الدرهم يرتفع أمام الأورو وينخفض مقابل الدولار

هسبريس - و.م .ع

أفاد بنك المغرب، في نشرته الخاصة بالمؤشرات الأسبوعية، عن ارتفاع الدرهم بنسبة 0,31 في المائة مقابل الأورو، وانخفاضه بـ0,48 في المائة مقابل الدولار، خلال الفترة الممتدة ما بين 10 و16 ماي 2018.

وأبرز البنك المركزي أنه خلال هذه الفترة، بلغ صافي الاحتياطات الدولية 229,3 مليار درهم، حيث ظلت على حالها تقريبا من أسبوع لآخر، غير أنها عرفت انخفاضا بـ 4,2 في المائة على أساس سنوي، مشيرا إلى أنه خلال نفس الفترة لم يتم إجراء أي مناقصة في سوق بيع العملات.

وبخصوص تدخلاته في السوق النقدي، أشار بنك المغرب إلى أنه ضخ ما مجموعه 59 مليار درهم، منها 56 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة سبعة أيام بناء على طلب عروض، و3 مليار درهم ممنوحة في إطار برنامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة.

وأضاف المصدر ذاته أنه ما بين 10 إلى 16 ماي، استقر المعدل البنكي في 2,30 بالمائة، في حين انتقل حجم المبادلات من 4,4 مليار درهم إلى 4,6 مليار درهم.

وبخصوص نشاط البورصة، أوضح المصدر ذاته أن مؤشر "مازي" انخفض خلال نفس الفترة بنسبة 1,9 بالمائة، ليصل بذلك أداؤه منذ بداية السنة إلى 2,4 في المائة، مشيرا إلى أن حجم المبادلات الإجمالي بلغ 977,5 مليون درهم، مقابل 1,4 مليار درهم خلال الأسبوع المنصرم.