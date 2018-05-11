24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|11
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|04:47
|06:26
|13:29
|17:08
|20:23
|21:48
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- "ماء سيدي البحر".. إكسير الحياة السياسية
- مبروكي: هذه مظاهر "طلاق" الشباب المغربي مع طقوس الدين
- ردود على تصريحات الداودي
- فوضى الطاكسيات
- سجن فيسبوك
مبروكي: هذه مظاهر "طلاق" الشباب المغربي مع طقوس الدين (5.00)
- حكومة العثماني تطلق حملة إعلامية لمحاصرة تداعيات "المقاطعة" - (311)
- الحكومة تتوعد "المقاطعين" بالمتابعة بتهمة ترويج "أخبار زائفة" - (297)
- بلدان عربية وإفريقية تضاعف وارداتها من الحليب المغربي - (130)
- الحكومة تحذر من نشر "أخبار زائفة بسوء نية" - (117)
- الصين تمنح مليارا للبوليساريو .. وخبير: تمويل التداريب والأسلحة - (114)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
القطب المالي يرصد الموارد البشرية لإفريقيا
أكد خبراء ماليون أن تطوير الأعمال في القارة السمراء يستند بشكل أساسي إلى توفر موارد بشرية مؤهلة يمكن للشركات الخاصة الاعتماد عليها لتطوير أدائها.
وقال سعيد الإبراهيمي، المدير العام للقطب المالي للدار البيضاء، إن هذا الأخير يسعى إلى توضيح اتجاهات الموارد البشرية في إفريقيا، وتطوير خبرته في هذا المجال.
وأشار الإبراهيمي، خلال لقاء عقده أمس الخميس، إلى أن القطب المالي للدار البيضاء يعمل من خلال هذه الخطوة على تزويد أعضائه بمعلومات ذات جودة لتسهيل استثماراتهم، وتعزيز نشر مشاريعهم في القارة.
وأضاف المسؤول نفسه أن القطب المالي للدار البيضاء يهدف من وراء رصد اتجاهات الموارد البشرية في إفريقيا إلى تقديم رؤى قيمة حول واقع وتنوع ممارسات هذه الموارد، بما في ذلك الأجور والامتيازات الاجتماعية والحركية المهنية.
يشار إلى أن القطب المالي للدار البيضاء يضم مقاولات عدة، 70 في المائة منها هي شركات دولية منفتحة على العالم، تنتمي إلى أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية والشرق الأوسط، إلى جانب إفريقيا وأسيا، إضافة إلى شبكة من الشركاء الدوليين من سنغافورة ولندن ولوكسمبورغ ومونتريال وباريس.
وتشمل شراكات القطب المالي للدار البيضاء العديد من الجوانب، منها تبادل الخبرات التي تهم العديد من المجالات الواعدة للاقتصاديات المغربية والإفريقية في القطاعات المالية، وأسواق المشتقات، وتطوير الأسواق والرساميل، والتمويل الأخضر.
وشهد حجم استثمارات أعضاء القطب المالي للدار البيضاء بإفريقيا ارتفاعا بنسبة 80 في المائة، وتغطي شركاته 46 بلدا.