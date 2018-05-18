سيارات مصنعة في المغرب تلج أسواق أوروبا

هسبريس – محمد لديب

أسهم تراجع تنافسية صناعة السيارات الرومانية في تأمين الولوج إلى مزيد من الأسواق الأوروبية للشركات المغربية، العاملة في مجال صناعة السيارات وقطع غيارها خلال السنة الحالية.

واستطاع المغرب تصدير أعداد متزايدة من السيارات وكميات أكبر من قطع الغيار المرتبطة بها، مستفيدا من ارتفاع أجور اليد العاملة الرومانية إلى مستويات لم تعد تسمح للشركات الأوروبية بضمان أسعار تنافسية لمنتجاتها؛ من ضمنها مجموعة رونو.

وضاعفت مجموعة رونو، التي تتوفر على مصنعين لتصنيع وتركيب السيارات بكل من الدار البيضاء وطنجة، من صادراتها بنسبة 20.6 خلال الشهور الأربعة الأولى من السنة الجارية مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغ إجمالي صادرات شركة رونو المغرب من سيارات داسيا ما يناهز 13.07 مليار درهم ما بين يناير وأبريل 2018، مقابل 10.83 ملايير درهم في الفترة ذاتها من العام الماضي أي بزيادة بلغت 20.6 في المائة.

وقامت الشركات المغربية بتصدير ما يقارب 8.4 ملايير درهم في الشهور الأربعة الأولى من العام الجاري، مقابل 7.27 ملايير درهم في الفترة نفسها من سنة 2017.

ويؤكد المسؤولون في مجموعة رونو أن مصنع طنجة المتوسط يوفر سيارات بكلفة تقل ثلاث مرات عن كلفة مثيلاتها في رومانيا؛ وهو ما يجعل من المصنع المغربي الأكثر تنافسية على الإطلاق في رزنامة مصانع داسيا التابعة للمجموعة الفرنسية.

ويرى المسؤولون أنفسهم أن هناك عوامل أخرى تسهم في رفع تنافسية مصنعها المغربي، الذي ينتج ما يقارب 1200 سيارة يوميا، ترتبط بالجانب اللوجيستيكي؛ فنقل السيارات صوب ميناء طنجة المتوسط لا يتطلب سوى 40 دقيقة الموالية لخروجها من المصنع.

واستطاعت سيارات داسيا، المصنعة في المغرب، أن تجد لها موطئ قدم في أسواق أوروبية كبيرة كفرنسا وإسبانيا، بعدما كانت محصورة على الشركات التابعة للمجموعات الأوروبية والأمريكية والأسيوية.