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الرئيسية | مال وأعمال | مندوبية التخطيط: غلاء في الأسواق قبيل رمضان

مندوبية التخطيط: غلاء في الأسواق قبيل رمضان

مندوبية التخطيط: غلاء في الأسواق قبيل رمضان
هسبريس من الرباط
الأربعاء 23 ماي 2018 - 02:17

عرفت أثمان الخضر والفواكه وعدد من المواد الاستهلاكية ارتفاعا خلال شهر رمضان، وهو الارتفاع الذي بدأ منذ الشهر الماضي، في المقابل كانت أثمان الأسماك وفواكه البحر قد عرفت انخفاضا لتعاود الارتفاع من جديد خلال الأيام الحالية.

وبحسب ما أعلنت عنه المندوبية السامية للتخطيط، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، خلال شهر أبريل الماضي، ارتفاعا بـ 0,3 بالمائة بالمقارنة مع الشهر السابق. وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بـ 0,7 بالمائة والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بـ 0,3 بالمائة.

وبحسب المذكرة التي تتوفر عليها هسبريس؛ عرفت أثمان المواد الغذائية ارتفاعا بـ 3,7 بالمائة والمواد غير الغذائية بـ 1,7 بالمائة، فيما تراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين استقرار بالنسبة لـ "المواصلات" وارتفاع قدره 6,8 بالمائة بالنسبة لـ "المواد والخدمات الأخرى".

وهمت ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري مارس وأبريل على الخصوص أثمان "الفواكه" بـ 4,4 بالمائة، و"الخضر" بـ 2,1 بالمائة، و"اللحوم" بـ 1,1 بالمائة. وعلى العكس من ذلك، انخفضت أثمان "السمك وفواكه البحر" بـ 1,4 بالمائة، و"المياه المعدنية والمشروبات المنعشة" بـ 0,8 بالمائة، و"الزيوت والدهنيات" بـ 0,4 بالمائة. أما في ما يخص المواد غير الغذائية، فإن الارتفاع هم على الخصوص أثمان "المحروقات" بـ 2,8 بالمائة.

وعن التوزيع الجغرافي، أوضحت المندوبية أن الرقم الاستدلالي سجل أهم الارتفاعات في الحسيمة بـ 1,0 بالمائة، وفي آسفي بـ 0,8 بالمائة، وفي أكادير بـ 0,7 بالمائة، وفي وجدة والداخلة وكلميم بـ 0,6 بالمائة، وفي مراكش وسطات بـ 0,5 بالمائة، وفي الرباط بـ 0,4 بالمائة، بينما سجل استقرارا في القنيطرة.

وأوضحت المندوبية أن مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر أبريل استقرارا بالمقارنة مع شهر مارس، وارتفاعا بـ 0,8 بالمائة بالمقارنة مع شهر أبريل 2017.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - محمد الأربعاء 23 ماي 2018 - 02:30
دولة ديال النم واش غي المسكين لي بانلكوم في هاد لبلاد واتقوا فيه الله وفكروا شوية للاخرة ديالكوم يا المسؤولين راه ما يدوم والوا
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