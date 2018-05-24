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الرئيسية | مال وأعمال | غرف الصيد تتهم المضاربين برفع أسعار السمك

غرف الصيد تتهم المضاربين برفع أسعار السمك

غرف الصيد تتهم المضاربين برفع أسعار السمك
هسبريس - و.م.ع
الخميس 24 ماي 2018 - 18:15

عزت جامعة غرف الصيد البحري الزيادة في أسعار السمك، خلال شهر رمضان، إلى سلوكيات بعض الوسطاء، داعية السلطات العمومية إلى تحريك آليات المراقبة لمحاربة المضاربة في المواد الاستهلاكية الأساسية.

وأكدت الجامعة، في بلاغ اليوم الخميس، أن "أرباب مراكب الصيد لا يتحملون أية مسؤولية في هذا الارتفاع، وأن الأسعار داخل أسواق السمك بالجملة بموانئ الصيد لم تعرف أي زيادة ملحوظة خلال الشهور الأخيرة".

وأوضحت الجامعة أن الزيادة في أسعار السمك "ترجع، بالأساس، إلى وسطاء تجارة السمك من عديمي الضمير الذين يلجؤون إلى نهج سلوكيات غير شريفة باحتكار هذه السلع واستغلال مثل هذه المناسبات، حيث يكثر الطلب على هذا المنتوج، للرفع من ثمنها على حساب المستهلك ومجهزي مراكب الصيد".

وذكر البلاغ بأن "أرباب مراكب الصيد مجبرون، بقوة القانون، على بيع المنتوج السمكي في أسواق السمك بالجملة داخل موانئ الصيد عن طريق المكتب الوطني للصيد"، مشيرا إلى أن ثمن سمك السردين يتراوح بين 3 دراهم كحد أدنى و8 دراهم كحد أقصى وذلك قبل وخلال شهر رمضان.

ودعت الجامعة السلطات العمومية إلى "القيام بمهامها المتمثلة في حماية المستهلك من جشع بعض الوسطاء الذين همهم الوحيد هو تحقيق الربح السريع على حساب المواطن"، كما طالبتها ب"تحريك جميع آليات المراقبة لمحاربة ظاهرة الاحتكار والمضاربة في المواد الاستهلاكية".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (13)

1 - محمد جلال الخميس 24 ماي 2018 - 18:27
اين هي المراقبة واين هي وزارة أخنوش ووزارة الداودي ووزارة الداخلية من هؤلاء المضاربين.
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52
2 - ماسين الخميس 24 ماي 2018 - 18:30
هدا صحيح و معروف مند زمان و نحن المستهلكين الدين نشجعهم على الإغتناء على ظهرنا بقبول أثمنة متجاوزة يجب الإمتناع عن شراء السمك في رمصان
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54
3 - بعد رمضان الخميس 24 ماي 2018 - 18:33
حريرة وبيض وخبز وقهوة حليب وتمر وشباكية وفي العشا شلاضة وشوية المرقة ومحافظ على الوزن ديالي .والسردين مال عويناتك خارجين.الحوت هاناكلو بعد رمضان
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46
4 - Amanar Rifi الخميس 24 ماي 2018 - 18:38
للأسف الشديد نجد أنه في بلدنا المغرب يحقق الوسطاء و السماسرة أرباحا خيالية أكثر مما يحققه المهنيون الذين يخاطرون بحياتهم في أعالي البحار من أجل توفير المنتوج للمستهلك المغربي، و بالتالي فهذه المسألة تستوجب المراجعة و التقنين، فالسلطات يجب أن تتدخل في مثل هذه الأمور لحماية حقوق المهنيين و المستهلكين على حد السواء.
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21
5 - عابر الخميس 24 ماي 2018 - 18:38
مسؤولية الغبلاء الفاحش تعود الى المضاربين و بعض رجال السلطة المعنية التي لها صلة بالصيد البحري و سماسرة الميناء.
فانني مقاطع هذه المادة و اذا قاطعتها و لم اقتنيها فليست نهاية تلعالم و اذا لم اضعها على مائدة اﻹفطار لن يبطل صيامي.
اللهم ارزقنا القناعة و العفاف
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17
6 - ميسي الخميس 24 ماي 2018 - 18:39
الشناقة هما لي خرجو على البلاد دعيناهوم الله ، الحوت كايتباع 10 دالمرات فالسوق الجملة قبل مايوصل للتقسيط عاااد المواطن مسكينً كايوصلو باثمنة صاروخية الله ياخد فيكوم الحق سماسرية اواخر الزمان
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10
7 - ovni الخميس 24 ماي 2018 - 18:40
les consommateurs sont dans un camps. le gouvernement dans un autres et les autorités dans un autre le seul lien entre eux c l argent
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3
8 - Akram ifnawi الخميس 24 ماي 2018 - 18:42
من وجهة نظري المتواضعة، يتبين لي من خلال تصريحات غرف الصيد أن الدولة من خلال وزارتها الوصية على القطاع، قامت بدورها كاملا فيما يخص تزويد الأسواق المحلية بالكميات الكافية من المنتوجات السمكية المطلوبة، بالإضافة إلى كونها قامت بتحديد أثمنة البيع الواجب تطبيقها، و بالتالي فإن هامش الزيادة يتحمل فيه المواطن قسطا من المسؤولية نتيجة تهافته بشكل كبير على الأسماك خلال فترة معينة و محددة ( ما يعني ارتفاع الطلب ) و يتحمل فيه الوسطاء و السماسرة القسط الأكبر من خلال تحكمهم في أثمان البيع بفعل المضاربة، و هنا يجب تطبيق القانون مع هذه الفئة المتحكمة في الأسواق و جعلها خاضعة لجدول الأثمنة المحدد من طرف الوزارة المعنية.
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5
9 - مواطن غيور . الاحتكار الخميس 24 ماي 2018 - 18:43
السلام عليكم. عندما أرى أن المغرب البلد الفلاحي و الصيد البحري خضرواتنا و أسماكنا أغلى من أوربا أشعر بالتقزز و الغثيان. أوربا قضاو على الاحتكار بالتجارة الحرة الحقيقية و انشاء مراكز كبرى للتسوق تشتري مباشرة من عند المنتج و الفلاح ، ماشي هدا فقط بل رخصو للفلاحين باش يديرو مراكز للتسوق ديالهم كيحط المنتوج د يالو في الصباح العشية كيخلصوه.
السؤال و اش هاد الحكومة عندها الارادة السياسية لمحاربة الاحتكار.
خلاوها الناس بكري دير ما دار جارك ولا بدل باب دارك.
رمضان كريم
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6
10 - مغربي الخميس 24 ماي 2018 - 18:46
اللهومة هادا منكار حوت فلمرسة داير 3 دراهم وهاد شناقة يبعوه ب30 درهم ما كيخلسو لا ضرايب لا والو خاص الحكمة تراقب هاد الاسواق وضرب بياد ماالحديد علا هاد المخرودين الله يهدي ما خلق
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11 - mouktadi abderrazak الخميس 24 ماي 2018 - 18:46
ليس المشكل في اثمان السردين نحن المغاربة نطالب بالاسماك البيضاء التي لا يمكن المواطن العادي ان يذخلها الى بيته او شرائها لغلاء ثمنها
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12 - ميوباتي الخميس 24 ماي 2018 - 18:50
هاد المضاربين أشباح غير معروفين ويخفون على السلطات ؟ أو زرقالاف كتعمي ؟ راحناغادين للهاوية المزاح والتنعوير في أمور معيشة الناس عواقبها وخيمة على الجميع إذا شعلت جاما طفاها هكذا بدات في دول كانت متلاعبة واليوم مازال الذخان يتصاعد.
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13 - Med الخميس 24 ماي 2018 - 19:12
خليهلهوم يكلوه.
زلفة دلحريرة و خبيز و الحمد لله. رمضان لعبادة الرب و ليس لاستغلال العبد إثقو الله في أنفسكم و في أفعالكم
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