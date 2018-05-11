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هل ستفلح الحكومة في محاربة غلاء الأسعار خلال شهر رمضان؟

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الرئيسية | مال وأعمال | تقرير: أسعار المحروقات منخفضة بالمغرب .. وهوامش الربح مستقرة

تقرير: أسعار المحروقات منخفضة بالمغرب .. وهوامش الربح مستقرة

تقرير: أسعار المحروقات منخفضة بالمغرب .. وهوامش الربح مستقرة
هسبريس – محمد بلقاسم
الجمعة 11 ماي 2018 - 14:40

كشف التقرير التركيبي للمهمة الاستطلاعية حول أسعار بيع المحروقات السائلة للعموم وشروط المنافسة بعد قرار التحرير، والتي أحدثها مجلس النواب، أن "أول مستفيد من عملية رفع الدعم عن المواد البترولية وتحرير القطاع هو سياسة الدولة التي استفادت من توفير ما يزيد عن 35 مليار درهم سنويا، والتي تشكل نفقات المقاصة، التي بلغت سنة 2012 مستوى قياسيا يقدر بـ56 مليار درهم؛ وهي الأغلفة المالية التي تمت إعادة برمجتها لخدمة القطاعات الاجتماعية وتوجيه الدعم المباشر نحو الفئات الأكثر حاجة".

التقرير، الذي يرتقب أن يعرض يوم الثلاثاء المقبل في لجنة المالية بالغرفة الأولى، وحصلت هسبريس على نسخة منه، أكد أنه "دون اعتبار لمستوى الضرائب المفروضة، فإن الأسعار المطبقة في المغرب بعد التحرير تبقى من بين الأسعار المنخفضة مقارنة بنظيراتها في الدول غير المنتجة للبترول"، موضحا أن "منظومة الأسعار تتكون من شطرين، أولهما ثابت يتعلق بالضريبة الداخلية على الاستهلاك والضريبة على القيمة المضافة، وشطر متغير يتعلق بسعر المنتوج العالمي ومصاريف استيراده وتوزيعه".

وأكد واضعو التقرير أن "هذه التركيبة اتضح أنها معمول بها في جل الدول غير المنتجة للنفط والخاضعة لتحرير القطاع"، وأشاروا إلى أن "تعدد الشركات وتنوع مصادر شراء النفط ووجود إستراتيجيات استثمارية هي من بين مؤشرات المنافسة"، مشددين على أن "القطاع البنكي هو الذي استفاد من فترة المقاصة بحكم تغطيته لمديونية الدولة تجاه الشركات بفوائد عالية".

وفي هذا الصدد أوضح التقرير أن "التغيير في سعر النفط الخام على الصعيد الدولي يتم عكسه على الثمن داخل المغرب بصفة مباشرة، ولكن أساسا في الشطر المتغير من تركيبة الأسعار بشكل متفاوت"، مبرزا "غياب الإجراءات المصاحبة لتحرير سوق المحروقات، وعلى رأسها غياب نظام للتتبع الدقيق لحركة الأسعار على المستوى الدولي وأثرها على المستوى الداخلي، والتدخل عند الضرورة كما هو معمول به في المواد الغذائية الأساسية المحررة".

وبخصوص تسجيل "تقارب بين أسعار البيع المطبقة على مواد المحروقات بين مختلف الشركات والمحطات في مختلف المناطق والجهات، خاصة عند بداية التحرير"، نبه التقرير إلى أنه "سجل تغييرا في هذا التقارب مؤخرا"، مبرزا أن "تغييرا في أسعار البيع للعموم كان يتم في فاتح والسادس عشر من كل شهر عند بداية العمل بالتحرير، وكل عشرة أيام من طرف بعض الشركات، ومؤخرا كل أسبوع من طرف عدد من الشركات".

وفي وقت أكد التقرير عدم تغيير واستمرار نفس هوامش الربح بالنسبة لأرباب ومسيري محطات الوقود، سجل تنامي إحداث محطات الوقود بنسب عالية مقارنة مع مرحلة ما قبل التحرير، مشيرا إلى وجود فرق وتفاوت بين الثمن الناتج عن تطبيق تركيبة الأسعار، والتي كانت معتمدة قبل التحرير، وثمن البيع للعموم المعتمد من طرف الشركات.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (14)

1 - hier الجمعة 11 ماي 2018 - 14:44
واش هاد و معانا ولا مع غانا. لكن أرى أنهم مع الأسف... إنهم ضد الشعب
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27
2 - ياسمين الجمعة 11 ماي 2018 - 14:45
بنكيران وكلنا عليك الله انت سبب الزيادة فالمحروقات انت لي رفعتي الدعم على المحروقات ،،، الله ياخد الحق
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21
3 - الهاشمي الجمعة 11 ماي 2018 - 14:46
على الحكومة إذن التخلي عن الضريبة المفروضة على القطاع، حفاظاً على السلم الإجتماعي، غلاء المحروقات هو سبب غلاء جميع المواد الغذائية.
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26
4 - محمد نبيل الجمعة 11 ماي 2018 - 14:46
ارا ماتقرقرو و الله منتيق مقاطعون يعني مقاطعون
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30
5 - فقير الجمعة 11 ماي 2018 - 14:47
هل تعلمون أن الدولة أصبحت تربح من بيع المحروقات في المغرب و ذلك من خلال الضريبة على الاستهلاك الداخلي قيمتها حوالي 2،40 درهم عن كل لتر، بالإضافة إلى الضريبة على القيمة المضافة يعني ضريبتين خير مولانا إلى حسبنا شحال ديال الأطنان تتباع فالنهار، يمكن التأكد من كلامي فاليوم نحن في عصر التقنية
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26
6 - hkiko الجمعة 11 ماي 2018 - 14:48
سبحان الله هوامش الربح جد محدودة او شبه منعدمة وهم من أغنى الأغنياء تلك التقارير بخروا بها مقاطعوووووووووون
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30
7 - ملووك الجمعة 11 ماي 2018 - 14:48
المحروقات أثمنتها في المتناول لكن هناك من يريد الركوب على هذه المسألة لأهداف سياسية أصبحت اليوم مكشوفة
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-33
8 - مواطن مغربي الجمعة 11 ماي 2018 - 14:48
رفع الدعم باش تخويو جيب الفقير وتعمرو الصناديق وتقسموها فيما بينكم وبالآخر عفى الله عمى سلف والشعب يخلص من جيبو الله ياخد فيكم الحق
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19
9 - brahim الجمعة 11 ماي 2018 - 14:49
خليونا من نيفاق والكدوب الله يخوض الحق
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6
10 - جلال الجمعة 11 ماي 2018 - 14:49
محاولة ياسة لتضليل الراي العام المهم ياك كلشي مستقر مزيان ... صافي حت حنا مستقرين في المقاطعة هما ماضع ليهم والو وحنا اصلا ماخسرين والو.... نقصو مرحبة منقصتوش غادي تريبو حلبكم و تعومو بماكم وتحرجو مازوطكم ... واس كتفهمو العربية راه حنا شارين شارين بمعنى ماغدينش نخسرو .... وبركة من بلا بلا بلا راه ماوكلاش نقص مرحبة متنقصوش خليكم هكاك من عندي انا غادي تشمو ريال
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7
11 - عدول الجمعة 11 ماي 2018 - 14:50
كيفاش زعما..داك شي اللي دار مول فيديو "أجي تفهم" ماشي صحيح.. مابقينا فاهمين والو
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3
12 - عدنان الجمعة 11 ماي 2018 - 14:50
الله يجازيكم بخير على هاته المعلومة لكن اذا كان ممكن من الحكومة عدم ذكر الارقام المتعلقة الملايير و البلايين خليونا غير مع السنتيمات و الدراهم التي نشقى و نتعب للحصول عليها و شكرا
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2
13 - marocain الجمعة 11 ماي 2018 - 14:51
كيف تفسرون الزيادة الكبيرة في الربح الصافي السنوي للشركات الموزعة المحروقات مع العلم أن نفس الكمية هي التي بيعت في السنوات الماضية ؟
إن لم تستحي فصنع ما شئت
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3
14 - ابوايوب الجمعة 11 ماي 2018 - 14:51
ثمن الحروقات منخفض وثمن الحليب رائع وهامش الربح لايتجاوز 20 سنتيم وماء سبدي علي انهكته الضرائب ما هذا الهراء والضحك على الذقون لقد استحمرتمونا ولكن هيهات ثم هيهاث زمن الاستحمار ولى و فلوسنا في جيبنا ولن نقتني الاما نريد
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9
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