الشركة العامة العقارية تطلق مخطط "كاب إكسيلانس"

هسبريس من الرباط

رغبة في تعزيز موقعها المرجعي في سوق العقارات بالمغرب، بلورت الشركة العامة العقارية، بمشاركة فروعها، ودعم من مجموعة صندوق الإيداع والتدبير، "مخطط الانتعاش المندمج" تحت اسم " Cap Excellence "، والذي يهدف إلى إحداث تحول إجرائي وتحقيق نمو مستدام لأنشطتها.

والواقع أن الشركة العامة العقارية تشتغل في بيئة تتسم بتغير عميق في مجال الإنعاش العقاري في المغرب، إلى جانب ظرفية قطاعية صعبة، ما يتطلب إصلاحًا هيكليًا لنموذج أعمالها.

ويجسد مخطط "Cap Excellence" طموحًا قويًا للشركة العامة العقارية، يتمثل في وضع زبنائها في صدارة اهتماماتها اليومية، خلال دورة الإنجاز بكاملها؛ وذلك ببلورة برامج جديدة تتناسب مع احتياجاتهم، ومضاعفة جهودها من أجل إرضائهم من خلال احترام التزاماتها المتعلقة بالآجال والجودة.

وبدعم من المجموعة المؤسساتية الأولى في المغرب، قامت الشركة العامة العقارية التابعة لصندوق الإيداع والتدبير للتنمية بمواكبة تنمية العديد من المناطق والجهات عبر العديد من المشاريع المهيكلة؛ كما ستواصل احترام جميع التزاماتها تجاه شركائها في القطاعين العام والخاص.

ويندرج مخطط "Cap Excellence"، بشكل تام، ضمن تنفيذ إستراتيجية 2022 لصندوق الإيداع والتدبير، مع التزام قوي لمساهم الشركة العامة العقارية وأطرها العليا.

وقد حدد هذا المخطط كأهداف له:

- 1 ثقافة مقاولاتية تضع الزبون في صدارة أولوياتها.

- 2 إعادة التنظيم حول قطاعات مبتكرة وذات قيمة مضافة عالية، بما يتماشى مع التوجهات الإستراتيجية لمجموعة صندوق الإيداع والتدبير.

- 3 خلق قيمة من 4 إلى 5 مليارات درهم خلال 5 سنوات ضمن دينامية تحسين هامش الربح والنمو المستدام.

ويتمحور تنفيذ مخطط "Cap Excellence" حول أربعة محاور مهيكلة هي:

المحور 1

إعادة التركيز الإستراتيجي والانتعاش المنظم

تتم إعادة تنظيم الشركة لأنشطتها حول القطاعات ذات القيمة المضافة العليا، إلى جانب منح حيوية جديدة للاستثمارات المربحة بغلاف مالي قدره 11 مليار درهم خلال السنوات الخمس المقبلة.

المحور 2

التحول الإجرائي

ستنخرط جميع الوظائف الرئيسية للشركة (التنمية، والدراسات والإنجاز، والمشتريات والتسويق) من أجل وضع أفضل الممارسات وتعزيز الكفاءات الأساسية لمهنة الإنعاش العقاري. ويكمن الهدف من ذلك في تحقيق سريع لمستويات أداء تدبيري (التكلفة، والجودة والأجل) من شأنها تحسين تجربة ورضا زبنائها من جهة، ومردوديتها المالية بشكل كبير ومستدام من جهة ثانية.

المحور 3

إعادة بناء الحكامة والتنظيم

سيسمح تحسين المرونة التدبيرية حول أهداف إجرائية واضحة بتسهيل وتبسيط عمليات اتخاذ القرار وتحديث الممارسات (الموارد البشرية، تدبير الأداء، تدبير الممونين...).

المحور 4

إعادة بناء التوازن المالي

ستساهم عمليات إعادة رسملة وتحويل الأصول، خارج العمليات الأساسية، في تعزيز الركائز الأساسية المالية للشركة وتحسين توازناتها المالية.

ويحظى مخطط "Cap Excellence" بالدعم الإستراتيجي والمالي الكامل لمجموعة صندوق الإيداع والتدبير، كما يعكس طموح نساء ورجال الشركة العامة العقارية والشركات التابعة لها، والذين سيساهمون في نجاحه بفضل التزامهم وقوتهم الجماعية.