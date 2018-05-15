المراكشي يراهن على تشجيع المقاولات الناشئة

هسبريس – محمد لديب (صور: منير امحيمدات)

أكد حكيم المراكشي، المرشح للتنافس على منصب رئاسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب التي ستجرى الانتخابات بخصوصه خلال الأيام المقبلة، أنه سيراهن في حالة فوزه بمنصب الرئاسة على الاهتمام بالمقاولات الذكية الناشئة (ستارتاب) وتشجيعها وإحداث شباك رائد GoAhrad لفائدة الراغبين في إنشائها وإطلاق مبادرة للتحويل الرقمي.

وأكد حكيم المراكشي أنه يسعى إلى الارتقاء بالعلاقة التي تجمع الاتحاد مع الحكومة والإدارة والشركاء الاجتماعيين، من خلال وضع ميثاق ثقة لبلورة تعاقد اجتماعي جديد.

وأوضح المراكشي، الذي كان يتحدث مساء الاثنين بالدار البيضاء أمام رجال الأعمال المنخرطين في الاتحاد لتقديم برنامجه الانتخابي، أنه سيركز بشكل كبير على مساعدة المقاولات المغربية على الرفع من مستوى تنافسيتها وتنافسية النسيج الاقتصادي المغربي بشكل عام.

واعتبر حكيم المراكشي، خلال تقديمه لبرنامجه، أنه سيعمل على إقناع الحكومة بحذف كل الرسوم على الأجور المنخفضة، وتنظيم مناظرات حول الاقتصاد الرقمي، وتحويل إشكالية التأخر في أداء الفواتير إلى قضية وطنية.

وأضاف رجل الأعمال المغربي أنه سيعمل على فتح باب النقاش مع الحكومة والنقابات من أجل خفض تكلفة العمل وتبسيط مدونة الشغل، والارتقاء بالمناصفة في تدبير المقاولات، والرفع من مكانة المقاولات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني.

واعتبر المتحدث أن برنامجه يقوم أيضا على الاهتمام بالمقاولات المغربية الراغبة في الاستثمار في القارة الإفريقية ومساندة نموها في الأسواق الدولية، ومصاحبتها في ولوجها إلى هذه الأسواق، إلى جانب تطوير المقاولات الجهوية.