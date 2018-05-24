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كُتّاب وآراء
الجمارك الجزائرية: المغرب سابع وجهة للصادرات
كشفت إحصائيات رسمية نشرتها وكالة الأنباء الجزائرية أن المغرب على رأس قائمة البلدان التي تصدر إليها الجزائر منتوجاتها، باحتلاله المرتبة السابعة، بعد أربع بلدن أوروبية والولايات المتحدة الأمريكية وتركيا.
وجاء في تقرير أعده المركز الوطني للإعلام والإحصائيات للجمارك الجزائرية أن صادرات الجمهورية بلغت قيمتها 14,368 مليار دولار أمريكي بين يناير وفبراير من السنة الجارية.
وأظهر التقرير، الذي يوضح قيمة الصادرات الجزائرية خلال الأشهر الأولى من السنة الجارية، أن قيمة الصادرات إلى إيطاليا قد بلغت 1,921 مليون دولار أمريكي (13% من قيمة الصادرات الجزائرية)، بتراجع بنسبة 16,37%، في حين تطورت نسبة الصادرات الجزائرية إلى بريطانيا بنسبة 40%، بقيمة 827 مليون دولار أمريكي.
واستقرت قيمة الصادرات الجزائرية إلى المغرب خلال الأشهر الأولى من السنة الجارية في 707 ملايين دولار أمريكي؛ إذ لم تشهد هذه النسبة أي تطور مقارنة بالسنوات الماضية، كما أظهر التقرير تراجع قيمة الواردات الجزائية بنسبة 4,85%، بما يعادل 771 مليون دولار أمريكي.
جدير بالذكر أن المغرب يستورد من الجزائر منتجات عدة؛ من ضمنها الآزوت والأسمدة المخصبة والتمور والزجاج المسطح، وتشكل المنتجات البترولية والغاز الطبيعي المستوردة من الجزائر ما يقارب 75 في المائة من مجموع هذه المبادلات.