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كُتّاب وآراء
انخفاض تدفق الاستثمارات الخارجية بالمغرب
أفاد مكتب الصرف بأن تدفقات الاستثمارات الخارجية المباشرة نحو المغرب سجلت انخفاضا بنسبة 17,1 في المائة إلى 6,76 مليار درهم متم شهر أبريل 2018، مقابل 8,16 مليار درهم خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
وعزا المكتب، في مذكرته حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية لشهر أبريل 2018، هذه النتيجة إلى ارتفاع في النفقات التي بلغت 1,21 مليار درهم، متجاوزة المداخيل التي بلغت حوالي 187 مليون درهم.
وأضاف المصدر ذاته أن إيرادات المغاربة المقيمين بالخارج سجلت من جانبها ارتفاعا ب13 في المائة خلال الأربع الشهور الأولى من السنة الجارية، محققة 21 مليار درهم مقابل 18,6 مليار درهم خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
وبخصوص ميزان الأسفار، سجل مكتب الصرف أنه حقق ارتفاعا بنسبة 21,3 في المائة ليصل إلى 15,9 مليار درهم مقابل 13,1 خلال نفس الفترة من السنة الماضية، موضحا أن هذه النتيجة تعزى إلى ارتفاع بنسبة 18,1 في المائة في المداخيل التي بلغت 21,1 مليار درهم متم أبريل 2018، مقابل 17,8 مليار درهم خلال السنة السابقة، وإلى الارتفاع الطفيف في النفقات بنسبة 9,5 في المائة لتستقر في 5,2 مليار درهم.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (8)
مصيبة فب الارض. هاجوج و ماجوج.
الاستعمار هو استغلال ثروات الشعوب بالقوة
أما الاستثمار هو استغلال ثروات الشعب بالحيل والتضليل
worst mistake of my life. i almost lost all my money. annsb wa l2i7tyal