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الرئيسية | مال وأعمال | وفاة كو بون-مو رئيس "إل جي" الكورية الجنوبية

وفاة كو بون-مو رئيس "إل جي" الكورية الجنوبية

وفاة كو بون-مو رئيس "إل جي" الكورية الجنوبية
هسبريس - رويترز
الأحد 20 ماي 2018 - 02:37

قالت وكالة يونهاب للأنباء إن كو بون-مو رئيس "إل جي"، رابع أكبر مجموعة في كوريا الجنوبية، توفي اليوم الأحد.

ويوم الخميس قالت "إل جي"، وهي شركة قابضة تضم مجموعة شركات تتنوع أنشطتها من الإلكترونيات إلى الكيماويات، إن رئيسها البالغ من العمر 73 عاما مريض ويعتزم ترشيح ابنه لمجلس الإدارة استعدادا لخلافة القيادة.

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