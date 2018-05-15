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كُتّاب وآراء
الدرهم يرتفع أمام الأورو وينخفض مقابل الدولار
أفاد بنك المغرب أن الدرهم المغربي سجل ارتفاعا بنسبة 0,16 في المائة مقابل الأورو، وانخفض بـ 0,3 في المائة مقابل الدولار، خلال شهر أبريل 2018.
وأوضح البنك المركزي، في نشرته الشهرية الخاصة بالظرفية الاقتصادية والنقدية والمالية لشهر ماي 2018، أنه خلال شهر أبريل لم يتم إجراء أي مناقصة في سوق بيع العملات، في المقابل إجراء 19 عملية بيع خلال الفترة بين يناير ومارس بلغت قيمتها الإجمالية 294 مليون دولار .
بالنسبة للمعاملات خارج البورصة ،أبرز المصدر نفسه ،أن حجم مبيعات بنك المغرب من العملات الصعبة للأبناك بلغت 735 مليون درهم خلال شهر مارس ، مقابل 3,3 مليار درهم كمتوسط خلال الشهرين الأولين من السنة الجارية.
بالنسبة التعاملات البينية للأبناك ، استقر حجم صرف العملات مقابل الدرهم - حسب النشرة - في المعدل عند مبلغ 19,8 مليار درهم، بزيادة قدرها 80,5 في المائة، مقارنة مع المعدل المسجل بين يناير وفبراير 2018.
وبخصوص عمليات الأبناك مع الزبناء ،يضيف البنك المركزي، فقد بلغ حجمها 17,6 مليار درهم بالنسبة للشراء النقدي و12,9 مليار درهم بالنسبة للشراء لأجل .وذلك مقابل 21,9 مليار درهم و10,6 مليار درهم في المعدل على التوالي منذ مطلع السنة الجارية، مشيرا إلى أن المبيعات النقدية بلغت 16,8 مليار درهم في حين بلغت المبيعات لأجل 7,1 مليار درهم بعد تسجيل مبلغي 20,5 مليار درهم و1,7 مليار درهم على التوالي خلال الشهرين الأولين من السنة الجارية .
ويوضح البنك ، أنه في ظل هذه الظروف ، فإن صافي صرف العملات للأبناك بلغ 6,1 مليار درهم في متم شهر مارس، مقابل 4,3 مليار درهم في متم فبراير .