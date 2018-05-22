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كُتّاب وآراء
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دحامي يساند مزوار لرئاسة "مقاولات المغرب"
الثلاثاء 22 ماي 2018 - 00:04
أعلن خالد دحامي، رئيس الفيدرالية المغربية للتجارة والخدمات، مساندته لترشيح صلاح الدين مزوار وفيصل مكوار لرئاسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب.
وأعلن دحامي، في بيان صادر عنه، مساندته لمزوار "نظرا لتجربته الكبيرة في تسيير المقاولات وإحدى أعرق الفيدراليات الخاصة بقطاع النسيج، إضافة إلى تجربته في المناصب التي تقلدها"، مثمنا "كفاءة نائب الرئيس فيصل مكوار وتجربته داخل الاتحاد".
وكان رئيس الفيدرالية المغربية للتجارة والخدمات قد قدّم ترشيحه للانتخابات المزمع تنظيمها اليوم الثلاثاء لاختيار رئيس جديد للاتحاد العام لمقاولات المغرب، ورُفض هذا الترشيح من قبل مجلس إدارة الاتحاد سالف الذكر لخطأ شكلي.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
1 - الصحراوي الثلاثاء 22 ماي 2018 - 00:14
بدلوا الوجوه الله يخليكم .. باركا علينا من هاد السيطرة على كل الميادين وفي كل الازمنة ..
2 - وجدي الثلاثاء 22 ماي 2018 - 00:32
" اللهم لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه ".
بعد التفعفيعة لرئاسة الحزب و مرورا تقفقيفة وزارة الخارجية و تمرميدة مطار باريس و خبطة الدوحة / سيطل علينا هذه المرة " لا قدر الله " من نافذة المقاولات و ستكون لا محالة سوء الخاتمة و وبال العاقبة .
< رحماك يا الله >
بعد التفعفيعة لرئاسة الحزب و مرورا تقفقيفة وزارة الخارجية و تمرميدة مطار باريس و خبطة الدوحة / سيطل علينا هذه المرة " لا قدر الله " من نافذة المقاولات و ستكون لا محالة سوء الخاتمة و وبال العاقبة .
< رحماك يا الله >
3 - مواطن الثلاثاء 22 ماي 2018 - 00:41
ناري كحالت، نفس الوجوه تاتدور، بحال إيلا تفرها قبل باش يزيدوه منصب آخر. حسبي الله و نعم الوكيل.
4 - يونس الثلاثاء 22 ماي 2018 - 00:46
الله اعفوا بغينا اوجوه جديدة هدو راهم بحال ضامة حيت ابقا فيها غير جوج ضامات اطلع او انزلو فالواد بلا فايدة مكايتسلاش المتش خصو اتعاود من جديد.
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