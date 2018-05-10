ساجد يروج لخبرات المغرب في الطيران أمام مسؤولين أجانب

هسبريس من الرباط

أجرى محمد ساجد، وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، مباحثات متفرقة مع كل من وزير النقل التونسي، ووزير الدولة في النقل والطيران المدني بالصومال، ورئيس الطيران المدني الكويتي، ووزير المواصلات الليبي.

تونس والاستفادة من الخبرات المغربية

استقبل محمد ساجد، وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، رضوان عيار، وزير النقل التونسي، الذي يقوم بزيارة إلى المغرب للمشاركة في أشغال الدورة 24 لاجتماع المكتب التنفيذي للهيئة العربية للطيران المدني، بحسب بلاغ صادر عن وزارة السياحة.

وأشاد ساجد خلال هذا اللقاء بالعلاقات التي تربط المغرب وتونس في مجالات عدة، فيما تطرق رضوان عيار، وزير النقل بتونس، إلى عزم بلده على الاستفادة من الخبرات المغربية في مجال الطيران المدني والتكوين، مبرزا إقبال الشعب التونسي على وجهة المغرب.

واستغل الطرفان المناسبة، بحسب البلاغ ذاته، من أجل التطرق لكيفية السعي إلى تثمين العلاقات التي تربط البلدين، والعمل على إيجاد السبل الكفيلة بإرساء التعاون الثنائي بينهما.

تنويه بجهود المغرب في الطيران

واستقبل محمد ساجد في لقاء آخر وزير الدولة في النقل والطيران المدني بالصومال، عبد الرحمان كولمي حرسي، والوفد المرافق له، للمشاركة في أشغال اجتماع المكتب التنفيذي للهيئة العربية للطيران المدني.

وأشاد وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، خلال هذا اللقاء، بعلاقات المغرب والصومال في مجال الطيران المدني وعدة مجالات اقتصادية أخرى، مستغلا المناسبة للترحيب بالوزير الصومالي والوفد المرافق له.

من جانبه، أشار عبد الرحمان كولمي حرسي، وزير الدولة في النقل الصومالي، إلى عزم بلاده على الاستفادة من خبرات المغرب في مجال الطيران المدني والتكوين، منوها في الوقت ذاته بالمجهودات التي يقوم بها المغرب في هذا المجال.

خطوط بين المغرب والكويت

وتطويرا للعلاقات الثنائية، وترسيخا للتعاون متعدد الأطراف، استقبل محمد ساجد الشيخ سلمان صباح السالم الحمود الصباح، رئيس الطيران المدني الكويتي، والوفد المرافق له، قصد المشاركة في أشغال اجتماع المكتب التنفيذي للهيئة العربية للطيران المدني.

وفيما أشاد محمد ساجد بعلاقات المغرب والكويت في مجال الطيران المدني، أكّد الشيخ سلمان صباح السالم الحمود الصباح بدوره عزمه على الاستفادة من التجربة التي راكمها المغرب في هذا المجال، منوها بالمجهودات التي يقوم بها في ميدان النقل الجوي.

وبسط الجانبان مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، في أفق ترسيخ الشراكة التي يطمحان إليها، وخلق خطوط جديدة تربط المغرب بالكويت، فيما أبدا المسؤولان سعيهما إلى تثمين العلاقات التي تربط البلدين، والعمل على إيجاد سبل كفيلة لإرساء التعاون الثنائي بينهما.

إعادة العلاقات بين المغرب وليبيا

وموازاة مع أشغال اجتماع المكتب التنفيذي للهيئة العربية للطيران المدني، استقبل محمد ساجد المهندس ميلاد معتوق، وزير المواصلات الليبي، الذي يشارك في هذه الدورة. وتطرق المسؤول المغربي للعلاقات التي تجمع البلدين في مختلف المجالات.

من جانبه، أشار وزير المواصلات الليبي إلى عزم بلاده على إعادة العلاقات الثنائية، واستئناف حركة التنقل بين الشعبين، والاستفادة من التجربة التي خاضها المغرب في مجال الطيران المدني والتكوين.

واتفق الجانبان على تثمين العلاقات التي تربط البلدين، والعمل على إرسال التعاون الثنائي بينهما، خاصة في المجالات الاقتصادية، كما استغل المسؤولان اللقاء لتسطير رؤية مستقبلية تخدم مصالح البلدين.