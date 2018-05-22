إنوي يبرم شراكات عالمية في الأمن المعلوماتي

هسبريس من الرباط

تعتبر "الهجمات الإلكترونية" اليوم من أخطر التهديدات التي تحدق بالدول، إذ لا يسلم منها أي تنظيم أو مؤسسة مرتبطة بشبكة الإنترنيت.

وكلفت هذه الهجمات الاقتصاد العالمي خلال السنة الجارية خسائر تقدر بـ445 مليار دولار، ما دفع المنتدى الاقتصادي العالمي إلى وضعها في المرتبة الثالثة على قائمة الأخطار العالمية.

وتتميز هذه الهجمات بطابعها الفجائي والتنوع الهائل لتلك التي تم تسجيلها؛ ففي سنة 2017 لوحدها تم إحصاء أكثر من 400 مليون نوع من البرمجيات الضارة.

ويؤكد هذا الأمر أهمية لجوء المقاولات والمؤسسات إلى المهنيين، وأهمية تسلحها بالآليات الأمنية الجديرة بالثقة، والتي يتم تحيينها باستمرار.

والمغرب، المتميز باقتصاده المنفتح والنسبة العالية للارتباط بالإنترنيت، لا يشكل استثناءً في هذا الصدد، فقد تم في 2017 تسجيل 83981 هجوماً من صنف "DDoS" (أي الهجمات التي تستهدف إبطال خادم ما أو بنية تحتية معلوماتية ما).

وتظهر بعض الأرقام الخطر المحدق بالمقاولات المغربية، إذ إن 40 في المائة من المهنيين المغاربة يصرحون باستعمال ذاكرات USB مجهولة، إضافة إلى أن 33 في المائة منهم يصرحون بفتح الملفات المرفقة بـ"الإيمايل" دون معرفة المصدر.

وتلجأ العديد من القطاعات بالمغرب إلى خدمات الأمن المدارة، من بينها السلامة العمومية، والقطاع المالي، والصناعة، وشبكات النقل، وإنتاج الطاقة وتوزيعها، والتعدين، وإمدادات المياه وتوزيعها، والقطاع السمعي والبصري، والاتصالات، والصحة والتشريع والعدالة والخدمات البريدية.

وكفاعل أساسي في التحول الرقمي بالمغرب، يقترح inwi Business على المقاولات المغربية مجموعة من الحلول الخاصة بالأمن المعلوماتي، تتميز بمتانتها وسهولتها وقدرتها على التلاؤم مع كل الحاجات.

وفي هذا الصدد، أبرم inwi Business شراكات مع رواد عالميين في مجال الأمن المعلوماتي، ليقترح عروضه الأمنية التي أطلق عليها اسم "inwi Cyber Défense".

وتتكون هذه العروض من ثلاث فئات وهي:

SOC inwiBusiness: بمقدور هذا المركز رصد التهديدات الإلكترونية، والهجمات الخارجية التي تحدق بالأنظمة المعلوماتية وكذا الفيروسات.

هذا المركز بمثابة برج مراقبة لأمن المعلوميات بالمغرب بفضل مركزه العملي للأمن المعلوماتي للمقاولات بقلب الدار البيضاء، حيث يعمل 24 ساعة في اليوم، 7 أيام في الأسبوع، 365 يوما في السنة.

هذا المركز يكشف ويقيِّم ويواجه الهجمات في وقت قياسي.

وقد عقد inwi Business شراكتين لتعزيز خبرتها في هذا المجال. الأول مع Ineos، الفاعل المعروف في مجال تكامل الحلول المعقدة للأمن المعلوماتي، والثانية مع Symantec، الرائد العالمي في مجال الحماية المعلوماتية.

أما العرض الثاني فهو Business protect: يتضمن دروعاً لحماية تتلاءم مع حاجات كل المقاولات للحماية من الهجمات المعلوماتية، وفيروسات حصان طروادة، والرسائل الإلكترونية التطفلية أو التي تحتوي على فيروسات، ومن ضُعف بعض البرامج، ومن البنيات التي تعتمد على الإنترنت، ومن تأثير برامج التجسس، ومن هجمات التطبيقات، ومن سرقة البيانات، ومن التكنولوجيات القديمة أو غير المحدَّثة، وكذلك من برامج الفدية أو البرامج الخبيثة.

في هذا المجال عقد inwi Business شراكتين، الأولى مع Ineos، والثانية مع Palo Alto Networks، خبير الجيل الجديد لحلول الأمن المعلوماتي.

أما العرض الثالث فيتعلق بـ"المضادات لـDDoS": يقترح فيه inwi Business الوقاية من الهجمات التي تروم إبطال عمل خدمة ما، أو الوصول إلى الخادم (serveur). وقد التحق بـ inwi Business كل من Ineos، وArbor Networks، الذي يقوم بتأمين الشبكات الأكثر تعقيداً في العالم ضد هجمات DDoS.

وتوفر inwi Business خدمة ومساعدة تقنية على مدار الساعة، 24 ساعة في اليوم، و7 أيام في الأسبوع، من أجل إدارة جميع عمليات الرقابة والتسيير على مستوى منصة واحدة.

وقال غيوم بيردريو، مدير inwi Business، إن هذه العروض تجعل إنوي تستجيب لرهان مزدوج؛ الأول يتمثل في المساهمة في تطوير تخزين سحابي مغربي محض ومستقل، إضافة إلى رفع التحدي الكبير الذي وضعته الإدارة العامة لأمن نظم المعلومات في ما يتعلق بمكافحة الجريمة الإلكترونية، والتي يوفر لهاinwi Business اليوم ردودا محددة وفعالة وملائمة.

وأضاف غيوم بيردريو: "هذا دليل آخر على انخراطنا إلى جانب المقاولات الوطنية، وتصميمنا على مساعدتها لإنجاح تحولها الرقمي".