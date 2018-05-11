القطب المالي يرصد الموارد البشرية لإفريقيا

هسبريس - محمد لديب

أكد خبراء ماليون أن تطوير الأعمال في القارة السمراء يستند بشكل أساسي إلى توفر موارد بشرية مؤهلة يمكن للشركات الخاصة الاعتماد عليها لتطوير أدائها.

وقال سعيد الإبراهيمي، المدير العام للقطب المالي للدار البيضاء، إن هذا الأخير يسعى إلى توضيح اتجاهات الموارد البشرية في إفريقيا، وتطوير خبرته في هذا المجال.

وأشار الإبراهيمي، خلال لقاء عقده أمس الخميس، إلى أن القطب المالي للدار البيضاء يعمل من خلال هذه الخطوة على تزويد أعضائه بمعلومات ذات جودة لتسهيل استثماراتهم، وتعزيز نشر مشاريعهم في القارة.

وأضاف المسؤول نفسه أن القطب المالي للدار البيضاء يهدف من وراء رصد اتجاهات الموارد البشرية في إفريقيا إلى تقديم رؤى قيمة حول واقع وتنوع ممارسات هذه الموارد، بما في ذلك الأجور والامتيازات الاجتماعية والحركية المهنية.

يشار إلى أن القطب المالي للدار البيضاء يضم مقاولات عدة، 70 في المائة منها هي شركات دولية منفتحة على العالم، تنتمي إلى أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية والشرق الأوسط، إلى جانب إفريقيا وأسيا، إضافة إلى شبكة من الشركاء الدوليين من سنغافورة ولندن ولوكسمبورغ ومونتريال وباريس.

وتشمل شراكات القطب المالي للدار البيضاء العديد من الجوانب، منها تبادل الخبرات التي تهم العديد من المجالات الواعدة للاقتصاديات المغربية والإفريقية في القطاعات المالية، وأسواق المشتقات، وتطوير الأسواق والرساميل، والتمويل الأخضر.

وشهد حجم استثمارات أعضاء القطب المالي للدار البيضاء بإفريقيا ارتفاعا بنسبة 80 في المائة، وتغطي شركاته 46 بلدا.