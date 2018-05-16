العجز التجاري يرتفع إلى 66 مليار درهم بالمغرب

هسبريس - رويترز

قالت الهيئة المنظمة للصرف الأجنبي، اليوم الأربعاء، إن العجز التجاري للمغرب ارتفع بنسبة 12 بالمئة إلى 66.105 مليار درهم (7.01 مليار دولار) في الأشهر الأربعة الأولى من 2018 مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وأظهرت بيانات من مكتب الصرف المغربي أن العجز زاد من 59.01 مليار درهم في الأشهر الأربعة الأولى من 2017 مع نمو الواردات بنسبة 9.2 بالمئة إلى 158.817 مليار درهم، في حين زادت الصادرات 7.2 بالمئة إلى 92.712 مليار درهم من 86.485 مليار درهم.

وأشارت البيانات إلى زيادة قدرها 13.5 بالمئة في واردات المعدات لتصل إلى 39.715 مليار درهم، وزيادة بنسبة 10 بالمئة في السلع الاستهلاكية التامة الصنع إلى 35.581 مليار درهم، وزيادة 9.5 بالمئة في منتجات الطاقة إلى 24.788 مليار درهم وارتفاع الواردات الغذائية بنسبة 3.8 بالمئة إلى 17.402 مليار درهم.

وجاء قطاع السيارات في مقدمة صادرات المغرب مسجلا زيادة بلغت 19.1 بالمئة إلى 23.905 مليار درهم بينما انخفضت صادرات الفوسفاط ومشتقاته 4.5 بالمئة إلى 13.552 مليار درهم.

وقفزت إيرادات السياحة بنسبة 18.1 بالمئة إلى 21.095 مليار درهم، بينما سجلت التحويلات النقدية من المغاربة المقيمين في الخارج زيادة بلغت 13 في المئة لتصل إلى 21.01 مليار درهم.

وهبطت الاستثمارات الأجنبية المباشرة 17.1 بالمئة إلى 6.765 مليار درهم، انخفاضا من 8.162 مليار درهم في الأشهر الأربعة الأولى من العام الماضي.