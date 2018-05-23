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الرئيسية | مال وأعمال | مزوار يتعهد بالاعتناء بـ"الستارتاب" ورفع مناخ تنافسية المقاولات

مزوار يتعهد بالاعتناء بـ"الستارتاب" ورفع مناخ تنافسية المقاولات

مزوار يتعهد بالاعتناء بـ"الستارتاب" ورفع مناخ تنافسية المقاولات
هسبريس ــ محمد لديب
الثلاثاء 22 ماي 2018 - 23:40

تعهد صلاح الدين مزوار، الذي انتخب اليوم رئيسا للاتحاد العام لمقاولات المغرب، بإيلاء اهتمام خاص للمقاولات المغربية الصغيرة والمتوسطة والمقاولات الناشئة، المعروفة اختصارا بـ"ستارتاب"، من خلال العمل على تحسين مناخها التنافسي ومحاولة إيجاد حلول لتمكينها من الولوج بسهولة إلى آليات التمويل.

وقال الرئيس الجديد للاتحاد العام لمقاولات المغرب، التي تعدّ أكبر تجمع لأرباب المقاولات بالمملكة، إنه سيعمل على إدخال مجموعة من المقترحات على مشروع قانون المالية لسنة 2019، الذي سيعرض على المناقشة على أنظار مجلسي النواب والمستشارين في الربع الأخير من السنة الجارية، والتي سيحاول من خلالها فتح الباب أمام المقاولات التكنولوجية المبتكرة الناشئة للاستفادة من إجراءات قانونية لضمان تطورها بشكل سريع.

وأكد مزوار، في تصريح خص به هسبريس بعد انتخابه رئيسا للاتحاد العام لمقاولات المغرب، أنه سيعمل أيضا على تعزيز علاقات التعاون مع الحكومة من أجل الدفع بالقطاع الخاص، وتعزيز مساهمته في عجلة التنمية لبلدنا على اعتبار أن هذه الشركات والمقاولات هي التي من شأنها المساهمة بقوة في امتصاص البطالة داخل أوساط الشباب المؤهل.

وسجل صلاح الدين مزوار، الذي شغل مجموعة من المناصب الوزارية في الحكومة السابقة، رصد تراجع ملحوظ في الاستثمارات التي يقودها القطاع المغربي الخاص على الصعيد المحلي، موضحا أنه سيعمل مع أعضاء الاتحاد العام لمقاولات المغرب على وضع تصور متكامل لرصد الإجراءات التي يمكنها المساهمة بشكل مباشر في تحفيز عودة الاستثمارات المحلية للانتعاش من جديد.

وقال رئيس الـCGEM لهسبريس: "إلى جانب ما ذكرت سالفا، سنعمل بطبيعة الحال على تعزيز الأدوار التي يضطلع بها الاتحاد العام لمقاولات المغرب في المشهد الاقتصادي الوطني، وتشجيع المقاولات على سبر أغوار الأسواق الخارجية، خاصة الإفريقية منها".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (11)

1 - abdou الأربعاء 23 ماي 2018 - 00:04
ارفعوا من مستوى التنافسية في المناصب الكبرى و مناصب الشغل في الدولة بالاعتماد على الأحق فالأحق، و كفى من توريث المناصب بين العائلات المعروفة المتناسبة و المتزاوجة فيما بينها، ارفعوا من مستوى الأخلاق و العلم و التطور و خصوصا المحاسبة، اللهم إن هذا منكر، و الله سوف تجبرون الشعب على الفرار من هذه البلاد الظالم أهلها و الهروب إلى الجبال كما فعل أصحاب الكهف، ندعوا الله في هذه الأيام المباركة أن يأخذ لنا حقنا منكم و من أمثالكم الانتهازيين و الاستغلاليين.
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26
2 - البشير عزالدين الأربعاء 23 ماي 2018 - 00:06
بالامس كان متهما بالعلاوات و الاموال تحت الطاولة و الجي 8 و اليوم اصبح رئيس الباطرونا...كيف تفسير الامر؟ اين القانون و الاخلاق؟ هؤلاء يمرون من قطاع الى اخر و من منصب الى اخر بلا مشكل و مع يجرجرون الكاسرونات...
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14
3 - عصام الأربعاء 23 ماي 2018 - 00:07
اقطاعي بامتياز ورجل مخزني يقوم بالمهام كما يجب.
انتظروه في حلة جديدة لقهر الطبقة العاملة في المملكة.
لي خلاتو مريم غادي يكملو هاد ....
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16
4 - الهاشمي الأربعاء 23 ماي 2018 - 00:10
سي مزوار نرجوا منكم الضغط على الأبناك الوطنية لمساعدة المقاولات الصغرى للمساهمة في خلق دينامية إقتصادية وحثها على خفض نسبة الفائدة وتقديم تخفيضات وتسهيلات جمركية.
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-9
5 - مرتن بري دو كيس الأربعاء 23 ماي 2018 - 00:12
لا تنس ان الدنيا فانية بما فيها...والعمل الصالح يرفع صاحبه..والقول الصادق يخلد بعد موت قائله..فلا تركن للمفسدين.ويعجبك منصبك وتكون من المغرورين.لانك ستحاسب غدا على كل صغيرة وكبيرة ..فانت اﻵن اصبحت مؤتمنا على عمل جبار فلا تهن في اتقانه .وتفانيك في محبة وطنك ومواطنيك..فهنبئا لك..وربنا يكون لك معينا ان اصدقت نيتك له وعملت لما اراد.."فقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمومنوت...".صدق الله العظيم.
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2
6 - جميل الأربعاء 23 ماي 2018 - 00:12
مرحبا بالباطرون عوض الباطرونة ونريد البارطوناريا
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-2
7 - nawaf الأربعاء 23 ماي 2018 - 00:17
لا يرجى منه فائدة خونشة الباطرونا معناه استمرار احتكتار مقدرات الدولة لفائدة الفروعون المغربي
في المغرب يوجد أطر قادرة على السير بالبلد الى مصاف الدول الحامية لمصيرها لكن مع كامل الاسف الخضوع لابتراز اشخاص واحلالهم محل الدولة جعل المغرب ينهار تدريجيا امام اعين المغاربة ناس تغتني من افقار باقي المواطنين
نحن نعرف الاخ مزوار.مادا بإمكانه ان يقدم للباطرونا طبعا لاشئ ولكن سيستفيد وينشر الريع والمحسوبية وهو الهدف اللدي جاء من اجله
لك الله يا وطني
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5
8 - عابر سبيل الأربعاء 23 ماي 2018 - 00:17
رأسمالهم الوحيد هو الكلام كسابقيهم
ألم يكن في الوقت القريب على رأس وزارة مهمة ماذا فعل؟؟ لاشئ
يتنقلون بينهم في المناصب السامية والعلاوات الضخمة والسفريات ووو
ويتركون الفتات للطبقة الكادحة، ويقتطعون من أجورهم الهزيلة باسم الإصلاح، ويفرضون العقدة على أبناء الشعب لولوج الوظيفة العمومية التي أجرتها لا تسمن ولا تغني من جوع، أما أجرة معظم العمال في القطاع الخاص فهي أجرة ثلاثة أيام لأخر عامل في دولة أوروبية مع العلم أن ظروف اشتغال العامل المغربي مزرية، ودائما يتحدثون عن الاصلاح، أي إصلاح هذا راعوا ظروف اشتغال العمال في المناطق الصناعية فإنهم يقاسون الأمرين
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2
9 - امير الشعراء الأربعاء 23 ماي 2018 - 00:21
يقول الشاعر:

جرى الدمع في العين محال علاجه...
بغير علاج النهب في بلد الريع
مقاطعة الريع عظيم بلاؤها...
اطاحت بمريم وجاءت بمقطوع
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2
10 - حمودي الأربعاء 23 ماي 2018 - 00:26
مزوار خرج من الباب ودخل من النافدة مسؤولين تيموتو على الكراسي الشئء الوحيد الاجابي هو اانا غنتهناو من ديك مريم بنصالح جميع الاشخاص المنتمين لحزب الاحرار دون المستوى ولا يحبهم الشعب وكلهم اصبحو اغنياء ولهم مشاريع كبرى وفي نفس الوقت لديهم نفود سياسي حلل وناقش
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0
11 - مغربي22 م الأربعاء 23 ماي 2018 - 00:36
هذا الشخص لا يفهم انه غير مرغوب فيه مجرد كلام فارغ يضحك به على المواطنين لا ينسى ما فعله بالامس او يستحمر المواطنين
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