أصوات المقاولات تحسم "رئاسة الباطرونا" بين مزوار والمراكشي

هسبريس - يوسف لخضر

سيختار غداً الثلاثاء أرباب العمل بالمغرب رئيساً جديداً لهم على رأس الاتحاد العام لمقاولات المغرب لولاية جديدة خلفاً لمريم بنصالح شقرون، عبر الاختيار بين مرشحين خاضا خلال الشهر الجاري حملة انتخابية تبادلا فيها الرسائل والانتقادات.

المرشحان هما صلاح الدين مزوار، وزير الخارجية السابق والرئيس السابق لحزب "الأحرار"، وحكيم المراكشي، رجل الأعمال في المجال الصناعي، واللذان أمضيا الأسابيع الماضية متنقلين بين مختلف جهات المغرب للقاء تمثيليات المقاولات وتقديم البرامج لاستقطاب الأصوات.

ويصل عدد الأصوات المدعوة إلى الجمع العام الانتخابي غداً الثلاثاء بمدينة الدار البيضاء إلى ما يقارب 8000 صوت لأرباب المقاولات، الذين سيدلون بأصواتهم بعد تقديم الرئاسة الحالية للاتحاد التقريرين المالي والأدبي للسنة الأخيرة، ليتم إعلان النتائج عشية اليوم نفسه لولاية جديدة من ثلاث سنوات.

ولا يعتمد مبدأ "مقاولة واحدة تساوي صوتاً واحداً"، بل يتحدث النظام الأساسي للاتحاد العام لمقاولات المغرب عن مقياس يحدد عدد الأصوات لكل مقاولة حسب رقم المعاملات؛ فحين يقل عن 5 ملايين درهم يكون الصوت واحداً، أما في أكثر من 500 مليون درهم فيصبح عشرة أصوات.

وبهذه الطريقة يعود الحسم في هذه الانتخابات للمقاولات الكبرى التي تملك أكبر نسبة من الأصوات، والتي سيرجع لها ترجيح الكفة لصالح أحد المرشحين الذي يجب أن يفوز بـ51 في المائة من الأصوات الحاضرة والممثلة في الجمع العام الانتخابي.

وقدم حكيم المراكشي، مرشح الرئاسة، ومرشحة نائبة الرئيس، آسية بنحيدة، مشروعهما بعنوان "تحرير طاقات المقاولة"، وتعهدها فيه بتحرير خلق وإنتاج القيم من أجل المساهمة في خلق الثروة ومناصب الشغل، وتوقيع ميثاق ثقة مع الحكومة والإدارة والشركاء الاجتماعيين.

كما يتعهد المرشح المراكشي ونائبته بالعمل من أجل سياسة ضريبية ملائمة للواقع الاقتصادي وتخفيض تكلفة اليد العاملة والرفع من نسبة تشغيل النساء وتوزيع أفضل للطلبيات العمومية ومواءمة آجال سداد المقاولات.

كما يتضمن مشروع المراكشي على تشجيع المقاولات المغربية دولياً والاتجاه أيضاً نحو أسواق إفريقيا جنوب الصحراء، إضافة إلى الحرص على التنمية الجهوية في المغرب وتخفيض التكلفة الطاقية وإدماج الفلاحة في الصناعة الغذائية وتدويل المنتجات والخدمات.

أما مزوار، المعروف في الساحة السياسية والمرشح للرئاسة إلى جانب فيصل مكوار لمنصب نائب الرئيس، فقدما أمام المقاولات المغربية مشروعاً بعنوان "جميعاً من أجل انطلاقة جديدة"، يتحدثان فيه عن ضرورة التفكير لمواكبة المغرب لثورة صناعية رابعة.

ويؤكد مزوار في مشروعه على ضرورة أن يكون الاتحاد العام لمقاولات المغرب فاعلاً في مواكبة تنمية القطاع الخاص، وأن يكون داراً لكل المقاولات بغض النظر عن مجالا اشتغالها أو وزنها أو جهتها.

كما يتحدث مشروع مزوار عن إحداث صدمة من أجل تحسين تنافسية المقاولات وتحسين العرض المغربي على جميع الجبهات، ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة والمقاولات الصغيرة جداً، وتقوية جاذبية المناطق الترابية، مع جعل الاستثمارات منخرطة في تنمية الخدمات الموجهة للمواطنين.