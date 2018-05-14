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كُتّاب وآراء
الحكومة تنفي رفض تخفيض أسعار الحليب
قالت الحكومة المغربية، اليوم الاثنين، إنها لم تضغط على أي كان لإجباره على عدم تخفيض الأثمان؛ وهو المطلب الذي ترفعه الحملة التي انطلقت منذ أسابيع بمواقع التواصل الاجتماعي لمقاطعة منتوجات لثلاث شركات.
وجرى خلال الآونة الأخيرة تداول معطيات تفيد بأن حكومة العثماني رفضت تخفيض الشركات المعنية بالمقاطعة، وفي مقدمتها شركة للحليب، للأثمان، حتى تتفادى "ضسارة" المغاربة الذين سيطالبون بتخفيضات أخرى لمنتوجات في السوق.
وفي هذا الصدد، قال مصدر حكومي لهسبريس: "على إثر نشر معطيات تقول إن الحكومة تضغط لعدم تخفيض الأسعار، أعلن نفي الحكومة بشكل قاطع لهذا الخبر الكاذب".
وتأسف المصدر الحكومي لما اعتبره "تداول إشاعات دون التحقق من مدى صحتها قبل نشرها"، مسجلا أن "الأمر يهم مباشرة علاقة الحكومة بالمواطنين عامة، وبقدرتهم الشرائية خاصة".