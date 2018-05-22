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الرئيسية | مال وأعمال | التطبيق الجديد لـ"كاش بلوس" يتيح تعبئات مجانية

التطبيق الجديد لـ"كاش بلوس" يتيح تعبئات مجانية

التطبيق الجديد لـ"كاش بلوس" يتيح تعبئات مجانية
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 22 ماي 2018 - 19:00

أصبح من الممكن الآن الاستفادة من تعبئات للهاتف بشكل مجاني بفضل التطبيق الهاتفي الجديد الخاص بـ"كاش بلوس"Cash Plus .

فبعد إطلاق أول ناد للزبناء الأوفياء بالمغرب خاص بتحويل الأموال، تُطلق اليوم "كاش بلوس" تطبيق "كاش بلوس موبايل" الذي يُمكن الزبناء الذين يتوفرون على بطاقة الزبون الوفي أن يحولوا النقط التي حصلوا عليها مع "كاش بلوس" إلى تعبئات خاصة بالهاتف.

وبالإضافة إلى الإطلاع وتحويل النقط، يتيح هذا التطبيق الهاتفي في نسخته الأولى لزبناء "كاش بلوس" الحصول على بيانات المعاملات الخاصة بهم، وتحديد أقرب وكالة "كاش بلوس"، وإجراء تحويل الأموال عبر الإنترنيت.

يذكر أن "كاش بلوس" كانت قد أطلقت في فبراير 2018 أول ناد للزبناء الأوفياء يتيح المشاركة في سحب شهري يستفيد منه 113 فائزاً. وتتراوح قيمة الجوائز ما بين 500 و20 ألف درهم، بالإضافة إلى الاستفادة من تخفيضات وتحويلات مجانية.

ويمكن تحميل التطبيق على الرابط التالي: CASH PLUS MOBILE

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