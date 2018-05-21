شركات فرنسا تفضل المغرب بعد الصين وأمريكا

محمود شميعة*

تصدر المغرب البلدان التي تعزم الشركات الفرنسية التوجه إليها بعد كل من الولايات المتحدة الأمريكية والصين، حسب تقرير نشرته مجموعة "Export Euler Hermes" لسنة 2018.

وأظهر التقرير الذي نشر على موقع المجموعة أن الولايات المتحدة الأمريكية والصين والمغرب تتصدر قائمة الدول التي تعتزم المقاولات والشركات الفرنسية تعزيز صادراتها إليها وتقوية رقم معاملاتها بها، وتعزيز التبادل الاقتصادي معها، "اعتبارا لما أثبتته هذه الدول من تطور اقتصادي صلب، فضلا عن الطلب المحتمل في السنوات المقبلة".

وأوضح التقرير أن المغرب يمتاز بموقع جغرافي استراتيجي وتطور اقتصادي متوازن ورصين؛ ما يجعله يحتل المرتبة الثالثة بعد الولايات المتحدة الأمريكية والصين، كما يجعل منه وجهة أساسية لصادرات الشركات الفرنسية، وتأتي بعده كل من ألمانيا واسبانيا اللتين يطمح المصدرون الفرنسيون إلى تعزيز صادراتهم إليها.

وأضاف التقرير أن 84 في المئة من المقاولات الفرنسية تطمح إلى الرفع من رقم معاملاتها في الخارج في السنة الحالية، في مقابل 79 في المئة سنة 2016.