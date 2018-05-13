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الرئيسية | مال وأعمال | باعة الوجبات السريعة والصابون البلدي ينعشون الزيوت المستعملة

باعة الوجبات السريعة والصابون البلدي ينعشون الزيوت المستعملة

باعة الوجبات السريعة والصابون البلدي ينعشون الزيوت المستعملة
هسبريس - محمد لديب
الأحد 13 ماي 2018 - 17:00

سجل مهتمون بمجال الاستهلاك انتعاشا كبيرا في تسويق زيوت القلي المستعملة بالسوق الوطني بشكل عام، وبأسواق المدن الكبرى والمتوسطة بشكل خاص.

وتعمد شبكة تجارة الزيوت الغذائية المستعملة إلى بيع هذه الزيوت لمحلات بيع المأكولات السريعة والحلويات التقليدية بأسعار تقل عن أسعار الزيوت في محلات البقالة والأسواق الممتازة بنسب تتراوح ما بين 50 و60 في المائة.

وقال بوعزة خراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، إن الشبكات التي تقف وراء هذه التجارة تقوم بـ"فلترة" الزيوت المستعملة، وإعادة بيعها بأسعار بخسة لا تتجاوز 6 دراهم لمحلات الوجبات الغذائية غير القانونية.

وأضاف رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك: "هذه الشبكات تقوم أيضا ببيع هذه الزيوت المستعملة لمصانع الصابون البلدي وزيوت التشحيم المستعملة في تشحيم المعادن".

وحذر المتحدث، في تصريح لهسبريس، من تبعات استعمال زيوت القلي المستعملة، إذ أكد أن هذه الزيوت التي استعملت لمرتين على الأقل تحتوي على سموم مضرة بالصحة البشرية.

وأوضح بوعزة خراطي أنه يجب التعامل بصرامة مع هذا النوع من التجارة، وتشديد المراقبة الصحية على محلات الوجبات الصحية غير المهيكلة، التي تلجأ إلى اقتناء مواد استهلاكية بأسعار متدنية لضمان هامش ربح أكبر، ولو على حساب صحة المستهلك.

ويؤكد الخبراء أن زيت القلي المستعمل لعدة مرات يتسبب في إنتاج المواد المسرطنة، إذ إن عملية تكرار استخدام زيت القلي تتسبب في الإصابة بالعديد من الأمراض السرطانية، بالإضافة إلى أضرار في الجهاز الهضمي وتقرح في الأمعاء.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (15)

1 - أبو خليل الأحد 13 ماي 2018 - 09:12
القلي أساسا غير صحي..
الطهي البطيئ تحت طاقة معتدلة والابتعاد عن زيت المائدة من أجل الصحة لأنها طريقة تحافظ على الأملاح المعدنية وجل الفيتامينات.
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61
2 - عابر سبيل الأحد 13 ماي 2018 - 09:18
المقليات كلها مسرطنة والمشويات كولوها بالصحة والراحة،
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55
3 - اسفي الأحد 13 ماي 2018 - 17:20
هده ليست زيوت إنما سموم اصلا لقلي مضر
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47
4 - متتبع الأحد 13 ماي 2018 - 17:32
يجب تشديد المراقبة على الذين يستعملون الزيوت المستعملة من السلطة المحلية والجماعات والعمالات. لأنها تستعمل في عدة مأكولات خاصة المسمن والحرشةوالسمك والاسفنج. يجب إغلاق المحلات لتكون عبرة لمن يريد السرطان للعباد.
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13
5 - bogos الأحد 13 ماي 2018 - 17:32
هل دور مديرية زجر الغش هو اخد الراتب الشهري في اخر الشهر اين المراقبة يا عباد الله
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18
6 - amine الأحد 13 ماي 2018 - 17:33
هناك طرق لتحويل هاته الزيوت الى البيوديزيل الاقل تلويثا و الارخص لكن الامر يحتاج الى راس مال كبير و رجال اعمالنا ولفو الساهلة
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23
7 - سليم الأحد 13 ماي 2018 - 17:49
كنت في الرباط اتناول شاورما بمحل معروف وتوقف سائق دراجة نارية ..موطور.. ودخل المحل وبعد دقائق خرج بقنينات زيوت مستعملة لونها احمر من كثرة الاستعمال وبها فتات القلي تفاجئت من هول الصدمة ...يجب ان يفرض على أصحاب محلات اتلاف زيوت مستعملة لا بيعها
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17
8 - Isam الأحد 13 ماي 2018 - 17:49
هههه. رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك ..اين انت من المقاطعة واين انت من غلاء الاسعار واين انت من حماية المستهلك الدي هلك .....اين هي وزارة الصحة المشرفة على ضمان الجودة للمواد الغذائية ....جاوب ولا تكدب فوزير الاتصال سيتابعك قضاءيا !!!
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13
9 - الدكالي الأحد 13 ماي 2018 - 17:51
للاسف عندما يعبد الانسان الدرهم و الدينار و يكفر بيوم الحساب ، تصبح ديانته الغش و جمع الاموال باي وسيله حتى ولو كانت شيطانيه ! لمدا يبيع الانسان دينه و اخرته بدنيا فانيه و دراهم لن تغنيه عن عداب السموم !
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6
10 - وداع الأحد 13 ماي 2018 - 17:54
فيناهوما جمعية حماية المستهلك وفيناهي الحكومة، ولا غي كاتعرفوا دافعوا غي على الشركات الكبرى ودوك الديناصورات. #مقاطعون
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8
11 - عبدو الأحد 13 ماي 2018 - 18:01
تفعيل الجهات البلدية المسؤولة عن المراقبة
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2
12 - طبيب الأحد 13 ماي 2018 - 18:10
الزيوت المستعملة بالمغرب كلها مسبب للسرطان وبها مواد مسرطنة ..هذه دراسة أمريكية انصح المغاربة باستعمال زيت الزيتون فقط
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1
13 - عزيز الأحد 13 ماي 2018 - 18:20
لم أقرأ قط أن محلا أغلق بسبب الغش لا في الجرائد الورقية وحتى الالكترونية. أهذا يعني أن الجميع يحترم المعايير المطلوبة أم أنه ليست هناك معايير محددة؟ أم أننا اخر ما نفكر فيه هو الصحة؟ أم أن المراقبين يوظفون العاطفة لأن صاحب المحل له عائلة ..الخ؟ أم أنه إذا مرض المواطن سينتعش سوق الأدوية و جيوب الأطباء ؟ حشرات و صراصير بالجملة و بعوض و محلات صغيرة جدا ومرخصة .د ومحلات دون تهوية كافية و سلع بما فيها المياء والمشروبات توضع في الشمس الحارقة وتنقل تحتها حتى يتفكك جزء لا يرى من البلاستيك بفعل الحرارة ليشربه المواطن . المواطن يغش نفسه ، كيف سنرتقي ومتى نعي أننا مواطنون يجب الرقي بوطننا انطلاقا من العمل بإخلاص كل في موقعه و أن لا ننسى أن الهدف من المال ليس جمعه بل توظيفه لخدمة الوطن قبل النفس
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-1
14 - سليم الأحد 13 ماي 2018 - 18:25
كتبيعو الكونصير لعباد الله على عينيك ابن عدي، واش ما عارفينش بان الزيت المحروق ينتج عنه مادة الاكرولين ومواد مسرطنة اخرى؟؟؟
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15 - @boreaux الأحد 13 ماي 2018 - 18:35
اللهم الطف بنا. صحة المواطن في ايدي المجرمين الذين لا يهمهم الا ربح الاموال. المرجو من السلطات المزيد من المراقبة و الزجر.
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