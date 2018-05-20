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كُتّاب وآراء
السعودية تفرج قريبا عن مالك مصفاة "سامير"
أفاد رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد، بأن السعودية ستفرج قريبا عن رجل الأعمال محمد حسين العمودي، مالك مصفاة "سامير"، وهو ملياردير سعودي مولود في أثيوبيا اعتقل في نوفمبر الماضي في إطار حملة على الفساد.
وأدلى رئيس الوزراء بهذه التصريحات في وقت متأخر من مساء أمس السبت لدى وصوله قادما من السعودية حيث اجتمع مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في زيارة استمرت يومين.
والعمودي من أب سعودي وأم إثيوبية واستثمر بكثافة في قطاعات البناء والزراعة والتعدين في إثيوبيا وكان ضمن 11 أميرا وأربعة وزراء حاليين وعدد من رجال الأعمال البارزين الذين اعتقلوا أثناء حملة شنتها هيئة جديدة لمكافحة الفساد.
وقال أبي في العاصمة أديس أبابا "سجن إثيوبي واحد هو سجن كل الإثيوبيين. احتجاز الشيخ العمودي يتصدر اهتمامات كل الاثيوبيين"، مضيفا "تقدمنا بطلب- ونحن واثقون إنه سيطلق سراحه في وقت قريب جدا".