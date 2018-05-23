مزوار يتعهد بالاعتناء بـ"الستارتاب" ورفع مناخ تنافسية المقاولات

هسبريس ــ محمد لديب

تعهد صلاح الدين مزوار، الذي انتخب اليوم رئيسا للاتحاد العام لمقاولات المغرب، بإيلاء اهتمام خاص للمقاولات المغربية الصغيرة والمتوسطة والمقاولات الناشئة، المعروفة اختصارا بـ"ستارتاب"، من خلال العمل على تحسين مناخها التنافسي ومحاولة إيجاد حلول لتمكينها من الولوج بسهولة إلى آليات التمويل.

وقال الرئيس الجديد للاتحاد العام لمقاولات المغرب، التي تعدّ أكبر تجمع لأرباب المقاولات بالمملكة، إنه سيعمل على إدخال مجموعة من المقترحات على مشروع قانون المالية لسنة 2019، الذي سيعرض على المناقشة على أنظار مجلسي النواب والمستشارين في الربع الأخير من السنة الجارية، والتي سيحاول من خلالها فتح الباب أمام المقاولات التكنولوجية المبتكرة الناشئة للاستفادة من إجراءات قانونية لضمان تطورها بشكل سريع.

وأكد مزوار، في تصريح خص به هسبريس بعد انتخابه رئيسا للاتحاد العام لمقاولات المغرب، أنه سيعمل أيضا على تعزيز علاقات التعاون مع الحكومة من أجل الدفع بالقطاع الخاص، وتعزيز مساهمته في عجلة التنمية لبلدنا على اعتبار أن هذه الشركات والمقاولات هي التي من شأنها المساهمة بقوة في امتصاص البطالة داخل أوساط الشباب المؤهل.

وسجل صلاح الدين مزوار، الذي شغل مجموعة من المناصب الوزارية في الحكومة السابقة، رصد تراجع ملحوظ في الاستثمارات التي يقودها القطاع المغربي الخاص على الصعيد المحلي، موضحا أنه سيعمل مع أعضاء الاتحاد العام لمقاولات المغرب على وضع تصور متكامل لرصد الإجراءات التي يمكنها المساهمة بشكل مباشر في تحفيز عودة الاستثمارات المحلية للانتعاش من جديد.

وقال رئيس الـCGEM لهسبريس: "إلى جانب ما ذكرت سالفا، سنعمل بطبيعة الحال على تعزيز الأدوار التي يضطلع بها الاتحاد العام لمقاولات المغرب في المشهد الاقتصادي الوطني، وتشجيع المقاولات على سبر أغوار الأسواق الخارجية، خاصة الإفريقية منها".