24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

26/05/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
03:3205:1612:2916:0919:3421:04
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم للأعمال التلفزية الرمضانية المغربية؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. مسجد يعاني الإهمال بطنجة (5.00)

  2. مبروكي: الصوم في رمضان فرصة ذهبية للمدمنين على المخدرات (5.00)

  3. المدرسة المغربية تحت شعار "حمّل مّو!" (5.00)

  4. خطيب الجمعة يستحضر أدوار العرش أمام الملك (5.00)

  5. امتحانات "الباك".. وزارة التربية تنهي التحضير وتطالب بتنافس شريف (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مال وأعمال | شركات القروض تحقق أرباحا قياسية في المغرب

شركات القروض تحقق أرباحا قياسية في المغرب

شركات القروض تحقق أرباحا قياسية في المغرب
هسبريس ـــ محمد لديب
السبت 26 ماي 2018 - 07:48

حقّقت المصارف المغربية زيادة قياسية في نسبة هوامش الربح العملياتية، حيث بلغت 48.4 في المائة خلال العام الماضي، بينما سجلت زيادة في مستوى المردودية بنسبة 24 في المائة.

وبلغ الناتج البنكي الصافي للمصارف المدرجة في بورصة الدار البيضاء نحو 58.6 مليار درهم، أي بزيادة بنسبة 5.8 في المائة؛ بينما بلغت النتيجة الخام للاستغلال نحو 28.4 مليار درهم، وما يزيد عن 14.2 مليار درهم بالنسبة إلى النتيجة الصافية للبنوك المدرجة أسهمها في سوق القيم المغربية.

وتسيطر المؤسسات المصرفية الثلاث الأولى على ما يناهز 65.9 في المائة من إجمالي الأصول البنكية بالمغرب، وترتفع هذه النسبة إلى 79.8 في المائة بالنسبة إلى البنوك الخمسة الأولى، فيما تتوفر البنوك الثلاثة الأولى على 66.1 في المائة من إجمالي ودائع الزبناء.

وسجل المحللون الماليون ارتفاعا قياسيا في نسب المردودية التي حققتها مؤسسات التمويلات الاستهلاكية، فاقت كل التوقعات بعدما بلغت نسبة هامش الأرباح العملياتية لهذه المؤسسات 64 في المائة، ونسبة أرباح صافية بنسبة 30 في المائة.

كما كشفت البيانات المالية للشركات العاملة في التملك الإيجاري (الليزينغ) عن ارتفاع كبير في هامش الأرباح العملياتية بلغ 64 في المائة، ونسبة أرباح صافية بنسبة 24.4 في المائة.

وعكس هذا المنحى القياسي، سجلت شركات التأمين معدلات تقل بكثير عن المستويات التي حققتها المصارف ومؤسسات التمويلات والليزينغ، حيث قاربت 19 في المائة بالنسبة إلى هوامش الأرباح العملياتية، ونسبة أرباح صافية بنسبة 12 في المائة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.