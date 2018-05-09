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كُتّاب وآراء

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الرئيسية | مال وأعمال | لجنة برلمانية تكشف تفاصيل أسعار بيع المحروقات في المغرب

لجنة برلمانية تكشف تفاصيل أسعار بيع المحروقات في المغرب

لجنة برلمانية تكشف تفاصيل أسعار بيع المحروقات في المغرب
هسبريس- محمد بلقاسم
الأربعاء 09 ماي 2018 - 20:00

بعد النقاش الذي شهدته الجلسة البرلمانية الأخيرة لمجلس النواب حول حملة المقاطعة للعديد من المنتوجات في المغرب وضمنها المحروقات، قرر البرلمان برمجة عرض المهمة الاستطلاعية البرلمانية حول تحديد أسعار البيع للعموم وحقيقة شروط المنافسة بقطاع المحروقات.

الاجتماعات التي جرى تأجيلها لمرات عدة للمصادقة على أول تقرير لها خلال هذه الولاية التشريعية الحالية اتفق أعضاء لجنة المالية والتنمية الاقتصادية على البرمجة أخيرا، للجواب عن الأسئلة التي تلت قرار التحرير الذي اتخذته الحكومة السابقة خلال سنة 2015.

وتنص المادة الـ63 من النظام الداخلي لمجلس النواب على أنه يجوز للجان الدائمة أن تكلف، بناء على طلب من رئيسها بعد موافقة مكتب اللجنة أو رئيس فريق أو ثلث أعضاء اللجنة، عضوين أو أكثر من أعضائها بمهمة استطلاعية مؤقتة حول شروط وظروف تطبيق نص تشريعي معين أو موضوع يهم المجتمع أو يتعلق بنشاط من أنشطة الحكومة والإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية، باتفاق مع مكتب مجلس النواب.

وفِي مقابل تأكيد مصادر برلمانية على أن الفرق لم تتوصل بالتقرير من اللجنة البرلمانية، أوضحت مصادر من مكتب اللجنة أن القطاعات الحكومية المعنية والفرق البرلمانية توصلت بالتقرير منذ أيام، موضحة أن هناك شبه إجماع داخل اللجنة حول التوصيات التي تضمنها التقرير بعد خلافات بين أعضائها؛ ومنها أن متوسط ثمن المحروقات في المغرب هو الأقل ضمن الدول غير المنتجة للبترول، سواء الأوروبية أو الإفريقية.

وفِي هذا الصدد، قال بلاغ صادر عن عبد الله بووانو، رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، إنه باتفاق مع أعضاء مكتب اللجنة سيبرمج اجتماع تقديم ومناقشة تقرير المهمة الاستطلاعية حول المحروقات، مشيرا إلى أن الاجتماع تقرر عقده يوم الثلاثاء المقبل في مجلس النواب.

التقرير، الذي حصلت هسبريس على بعض مضامينه، أكد أن سعر المحروقات في "جميع الدول التي لا تنتج البترول، وليس فيها دعم للدولة، ليس أقل ثمنا من المغرب"، مستدلا بفرنسا التي يبلغ فيها ثمن اللتر الواحد بين 14 و21 درهما، وبالسنغال التي يصل فيها سعره إلى 11 درهما مغربيا.

وأرجع التقرير، وفقا للمعطيات الحكومية، ارتفاع الأثمان في هذه الدول التي لا تنتج البترول إلى الضرائب، مبرزا عزم الحكومة على ضمان المنافسة بين الشركات التي تزود المغاربة بهذه المادة الحيوية.

وتناقش المهمة الاستطلاعية المؤقتة كيفية تحديد أسعار بيع المحروقات للعموم وحقيقة وشروط المنافسة بالقطاع، بعد قرار تحرير الأسعار التي يتم احتسابها استنادا إلى الأثمان المرجعية لهذه المواد في السوق العالمية، وأخذا بعين الاعتبار المصاريف المترتبة عن إنتاجها أو استيرادها ومصاريف توزيعها.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (79)

1 - mowatine الأربعاء 09 ماي 2018 - 20:10
حزب التنمية هو المسؤول هو الذي حرر اسعار البترول و اسعار المواد الغذائية .
ان حزب العدالة و التنهية هو الذي نهج سياسة التقشف التي اهلكت القدرة الشرائية للمواطن .
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167
2 - ياسمين الأربعاء 09 ماي 2018 - 20:10
بنكيران انت سباب هاد الزيادات كلها فالمحروقات... وعاد شي ناس تابعين جيلالة بالنافخ بغاو يقاطعو الشركات الوطنية و يدعمو الأجنبية ... واش ا عباد الله من نيتكم داويين؟؟؟؟؟
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20
3 - عبد الناصر الأربعاء 09 ماي 2018 - 20:10
خاصنا نحاكمو بن كيران لي حرر الأسعار هذه هي الحقيقة
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109
4 - مصطفى الأربعاء 09 ماي 2018 - 20:10
بغينا بترول بي 7 .00 دراهم أو لا غملوه
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118
5 - فاهم الأربعاء 09 ماي 2018 - 20:11
رغم هذا الكم من الكلام الفارغ لم يخرجوا بشيئ اذا كان ثمن البترول في اوروبا أو أمريكا بنفس الثمن وهو مستبعد فإن الحد الأدى للأجور في هذه الدول هو الضعف أو أكثر، يجب على هذه الشركات عمل ثمن يوافق القدرة الشرائية للمواطن المغربي وهذا هو الحل أو ستبقى المقاطعة مستمرة
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144
6 - casablanca الأربعاء 09 ماي 2018 - 20:11
المقاطعة مستمرة. واش من المعقول المقارنة مع فرنسا اللي الدخل الفردي أضعاف الدخل المغربي. و السنغال اللي ما عندها لا سياحة لا فوسفاط.
بدل إضاعة الوقت في إيجاد التبريرات. اتقوا الله فينا.
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134
7 - مقاطع الأربعاء 09 ماي 2018 - 20:12
ليس هناك كلام يمكن قوله من غير هدا لأنه بكل سهولة
حاميها حرميها

فرنسا سميك هو 1300€
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117
8 - مجاز فاهم الأربعاء 09 ماي 2018 - 20:12
واش غادي نبداو ديما نعاودو هاذ الهضرة، ويجب أخد الحد الأدنى للأجور دوما في الحسبان و انتهى.
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104
9 - Souhail الأربعاء 09 ماي 2018 - 20:12
بالله عليكم متى رأينا شيئا ملموسا في صالح الفقراء منذ الإستقلال ؟؟ كل يغني على ليلاه.
هؤلاء الذين يقارنون بين المغرب بلد عربي مسلم فقير و فرنسا بلد كافر كم الحد الأدنى للأجور؟؟؟
اتقوا الله في هذا الشهر الكريم
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69
10 - أسامة الأربعاء 09 ماي 2018 - 20:15
يسدلون بفرنسا و هل مستوى الدخل الفردي في المغرب يقارن بفرنسا !!
و على الأقل إلى الدولة في فرنسا مكتدعمش المحروقات رآه دوك لفلوس كيدعم بيهم الصحة و التعليم و..و...و...
المغرب آش كيدعم ؟!
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30
11 - الصراحة على عين ميكا الأربعاء 09 ماي 2018 - 20:15
ربما أن لعنة اغلاق مصفات لاسامير ستلاحقم ايما رحلتو وزد على ذلك دعوات العمال المتوقفون عن العمل الى اجل غير مسمى.
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19
12 - وجدي الأربعاء 09 ماي 2018 - 20:15
التقرير يقارن ثمن البنزين بفرنسا لكن لم يقارن القدرة الشرائية لمواطني البلدين هذا من جهة ومن جهة اخرى يقول التقرير ان ارتفاع البنزين يعود كذلك الى الضرائب اذا المواطن يذبح مرتين علما ان البنزين مرتبط كليا بكل المواد الاستهلاكية بسبب النقل والحل هو اما ان تخفظ الضرائب الخيالية التي لا يستفيذ منها المواطن او الزيادة في الاجور لتساوي استهلاك المواطن دون ذلك ستتفاقم الاوضاع الاقتصادية للمغرب وسيعرف ركودا لا مثيل له
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18
13 - خليلوفيتش الأربعاء 09 ماي 2018 - 20:16
بغيتو ديرو لجنة ولا ماديروهاش حنا مقاطعين مقاطعين حتى يهبط الثمن بحال الصحراء بحال الشمال بحال الشرق بحال الغرب ياك مغرب موحد
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17
14 - طارق حتى لأولاد علي الأربعاء 09 ماي 2018 - 20:16
...هل تقارنون بين فرنسا والمغرب ....لماذا تغيب مثل هذه المقارنات عندما يتعلق الأمر بأجور الموظفين وعندما يتعلق الأمر بأجور الوزراء وامتيازاتهم وتقاعدهم ...؟
لماذا لا تقارنون قوانينهم الضريبية التي تلاحق من يحقق ارباحا طائلة ...بقوانيننا المنسية ..
لماذا لا تقارنون قضاءهم بقضائنا ؟.....
.....
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19
15 - Rachid الأربعاء 09 ماي 2018 - 20:17
هذا كل ثمثيل*ثمثيل و مسرحية على الشعب المغربي المقاطع يقوم بها نواب الامة و الحكومة لحث المغاربة على انهاء المقاطعة.ولكن هيهات هيهات مقاطعون الى الابد و حتى انخفاض الاسعار.
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17
16 - محب لفريق الجيش الملكي الأربعاء 09 ماي 2018 - 20:17
المسؤولين في المغرب يضنون ان شعب المغربي مازال غافلا و يسهل تضليله..رسالة الى المسؤولين غيرو الخطة فالشعب عاق و فاق و الدليل هو المقاطعة..للاشارة حسب بعض المصادر فالبترول موجود في المغرب ها ١ 2 إستوردو البترول من الجزائر فاضن ان التكلفة ستكون أرخص جدا ليستفيد الشعب المغربي..لاتوهمون بصراع فنحن لا يهمنا صراعاتكم لان في الأخير الشعب لن يستفيد.
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10
17 - bzafff الأربعاء 09 ماي 2018 - 20:17
لا يمكن مقارنة الدول الاوربية بالمغرب فيما يخص الاسعار لسبب بسيط وهو اختلاف متوسط الدخل بيننا وغير دلك كثير......بزاااف كون غير سكتوا حسن بلا مايفقصونا.......
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8
18 - محمد الأربعاء 09 ماي 2018 - 20:18
أين كنتم أيها البرلمانيون قبل أن يقوم الشعب المغربي الحر الأبي بمقاطعة كل المنتوجات التي أرهقت جيبه , أم أنكم كنتم نائمون ولم يكن يهمكم سوى تحقيق مصالحكم وجمع الثروة على حساب هذا الشعب ،الآن كل حزب منكم يريد أن يركب على هذه المقاطعة ليحقق
مكتسبات سياسية لن تفلحوا في ذلك وبالعامية راه عقنا بكم
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11
19 - مراد الأربعاء 09 ماي 2018 - 20:19
فرنسا أن كان سعر البنزين 14 أو حتى 20درهم فإن دخل الفرد في الساعة يتجاوز 100درهم المشكل في المغرب ليست الاسعار وإنما القدرة الشرائية منعدمة لان ما يحصل عليه المواطن الفرنسي في الساعة يعادل يوم كامل من العمل في المغرب وهنا تكمن المشكلة ادن يجب على المواطن ا
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7
20 - مدوخ من طنجة الأربعاء 09 ماي 2018 - 20:19
كايقارنو فرنسا مع المغرب في الاثمنة.قارنوهم بعدا ف السميك و المعيشة.حقا ما دمت في المغرب ....
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10
21 - ثلاتة علي براد الأربعاء 09 ماي 2018 - 20:20
البنزين كايتزاد فيه 50سنتيم مالين الطاكسيات كايزيدو ها على كل مواطن يعني كيربحو فالفياج تلاتة دراهم وفالاخر كيتشكاو من الزيادة وهي راها فصالحهم. شكون ليكياكل البوليط والتصرفيق فهادشي كولشي مول الموتشي المواطن شعيبة.
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8
22 - امينه المنصوري سلا الأربعاء 09 ماي 2018 - 20:21
السلام عليكم تدخلي هد تقبلوه جزاكم الله خير حوالي 160مليلر سنتم تسنزف من اموال لبسطاء شهريا لمتيازات وتعويضات ومجانيات محروقات وافخم سيارات لوزرا وبرلمان ورؤساء وعمداؤ الجهات +الاجرة وتقاعد الخيالي كيف لبرلمنيه اجرته 16مليون سنتم كيف لوزير مجموع تعويضاته واجرته ونعاية خدمته يتقاضى شهريا حوالي 23مليون سنتم من حرر المواد لغداءيه ولمنتجات لستهلاكيه وفرض ضراءب ودعاءر على شركات اليس حزب لاعدالة ولاتنميه من زاد في ثمن لمزوط 3دراهم صفقت له تبيعات واتباع لانه ضمن لهم رفاهيه وتعدد لوظاءف وبريمات واجرة مضاعفه ومدد تقاعد لارضاء اتباعه وتبيعاته من اجهز على وصاءف برلمنيه ووظاءف جمعات ووظاءف بدواوين وادارت ومحكام اليس بنكران وبيادقه من حرض على مقاطعة حليب سنترال رغم ثمنه لم يزد ولو سنتم واحد.مند 10سنوات وحرضو على مقاطعة افريقيا لان اخنوش رغم انه في الاغلبيه اصبح يشكل عليهم خطر حين يصل لراست الحكومه ينة 2021 ويصبح حزب بنكران وتوحيد ولعدل والاخوان في خبر كان لاوجود لهم لاكن بعض لمغاربه نيام بصفقو للمحرضين ولمقاطعين وهم يخربون وطنهم وحوالي 7890عامل وعامله وحوالي 160الف فلاح
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2
23 - marocaine الأربعاء 09 ماي 2018 - 20:21
مفهامنا والو من هاد الحكومة لأنها أصلا لا تفهم شئ على الإطلاق
الوزير بوسعيد قال في مقابلة مع أحد الصحفيين ان فاتورة الطاقة هي اللتي تهلك الإقتصاد الوطني فهم تسطا حنا المواطنين كنخلصو المازوط فالبومبة ب 10.13 للتر ؟
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2
24 - المقطاعة الأربعاء 09 ماي 2018 - 20:21
تكون هده الاتمنة في الدول الاخرى اكثر او اقل لايهمنى في شيء انا لاريد شراء م عندكم او سلينا الكلام فلوسي في جيبي و انا حر اشتري مند من اريد او براكا ما تمتلو علينا غير مرا ماء علي تطلب خفض الضريبة او دبا البنزين باقي الحليب غير تبرير اديالهم نرجو النشر
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0
25 - الكروي الأربعاء 09 ماي 2018 - 20:22
مقارنة عجيبة ثمن التر في فرنسا 1.36 يورو الكزوال
لكن ثمن التر من الماء بفرنسا علبة من 6 قارورة 1و نصف 1 يورو واحد
و في المغرب لتر و نصف من سيدهم علي كم يكلف؟؟؟؟
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2
26 - مغربي غيور الأربعاء 09 ماي 2018 - 20:22
اذا قارنتم سعر المحروقات بين المغرب وفرنسا، فقارنوا اجورهم باجورنا، حينئذ افعلوا ماشئتم، والله ثم والله ما زلنا مقاطعون.
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3
27 - Maher الأربعاء 09 ماي 2018 - 20:23
راه حشومة وعيب يبقاو فالمغرب بحال دوك النماذج في البرلمان والحكومة واش جايبين لينا دار العجزة تسير أمور البلاد وا فيقو وعيقو شوية راه الجيل ديال 2000 ماشي هو الجيل ديال 1960 الشباب ولاو يضحكو عليكم غير بالتكنلوجيا راه كاين فارق كبير فالسن وميمكنش تفهمو هاد الجيل لي طالع ... جيبو وزراء شباب وعندهم كفاءة راه كينين غير هوما اما يلا بقيتو كل عام تجي نفس الوجوه تسناو شي حاجة اخرى اكثر من المقاطعة لأن هاد الجيل مايقدرش يخرج للشارع ويغوت حيث اصلا ميقدرش على العصا هادا جيل الانفورماتيك وما ادراك ما لانفورماتيك
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4
28 - مراد الأربعاء 09 ماي 2018 - 20:23
ثمن البترول يجب أن يكون في المغرب مقسوم على 10 لنتساوى مع المواطن الفرنسي في قدرة الشرائية
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2
29 - youssef El khang الأربعاء 09 ماي 2018 - 20:23
دابا هذا ماشي تخربيق. إلا كانو دول أخرين فيهم شفارة كيسرقو الشعب والشعب مدوخ حنا مالنا الله يرحم الوالدين هضروا لينا على واقعنا أش بغينا الجيران و زايدون أش درنا باللجان اللي دازو ف أحداث سيدي إفني و فيضانات كلميم وزيد وزيد. المهم كون كان الخوخ يداوي...
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0
30 - François الأربعاء 09 ماي 2018 - 20:24
aujourd'hui le prix du gazole chez Leclerc à Paris est 1,349 Euro soit 15,5 dhs le litre et l'essence super 98 sans plomb est 1,469 Euro soit 16 dhs. à comparer avec les prix au Maroc je crois que c'est excessif vu le niveau des salaires, en France la prime au chômage et les services de l'éducation gratuits et la secu sociale performante. à comparer France et Maroc : le ciel et la terre.
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4
31 - amal lmir الأربعاء 09 ماي 2018 - 20:24
هادشي واضح وعقلاني غي بنادم داير حريق الراس لهدف في نية يعقوب
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-1
32 - Hamza الأربعاء 09 ماي 2018 - 20:25
المقارنة بين سعر المحروقات بين المغرب و فرنسا مقارنة ليست بصحيحة.
في فرنسا هناك ما يسمى معامل الأوكتان، في الوقود يوجد أوكتان معين كلما ارتفع كلما ارتفع ثمن الوقود.
يوجد وقود90 و وقود 92 و وقود 95 و وقود 98.
فعلى أي وقود يتحدث هؤلاء البرلمانيون بالضبط؟
من الحدير بالذكر، و هذا لا يعرفه معظم مستعملي محركات التيربو، ان السيارات تحتاج لأوكتان ذو معامل 95. و قد حدث و ان شهدت مرسيديس العديد من المشتكين في مصر و حينما بحثوا وجدوا ان معامل الأوكتان مغشوش.
اعطونا وقود ذو جودة عالية، و لن نسأل عن الثمن.
بعض اصحدقائي لديهم سيارات من نوع الديزل، و يستخدمون فيها ديزل Super و هو اغلى من الوقود -essence- لكن تبقى السيارة بحالة ممتازة و محركها ممتاز.
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1
33 - abdellah الأربعاء 09 ماي 2018 - 20:26
bonjour,
il n'est pas judicieux de se comparer à la france ou le revenu est nettement élevé comparé au Maroc. ll faut par contre comparer la part de consommation Diesel par ménage à travers les différents pays et là, l'indicateur sera plus pertinent.
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-1
34 - حسن بيهدي الأربعاء 09 ماي 2018 - 20:27
حكومة بن كيران تتحمل مسؤوليتها كاملة في ما وصلنا له ، لانه اغنى الشركات الاجنبية ودمر شركاتنا الوطنية
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35 - vive tout le monde الأربعاء 09 ماي 2018 - 20:29
يجب على الأقل إزالة الضريبة على بيع المحروقات
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2
36 - hanane hanane الأربعاء 09 ماي 2018 - 20:29
غي فالمغرب وكاين تفاوت فثمن المحروقات لكن هدفهم افريقيا فقط وليس المحروقات...لو كانوا صادقين غيقاطعوا جميع شركات المحروقات للضغط عليهم . وللاسف هذا ليس الا تشويش على الناس الي كتشتغل على الاصلاح.
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1
37 - خديجة حلاك الأربعاء 09 ماي 2018 - 20:29
واشكوووووون جابنا لفرنسااااا لاش كتقارنونا بيهم واش الدخل ديال الفرد عندهم بحال عندنا
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1
38 - محمد منبب الأربعاء 09 ماي 2018 - 20:30
ما تقوله الحكومة حول كونها أدنى ثمنا من فرنسا سفسطة وجهل، لأن سميك فرنسا هو 15000 درهم، سميك المغرب هو 2000 درهم في الاقصى، بالقسمة السميك المغربي هو ثمن سميك الفرنسي، معناه أن 10 دراهم بالمغرب ينبغي قسمتها على 8 . سيكون الثمن أقل من 36 ريال للتر. هذه هي القسمة الحقيقية
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39 - farid baraka الأربعاء 09 ماي 2018 - 20:30
بن كيران من رفع الدعم على المحروقات وقلوا له يفكها دبا.
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2
40 - soufiane الأربعاء 09 ماي 2018 - 20:31
و شحال الحد الأدنى للأجور والمرتبات في هاد البلدان ااااا س الوزير و البرلماني و رئيس الحكومة ؟ ياك كايدير على الأقل ثلاث أضعاف؟ بااااز والله تا باز
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41 - مغير الأربعاء 09 ماي 2018 - 20:31
لقد كونت اللجنة لدراسة الأثمان المتعلقة بالقدرة الشرائية في المغرب و ليس دراسة أثمان الدول الأروبية باينة كنتو تتساراو بحال لي قال صاحبكم... لا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم..
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0
42 - mosi. الأربعاء 09 ماي 2018 - 20:32
لو كان الخير في حكام الجزائر لما احتاجت هذه الدولة الغنية بالبترول والغاز الى استجداء المنتجين لخفض الانتاج كي تبيعه بثمن اعلى فيكفيها ان تبيعه الى المغرب بثمن ممتاز و بدون اي تكاليف نقل باعتبار القرب كما انها لن تحتاج الى صرف االكثير من ارباحها في استيراد المواد الفلاحية الطبيعية والمصنعة باثنان باهظة باعتبار ان المغرب يكعم اروبا كلها و الطماطم والخيار الفريز المغربي مثلا يصل الى الجزائر عن طريق اوروبا....
رخم الله الحسن الثاني..في الثمانينات كان هناك قمة للدول العربية في العراق وطلب منهم الحسن الثاني ان يدعموه بالنفط ليطور البلد مقابل فتح المغرب لاراصيه من اجل الاستثمار فب مدالمجال الفلاحي ليد حاجياتهم...لكنهم رفصو جمبعا الا صدام حسين و زيد بن سلطان ال نهيان و السلطان قابوس بن سعيد و الملك الحسين ملك الاردن...فقال لهم الحسن الثاني جملته الشهيرة...انتم لديكم البترول و أنا لدي الماء...وسوف نرى من سيربح.
كانت فكرة الحسن الثاني انشاء التكامل العربي فلا يدطرو الى الاعتماد على الغرب في الاثمنة...لكن العرب....اشد كفرا ونفاقا...
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-1
43 - nasser karim الأربعاء 09 ماي 2018 - 20:33
الي حرر اسعار المحروقات هو سبب الفتن الي فالبلاد حاليا انسان فاشل وحقود لا تهمه مصلحة الوطن والمواطنين
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1
44 - hassan jawadi الأربعاء 09 ماي 2018 - 20:35
ههههه المشكل الناس الي كيقولو مقاطعين حتا واحد فيهم ميكساب طموبيل...غي زكارة
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-2
45 - حفيظ الأربعاء 09 ماي 2018 - 20:36
نحن مستمرون في المقاطعة و هاذ الشركات لي شافت راسها مقنعهاش داكشي لي كتربح تبدل الحرفة تمشي تبيع التبن ، المهم حنا متافقين و مامزروبينش لي بغا ادير المروة نشريو عندو فلوسنا فجيبنا حنا، لي مامسلكوش هادشي و بغا إحط السوارت غير امشي الما و الشطابة ماشغلنا لا فالسنغال لا فالموزنبيق
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-1
46 - ahmed الأربعاء 09 ماي 2018 - 20:36
Le prix du pétrole en France est constitué de 80 à 85 % de taxes
Au Maroc vous pouvez nous donner le pourcentage des taxes
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1
47 - hassan الأربعاء 09 ماي 2018 - 20:37
لماذا لا تعمل الدولة على خفض أو إعفاء المواد الأساسية من الضرائب؟ أم أنها تصر على إثقال كاهل المواطن الذي يؤدي الثمن مرتين. أم أن هذا الإعفاء سيؤثر على امتيازات أعضاء الحكومة و البرلمان و باقي المحظوظين الذين يتلقون رواتبهم الضخمة من ضرائب المستضعفين !!!؟؟؟؟
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48 - زمان تطوان .. الأربعاء 09 ماي 2018 - 20:38
كيف يقارن المغرب بفرنسا من حيث اسعار البنزين.. بغض النظر إلى مقارنته بالاجور معها.
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49 - مقاطع الأربعاء 09 ماي 2018 - 20:38
لااتق في البرلمان لانه يتلقى تقارير جاهزة ومدرسة لتعلم السرقة إلا رحم ربك ولكم في برلماني حد السوالم عبرة
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50 - رشيد الأربعاء 09 ماي 2018 - 20:39
فرانسا 15000 الف درهم شهر بخدامين الناس المغرب 2000درهم
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51 - rachid الأربعاء 09 ماي 2018 - 20:40
الحد الأدنى للأجور النواب 3000€ في الشهر داك شي علاش ماجاهومش غالي
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52 - مشرق الأربعاء 09 ماي 2018 - 20:41
هل المواطن المغربي كيربح مثل المواطن الفرنسي
اما ثمن الكزوال 1.40€ يعني 10د 40 سنتم وفي بعض المحطات أقل من ثمن المذكر أعلاه
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53 - أنور معز الأربعاء 09 ماي 2018 - 20:42
خاص الدولة هيا لي تحمل المسؤولية ماشي الشركات
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54 - اسماعيل زاكوري الأربعاء 09 ماي 2018 - 20:42
سلام أعليكم ال البرلمان هل انتم تمتلون فرنسا ولا سنغال شوفو الشعب ديالكم وطبيعة عيش الشعب ديالكم تقول ليا سنغال إلى كان المازوط غالي هما اديرو ليه بناقص معندهم ميديرو به سيارة يمتلكها غير هذا وهذاك لي قادر يستغنى عليها حتى هو في اي وقت (يعني معايش بها شخصيا)اما فرنسا يا برلمان بلا منقول ليك راه المواطن الضعيف كيتحصل على 40 euro إلى شرا 5لتر من مازوت فربعين اورو شحال اشيط ليه 33اورو اما نظيره المغربي لي كيتخلص ب60dhإلى شرا 5لتر راه عارفين اش غيشيط 0dhناهيك عن مواد اخرى والعفوا منكم .
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55 - رياض الأربعاء 09 ماي 2018 - 20:42
القدرة الشرائية للمواطن الفرنسي تضاعف قدرة المغربي عشرة مرات، ما هذه المقارنات الجوفاء. تحديد الاثمنة تخضع لمقاييس معينة، اخدة بعين الاعتبار القدرة الشرائية كمعامل اساسي،
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56 - عزيز الأربعاء 09 ماي 2018 - 20:42
لولا حكومة بنكيران التي رفعت الدعم عن المحروقات لكانت أقل ثمنا حاليا من الدول الأخرى
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57 - الياس العموري الأربعاء 09 ماي 2018 - 20:43
مقاطعة المحروقات افريقيا فقط وتستهدف عزيز اخنوش فكفى من الحقد ، فنحن نعتز بهذا الوزير الشهم و أمثاله لكونهم يستثمرون أموالهم في المغرب و يشغلون أبناء المغاربة الذين تعجز الحكومة عن تشغيلهم.
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-3
58 - كوثر الأربعاء 09 ماي 2018 - 20:44
ليست الشركة هي المسؤولة عن رفع ثمن المحروقات وإنما الحكومة هي سبب هذا الغلاء لانها رفعت ثمن والضرائب ورفعت الدعم بشكل نهائي عن المحروقات وكذا بعض المواد الاستهلاكية
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59 - مغربي حر الأربعاء 09 ماي 2018 - 20:44
أولا ثمن الكازوال في السنغال لا يتعدى 10 دراهم.
ثانيا أعلى سعر في فرنسا هو في مدينة باريس ولا يتعدى 18 درهم.
ثالثا، كيف يبرر صاحب المقال أو اللجنة البرلمانية الفرق بين السعر الحالي مع السعر القديم و لو أضفنا له قيمة الدعم الذي كانت الدولة تدعم به المحروقات.
رابعا، المرجو تفسير لماذا شركة طوطال ربحت في ستة أشهر في سنة 2016 ضعفي رقم معاملاتها في البورصة رغم أن الطلب الداخلي لم يزداد.
ارحموا عقولنا
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60 - الهواشم الأربعاء 09 ماي 2018 - 20:44
باختصار وشهد شاهد من اهلها واش بيتوهم اكولو راه البرلمانيين هادوك ماشي المغاربة والدخل الفردي ديالهم راكم عارفينو جوج فرانك
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61 - anarouz الأربعاء 09 ماي 2018 - 20:45
Finalement ils ont décidés de dire la vérité ? Il était temps ..
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62 - locodelaciudad الأربعاء 09 ماي 2018 - 20:46
Franchement je ne pensais que vous avez autant de mépris pour vos concitoyens ! Expliquez moi pourquoi c'est maintenant que vous sortez ce soit disant rapport ! Vous ne comprenez rien, le message des citoyens est clair et limpide : le boycott continu tant que les prix sont hors de portée de la majorité des marocains et vos justifications et fausses comparaisons vous les gardez pour vous, point à la ligne
Merci pour la publication
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63 - روسيا الأربعاء 09 ماي 2018 - 20:47
المحروقات تعتبر مصدر اساسي لباقي المواد الغذائية الاخرى، و الخدمات، خاصة خدمات النقل
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64 - سامية سامية الأربعاء 09 ماي 2018 - 20:47
نعم ثمن المحروقات مرتفع مقارنة ما كان عليه سابقا ولكن هذا ليس بسبب الشركة لانها هي بدورها عليها ضغوطات ضريبية والنقل واللوجستيك إلى آخره وكان من المفروض. على الحكومة ألا ترفع الدعم بشكل نهائي وتترك المواطن يتصارع مع هذا الغلاء
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65 - neutre الأربعاء 09 ماي 2018 - 20:48
يجب اولا مقارنة القدرة الشرائية بين المواطن الفرنسي و المغربي بعدها ستفهم ان المفارقة شاسعة ولامجال لمقارنة اسعار المحروقات بين المغرب و فرنسا.
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66 - Seriously الأربعاء 09 ماي 2018 - 20:49
و علاش ناقصين الضريبة في الصحراء أو حنا مشي مغاربة ؟!
2 حتى يكون الدخل ديالنا بحال الفرنسيين و قارن ديك الساعة معاهم
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67 - france الأربعاء 09 ماي 2018 - 20:49
في الجنوب المغربي اهل سوس لسنا مع المقاطعة لانها عنصرية تستهدف شراكة دون الاخر ولهذا احي اهل سوس كونوا رجالا لاتقطعوا شراكة اخوكم عزيز اخنوش
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-2
68 - ابراهيم الأربعاء 09 ماي 2018 - 20:49
بنكيران في حكومته السابقة هي التي تسببت في هذا الغلاء في عهده شهدت مجموعة من المواد إرتفاعا مهولا
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69 - الزناتي الأربعاء 09 ماي 2018 - 20:49
شكون يشهدلك بالزين اللا العروسة ابا وامي بطبيعة الحال اللجنة المكونة من البرلمانين وجلهم رجال اعمال ويبحثون عن مصالحهم مغديش يقولوا الحقيقة ويشهدوا في اصدقائهم في الحزب والمجلس كلهم حيتان
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70 - رسموكي محمد الأربعاء 09 ماي 2018 - 20:51
بنكيران هو من رفع الدعم على المحروقات دون ان يوفر البديل فارتفعت الاسعار فاكتوت جيوب المواطنين
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71 - رسمي الأربعاء 09 ماي 2018 - 20:51
لا احد يفهم في المحروقات سوى المداويخ.. المغاربة ولاد الميدان عارفين اش كاين
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72 - فجيجي وجدي ماشي مدوخ الأربعاء 09 ماي 2018 - 20:52
واسي بوانوا و صحاب التقرير واش فرنسا كايتخلصوا بالدرهم ؟؟ ههههه حسسني التقرير كأن فرنسا جهة من جهات المغرب على الرغم من ضعف الإقاصاد الفرنسي مقارنة بألمانيا و و م أ و اليابان إلا أن ثمن المحروقات بها يبقى مقبولا صحاب ليا 16 يورو للتر هه
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73 - سيمو سيمو الأربعاء 09 ماي 2018 - 20:52
خاصنا في الحقيقة نقاطعو تجار الدين لانهم ااسبب الاول والاخير لي وصلونا لهذه الزيادات بدون زيادة في الأجور
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74 - راقي الأربعاء 09 ماي 2018 - 20:53
من يتحدث عن استفادة شركة المحروقات فهو مخطئ، الكل يعرف ان تحرير الاسعار و ارتفاع الضرائب سبب في الغلاء
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75 - رضى السويي الأربعاء 09 ماي 2018 - 20:53
لجنة المراقبة التي وعدت بها حكومة بنكيران لم تخرج الى حيز الوجود فذهب بنكيران بتقاعد مريح ببيته محاط بحراس خاصين وبسيارة الميرسيديس فترك المواطن يعاني الامرين مع المحروقات
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76 - رشيد بحول الله الأربعاء 09 ماي 2018 - 20:54
نعم هذا الكلام صحيح وحق اريد به باطل لكن لم تتم مقارنة القدرة الشرائية الفوارق في الاجور بين الأوربيين والمغاربة
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77 - مواطن مغربي الأربعاء 09 ماي 2018 - 20:57
يجب على الدولة والمصالح المكلفة أن تقوم بتحليل كل التكاليف المزعومة على طول السلسلة من الشراء بالسوق العالمية إلى البيع للمستهلك مع تحديد هامش الربح وثمن البيع.
زد إلى جانب دلك يجب على الحكومة أن تقوم بكل ما في وسعها لإعادة تشغيل محطة سامير من أجل التخفيف من التكلفة وضمان الاحتياطي الاستراتيجي للبلد وإعادة اليد العاملة .
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78 - Rhanem الأربعاء 09 ماي 2018 - 20:58
اولا تمن المحروقات في فرنسا 1euro20 ليس 21Dh اكذوبة هنا في ألمانيا 1euro 15 اَي 11DH ومع اخر السنة تحسب كم من كيلومتر في السنة تاخد التعويض من الدولة
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79 - aziz الأربعاء 09 ماي 2018 - 21:01
لا بن كيران ولاأحزاب هي السبب في ترك هدا القطاع للمنافسة بل هو شخص واحد الدي في الاونة الاخيرة بدأ يظهر في جميع المحافل وأشبهه بي البصري وزير الداخلية في عهد الملك الحسن التاني هدا الشخص إنه الدكتاتوري عزيز اخنوش
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