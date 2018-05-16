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الرئيسية | مال وأعمال | مزوار ينادي بتحسين مناخ الأعمال لتحقيق التنمية

مزوار ينادي بتحسين مناخ الأعمال لتحقيق التنمية

مزوار ينادي بتحسين مناخ الأعمال لتحقيق التنمية
هسبريس - محمد لديب (صور: منير امحيمدات)
الأربعاء 16 ماي 2018 - 10:43

تعهد صلاح الدين مزوار، المرشح للظفر بمنصب رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، بالعمل من أجل تحسين مناخ الأعمال والرفع من مستوى تنافسية المقاولات المغربية، ومواجهة كل العراقيل التي تحول دون قيامها بدورها الاقتصادي.

وأوضح مزوار، الذي قدم مساء أمس الثلاثاء بمدينة الدار البيضاء برنامج عمله رفقة فيصل مكوار، المرشح لمنصب نائب الرئيس، أنه سيحرص على وضع تصور متكامل يتيح الاستجابة لانتظارات المقاولات الصغرى والمتوسطة والمقاولات الناشئة، التي أكد على أهمية الدور الذي تقوم به في النسيج الاقتصادي وفي خلق مناصب شغل كبيرة.

وأشار صلاح الدين مزوار، الذي كان يتحدث أمام ثلة من رجال الأعمال وممثلي كبريات المجموعات الاقتصادية المغربية، إلى أهمية بث عامل الثقة في الأوساط الاقتصادية عبر إشارات من شأنها إعطاء دينامية وقوة جديدة للمقاولة ولمحيطها، وبكل ما هو مرتبط بتمويل المقاولات وتسهيل عملها والرفع من مستوى تنافسيتها.

مزوار، الذي بدا واثقا في نفسه وهو يقدم البرنامج الذي ينافس على أساسه للظفر بمنصب رئيس الباطرونا بالمغرب، قال إنه يراهن على مواصلة تطوير مناخ الأعمال والجوانب المتعلقة بتمويل المقاولات بكل أطيافها، وتيسير أعمالها والرفع من مستوى تنافسيتها.

واعتبر المتحدث أن من أولوياته التي سيركز عليها رفقة نائبه فيصل مكوار الجانب المتعلق بإيجاد حلول واقعية للمشاكل التي تجابه المقاولات، خاصة المقاولات الصغيرة والناشئة، مع إدارة الضرائب والشركاء الاجتماعيين، في إطار يخدم مصالح الاقتصاد الوطني بالدرجة الأولى، من أجل إدماج هذه المقاولات في المسيرة التنموية للمغرب.

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