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كُتّاب وآراء
مزوار يتعهد بالاعتناء بـ"الستارتاب" ورفع مناخ تنافسية المقاولات
تعهد صلاح الدين مزوار، الذي انتخب اليوم رئيسا للاتحاد العام لمقاولات المغرب، بإيلاء اهتمام خاص للمقاولات المغربية الصغيرة والمتوسطة والمقاولات الناشئة، المعروفة اختصارا بـ"ستارتاب"، من خلال العمل على تحسين مناخها التنافسي ومحاولة إيجاد حلول لتمكينها من الولوج بسهولة إلى آليات التمويل.
وقال الرئيس الجديد للاتحاد العام لمقاولات المغرب، التي تعدّ أكبر تجمع لأرباب المقاولات بالمملكة، إنه سيعمل على إدخال مجموعة من المقترحات على مشروع قانون المالية لسنة 2019، الذي سيعرض على المناقشة على أنظار مجلسي النواب والمستشارين في الربع الأخير من السنة الجارية، والتي سيحاول من خلالها فتح الباب أمام المقاولات التكنولوجية المبتكرة الناشئة للاستفادة من إجراءات قانونية لضمان تطورها بشكل سريع.
وأكد مزوار، في تصريح خص به هسبريس بعد انتخابه رئيسا للاتحاد العام لمقاولات المغرب، أنه سيعمل أيضا على تعزيز علاقات التعاون مع الحكومة من أجل الدفع بالقطاع الخاص، وتعزيز مساهمته في عجلة التنمية لبلدنا على اعتبار أن هذه الشركات والمقاولات هي التي من شأنها المساهمة بقوة في امتصاص البطالة داخل أوساط الشباب المؤهل.
وسجل صلاح الدين مزوار، الذي شغل مجموعة من المناصب الوزارية في الحكومة السابقة، رصد تراجع ملحوظ في الاستثمارات التي يقودها القطاع المغربي الخاص على الصعيد المحلي، موضحا أنه سيعمل مع أعضاء الاتحاد العام لمقاولات المغرب على وضع تصور متكامل لرصد الإجراءات التي يمكنها المساهمة بشكل مباشر في تحفيز عودة الاستثمارات المحلية للانتعاش من جديد.
وقال رئيس الـCGEM لهسبريس: "إلى جانب ما ذكرت سالفا، سنعمل بطبيعة الحال على تعزيز الأدوار التي يضطلع بها الاتحاد العام لمقاولات المغرب في المشهد الاقتصادي الوطني، وتشجيع المقاولات على سبر أغوار الأسواق الخارجية، خاصة الإفريقية منها".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (11)
انتظروه في حلة جديدة لقهر الطبقة العاملة في المملكة.
لي خلاتو مريم غادي يكملو هاد ....
في المغرب يوجد أطر قادرة على السير بالبلد الى مصاف الدول الحامية لمصيرها لكن مع كامل الاسف الخضوع لابتراز اشخاص واحلالهم محل الدولة جعل المغرب ينهار تدريجيا امام اعين المغاربة ناس تغتني من افقار باقي المواطنين
نحن نعرف الاخ مزوار.مادا بإمكانه ان يقدم للباطرونا طبعا لاشئ ولكن سيستفيد وينشر الريع والمحسوبية وهو الهدف اللدي جاء من اجله
لك الله يا وطني
ألم يكن في الوقت القريب على رأس وزارة مهمة ماذا فعل؟؟ لاشئ
يتنقلون بينهم في المناصب السامية والعلاوات الضخمة والسفريات ووو
ويتركون الفتات للطبقة الكادحة، ويقتطعون من أجورهم الهزيلة باسم الإصلاح، ويفرضون العقدة على أبناء الشعب لولوج الوظيفة العمومية التي أجرتها لا تسمن ولا تغني من جوع، أما أجرة معظم العمال في القطاع الخاص فهي أجرة ثلاثة أيام لأخر عامل في دولة أوروبية مع العلم أن ظروف اشتغال العامل المغربي مزرية، ودائما يتحدثون عن الاصلاح، أي إصلاح هذا راعوا ظروف اشتغال العمال في المناطق الصناعية فإنهم يقاسون الأمرين
جرى الدمع في العين محال علاجه...
بغير علاج النهب في بلد الريع
مقاطعة الريع عظيم بلاؤها...
اطاحت بمريم وجاءت بمقطوع