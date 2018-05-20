وفاة كو بون-مو رئيس "إل جي" الكورية الجنوبية

هسبريس - رويترز

قالت وكالة يونهاب للأنباء إن كو بون-مو رئيس "إل جي"، رابع أكبر مجموعة في كوريا الجنوبية، توفي اليوم الأحد.

ويوم الخميس قالت "إل جي"، وهي شركة قابضة تضم مجموعة شركات تتنوع أنشطتها من الإلكترونيات إلى الكيماويات، إن رئيسها البالغ من العمر 73 عاما مريض ويعتزم ترشيح ابنه لمجلس الإدارة استعدادا لخلافة القيادة.