24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|13
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|03:45
|05:25
|12:29
|16:08
|19:24
|20:50
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- العرب وتضخم الأنا...
- إنجاز بعد فاجعة الغرق
- مديرية سيدي سليمان تحتفي بميلاد ولي العهد
- "قادمون وقادرون" تناقش أوضاع نساء صفرو
- زياش يحظى باهتمام أندية الدوري الإنجليزي
صور ووثائق جديدة تبعث الحياة في قبر "الشاعر المتمرد" قباني (5.00)
كوهلر يتحاشى "دعوات الرباط" وينقل نزاع الصحراء إلى أوروبا (5.00)
"فيفا" ترفض طلَب المغرب منع أربع جُزر أمريكية من التصويت (5.00)
- التهديد بمتابعة "المقاطعين" يجلب انتقادات لاذعة إلى الحكومة - (161)
- مشتكية: بوعشرين وحش مريض نفسيا .. والجنس مقابل العمل - (72)
- "علاش تتشوف فيّا" .. حملة تُواجه "الْحَضية" في الأحياء الشعبية - (67)
- إنجاز تاريخي .. اتحاد طنجة يحرز لقب البطولة - (67)
- محطات وقود: المقاطعة لم تؤثر على منافسة شركات المحروقات - (60)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
بنك يستخدم "بيتكوين" في تحويل القروض
أسس رادوسلاف ألبرخت الألماني بنكا على الإنترنت يسمح للعملاء بتحويل القروض إلى أي مكان في العالم باستخدام عملة البيتكوين الافتراضية.
وتستخدم منصة بيتبوند العملات الافتراضية مثل البيتكوين لتفادي نظام شبكة المعاملات المالية سويفت لنقل القروض حول العالم بسرعة وبتكلفة بسيطة.
وقال ألبرخت لـ"رويترز" في مكتبه الموجود في برلين "التحويلات المالية التقليدية مكلفة نسبيا بسبب رسوم سعر صرف العملة ويمكن أن تستغرق بضعة أيام. لكن مع بيتبوند تعمل المدفوعات بشكل مستقل عن المكان الموجود به العملاء. وتتم التحويلات عبر الانترنت بسرعة فائقة وبتكاليف منخفضة".
وزاد رواج الخدمة التي يقدمها ألبرخت بين العملاء منذ إطلاق شركته في عام 2013. ويعمل في مكتبه 24 موظفا من 12 دولة تدير قروض 100 عميل وتصل قيمتها إلى نحو مليون دولار شهريا.
وقال ألبرخت إن معظم العملاء من أصحاب المشروعات الصغيرة أو العاملين بالقطعة. والقروض المتداولة صغيرة نسبيا لا تتجاوز 50 ألف دولار. وفي عام 2016 حصلت بيتبوند على ترخيص رسمي كبنك وجذبت العديد من المستثمرين منذ ذلك الحين.