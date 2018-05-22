أغلبية ساحقة تقود مزوار إلى قيادة "باطرونا المغرب" خلفا لبنصالح

هسبريس - محمد لديب

انتهت مساء اليوم عملية انتخاب رئيس جديد للاتحاد العام لمقاولات المغرب "اتحاد رجال الأعمال" خلفًا لمريم بنصالح، بإعلان فوز صلاح الدين مزوار وزير الاقتصاد والمالية الأسبق ووزير الخارجية السابق، الذي تفوق على رجل الأعمال حكيم المراكشي بغالبية ساحقة.

وقد اختار 5173 مقاولا صلاح الدين مزوار رئيسا لهم، في حين صوت 1432 لصالحه منافسه حكيم المراكشي، ليتم الإعلان عن فوز لائحة مزوار وفيصل مكوار.

وعبر مزوار عن سعادته بهذا الاختيار، وتعهد أمام رجال الأعمال المغاربة بالعمل على ضمان مزيد من الإشعاع لأكبر منظمة لأرباب المقاولات في المغرب.

وتلقى مزوار تهاني منافسه إلى جانب ثناء مريم بنصالح التي نجحت في إشعال حماس أعضاء الإتحاد العام لمقاولات المغرب، وهي تلقي آخر كلمة لها بوصفها رئيسة لأكبر وأقوى تنظيم للباطرونا في المغرب، وتعلن مغادرتها لمنصبها لفسح المجال أمام الإسم الجديد الذي سيقع عليه اختيار أرباب المقاولات المنتسبين للاتحاد.

مريم بنصالح، التي عرضت آخر تقرير أدبي ومالي لها أمام المنخرطين الذين صوتوا عليهما بالإجماع، أثنت على فريق العمل الذي رافقها طوال فترة تقلدها منصب رئاسة تجمع الباطرونا بالمغرب.

وأوضحت بنصالح، التي كانت تتحدث خلال الجمع العام لمنظمة CGEM الذي انعقد اليوم الإثنين بالدار البيضاء الذي يليه جمع انتخاب الرئيس الجديد للباطرونا، أن فترة رئاستها تميزت بمجموعة من المنجزات التي تم تحقيقها.

وأضافت المتحدثة "من بين هذه المنجزات، تمكن الإتحاد العام لمقاولات المغرب من أن يصبح الممثل الرسمي للمشغلين، حيث أضحى الاتحاد الشريك الرسمي الوحيد للحكومة والنقابة بوصفه ممثلا أوحدا لأرباب المقاولات والقطاع الخاص.

وقالت مريم بنصالح شقرون، الرئيسة المنتهية ولايتها للاتحاد العام لمقاولات المغرب: "في ظرف 6 سنوات أصبحنا حاضرين في أزيد من 17 مدينة مغربية، ولابد من التأكيد على أن قوة الاتحاد العام لمقاولات المغرب تتمثل في مجموعة من القيم التي تقوم عليها".

وعبرت بنصالح عن تفاؤلها بمستقبل المغرب، التي قالت إنه سيظل زاهرا في ظل التثمين المتواصل للموارد البشرية، مشيرة إلى الدور الكبير الذي لعبه الإتحاد في هذا المجال.

وأضافت المتحدثة: "أعتقد أنه يجب أن نشعر بالفخر بالنظر إلى المكانة التي أصبح يضطلع بها الإتحاد العام لمقاولات المغرب، مع تسجيل أن قوة الاتحاد تتمثل في الاستقلالية التي تتمتع بها هيأتنا".