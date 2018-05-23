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الرئيسية | مال وأعمال | الملك يدعو مزوار إلى تأهيل المقاولة المغربية

الملك يدعو مزوار إلى تأهيل المقاولة المغربية

الملك يدعو مزوار إلى تأهيل المقاولة المغربية
هسبريس - و.م.ع
الأربعاء 23 ماي 2018 - 20:10

بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى صلاح الدين مزوار، وذلك على إثر انتخابه رئيسا للاتحاد العام لمقاولات المغرب.

وأعرب الملك، في هذه البرقية، عن أحر تهانئه مشفوعة بمتمنياته لمزوار ونائبه فيصل مكوار، ولكافة أعضاء ومكونات هيئتهم، "بالتوفيق والسداد في مهامهم لتعزيز الدور الهام الذي يضطلع به الاتحاد في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، التي ننشدها لوطننا العزيز".

ومما جاء في برقية الملك "وإننا لعلى ثقة، بأنك بفضل ما تتحلى به من تجربة ودراية واسعة في تدبير الشأن العام، وبما هو مشهود لك به من غيرة وطنية صادقة، ووفاء دائم لثوابت الأمة ومقدساتها، سوف لن تذخر جهدا للاضطلاع بمسؤولياتك الجديدة على أكمل وجه، والسير بالاتحاد قدما نحو استكمال أوراش تأهيل المقاولة المغربية، والرفع من قدراتها التنافسية، ومساهمتها في ترسيخ أسس اقتصاد وطني حديث، متوازن ومنتج، تمتزج فيه الفعالية الاقتصادية بالتضامن الاجتماعي، وقادر على رفع مختلف التحديات الراهنة والمستقبلية".

وأشاد الملك، بهذه المناسبة، بـ"الجهود التي بذلتها سلفك، محبة جنابنا الشريف السيدة مريم بنصالح شقرون، على رأس هيئتكم الموقرة، ومساهمتها القيمة في تبويئها المكانة المتميزة التي تحتلها اليوم في المشهد الاقتصادي الوطني".

وأضاف "وإذ نطلب منكم إبلاغ جميع أعضاء ومكونات الاتحاد العام لمقاولات المغرب فائق تقديرنا، فإننا نحثكم جميعا على مواصلة العمل وبذل المزيد من الجهود للارتقاء بأداء المقاولة المغربية بحيث تكون شريكا اقتصاديا واجتماعيا ناجعا تضع مصلحة الوطن والمواطنين فوق أي اعتبار".

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