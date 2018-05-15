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الرئيسية | مال وأعمال | "الصندوق الأخضر" ينوه بوكالة التنمية الفلاحية

"الصندوق الأخضر" ينوه بوكالة التنمية الفلاحية

"الصندوق الأخضر" ينوه بوكالة التنمية الفلاحية
وسام الحنكاري
الثلاثاء 15 ماي 2018 - 13:00

في إطار التعاون مع الصندوق الأخضر للمناخ، تباحث المهدي عريفي، المدير العام لوكالة التنمية الفلاحية، بمقر الوكالة بالرباط، مع هوارد بامسي، المدير التنفيذي للصندوق الأخضر للمناخ.

وقد تطرق الجانبان، خلال هذا اللقاء الذي كان فرصة لتسليط الضوء على التعاون المثمر مع وكالة التنمية الفلاحية من حيث الدعم المادي، إلى أهمية المساهمات المالية المتسارعة من لدن الصندوق الأخضر للمناخ والمشاريع التي يدعمها حاليا والتي تولى لها الأهمية والأولوية.

وتغطي هاته المجموعة من المشاريع، وفق بلاغ توصلت هسبريس بنسخة منه، التكيف والتخفيف من التأثيرات المناخية على إدارة المياه والري والطاقة المتجددة والمواد الغذائية القائمة على الطحالب وتطوير المناطق الفلاحية.

كما وضح المصدر أن هذا اللقاء ناقش عملية الموافقة المبسّطة التي تسهل المشاريع، من خلال إبراز أهميته، باعتباره فرصة للمملكة المغربية لتعبئة المزيد من الدعم لمشاريع ذات تأثير بيئي واجتماعي منخفض، بمبلغ لا يتجاوز 10 ملايين درهم للمشروع الواحد.

من جانبه، هنأ هوارد بامسي الوكالة على المستوى عالي الجودة للمشاريع المقترحة، خاصة المشروع المتعلق بتطوير زراعة الأركان، والذي يجري تنفيذه حالياً، بقيمة 39.3 مليون دولار.

وأبرز بامسي أن الوكالة تعد نموذجاً يجب الاقتداء به، ويضرب به الصندوق الأخضر للمناخ المثل في كل اللقاءات التي ينظمها.

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