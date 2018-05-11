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الرئيسية | مال وأعمال | محكمة تجارية تعفي "السانديك" في ملف "سامير"

محكمة تجارية تعفي "السانديك" في ملف "سامير"

محكمة تجارية تعفي "السانديك" في ملف "سامير"
هسبريس - عبد الإله شبل
الجمعة 11 ماي 2018 - 17:34

أعفت المحكمة التجارية بمدينة الدار البيضاء، أمس الخميس، محمد الكريمي، الذي كان يشغل مهمة "سانديك" في شركة "سامير لتكرير البترول"؛ وذلك بعد تقدم إحدى المؤسسات البنكية بطلب تغييره.

وقررت المحكمة نفسها تعيين عبد الكبير صفدي لشغل منصب "سانديك" جديد من أجل تدبير ملف الشركة، إثر تقدم مؤسسة البنك الشعبي، باعتبارها دائنا، بشكاية في الموضوع من أجل تغيير "السانديك" الذي شغل هذه المهمة منذ أكثر من سنتين.

واعتبر الحسين اليماني، عضو الجبهة المحلية لمتابعة تداعيات أزمة سامير، أن تغيير "السانديك" لن يبدل في الملف أي شيء، على اعتبار أنه يقوم بعمله وفق ما ينص عليه القانون.

وقال اليماني، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية: "سواء ذهب السانديك أو بقي، فهذا لن يقدم أو يؤخر شيئا، لأن الملف أضخم وأعقد من هذه المسألة".

وأردف المتحدث نفسه بأن "النقابيين يعتبرون أن المحكمة قامت بكل الإجراءات، وأن الملف له علاقة بسياسة الدولة في مجال الطاقة"، مضيفا: "ما يهمنا الآن هو تسريع المسطرة فقط".

وشدد المسؤول النقابي في الشركة المتوقفة عن الإنتاج منذ غشت 2015 على أن "الدولة مسؤولة عن استمرار توقف مصفاة المحمدية"، مشيرا إلى أنه "بات من الواجب تشييد قنطرة التواصل بين الرباط والدار البيضاء حتى تعود شركة سامير إلى العمل لما فيه خير للبلد".

وكانت الجبهة المحلية لمتابعة تداعيات أزمة سامير قد اعتبرت أن "الحل الحقيقي لملف الشركة المتوقفة عن تكرير البترول لم يبق بيد القضاء كما تحاول أن توهمنا وزارة الطاقة والمعادن وباقي أفراد الحكومة العاجزة عن اتخاذ قرارات جريئة وذات مصداقية".

ودعت الجبهة إلى محاسبة المسؤولين عن الوضعية التي آلت إليها الشركة والخسائر التي تكبدها الاقتصاد الوطني، وكذا "تأميم القطاع الطاقي، على اعتبار أنه لا يقل أهمية إستراتيجية عن الأمن والجيش".

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