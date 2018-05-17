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الرئيسية | مال وأعمال | انخفاض تدفق الاستثمارات الخارجية بالمغرب

انخفاض تدفق الاستثمارات الخارجية بالمغرب

انخفاض تدفق الاستثمارات الخارجية بالمغرب
هسبريس من الرباط
الخميس 17 ماي 2018 - 21:20

أفاد مكتب الصرف بأن تدفقات الاستثمارات الخارجية المباشرة نحو المغرب سجلت انخفاضا بنسبة 17,1 في المائة إلى 6,76 مليار درهم متم شهر أبريل 2018، مقابل 8,16 مليار درهم خلال نفس الفترة من السنة الماضية.

وعزا المكتب، في مذكرته حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية لشهر أبريل 2018، هذه النتيجة إلى ارتفاع في النفقات التي بلغت 1,21 مليار درهم، متجاوزة المداخيل التي بلغت حوالي 187 مليون درهم.

وأضاف المصدر ذاته أن إيرادات المغاربة المقيمين بالخارج سجلت من جانبها ارتفاعا ب13 في المائة خلال الأربع الشهور الأولى من السنة الجارية، محققة 21 مليار درهم مقابل 18,6 مليار درهم خلال نفس الفترة من السنة الماضية.

وبخصوص ميزان الأسفار، سجل مكتب الصرف أنه حقق ارتفاعا بنسبة 21,3 في المائة ليصل إلى 15,9 مليار درهم مقابل 13,1 خلال نفس الفترة من السنة الماضية، موضحا أن هذه النتيجة تعزى إلى ارتفاع بنسبة 18,1 في المائة في المداخيل التي بلغت 21,1 مليار درهم متم أبريل 2018، مقابل 17,8 مليار درهم خلال السنة السابقة، وإلى الارتفاع الطفيف في النفقات بنسبة 9,5 في المائة لتستقر في 5,2 مليار درهم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - نعم الخميس 17 ماي 2018 - 21:20
ما محلنا من الاعراب من تدفق الاستتمارات الى بلدنا الحبيب ونحن نعمل بالكونطرا مؤقت بحل الموقف
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23
2 - خليلوفيتش الخميس 17 ماي 2018 - 21:27
إنخفاض الإستثمارات الخارجية نحو المغرب ههههه واقيلا السبب هو المقاطعة ههههه
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29
3 - Akkawi الخميس 17 ماي 2018 - 21:45
انتم السبب: الحكومة والبرلمانيون بالغرفتين ووووو......وليس الشعب
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18
4 - مغربي الخميس 17 ماي 2018 - 21:56
غير قولو اللي ابغيتو مني كانو الاستتمارات باش اتنفعنا والو غير الزيادة فالسلعة مقاطعون
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15
5 - انور الخميس 17 ماي 2018 - 22:01
ارتفاع انخفاض. احنا في مكاننا او اسوء.. ارتفاع الطبقة ؟؟ تأكله كله. انخفاض يأكلوننا نحن كما وقع في المحروقات. الله ياخد فيهم الحق يارب في رمضان.. والله دراكولا ديال بصح ما يمص مع هؤلاء تا نقطة. و فتفوتة واالله الى شفها. هؤلاء
مصيبة فب الارض. هاجوج و ماجوج.
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1
6 - merci الخميس 17 ماي 2018 - 22:11
المقاطعة ستزيد من نفور المستثمرين. اصلا لااحد يثق في المغرب حتى علاقتهم بنا علاقة براغماتية فقط ليس فيها ذرة احترام لانهم يلاحظون تخلفنا وسوء اخلاقنا
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5
7 - محمد بوعناية الخميس 17 ماي 2018 - 22:14
لافرق بين هذا وذاك
الاستعمار هو استغلال ثروات الشعوب بالقوة
أما الاستثمار هو استغلال ثروات الشعب بالحيل والتضليل
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-1
8 - Farid Mo الخميس 17 ماي 2018 - 22:14
I invested in morocco 3 years ago, and it was the
worst mistake of my life. i almost lost all my money. annsb wa l2i7tyal
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2
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