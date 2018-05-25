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الرئيسية | مال وأعمال | السلطات "تتسامح" مع باعة جائلين في رمضان

السلطات "تتسامح" مع باعة جائلين في رمضان

السلطات "تتسامح" مع باعة جائلين في رمضان
هسبريس - محمد لديب
الجمعة 25 ماي 2018 - 09:49

اتسعت دائرة أنشطة الباعة الجائلين بمجموع الأحياء الشعبية الرئيسية في مدينة الدار البيضاء منذ بداية شهر رمضان، خاصة في الحي المحمدي وبنجدية والحي الحسني وعين الشق ودرب السلطان.

وسجلت المصالح المختصة ارتفاعا في أعداد الباعة الجائلين الذين يعرضون بضائع مختلفة للمستهلكين؛ في حين أكد عضو بغرفة التجارة والصناعة لمدينة الدار البيضاء أن هذه ظاهرة موسمية مرتبطة بالشهر الفضيل.

وأوضح المتحدث، في تصريح لهسبريس، أن نشاط هذه الفئة يضر بمصالح أصحاب المحلات التجارية، الذين يمارسون نشاطهم التجاري بشكل قانوني، معتبرا أن الجميع لمس التساهل الكبير الذي يواجه به هؤلاء التجار غير النظاميين.

وفشل مجلس المدينة في إيجاد حل جذري لتأطير الباعة المتجولين، وفق أعضاء من المجلس نفسه، قالوا إنه سبق للمكتب المسير أن أعلن مراهنته على فضاءات القرب التجارية لتنظيم الباعة الجائلين، إلا أنها فكرة ظلت حبرا على ورق.

وكان مجلس مدينة الدار البيضاء أصدر قرارا العام الماضي يقضي بانتداب "شركة الدار البيضاء للتنمية" لتدبير الأسواق الجماعية المسماة "فضاءات تجارية للقرب"؛ وذلك من أجل مواجهة تزايد عدد الباعة غير النظاميين بالمدينة.

وأعلن المسؤولون حينها أن من شأن تعميم هذه التجربة على باقي مقاطعات الدار البيضاء أن يساهم في القضاء على النقاط السوداء، إلى جانب إدماج هذه الشريحة من الباعة في إطار منظم ومهيكل، لتقديم خدمات جيدة لفائدة سكان مدينة الدار البيضاء.

وشدد المسؤولون على ضرورة حصر المستفيدين من هذه الأسواق من أبناء كل مقاطعة على حدة، حتى تستفيد الفئات الهشة ويتم إدماجها، والعمل على إشراك السلطة المحلية في إحصاء الشريحة المستفيدة بعد نجاح السلطات بعمالة البرنوصي في هذه التجربة.

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