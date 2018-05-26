شركات القروض تحقق أرباحا قياسية في المغرب

هسبريس ـــ محمد لديب

حقّقت المصارف المغربية زيادة قياسية في نسبة هوامش الربح العملياتية، حيث بلغت 48.4 في المائة خلال العام الماضي، بينما سجلت زيادة في مستوى المردودية بنسبة 24 في المائة.

وبلغ الناتج البنكي الصافي للمصارف المدرجة في بورصة الدار البيضاء نحو 58.6 مليار درهم، أي بزيادة بنسبة 5.8 في المائة؛ بينما بلغت النتيجة الخام للاستغلال نحو 28.4 مليار درهم، وما يزيد عن 14.2 مليار درهم بالنسبة إلى النتيجة الصافية للبنوك المدرجة أسهمها في سوق القيم المغربية.

وتسيطر المؤسسات المصرفية الثلاث الأولى على ما يناهز 65.9 في المائة من إجمالي الأصول البنكية بالمغرب، وترتفع هذه النسبة إلى 79.8 في المائة بالنسبة إلى البنوك الخمسة الأولى، فيما تتوفر البنوك الثلاثة الأولى على 66.1 في المائة من إجمالي ودائع الزبناء.

وسجل المحللون الماليون ارتفاعا قياسيا في نسب المردودية التي حققتها مؤسسات التمويلات الاستهلاكية، فاقت كل التوقعات بعدما بلغت نسبة هامش الأرباح العملياتية لهذه المؤسسات 64 في المائة، ونسبة أرباح صافية بنسبة 30 في المائة.

كما كشفت البيانات المالية للشركات العاملة في التملك الإيجاري (الليزينغ) عن ارتفاع كبير في هامش الأرباح العملياتية بلغ 64 في المائة، ونسبة أرباح صافية بنسبة 24.4 في المائة.

وعكس هذا المنحى القياسي، سجلت شركات التأمين معدلات تقل بكثير عن المستويات التي حققتها المصارف ومؤسسات التمويلات والليزينغ، حيث قاربت 19 في المائة بالنسبة إلى هوامش الأرباح العملياتية، ونسبة أرباح صافية بنسبة 12 في المائة.