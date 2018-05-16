24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

16/05/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
03:4205:2212:2916:0819:2620:54
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل ستشمل "حملة المقاطعة" منتجات استهلاكية أخرى؟

  1. دراسة أمريكية تحذر من خطر منتجات بلاستيكية (5.00)

  2. نواب يرفضون تهريب الصحافة إلى "الجنائي" .. والأعرج يُطمئن (5.00)

  3. مستشارون غاضبون: الوزراء "مداويخ" سكتوا دهرا ونطقوا "كفرا" (5.00)

  4. نسيبة الحلو .. شعر الشارع (5.00)

  5. اليزمي ينقل دينامية "حركة المقاطعة" إلى داخل البرلمان الأوروبي (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مال وأعمال | العجز التجاري يرتفع إلى 66 مليار درهم بالمغرب

العجز التجاري يرتفع إلى 66 مليار درهم بالمغرب

العجز التجاري يرتفع إلى 66 مليار درهم بالمغرب
هسبريس - رويترز
الأربعاء 16 ماي 2018 - 22:29

قالت الهيئة المنظمة للصرف الأجنبي، اليوم الأربعاء، إن العجز التجاري للمغرب ارتفع بنسبة 12 بالمئة إلى 66.105 مليار درهم (7.01 مليار دولار) في الأشهر الأربعة الأولى من 2018 مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وأظهرت بيانات من مكتب الصرف المغربي أن العجز زاد من 59.01 مليار درهم في الأشهر الأربعة الأولى من 2017 مع نمو الواردات بنسبة 9.2 بالمئة إلى 158.817 مليار درهم، في حين زادت الصادرات 7.2 بالمئة إلى 92.712 مليار درهم من 86.485 مليار درهم.

وأشارت البيانات إلى زيادة قدرها 13.5 بالمئة في واردات المعدات لتصل إلى 39.715 مليار درهم، وزيادة بنسبة 10 بالمئة في السلع الاستهلاكية التامة الصنع إلى 35.581 مليار درهم، وزيادة 9.5 بالمئة في منتجات الطاقة إلى 24.788 مليار درهم وارتفاع الواردات الغذائية بنسبة 3.8 بالمئة إلى 17.402 مليار درهم.

وجاء قطاع السيارات في مقدمة صادرات المغرب مسجلا زيادة بلغت 19.1 بالمئة إلى 23.905 مليار درهم بينما انخفضت صادرات الفوسفاط ومشتقاته 4.5 بالمئة إلى 13.552 مليار درهم.

وقفزت إيرادات السياحة بنسبة 18.1 بالمئة إلى 21.095 مليار درهم، بينما سجلت التحويلات النقدية من المغاربة المقيمين في الخارج زيادة بلغت 13 في المئة لتصل إلى 21.01 مليار درهم.

وهبطت الاستثمارات الأجنبية المباشرة 17.1 بالمئة إلى 6.765 مليار درهم، انخفاضا من 8.162 مليار درهم في الأشهر الأربعة الأولى من العام الماضي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - jamal الأربعاء 16 ماي 2018 - 22:49
تا واحد مكايبغي يستتمر فهاد البلاد مع كترة التخلويض و الاحتكار مكايبغوش لي ينافسهم فالاستتمارات
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
2 - مدوخ مغربي الأربعاء 16 ماي 2018 - 22:52
واش اعباد الله هاذ الغلاء كلو الذي نعانيه على كافة المستويات، والمغرب ديما مسجل العجز في الميزان التجاري، وراه الشفارة هم سبب هاذ العجز، باركا ماتستحمروا فينا، دعيناكم لله في هاذ الشهر المبارك، الله ياخذ فيكم الحق امييييين. انشري ياحرة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
3 - خالد الأربعاء 16 ماي 2018 - 22:53
هذي كارثة و بطبيعة الحال مكينش شي برنامج باش نقصو من الواردات الي تتادي لنزيف العملة و ينقصو من سياسة اغراق السوق حيت ميقدوش يهدرو مع دوك الناس تيحكرو غير على الشعب بلاد غدا للهاوية لا محال.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 3 | عرض: 1 - 3

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.