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كُتّاب وآراء
لجنة برلمانية تكشف تفاصيل أسعار بيع المحروقات في المغرب
بعد النقاش الذي شهدته الجلسة البرلمانية الأخيرة لمجلس النواب حول حملة المقاطعة للعديد من المنتوجات في المغرب وضمنها المحروقات، قرر البرلمان برمجة عرض المهمة الاستطلاعية البرلمانية حول تحديد أسعار البيع للعموم وحقيقة شروط المنافسة بقطاع المحروقات.
الاجتماعات التي جرى تأجيلها لمرات عدة للمصادقة على أول تقرير لها خلال هذه الولاية التشريعية الحالية اتفق أعضاء لجنة المالية والتنمية الاقتصادية على البرمجة أخيرا، للجواب عن الأسئلة التي تلت قرار التحرير الذي اتخذته الحكومة السابقة خلال سنة 2015.
وتنص المادة الـ63 من النظام الداخلي لمجلس النواب على أنه يجوز للجان الدائمة أن تكلف، بناء على طلب من رئيسها بعد موافقة مكتب اللجنة أو رئيس فريق أو ثلث أعضاء اللجنة، عضوين أو أكثر من أعضائها بمهمة استطلاعية مؤقتة حول شروط وظروف تطبيق نص تشريعي معين أو موضوع يهم المجتمع أو يتعلق بنشاط من أنشطة الحكومة والإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية، باتفاق مع مكتب مجلس النواب.
وفِي مقابل تأكيد مصادر برلمانية على أن الفرق لم تتوصل بالتقرير من اللجنة البرلمانية، أوضحت مصادر من مكتب اللجنة أن القطاعات الحكومية المعنية والفرق البرلمانية توصلت بالتقرير منذ أيام، موضحة أن هناك شبه إجماع داخل اللجنة حول التوصيات التي تضمنها التقرير بعد خلافات بين أعضائها؛ ومنها أن متوسط ثمن المحروقات في المغرب هو الأقل ضمن الدول غير المنتجة للبترول، سواء الأوروبية أو الإفريقية.
وفِي هذا الصدد، قال بلاغ صادر عن عبد الله بووانو، رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، إنه باتفاق مع أعضاء مكتب اللجنة سيبرمج اجتماع تقديم ومناقشة تقرير المهمة الاستطلاعية حول المحروقات، مشيرا إلى أن الاجتماع تقرر عقده يوم الثلاثاء المقبل في مجلس النواب.
التقرير، الذي حصلت هسبريس على بعض مضامينه، أكد أن سعر المحروقات في "جميع الدول التي لا تنتج البترول، وليس فيها دعم للدولة، ليس أقل ثمنا من المغرب"، مستدلا بفرنسا التي يبلغ فيها ثمن اللتر الواحد بين 14 و21 درهما، وبالسنغال التي يصل فيها سعره إلى 11 درهما مغربيا.
وأرجع التقرير، وفقا للمعطيات الحكومية، ارتفاع الأثمان في هذه الدول التي لا تنتج البترول إلى الضرائب، مبرزا عزم الحكومة على ضمان المنافسة بين الشركات التي تزود المغاربة بهذه المادة الحيوية.
وتناقش المهمة الاستطلاعية المؤقتة كيفية تحديد أسعار بيع المحروقات للعموم وحقيقة وشروط المنافسة بالقطاع، بعد قرار تحرير الأسعار التي يتم احتسابها استنادا إلى الأثمان المرجعية لهذه المواد في السوق العالمية، وأخذا بعين الاعتبار المصاريف المترتبة عن إنتاجها أو استيرادها ومصاريف توزيعها.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (79)
ان حزب العدالة و التنهية هو الذي نهج سياسة التقشف التي اهلكت القدرة الشرائية للمواطن .
بدل إضاعة الوقت في إيجاد التبريرات. اتقوا الله فينا.
حاميها حرميها
فرنسا سميك هو 1300€
هؤلاء الذين يقارنون بين المغرب بلد عربي مسلم فقير و فرنسا بلد كافر كم الحد الأدنى للأجور؟؟؟
اتقوا الله في هذا الشهر الكريم
و على الأقل إلى الدولة في فرنسا مكتدعمش المحروقات رآه دوك لفلوس كيدعم بيهم الصحة و التعليم و..و...و...
المغرب آش كيدعم ؟!
لماذا لا تقارنون قوانينهم الضريبية التي تلاحق من يحقق ارباحا طائلة ...بقوانيننا المنسية ..
لماذا لا تقارنون قضاءهم بقضائنا ؟.....
.....
مكتسبات سياسية لن تفلحوا في ذلك وبالعامية راه عقنا بكم
الوزير بوسعيد قال في مقابلة مع أحد الصحفيين ان فاتورة الطاقة هي اللتي تهلك الإقتصاد الوطني فهم تسطا حنا المواطنين كنخلصو المازوط فالبومبة ب 10.13 للتر ؟
لكن ثمن التر من الماء بفرنسا علبة من 6 قارورة 1و نصف 1 يورو واحد
و في المغرب لتر و نصف من سيدهم علي كم يكلف؟؟؟؟
في فرنسا هناك ما يسمى معامل الأوكتان، في الوقود يوجد أوكتان معين كلما ارتفع كلما ارتفع ثمن الوقود.
يوجد وقود90 و وقود 92 و وقود 95 و وقود 98.
فعلى أي وقود يتحدث هؤلاء البرلمانيون بالضبط؟
من الحدير بالذكر، و هذا لا يعرفه معظم مستعملي محركات التيربو، ان السيارات تحتاج لأوكتان ذو معامل 95. و قد حدث و ان شهدت مرسيديس العديد من المشتكين في مصر و حينما بحثوا وجدوا ان معامل الأوكتان مغشوش.
اعطونا وقود ذو جودة عالية، و لن نسأل عن الثمن.
بعض اصحدقائي لديهم سيارات من نوع الديزل، و يستخدمون فيها ديزل Super و هو اغلى من الوقود -essence- لكن تبقى السيارة بحالة ممتازة و محركها ممتاز.
il n'est pas judicieux de se comparer à la france ou le revenu est nettement élevé comparé au Maroc. ll faut par contre comparer la part de consommation Diesel par ménage à travers les différents pays et là, l'indicateur sera plus pertinent.
رخم الله الحسن الثاني..في الثمانينات كان هناك قمة للدول العربية في العراق وطلب منهم الحسن الثاني ان يدعموه بالنفط ليطور البلد مقابل فتح المغرب لاراصيه من اجل الاستثمار فب مدالمجال الفلاحي ليد حاجياتهم...لكنهم رفصو جمبعا الا صدام حسين و زيد بن سلطان ال نهيان و السلطان قابوس بن سعيد و الملك الحسين ملك الاردن...فقال لهم الحسن الثاني جملته الشهيرة...انتم لديكم البترول و أنا لدي الماء...وسوف نرى من سيربح.
كانت فكرة الحسن الثاني انشاء التكامل العربي فلا يدطرو الى الاعتماد على الغرب في الاثمنة...لكن العرب....اشد كفرا ونفاقا...
Au Maroc vous pouvez nous donner le pourcentage des taxes
اما ثمن الكزوال 1.40€ يعني 10د 40 سنتم وفي بعض المحطات أقل من ثمن المذكر أعلاه
ثانيا أعلى سعر في فرنسا هو في مدينة باريس ولا يتعدى 18 درهم.
ثالثا، كيف يبرر صاحب المقال أو اللجنة البرلمانية الفرق بين السعر الحالي مع السعر القديم و لو أضفنا له قيمة الدعم الذي كانت الدولة تدعم به المحروقات.
رابعا، المرجو تفسير لماذا شركة طوطال ربحت في ستة أشهر في سنة 2016 ضعفي رقم معاملاتها في البورصة رغم أن الطلب الداخلي لم يزداد.
ارحموا عقولنا
Merci pour la publication
2 حتى يكون الدخل ديالنا بحال الفرنسيين و قارن ديك الساعة معاهم
زد إلى جانب دلك يجب على الحكومة أن تقوم بكل ما في وسعها لإعادة تشغيل محطة سامير من أجل التخفيف من التكلفة وضمان الاحتياطي الاستراتيجي للبلد وإعادة اليد العاملة .