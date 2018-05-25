شركة فرنسية تنظم إعادة تدوير السيارات بالمغرب

هسبريس – يوسف لخضر

حازت شركة فرنسية طلب عروض لكتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة من أجل إجراء دراسة لمواكبة تنظيم سلسلة تدوير السيارات منتهية الصلاحية بالمغرب وجعلها قطاعاً منظماً ومراقباً.

وأعلنت شركة "إندرا لإعادة تدوير السيارات" أنها حازت هذا الطلب إلى جانب مكتب الدراسات "ديلوات" لتقديم الدعم للمغرب في إعادة استخدام أجزاء السيارات ومعالجة المركبات المحطمة والمتلاشية، في إطار السعي إلى الانتقال نحو الاقتصاد الدائري.

يشار إلى أن الشركة الفرنسية التي ستقوم بهذه المهمة لصالح الحكومة المغربية لها تجربة طويلة في هذا المجال، وتعتبر شركة "رونو" من بين أهم المساهمين فيها، حيث حققت رقم معاملات وصل 40 مليون أورو سنة 2015؛ وأشار مديرها العام، لويس بي روزيت، في بيان صحافي، إلى أن فوز شركته بصفقة في المغرب سيفتح المجال للدخول إلى دول أخرى في القارة الإفريقية.

وتحدث البيان عن أن المغرب حقق تقدماً في المجال الإيكولوجي على المستوى القاري، وأن التنمية المستدامة في المملكة تتطلب مشروعاً مجتمعياً واقعياً يترجم الرؤية الملكية من خلال الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة 2015-2020.

ومن أجل النجاح في ذلك ستسعى الشركة إلى تنظيم سلسلة السيارات منتهية الصلاحية قانونياً وتحسيس الفاعلين المعنيين بإشكالية معالجة السيارات. ويتطلب تنظيم هذه السلسلة تدخل عدد من الوزارات، على رأسها وزارة الطاقة والمعادن والداخلية والنقل والتنمية المستدامة، والاقتصاد والمالية والتجارة الصناعة.

ويسعى المغرب من خلال هذا المشروع إلى تشخيص الحاجيات والوسائل الضرورية من أجل إرساء سلسلة خاصة بالسيارات منتهية الصلاحية؛ وتتضمن المهمة الأولى الرئيسية إجراء تشخيص للحالة المغربية في هذا القطاع في غضون خمسة أشهر، بدارسة الجهات الاثنتي عشرة بالبلاد، وستشمل السيارات العادية والشاحنات والجرارات وآلات البناء.

أما المهمة الرئيسية الثانية المطلوبة من الشركة الفرنسية فتضم إعداد مخطط رئيسي في ثلاثة أشهر لتحديد خطط عمل إلى جانب الحكومة المغربية لجعل هذا القطاع منظماً قانونياً وبشكل مراقب.

ويأتي تحرك الحكومة من أجل تنظيم سلسلة إعادة تدوير السيارات غير الصالحة في وقت عرف أسطول السيارات في المملكة نمواً غير مسبوق؛ ففي نهاية عام 2014 قدر عدد العربات بـ3.5 ملايين وحدة.

ويعرف هذا السوق نمواً مضطرداً منذ بداية التسعينيات، وازداد بشكل ملحوظ مع بدء تشغيل مصنع "رونو" الذي ينتج 400 ألف سيارة سنوياً، إضافة إلى اعتماد المغرب لنظام ضريبي ملائم يجذب الاستثمارات في هذا المجال.

وحسب المعلومات التي استقتها هسبريس من لدن كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة فإن متوسط عمر السيارات يتجاوز 15 عاماً، كما أن سوق السيارات المستعلمة أصبح نشيطاً، إذ أدى التطور إلى توليد النفايات التي لها تأثير سلبي على الصحة والبيئة في ظل غياب قطاعات متخصصة من أجل تدبيرها.

ونفايات السيارات تضم الهياكل والمركبات التي انتهى عمرها ولم تعد صالحة. وتسعى كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة بدعم مالي من الوكالة الفرنسية للتنمية إلى تنظيم هذه السلسلة، في إطار سعي المملكة للحفاظ على البيئة.

كما ستبحث الدراسة دور ومسؤوليات مختلف الجهات الفاعلة في هذه السلسلة، من مستوردين وبائعين ومرائب وجامعي النفايات. كما ستدرس الوزارة سبل تمويل القطاع، سواء عبر التمويل الذاتي أو فرض ضريبة إيكولوجية، إضافة إلى إرساء نظام المراقبة.