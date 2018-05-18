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الرئيسية | مال وأعمال | سيارات مصنعة في المغرب تلج أسواق أوروبا

سيارات مصنعة في المغرب تلج أسواق أوروبا

سيارات مصنعة في المغرب تلج أسواق أوروبا
هسبريس – محمد لديب
الجمعة 18 ماي 2018 - 11:45

أسهم تراجع تنافسية صناعة السيارات الرومانية في تأمين الولوج إلى مزيد من الأسواق الأوروبية للشركات المغربية، العاملة في مجال صناعة السيارات وقطع غيارها خلال السنة الحالية.

واستطاع المغرب تصدير أعداد متزايدة من السيارات وكميات أكبر من قطع الغيار المرتبطة بها، مستفيدا من ارتفاع أجور اليد العاملة الرومانية إلى مستويات لم تعد تسمح للشركات الأوروبية بضمان أسعار تنافسية لمنتجاتها؛ من ضمنها مجموعة رونو.

وضاعفت مجموعة رونو، التي تتوفر على مصنعين لتصنيع وتركيب السيارات بكل من الدار البيضاء وطنجة، من صادراتها بنسبة 20.6 خلال الشهور الأربعة الأولى من السنة الجارية مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغ إجمالي صادرات شركة رونو المغرب من سيارات داسيا ما يناهز 13.07 مليار درهم ما بين يناير وأبريل 2018، مقابل 10.83 ملايير درهم في الفترة ذاتها من العام الماضي أي بزيادة بلغت 20.6 في المائة.

وقامت الشركات المغربية بتصدير ما يقارب 8.4 ملايير درهم في الشهور الأربعة الأولى من العام الجاري، مقابل 7.27 ملايير درهم في الفترة نفسها من سنة 2017.

ويؤكد المسؤولون في مجموعة رونو أن مصنع طنجة المتوسط يوفر سيارات بكلفة تقل ثلاث مرات عن كلفة مثيلاتها في رومانيا؛ وهو ما يجعل من المصنع المغربي الأكثر تنافسية على الإطلاق في رزنامة مصانع داسيا التابعة للمجموعة الفرنسية.

ويرى المسؤولون أنفسهم أن هناك عوامل أخرى تسهم في رفع تنافسية مصنعها المغربي، الذي ينتج ما يقارب 1200 سيارة يوميا، ترتبط بالجانب اللوجيستيكي؛ فنقل السيارات صوب ميناء طنجة المتوسط لا يتطلب سوى 40 دقيقة الموالية لخروجها من المصنع.

واستطاعت سيارات داسيا، المصنعة في المغرب، أن تجد لها موطئ قدم في أسواق أوروبية كبيرة كفرنسا وإسبانيا، بعدما كانت محصورة على الشركات التابعة للمجموعات الأوروبية والأمريكية والأسيوية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (13)

1 - خالد الجمعة 18 ماي 2018 - 12:17
ممكن تقولوللينا بشحال تتباع السيارات المصنعة في المغرب فاوربا و بشحال تتباع فالمغرب حيت فاسبانيا داسيا سانديرو دايرا 6500 اورو بينما فالمغرب 12 مليون و نص
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67
2 - محمد الجمعة 18 ماي 2018 - 12:30
ثلات مرات اقل يعني smig في رومانيا اصبح 3 مرات نضيره في المغرب.
حبدا لو ضاعفو السميغ الغلبان المغربي لن تخسر الشركات الكثير
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30
3 - Merci la France الجمعة 18 ماي 2018 - 12:42
شكرا لفرنسا على توفيرها الشغل لابناء المغرب وتفضيل المغرب على دول منافسة ,السميك في رومانيا 300 اورو .
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5
4 - romar الجمعة 18 ماي 2018 - 13:30
نعم ولما لا اليد العاملة رخيصة في المغرب حتى انه يمكن تشغيل اي شخص بعقد مؤقت ومريضنا معند باس
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7
5 - computer science #خليها_تصدي الجمعة 18 ماي 2018 - 14:03
#خليها_تصدي
سيأتي الدور حتما لمقاطعة شراء السيارات الغالية جدا مقارنة مع السعر في الدول الأوروبية، وكذلك القدرة الشرائية للمغاربة.. #خليها_تصدي
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0
6 - uk london الجمعة 18 ماي 2018 - 14:05
في بريطانيا القلة القليلة جدا تكترت لهاد النوع من السيارات حتى ان الشركات التى تبيعها تسهل شراء هدا النوع بطريقة جد جد ميسرة لاكن لا يكترتون حيت يمكن شراء داسيا كيف ما كان النوع ولا تدفع بعد سنتين 4000£اي ما يعادل 50000dh
راكوم واكلين العصا فكلشي
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8
7 - ingénieur الجمعة 18 ماي 2018 - 14:06
بهاذا المنطق يجب أن يكون سعر البيع في المغرب أقل من أوروربا !! بغينا سعر السيارات ينخفض و إلا #مقاطعون
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11
8 - chouaib Mouhaabat الجمعة 18 ماي 2018 - 14:09
.........هادشي كامل أوملي نجيوا نتحاسبو معاكم تقولو الفلوس مكاين اش والصندوق خاوي كداعاو غي بالعدم يا ربي السلامة عليها المغرب ديما لور لور ولكن مادام فيه دوك اللوبيات والنصابة وسارقي أموال العام والله لا ضفرتوه بالرب...........
.......الشعب المغربي كااااامل عاق بالتنوعير ديالكم غير خرجو من الروندة ديالكم......
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7
9 - سعيد الجمعة 18 ماي 2018 - 14:12
الله ما هذا منكار السيارة في المغرب سعر خيالي وجد مرتفع ووجب مقاطعة السيارات لأننا لا نستطيع شرائها وحتى إذا آشتريناعا لا نستطيع على نفقتها أما أوربا ف 2مليون سنتيم سيارة رائعة أما نحن ف 8مليون وأجرة اروبا الحد الادنى 13000درهم ونحن 2500درهم فلا حول ولا قوة يريدك أخوك أن تشقى حياتك بأكملها وهو يترفع عليك بالغلاء ونشوة الإستبداد الله غااااااارب
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7
10 - Amine الجمعة 18 ماي 2018 - 14:19
المعلق 1
ديال 7000 يورو هاديك راها سانديرو ماشي ستيب واي أما سانديرو العادية هنا دايرة 8 د لمليون
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0
11 - من الرباط الجمعة 18 ماي 2018 - 14:28
مشا وقت الغفلة و حكرة الشعب المغربي.. كلشي عاق بمصاصي دماء المواطن المقهور .. بغينا الثمن ينقص .. يولي بحال أوروبا أو أقل و إلا سوف نقاطع #مقاطعون
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1
12 - حذاري الجمعة 18 ماي 2018 - 14:29
إن لم تتدخل الدولة لكبح جماح شركات السيارات من أجل خفض الأسعار فسوف يأتي الدور حتما لمقاطعة شراء السيارات
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3
13 - hamid الجمعة 18 ماي 2018 - 15:03
لا تصنع شيئا بل تركب والفرق كبير جدا بين التصنيع والتركيب نحن نصنع الطماطم والبطيخ الاحمر (دلاح) اما السيارات فلازال الوقت مبكرا لقول هذا الكلام
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