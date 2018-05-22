دحامي يساند مزوار لرئاسة "مقاولات المغرب"

هسبريس من الرباط

أعلن خالد دحامي، رئيس الفيدرالية المغربية للتجارة والخدمات، مساندته لترشيح صلاح الدين مزوار وفيصل مكوار لرئاسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب.

وأعلن دحامي، في بيان صادر عنه، مساندته لمزوار "نظرا لتجربته الكبيرة في تسيير المقاولات وإحدى أعرق الفيدراليات الخاصة بقطاع النسيج، إضافة إلى تجربته في المناصب التي تقلدها"، مثمنا "كفاءة نائب الرئيس فيصل مكوار وتجربته داخل الاتحاد".

وكان رئيس الفيدرالية المغربية للتجارة والخدمات قد قدّم ترشيحه للانتخابات المزمع تنظيمها اليوم الثلاثاء لاختيار رئيس جديد للاتحاد العام لمقاولات المغرب، ورُفض هذا الترشيح من قبل مجلس إدارة الاتحاد سالف الذكر لخطأ شكلي.