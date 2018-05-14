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الرئيسية | مال وأعمال | الحكومة تنفي رفض تخفيض أسعار الحليب

الحكومة تنفي رفض تخفيض أسعار الحليب

الحكومة تنفي رفض تخفيض أسعار الحليب
هسبريس من الرباط
الاثنين 14 ماي 2018 - 15:01

قالت الحكومة المغربية، اليوم الاثنين، إنها لم تضغط على أي كان لإجباره على عدم تخفيض الأثمان؛ وهو المطلب الذي ترفعه الحملة التي انطلقت منذ أسابيع بمواقع التواصل الاجتماعي لمقاطعة منتوجات لثلاث شركات.

وجرى خلال الآونة الأخيرة تداول معطيات تفيد بأن حكومة العثماني رفضت تخفيض الشركات المعنية بالمقاطعة، وفي مقدمتها شركة للحليب، للأثمان، حتى تتفادى "ضسارة" المغاربة الذين سيطالبون بتخفيضات أخرى لمنتوجات في السوق.

وفي هذا الصدد، قال مصدر حكومي لهسبريس: "على إثر نشر معطيات تقول إن الحكومة تضغط لعدم تخفيض الأسعار، أعلن نفي الحكومة بشكل قاطع لهذا الخبر الكاذب".

وتأسف المصدر الحكومي لما اعتبره "تداول إشاعات دون التحقق من مدى صحتها قبل نشرها"، مسجلا أن "الأمر يهم مباشرة علاقة الحكومة بالمواطنين عامة، وبقدرتهم الشرائية خاصة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (18)

1 - مقاطع حر الاثنين 14 ماي 2018 - 15:20
للأسف أكفس حكومة عرفها المغرب مند قرون
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90
2 - عادل الاثنين 14 ماي 2018 - 15:22
الجميل أن حملة المقاطعة تحرك فيسبوكي شعبي بلا ألوان ولا مزايدات...أنا مقاطع إذن أنا موجود...
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89
3 - nabil الاثنين 14 ماي 2018 - 15:22
لك الله يا وطني انا مفهمتش هاد الحكومة من جهة الشركات وضذ الشعب مع العلم ان الشعب لي صوت عليها الحاجة لي مفهمتهاش هاد ان الانتخابات قربات وخلي الشركات تنفعها
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49
4 - intidam الاثنين 14 ماي 2018 - 15:23
حليب سانطرال ماعندنا مانديرو بيه ولو إكون ثمنه بدرهم واحد للتر ، المقاطعة مستمرة وستستمر الى الابد
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75
5 - مواطن مغربي الاثنين 14 ماي 2018 - 15:23
لو مبغيتيش هاد شي لواقع كامل كنتي تهضر على هادشي من أول وما كنتيش تهرب من أسئلة الصحافة والشعب
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33
6 - وسيم الاثنين 14 ماي 2018 - 15:23
هده الحملة كشفت الوجه الحقيقي لهده الحكومة اصبح كل المغاربة يستعرون ويشمءزون منها لاسف وكدلك مجموعة من السماسرة وفنانيين صراحة حملة مباركة
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42
7 - ولد الفشوش الاثنين 14 ماي 2018 - 15:23
ارا ما تنكروا أصلا فقدنا الثقة فهاد الحكومة الصماء البكماء، كنتوقعوا اي حاجة منكم ضد المواطن البسيط أما أمام التماسيح فأنتم أرانب.
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27
8 - houssam الاثنين 14 ماي 2018 - 15:25
بما أن الحكومة نفت الخبر فهذا دليل على صحته.
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30
9 - hicham الاثنين 14 ماي 2018 - 15:27
اهم مادة يجب مراقبتها هي الكازوال لان الحكومة تركتنا تحت رحمة لوبي لا يهمه سوئ مضاعفة الارباح .لوبي حكار.كيف تريدون ان نثق نحن المداويخ بهذه الحكومة وهي مكونة من اكبر تجار هذه المادة و المتحكمين في السوق ...
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34
10 - mingo الاثنين 14 ماي 2018 - 15:28
المواطن المغربي لم تعد له درت تقة في سياسة الحكومة فمن له بصيرة يرى جليا سياسة الحكومة بالملفات الوطنية البارزة على سبيل المثال حراك الريف قضية بوعشرين و ملفات اخرى قد تابعنا مسارها وعايشنا احداتها حكومة تسخر القانون فقط لمصالحها اين مصطلح القانون فوق الكل لا وجود له تعودنا ان الحكومة تكدب ولا تقت بها فلا حول ولا قوه الا بالله و ليكن الله في عون من وقع بين ايديهم
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13
11 - Karimovic الاثنين 14 ماي 2018 - 15:29
للأسف أكفس حكومة عرفها المغرب مند قرون 2
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14
12 - المتتبع الاثنين 14 ماي 2018 - 15:30
اذا كانت الحكومة ضغطت على شركة الحليب لكي لا تنقص من ثمن البيع فهذا هو التخربيق لان المصنع سينقص من هامش ربحه ولمعلومات المتتبعين فان كمثل قنينة الماء المعدني المعبا هامش الربح فيه بعد حساب التكلفة هو ١٠٠℅ على الاقل وهذا اقوله وانا اتحمل كامل مسؤولياتي لانني كنت مديرا ماليا في احدى الشركات التي تعبيء الماء المعدني بالشمال واتحدى اي شركة ان تقول لي انها لا تطبق هامش ربحها باكثر من ١٠٠℅
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11
13 - Ayoub الاثنين 14 ماي 2018 - 15:32
انا شخصيا اتوقع اي شيء من هذه الحكومة، حكومة انتهازيين خدومين لأصحاب الشركات الكبرى والطبقات الغنية، وأما الفقير في هذا البلد ليس له سوى الله.
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12
14 - NOUMRI الاثنين 14 ماي 2018 - 15:35
هده الحملة مع الأسف جاءت عشوائية بدون أهداف فقط هي حرب سياسية
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-20
15 - المتتبع الاثنين 14 ماي 2018 - 15:39
ايها الاخوان السؤال الذي يجب طرحه على شركة الحليب التي تسمى سنترال دانون والتي هي في الوقت نفسه شريكة في الشركة الفرنسية دانون لماذا الحليب ومشتقاته بفرنسا ارخص من المغرب رغم ان ما يدخل في التكلفة بفرنسا هو اغلى بخمس مرات من التكلفة ببلادنا وهذا السؤال هو نفسه يجب طرحه على شركات تعبية المياه والمتسوقة للبنزين ومشتقاته والغاز كما يجب طرح السؤال المهم من يعطل تصفية شركة لاسمير المختصة في تكرير البترول هناك راس مال اخطبوطي يتصرف في كل شيء والعثماني محكوم من طرف هذا الاخطبوط ولا يمكن له فعل اي شيء فالرجاء هو متابعة المقاطعة حنى تلبى طلبات المقاطعين وشكرا
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2
16 - مغربي الاثنين 14 ماي 2018 - 15:39
من اليوم الذي اتت هذه الحكومة وهدفها تفقير الناس بدأوا بغلق معامل البلاستيك بدعوى البيئة حتى أصبحت المكة التي كانت بالمجان يؤدي ثمنها ثم إلغاء الاعفاء الضريبي ثم الزيادة في المحروقات ويقولون لأجل الفقراء يعني تخبط في تخبط والآن يبررون شتم الناس ونعتهم بالمداويخ وتهديدهم ،،،،
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1
17 - ahmad الاثنين 14 ماي 2018 - 15:42
ليست بالحكومة من رفضت التخفيض وانما الدولة من رفضت وانتم ادرى من هي الدولة بدون الدخول في التفاصيل
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-1
18 - محمد الاثنين 14 ماي 2018 - 15:42
يجب على الوزير الخلفي تحريك المتابعة القضائية ضد من روج لهذه الأخبار الزائفة بهدف زعزعة أمن البلد و استقراره الإقتصادي و الإجتماعي
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