من الانتعاش الصحي لصناعة الشحن الجوي العالمية، بالإضافة إلى الصعود النسبي للعملات الرئيسة مقابل الدولار الأمريكي".

وأضاف :"استثمرت المجموعة خلال السنة المالية 2017/2018 ما إجماليه تسعة مليارات درهم (2.5 مليار دولار) لشراء طائرات ومعدات جديدة، وإنشاء مرافق حديثة وتطوير المرافق القائمة".