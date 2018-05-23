بنوك المغرب ترفع أجور مستخدميها بـ800 درهم

هسبريس - يوسف لخضر

وقع الاتحاد النقابي البين بنكي، الذي يمثل مستخدمي البنوك المغربية، والتابع لنقابة الاتحاد المغربي للشغل، مع المجموعة المهنية للأبناك بالمغرب، اتفاقاً سيستفيد من خلاله البنكيون من الرفع من أجورهم في حدود 800 درهم حسب الأقدمية.

ووقع هذا الاتفاق بين الطرفين أمس الثلاثاء في الدار البيضاء، بحضور كل من محمد الكتاني، الرئيس المدير العام لمجموعة "التجاري وفابنك"، ممثل المجموعة المهنية للأبناك بالمغرب، وأمال العمري ممثلةً عن نقابة البنكيين.

ويهم هذا الرفع من الأجور كل المستخدمين ذوي أجر سنوي خام يصل إلى 400 درهم في نهاية 30 أبريل 2018، ويهدف حسب الاتفاقية إلى "تعويض فقدان من القدرة الشرائية ومكافأة وفاة الأجراء البنكيين".

وبموجب هذه الاتفاقية، حسب بلاغ صادر عن النقابة، فيستفيد كل من لديه أقدمية أقل من 12 عاماً من زيادة في الأجر الشهري بـ500 درهم، وبـ600 درهم لأقدمية ما بين 12 و20 عاماً، وزيادة بـ700 درهم للمتوفرين على أقديمة ما بين 20 و25 سنة، أما أكثر من ذلك فسيظفرون بزيارة تصل إلى 800 درهم.

كما تنص الاتفاقية أيضاً على إجراءات لتحسين معاشات مستخدمي الأبناك، إذ جرى الاتفاق في إطار تعميم التقاعد التكميلي على رفع نسبة الاقتطاع بالنسبة للسلم السابع فما فوق بـ0.5 في المائة مشتركة بشكل متساو بين المُشغل والأجير.

وتضمنت الاتفاقية بنداً خاصاً بالتكوين البين بنكي من أجل تطوير مهارات المستخدمين، إذ تم الاتفاق على إحداث تكوين عال في مجال التدبير البنكي بسلك الماستر في الجامعة الدولية بالرباط، وهي جامعة خاصة تحظى باعتراف الدولة.

وسيستفيد مستخدمو الأبناك أيضاً من إجراءات جديدة في التحفيزات والعلاوات الخاصة بالأقدمية، إذ ستصبح مطابقة وفق لما ينص عليه قانون الشغل، ابتداءً من فاتح يونيو المقبل، بحصولهم على 5 في المائة من الأجر العادي salaire conventionnel بعد سنتين من الخدمة.

أما المستوفون لخمسة سنوات من الخدمة فسيستفيدون من 10 في المائة كتحفيز وعلاوة على الأقدمية، و15 في المائة للمشتغلين لمدة 12 سنة، و20 في المائة من الأجر لفئة عشرين سنة من الخدمة، و25 في المائة كعلاوة بعد 25 عاماً من الخدمة.

وقالت نقابة مستخدمي البنوك، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، إن هذا الاتفاق يشكل مكسباً للشغيلة البنكية في سياق وطني يتسم بالركود الاقتصادي ومناخ من الاحتقان الاجتماعي، والذي يواصل فيه القطاع البنكي صموده ويخلق فرص شغل ويتحمل مسؤولياته الاجتماعية.