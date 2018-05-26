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مشروع قانون يمهد لـ"الوكيل في الجمرك" بالمغرب

مشروع قانون يمهد لـ"الوكيل في الجمرك" بالمغرب
هسبريس ـ يوسف لخضر
السبت 26 ماي 2018 - 06:07

ستخضع مهنة المُعشر الجمركي لعدد من التعديلات في المستقبل القريب، إذ سيصبح اسم المشتغلين في هذا الميدان "الوكيل في الجمرك"، إضافة إلى إجراءات جديدة تروم المملكة من خلالها الاستجابة للتحديات والرهانات المرتبطة بديناميكية التجارة الخارجية.

ولتحقيق هذا الأمر، أعدت حكومة سعد الدين العثماني مشروع قانون جديد يهدف إلى مواءمة قواعد مزاولة مهنة التعشير في المغرب مع القواعد المعمول بها في العالم، ومن أجل إعادة تحديد حقوق وواجبات المشتغلين في هذا الميدان في إطار بيئة وطنية ودولية تتميز بتحرير المبادلات وتنامي الأخطار.

ووفق نص مشروع القانون، الذي تتوفر هسبريس على نسخة منه، فإن الحكومة تروم الرفع من كفاءة ومهنية الوكلاء في الجمرك وتعزيز أخلاقيات المهنة، وإعطاء تعريف واضح ومحدد للوكيل في الجمرك، والذي تنحصر مهمته في إقامة التصاريح الجمركية وإتمام الإجراءات الخاصة بمرور البضائع في الجمرك.

ويشير النص القانوني إلى أن المهمة الأساسية للمُعشر في الجمرك تتمثل في القيام لفائدة الغير بالإجراءات الجمركية المتعلقة بالتصريح المفصل للبضائع، ويعتبر وسيطاً لا غنى عنه في عمليات تعشير البضائع.

ويُحدد القانون الجديد شروطاً جديدة لولوج مهنة الوكيل في الجمرك، إلى جانب الشروط المطلوبة حالياً في مدونة الجمارك، من شهادة الإجازة والتجربة المهنية لثلاث سنوات والتمتع بالحقوق المدنية واجتياز الكفاءة المهنية.

ووفق النص الجديد، ستتم إضافة شروط أخرى، من بينها التوفر على الجنسية المغربية، مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل مع البلدان الأجنبية، وإثبات التجربة المهنية لدى الوكيل في الجمرك، وغياب سوابق تأديبية أو قضائية، وتنافي ممارسة المهنة مع بعض الأنشطة التجارية والمأجورة.

ومن أجل تأطير أكبر للمهنة، يشدد النص على أن رخصة الوكيل في الجمرك تمنح بصفة شخصية ولا يمكن أن تكون محل إعارة أو إيجار أو تنازل. كما ستحدث جمعية مهنية مكلفة بتمثيل المهنيين كمحاور وحيد لدى الإدارة ولدى السلطات العمومية، إضافة إلى لجنة استشارية خاصة بالوكلاء في الجمرك.

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